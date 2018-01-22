Чёрт на вышке

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:28

Levvv Просмотров: 35 Комментарии: 1 0 Сегодня, 10:28 by

История, услышанная от соседа по купе, в одной из очередных командировок. Далее от первого лица.Афганистан, провинция Герат, 1986 год. Я – «дух» из осеннего призыва. Сегодня 7 ноября, очередная годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Нашему подразделению выпала почетная обязанность нести караул на выносном посту.Расположение батальона представляет собой квадрат, огороженный забором из колючей проволоки, по углам которого стоят вышки, обитые снизу доверху толстыми железными листами. Часовым ночью на вышках находиться запрещено. Они ходят внизу, вдоль периметра. Внутри квадрата палатки и техника. По ночам периметр полностью освещается прожекторами. А за колючкой сплошные минные поля. Выносной же пост у водонапорной башни, которая находится на возвышенности на изрядном расстоянии от расположения батальона. Ну, потому, что рядом источник, и такое расположение водонапорной башни позволяет воде течь самотеком.По общему правилу, по праздникам караул сержантский. Но в нашем подразделении все сержанты «дедушки», и есть только один «дух» – я, и ни одного «черпака». Поэтому нести службу на всю ночь отправляют меня одного.Ночью в горах, тем более в ноябре, темнеет рано и быстро, а светает поздно. На посту ночью страшно. Уже были случаи, когда по ночам крали и резали бойцов. А на выносном посту ночью страшно особенно.Поэтому мне с собой дали поесть, попить и три косячка. Ночь-то длинная.Стою на посту, уже стемнело. Страшно. Страшно до жути. Поел, попил, покурил. Потом еще поел, попил, покурил. И еще, поел, попил, покурил. Вот уже и не страшно вовсе, плечи расправил, гляжу вокруг орлом. Вдруг замечаю, что на ближайшей ко мне вышке чёрт! Ну, такой натуральный чёрт, как из «Вечеров на хуторе близ Диканьки»! Смотрит на меня, щерится и «нос» мне показывает. Это когда большой палец растопыренной ладони прикладывают к носу, а к её мизинцу прикладывают большой палец другой ладони, и пальцами помахивают.Смотрю я на такое непотребство: «Ах ты, сволочь, ты ещё и дразнишься!». И, переполненный возмущением и гневом, выпускаю по вышке из калаша весь рожок на тридцать патронов.В расположении батальона тревога и суматоха. Как же, нападение на пост! Минут через пятнадцать прибегают сержанты, уже заметно поддатые. Бежать долго, так как выход из периметра на противоположной от поста стороне, а дальше надо обходить минные поля. Получается приличный крюк.Спрашивают:- Чего стрелял?- Да…, вроде…, кто-то по склону шёл…- Какой на хрен «по склону»? Часовой сказал, что ты весь магазин по вышке выпустил. Грохот стоял такой, что он чуть не обосрался!- Ну…, не знаю…, может, показалось…- Тебя сразу здесь закопать, или на губу отправить?- Ну, лучше на губу…- Ладно, стой пока, утром сменим, потом будем разбираться.Дали мне еще поесть и попить, достоял до утра уже без происшествий и сменился.В расположении мне сержанты говорят:- Будешь сейчас учить Устав гарнизонной и караульной службы.- Какой Устав? Я всю ночь не спал!- Ну ладно, тогда почитай нам Устав вслух.Прочитал я им вслух несколько страниц и пошёл спать. На этом всё и закончилось.

Ключевые слова: Афганистан военная база чёрт авторская история

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