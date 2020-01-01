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Страшилки

Дочка меня спасла

Эта история произошла со мной и моей дочкой (ей 7 лет) около недели назад, но при одном упоминании о том случае у меня проходит дрожь.

Мою дочь зовут Света, она больна онкологией, не может нормально разговаривать.

Мой муж умер в автокатастрофе за пару месяцев до этого дня.

В тот день я заметила странное поведение не только нашего кота Белого, но и самой Светы. Она беспокойно ходила по квартире, не играла в игрушки, не безобразничала. Кот забился под кровать Светки и издавал агрессивные утробные рычания, только мне стоило попытаться выманить его оттуда.

В таком напряжении прошёл весь день. Я кое-как уложила дочку спать и около десяти часов вечера тоже легла.

Проснулась я где-то в часа два ночи от ощущения пристального взгляда. Разлепив свои веки, я направила взгляд на дверной проём, после чего немного подскочила на кровати. Света стояла в дверях и как-то злобно сверлила меня взглядом исподлобья. На мои слова она никак не реагировала; плюсом, страха нагоняло завывание Белого из дальней комнаты.

И произошло то, что лишило меня чувств: дочка заговорила, абсолютно разборчиво и внятно:

- Уходи! Ты умер, тебе здесь не место! Ты тут больше не живёшь!

Эту фразу она повторила несколько раз, после чего я всё же потеряла сознание.

Очнулась я уже под утро и первым делом пошла в комнату дочки, проверить её.

Она спокойно и безмятежно спала, а кот тихо пил молоко из блюдца.

Решив, что мне всё это приснилось, я вернулась в свою комнату, но застыла на пороге. Рядом с изголовьем моей кровати, на полу, отпечатались следы ботинок, таких же, какие были у моего мужа...


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:32
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 05:32 by Рыжая лисаПросмотров: 45Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дочь болезнь кот муж смерть призрак авторская история

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