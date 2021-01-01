А зачем?..

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sorto Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:20 by

Здравствуйте, тёть Маш! – Улыбнувшись, я помахал соседке, которая равнодушно смотрела на меня из окна на втором этаже.Никакой реакции. Вот уже несколько дней моя соседка вела себя очень странно: не реагировала ни на что, не отвечала на приветствия, да и вообще, кажется, не произнесла за эти дни ни слова. Только и делала, что сверлила пустым взглядом прохожих. Быть может её возраст давал о себе знать, играясь с рассудком? Грустно это... Мы с ней всегда хорошо ладили, и будет жаль, если состояние её здоровья лишит меня доброй и приятной собеседницы.Но если обычно она переводила свой безразличный взгляд с одного прохожего на другого, то сейчас она пялилась исключительно на меня, отчего становилось не по себе. Да она, кажется, даже не моргала, неотрывно следя за каждым моим шагом! Очень странное и неприятное ощущение испытываешь, когда за тобой вот так пристально наблюдают, пусть и хорошо знакомые тебе люди. Хотелось лишь поскорее укрыться от её назойливого взгляда, да не забивать себе голову лишними тревогами, ведь рабочий день был закончен, а впереди ждали продуктивные выходные, поэтому я уверенной походкой отправился к своему подъезду, где и встретился с ним…Молодой парень буквально столкнулся со мной на подходе к дому, после чего, подняв свой холодный и равнодушный взгляд, молча протянул мне какую-то тетрадку.- И для чего? – мой удивлённый вопрос попросту утонул в его безразличии, он лишь стоял и смотрел на меня, никак не реагируя. – Эй, дружище, ты в норме? Может вызвать тебе скорую?- А зачем?.. – равнодушно произнёс незнакомец и пошёл прочь, растворившись в толпе зевак, которым было совершенно плевать на его странности.Наркоман, что ли? Тревожило то, что его «безразличность» чем-то напоминала поведение соседки, которая всё так же пялилась на меня своим пустым и холодным взглядом. Не может же и тётя Маша баловаться веществами?- Какой-то день сегодня… - мне оставалось лишь пожать плечами. - Странный…В руках у меня была самая обычная школьная тетрадка - подарок от чудаковатого парня. Мельком пролистав страницы, я увидел много рукописного текста, редко разбавляемого какими-то рисунками.- Наверное, дневник... – поборов в себе желание выкинуть тетрадь в ближайшую мусорную урну, я сунул её под мышку и отправился домой. – Эх, любопытство моё любопытство… Дома посмотрим, что же это за рукопись…Изо всех сил пытаясь игнорировать взгляд соседки, я подошел к подъезду.- Как здоровье, тёть Маш? – очередная попытка заговорить не увенчалась успехом, всё те же равнодушные глаза, непрестанно смотрящие на меня.- Может ей всё же скорую вызвать? – поднявшись на второй этаж, я равнодушно уставился на дверь в квартиру соседки, словно желая через неё разглядеть причину такого странного поведения. - В другой раз... Похоже, что окружающих её поведение не особо тревожит, а раз так, то зачем оно мне? Своих забот полно…Эх, ничего так не избавляет от тревог и суеты шумного города, как кружка ароматного кофе сделанного в стенах родной и уютной квартиры. Вероятно, пить кофе вечером – не самая лучшая идея, но раз завтра не на работу, то вполне можно позволить себе не спать допоздна. К тому же, чтение «таинственной рукописи» полученной от странного парня за кружкой вкуснейшего кофе на закате трудного дня… Что может быть лучше для проведения пятничного досуга?Надпись, что красовалась большими буквами на форзаце тетради, ввела меня в небольшой ступор. Открыв ноутбук, я попытался её перевести, однако все мои попытки были тщетны, онлайн переводчики напрочь отказывались переводить загадочную фразу. Оставалось надеяться, что дальнейшая писанина будет более вразумительная. Под странной надписью была сделана другая и, судя по почерку, автор явно писал её «наскоряк».Хм… Начало определённо интригует, интересно, как будет дальше…А дальше шли какие-то отдельные записи, сделанные, по всей видимости, в качестве заметок о прошедших событиях.Чтение странных заметок прервал звонок в дверь. Скинув с себя некоторое оцепенение, что ни говори, а парень явно умеет нагнать жути, я подошёл к двери и облегчённо выдохнул. Там стояла соседка тётя Маша. Неужто решила объяснить своё странное поведение, иначе для чего ей ещё было бы ко мне стучаться?- Здравствуйте ещё раз! Как ваши… - мой вопрос уступил место холодку, пробежавшему по спине.Всё тот же пустой взгляд, устремлённый на меня, но когда она так смотрит на тебя в упор – это ещё более жуткое зрелище. Сделав шаг в мою сторону, она застыла у самого порога и, чуть склонив голову на бок, продолжила сверлить меня взглядом. Захлопнув дверь, я зачем-то ещё прижал её спиной…Нет, так продолжаться не может, одно дело, когда она просто пялится на меня из окна, и совсем другое, когда начинает откровенно доставать своими причудами. В «скоряке» есть специалисты, пускай они и разбираются с ней! В конце концов, почему родные не следят за состоянием безумной тётки?! Равнодушные сволочи!Взяв телефон я уверенно набрал номер скорой помощи, собираясь поскорее покончить с докучавшими меня неприятностями и вернуться к своему необычному чтиву.- Я здесь... – раздался равнодушный голос в трубке.- Алло, скорая? Тут женщина себя странно ведёт, это на неё не похоже! Пришлите, пожалуйста, бригаду на адрес…- А зачем?.. – безразличный тон говорившего сбил меня с толку, заставив прервать свою уверенную тираду.- Как… Как зачем… Вы же… Вы же скорая, вашу мать! Алло! Вы тут?!Голос в трубке замолчал на какое-то время, в ней можно было услышать лишь ровное и спокойное дыхание диспетчера. Тем не менее, разрывать звонок мой собеседник явно не спешил, и какое-то время мы просто играли в молчанку, я - пытаясь осознать происходящее, а абонент на другом конце – чего-то ожидая.Спустя несколько минут тишину прервало какое-то копошение, заставившее меня нервно вздрогнуть.- Ты посмотрел мою тетрадь? – спокойный мужской голос был похож на голос того самого парня, что дал мне странную рукопись.- Ты? Какого чёрта?!- Ты посмотрел… Значит ты знаешь… Я… Он скоро придёт за тобой…Звонок оборвался вместе с тонкой нитью разума, связывающей меня с этой реальностью. Что за бред, блин, творится?!Тук! Тук! Тук!Стук в дверь, раздавшийся в полнейшей тишине, прозвучал как гром среди ясного неба.Подойдя к глазку, я вновь увидел соседку, которая продолжала стоять и в упор пялиться прямо в глазок, словно других дел для неё просто не существовало.- Тёть Маш, ты прости, но если ты не отвалишь, то тебе хана! – я постарался сделать свой крик максимально грозным и внушающим опасение, не смотря на то, что он едва пробивался через наглухо запертую дверь.Губы женщины зашевелились в беззвучной попытке что-то сказать мне. Набравшись смелости, я вновь отпер дверь. Ничего. Она по-прежнему взирала на меня пустым взглядом, но теперь ещё и беззвучно шевеля губами.Едва я собрался закрыть дверь, как соседка впервые отвела от меня взгляд, и, обернувшись назад, уставилась в пустоту.- Он не отпустит меня… – её тихий голос был едва различим. – Никогда…- Тёть Маш, о ком вы? Что происходит?- Не отпустит меня… Никогда не отпустит меня… - медленно повернув голову в мою сторону, соседка заглянула за мою спину. – Никогда! Никогда не отпустит! Никогдааааа!!!Испуганно отскочив назад, я сразу же кинулся к двери, дабы закрыться в квартире, но тётя Маша вновь спокойно стояла и взирала на меня своим пустым, полным безразличия взглядом.Заперев дверь, я на всякий случай подпёр её стулом и отправился в свою комнату. Совсем видать несчастной женщине «поплохело». Непонятно только, почему скорая меня послала, ведь тут явно требуется помощь специалистов.Предприняв ещё пару попыток набрать скорую помощь, я обнаружил, что на этот раз они просто решили не брать трубку. Хм… Быть может у них завал и стоит попробовать набрать их позднее? Да и вообще, зачем мне это? Дверь же заперта, а значит, никакой угрозы нет. Переживать не о чём...Взяв остывший кофе, я снова открыл тетрадь, с отвращением покосившись на лампочку в своей комнате. Она всегда была такой раздражающе тусклой?Дальше из тетради было вырвано несколько листов, что вызвало у меня сильнейшее разочарование. Весьма занятная страшилка получалась, и тут такой облом!Подойдя к двери и заглянув в глазок, я по-прежнему увидел там свою соседку. Ничего не изменилось, разве что на миг мне показалось, будто позади неё кто-то стоит. Бред! Уже мерещиться всякое началось…Вернувшись в комнату, я смачно выругался, сетуя на всё подряд: на квартиру, что находится в хреновом районе, полным психов, на больницу, что нагло игнорировала мои звонки, на соседку, что просто достала меня своими странностями, на долбанного парня, что вырвал страницы из своей же тетради, и наконец на чёртову тусклую лампочку!Вылив холодный кофе в раковину, я рухнул в кресло и, взяв тетрадку, вновь попытался погрузиться в чтение. Не знаю, что было на вырванных страницах, но почерк автора сильно изменился, и повествование разбавилось какими-то выписками.Последний вопрос был несколько раз подчёркнут, и от него шла стрелочка в начало предложения.Очередной негромкий стук прервал моё чтение. На этот раз он был не столь настойчивым как раньше, а походил скорее на то, будто кто-то или что-то случайно задевало мою дверь.Подойдя к двери и снова глянув в глазок, я на миг потерял дар речи. Соседка танцевала какой-то совершенно невообразимый танец, хаотично дёргая руками и ногами, словно… Словно долбанная марионетка, в руках неумелого мастера! Именно её дерганые движения и цепляли дверь, издавая этот странный шаркающий стук.В порыве неосознанного желания остановить это безумие, я распахнул дверь и замер, испуганно смотря на женщину, которая застыла в неестественной позе, будто её кукловод резко прекратил движение своих пальцев. Спустя пару мгновений, она и вовсе рухнула на пол, словно выброшенная и ненужная кукла. Уже лёжа на полу, тётя Маша с трудом повернула голову и вновь вперилась в меня пустым взглядом. Нужно было ей как-то помочь, но стоило лишь мне сделать к ней шаг, как распахнулись двери в соседние квартиры, из которых на меня уставились новые пары равнодушных глаз.В этот же момент в моей комнате раздался звон разбитого стекла, и я мигом бросился на звук. Именно тогда я впервые и встретил его…Высокое и тощее существо, высотой практически достигающее потолка моей халупы, стояло прямо по центру комнаты. Одетое в какое-то рваньё, оно распространяло по комнате мерзкий затхлый запах старья. Своими тонкими и непропорционально длинными руками чудище небрежно держало в руках тетрадь странного парня, а его выпученные, налитые кровью глаза быстро бегали по страницам. Уж не знаю, насколько ему не понравилось содержимое этого дневника, но тетрадь в один миг была смята и отброшена в угол комнаты, а жуткое создание, неуклюже дёргаясь при каждом движении, повернуло голову ко мне. Его изрезанное морщинами лицо в пару мгновений оказалось напротив моего, и два вытаращенных безумных глаза в упор уставились на меня. Не переставая трясти головой, оно рассматривало меня, пока я, застыв от ужаса, пытался издать хоть какой-нибудь звук.- Рргхкгхргрх… - запрокинув голову, чудище издало странный звук, похожий не то на хрип, не то на треск. – Грхргргкх…Оно словно не знало, как нужно произносить слова, безуспешно пытаясь что-то сказать. Спустя минуту, существо дергаными движениями проследовало в угол комнаты, где и замерло, будто чего-то ожидая.Кое-как придя в себя, я попятился было назад, но тут же столкнулся с кем-то и, испуганно обернувшись, увидел их… Людей, которые без спроса проникли в мою квартиру, и, встав в разных её местах, равнодушно уставились на меня. Здесь были как хорошо знакомые мне соседи, так и совершенно незнакомые личности. Их всех объединяло лишь одно – пустой и безразличный взгляд, следящий за каждым моим движением.БАМ!!! Настольная лампа, ещё недавно стоявшая на моём столе, с грохотом разлетелась о стену, а чудовище, метнувшее её, резко повернуло свою морщинистую морду в мою сторону и вперилось в меня налитыми кровью глазами, словно изучая мою реакцию на происходящее.Затравленно посмотрев на стол, возле которого находился монстр, я выделил взглядом свой телефон, как единственное средство спасения, но, проследив мой взгляд, существо взяло телефон своими костлявыми пальцами, и приподняло его до уровня своего лица.- Гркргкгхгрг… - снова этот жуткий треск перемешанный с хрипом.Ломаными движениями, как будто в его теле вовсе не было целых костей, это жуткое создание неуклюже проследовало к окну, затем, медленно высунув руку в разбитое окно, отпустило телефон. Пролетев несколько этажей, телефон разлетелся в дребезги, обрекая меня на одиночество посреди творящегося безумия. Монстр медленно повернул голову в мою сторону и протянул ко мне руку.- Гррркрхгхр…- Нет! – от собственного испуганного крика у меня зазвенело в ушах. - Отвали от меня!Я кинулся было бежать, но несколько рук, вцепившись в мою одежду, спокойно остановили меня. Люди, ещё недавно находившееся в разных уголках комнаты, сейчас стояли прямо передо мной. Они не проявляли агрессии, не пытались сделать мне больно, они… Они словно аккуратно поддерживали меня, не давая мне упасть. Несмотря на то, что взгляд их был таким же пустым и равнодушным, стало очевидно, покинуть квартиру они мне не дадут.- Аааааргкхргхкхгкх… - чудовище медленно ковыляло в мою сторону, по-прежнему издавая жуткие звуки. - Ааааагкхкгрхк…Выхода не было, с одной стороны эта тварь, а с другой - психи, не дающие мне покинуть собственное жильё. Я с ужасом смотрел на то, как жуткое создание неумолимо приближается, и всё что мне оставалось, лишь испуганно хватать ртом воздух. Однако, не доходя пару шагов до меня, существо замерло, продолжая пялиться налитыми кровью глазами. Какое-то время мы просто смотрели друг на друга, как вдруг оно медленно развело свои «лапы» в стороны.- Ааааргрргкгхкгрк…Оно… Оно словно желало обнять меня! Его жуткий взгляд не имел ничего общего с этим дружелюбным жестом, но чудовище продолжало так стоять, уставившись на меня. Творилось такое безумие, что грань реальности попросту «замылилась», уж и не знаю, что могло бы сейчас сделать мою жизнь более сумасшедшей. Эмоции сменяли друг друга с бешеной скоростью, оставляя после себя лишь пустоту, поэтому я решился на довольно странный поступок и сделал маленький неуверенный шаг к этому монстру. Потом ещё один… С каждым движением в его сторону на меня мягким одеялом опускались усталость и равнодушие, а когда я оказался рядом с ним… Мне стало так спокойно и хорошо, словно ничего страшного и безумного и вовсе никогда со мной не происходило. И этот запах… Запах старого бабушкиного пледа… Он словно убаюкивал…Приблизившись к существу, я почувствовал, как его тонкие длинные руки сомкнулись на моей спине, и устало вздохнул. Только сейчас я по-настоящему понял, насколько сильно устал... Устал от всего: от серого быта, от интересной но трудной работы, от попыток что-то себе доказать, от чёртовой тусклой лампочки... Только сейчас я смог осознать, насколько суетливой и глупой была моя жизнь… Постоянный бег, попытки развиваться, попытки искать новые эмоции, новые знания… Всё это было так нелепо… Хотелось просто сесть на мягкий диван и смотреть в никуда, не обращая внимания на то, как суета нашего мира ломает чужие души.Хлопнула входная дверь, но мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять: гости навсегда покинули мою квартиру. Теперь им не нужно было следить за мной, не нужно было удерживать меня от глупостей вызванных моими же глупыми эмоциями… Теперь я сам… Всё просто закончилось…Существо положило руки мне на плечи, и, наклонившись, посмотрело в мои глаза… Его безумный взгляд больше не пугал меня, ведь он… Он просто…- Яяяяяяя… - на выдохе существо протянуло букву низким хриплым голосом… - Яяяяргхргргх… По… Яяяяяя… Пооооогрхгрх… Помоооооогуууууу…Из его пальцев потянулись нити, которые мягко легли на моё тело. Тогда я с огромным облегчением осознал, что всей глупой суете в моей жизни пришёл конец. Больше не будет трудных решений, постоянного бега, попыток чего-то добиться. Я просто буду тихо существовать вдали от этой шумной реальности. Где-то внутри меня билась мысль, что всё это не нормально, что так быть не должно, что нужно что-то сделать… Но чёрт возьми… Я так устал…***С тех пор прошло несколько дней, и моя жизнь стала как никогда размеренной и спокойной. Я даже изредка перекидывался бессмысленными приветствиями с соседкой, поведение которой вновь стало для меня нормальным, ведь теперь она понимала меня, а я начал понимать её.Возвращаясь вечером домой, я просто включал телевизор и лениво ждал, когда наступит следующее утро. Дни пролетали быстро и легко, а суета навсегда покинула мою душу. Лишь дневник чудаковатого парня на короткие промежутки возвращал моё сознание к прежнему «Я», напоминая с чего всё началось, тем самым внушая тревогу и крича об опасности. Но и этому скоро придёт конец.Уже сейчас последние куски странной тетради догорают в раковине, окончательно давая понять, что «просветлений» больше не будет и моя жизнь навсегда останется простой. Мысли о том, что происходящее со мной ненормально отступают всё дальше, растворяясь в моём же собственном безразличии…И если вы читаете этот рассказ без каких-либо объяснений с моей стороны, значит для меня всё закончилось... Простите, я правда не желал вам зла...

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