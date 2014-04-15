Выходные без жены

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 23:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Почетный святой Просмотров: 39 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 23:00 by

Мне всегда нравились женщины старше меня. Ещё в первом классе я заглядывался на одиннадцатиклассниц. В одиннадцатом классе я был влюблён в половину своих училок. С годами эта моя наклонность никуда не делась и только возросла. В нашем мире невозможного мало, и в конце концов, когда мне было 27лет, я женился на своей институтской преподавательнице, которая вела у нас экономику и английский. Жить стали в её квартире. У неё на тот момент уже был сын – подросток. Поначалу мы с ним ладили, но потом конкуренция самцов взяла своё, и парень начал меня тихо ненавидеть. Я сам тоже был в этом виноват – начал из себя изображать «крутого мачо» и пытаться его «воспитывать»... Молодой дурак я был! Ну да ладно, пролитого не поднимешь. Пускай ненавидит. За годы, что мы прожили вместе, Даниил вымахал в настоящего громилу и как следует накачался, но мне с моим ростом, весом и небольшим спортивным опытом не страшно. Главное, Зое я нравлюсь по-прежнему. Да, жену зовут Зоя. Кстати, в детстве я слышал такую шутку, что имя ЗОЯ – это аббревиатура, которая означает «змея особой ядовитости». Смешно.У Зои есть кошка. Красивая – полностью чёрная, с зелёными глазами. Она меня тоже сразу невзлюбила – каждый раз, когда я пытаюсь её погладить, царапается, кусается и убегает в другую комнату. Но зато когда я что-нибудь готовлю и кидаю ей кусочки мяса, - исправно жрёт. Кошки – они такие...Ну да ладно. Короче, однажды Зоя и Даниил собрались ехать в Новгород – со мной Зоя туда уже ездила, мы там обегали все достопримечательности, и вот, пришло время показать это всё Даниилу. Со мной бы он не поехал, и поэтому Зоя с ним поехала вдвоём, а я остался дома – в их квартире, на все выходные, один и с кошкой.Конечно, первым делом я купил ящик пива и сигареты. Я курю, но знаю, что целоваться с курящим человеком не очень приятно. Поэтому в целом я курю где-то пару недель в году – когда по тем или иным причинам я не с Зоей. Полезный режим.Потом я подумал и купил к пиву пару бутылок водки. Как говорилось в ещё одном анекдоте, слышанном мною в детстве, «одно без другого – деньги на ветер!».Но это не главное – пиво, водку и сигареты я употребил в первые сутки, а на следующий день у меня были более интересные планы. Несмотря на все свои грехи, в целом я считаю себя православным христианином. И хотел бы приобщить к этому Зою и Даниила. Это не получалось: оба они считали себя образованными людьми, и относились к религии с иронией, лавируя где-то между атеизмом и агностицизмом.Я не хотел на них давить, но и своих убеждений не оставлял. И поэтому, когда Зоя и Даниил уехали, решил использовать выходные для того, чтобы освятить их квартиру. Я пошёл в церковь, которая была от нашего дома через дорогу, уплатил, что требовалось, и пригласил в наш дом батюшку.Батюшка пришёл, воскурил ладан, прочёл молитвы и прошёлся по квартире, разбрызгивая венчиком святую воду. Под конец он начертал елеем над входом в квартиру крест. Потом ушёл.Я был очень доволен собой. Не важно, верят мои родные, или не верят, но жизнь нашем доме точно будет лучше...На следующий день Зоя и Даниил приехали. Увидев их с балкона, я дождался, пока услышу, как они выходят из лифта и открывают дверь тамбура. После этого я радостно распахнул дверь квартиры.- Привет! – улыбнулся я родным.- Привет! – улыбнулась мне Зоя.Боже, как она хороша... Рыжеватые волосы, зеленющие глаза и стильный длинный чёрный плащ. Зоя была похожа на ведьму из фэнтези. Она была обворожительна. Хотелось просто схватить её на руки и понести в постель...Даниил, державший сумки в обеих руках, не улыбнулся и вообще старался на меня не смотреть.Они стояли в тамбуре и почему-то не входили... Пауза затягивалась.- Привет! – снова сказал я.- Привет! – Зоя улыбнулась ещё шире.Мы ещё немного постояли.- Э-э-э... Привет? – спросил я неуверенно.- Привет, привет... – улыбка Зои стала похожа на оскал.Мне стало не по себе.- Зоя, что не так? Почему вы не входите?- Это ты мне скажи... Что здесь случилось, пока нас не было?Я не сразу понял, в чём дело.- Ну, выпил немного, мяса пожарил на закуску... Но я уже всё прибрал!- Милый... – Зоя нахмурилась, - мы не можем войти в собственный дом. Что ты сделал?Я лихорадочно встал вспоминать, что натворил за эти выходные...- Мам, я говорил, что нельзя этого алкаша оставлять одного в нашем доме?!! – вспылил Даниил. – Вот, видишь теперь?!!- Так-к-к... – прошипела Зоя. – Мы сейчас идём в гостиницу. Вернёмся через три дня. И когда мы придём, чтобы вот этого... Что ты тут сделал... Чтобы не было!!!Мне вдруг на секунду показалось, что её зелёные глаза стали ещё зеленее, а зрачки в них стали вертикальными...Жена яростно развернулась на каблуках - полы её чёрного плаща взметнулись, словно крылья или хвост дракона, и ринулась вон из тамбура. Даниил злобно зыркнул на меня, встряхнул сумки и пошёл вслед за матерью.Я остался один, осознавать происшедшее...Поняв, в чём дело, я пошёл в церковь. В храме было пусто, и батюшки видно не было. Была только одна женщина – вся в чёрном, в длинном пальто до пят. Высокая, стройная. Прекрасная фигура, которую не скрывал даже чёрный балахон. Из-под чёрного платка на голове выбивались тёмные волосы. Резко очерченные скулы, большие зелёные глаза... Красивая...А чего мне просить у батюшки? Чтобы он пришёл и «рассвятил» квартиру?.. Да он меня за такую просьбу кадилом пришибёт...Батюшки всё не было. А женщина в чёрном подошла к большой иконе, перед которой горели свечи. Что-то прошептав, она вдруг схватила одну из свечек и воткнула на место вверх ногами...«Блин... Ведьма?» - подумал я.А женщина тем временем развернулась и пошла к выходу. Проходя мимо, она вдруг хлопнула меня по плечу и сказала: «Пошли!»Я пошёл с ней. Когда мы вышли из храма, она закурила сигарету, потом спросила:- Ну что, касатик, квартиру надо рассвятить?Голос был низкий, хриплый и донельзя сексуальный. Я опешил и хотел что-то сказать, но она продолжила:- С тебя восемь тысяч рублей. Приду к тебе сегодня.Я опять хотел что-то сказать, но она ушла. Как-то слишком быстро исчезла из моего поля зрения.Я пошёл домой.Часов в шесть вечера раздался звонок в дверь. Я открыл, и в квартиру гордо прошествовала она – ведьма из церкви. Она была без платка, в длинном чёрном плаще до пят, завязанным таким же чёрным поясом. Не разуваясь, совершенно бесцеремонно она прошла в нашу с Зоей комнату.- Чтобы рассвятить квартиру, надо совершить в ней что-то, противоречащее основам религиозной морали и нравственности! – провозгласила ведьма. – Лучше всего – убить кого-нибудь. Особенно хорошо – убить кого-то невинного и беззащитного! А самое хорошее – кого-то близкого, родного, или хотя-бы давно знакомого...Ведьма вдруг принюхалась, резко развернулась и уставилась на зоину кошку, которая, учуяв незнакомого человека, пыталась спрятаться под нашу с Зоей кровать.- Кошка тоже подойдёт! – сказала ведьма. – Мы её свяжем, а потом ты со всей силы должен наступить ей на голову!- Э-э-э... Нет! – ответил уже в конец офигевший от происходящего я. – Такого мы делать не будем!- Ладно, – спокойно ответила ведьма. – Тогда мы оскверним супружеское ложе!С этими словами она развязала пояс и сбросила с себя пальто. А под пальто у неё ничего не было... То есть, что я говорю? Было! Под пальто у неё было такое...Ведьма улыбнулась краешком губ, увидев мою реакцию, и гордо прошествовала к кровати. По-царски возлегла, бесстыдно развалилась и поманила меня пальцем.- Ну, чего встал? Иди сюда! Будем осквернять...Я повернул голову влево. На один градус. Потом ещё на один. Было очень тяжело. Я вспомнил рассказ Тургенева «Бежин луг» и того мужика, который, из последних сил, неслушающейся рукой, всё-таки смог наложить на себя крестное знамение...Вот и я смог. Повернуть свою голову настолько, чтобы не смотреть на раскинувшееся передо мной великолепие. Боже, какая фигура... Какая женщина!..- Я не буду осквернять супружеское ложе! – как можно увереннее произнёс я.- Ну ладно! – спокойно ответила ведьма. – Значит, будем давить кошку!«Ну нет! - подумал я, - кошка – это святое!!!»И с этой мыслью я прыгнул на ведьму...Когда я проснулся следующим утром, ведьма уже ушла, а в кошельке не хватало восьми тысяч. Ещё через два дня вернулись Зоя и Даниил. Они спокойно прошли в квартиру и, как ни в чём не бывало, стали раскладывать вещи. Кошка с разбегу прыгнула Зое на грудь, а та поймала её и стала наглаживать свою любимицу. Спустив кошку на пол, Зоя подошла ко мне, обняла и поцеловала:- Я знала, что ты всё сделаешь правильно. Спасибо, дорогой!Я ответил на поцелуй, обнял жену за талию, поднял и закружил. А говорить на всякий случай ничего не стал...А через месяц раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и услышал дьявольский, демонический женский смех. Это была та ведьма из церкви. Отсмеявшись, она торжественным голосом возвестила, что свершилось Предначертание. Что от моего семени в её утробе было зачато дитя Тьмы, Антихрист. И что когда Тёмное дитя достигнет совершеннолетия, оно начнёт свой кровавый путь к власти над миром и положит начало Апокалипсису.А до того времени по закону я должен перечислять на Антихриста 25% от своей заработной платы.Вот такие дела. Как порядочный человек, я всё рассказал Зое. Как Змея Особой Ядовитости, она бросилась бить мне морду, а следом за ней и Даниил. Я отмахивался как мог, стараясь не попасть по жене. В результате я остался с подбитым глазом, а Даниил – с шишкой на лбу и распухшей челюстью. Зоя потом со мной неделю не разговаривала.

Ключевые слова: Жена сын квартира кошка церковь ведьма антихрист авторская история

Другие, подобные истории: