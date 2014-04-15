Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Выходные без жены

Мне всегда нравились женщины старше меня. Ещё в первом классе я заглядывался на одиннадцатиклассниц. В одиннадцатом классе я был влюблён в половину своих училок. С годами эта моя наклонность никуда не делась и только возросла. В нашем мире невозможного мало, и в конце концов, когда мне было 27лет, я женился на своей институтской преподавательнице, которая вела у нас экономику и английский. Жить стали в её квартире. У неё на тот момент уже был сын – подросток. Поначалу мы с ним ладили, но потом конкуренция самцов взяла своё, и парень начал меня тихо ненавидеть. Я сам тоже был в этом виноват – начал из себя изображать «крутого мачо» и пытаться его «воспитывать»... Молодой дурак я был! Ну да ладно, пролитого не поднимешь. Пускай ненавидит. За годы, что мы прожили вместе, Даниил вымахал в настоящего громилу и как следует накачался, но мне с моим ростом, весом и небольшим спортивным опытом не страшно. Главное, Зое я нравлюсь по-прежнему. Да, жену зовут Зоя. Кстати, в детстве я слышал такую шутку, что имя ЗОЯ – это аббревиатура, которая означает «змея особой ядовитости». Смешно.

У Зои есть кошка. Красивая – полностью чёрная, с зелёными глазами. Она меня тоже сразу невзлюбила – каждый раз, когда я пытаюсь её погладить, царапается, кусается и убегает в другую комнату. Но зато когда я что-нибудь готовлю и кидаю ей кусочки мяса, - исправно жрёт. Кошки – они такие...
Ну да ладно. Короче, однажды Зоя и Даниил собрались ехать в Новгород – со мной Зоя туда уже ездила, мы там обегали все достопримечательности, и вот, пришло время показать это всё Даниилу. Со мной бы он не поехал, и поэтому Зоя с ним поехала вдвоём, а я остался дома – в их квартире, на все выходные, один и с кошкой.
Конечно, первым делом я купил ящик пива и сигареты. Я курю, но знаю, что целоваться с курящим человеком не очень приятно. Поэтому в целом я курю где-то пару недель в году – когда по тем или иным причинам я не с Зоей. Полезный режим.
Потом я подумал и купил к пиву пару бутылок водки. Как говорилось в ещё одном анекдоте, слышанном мною в детстве, «одно без другого – деньги на ветер!».
Но это не главное – пиво, водку и сигареты я употребил в первые сутки, а на следующий день у меня были более интересные планы. Несмотря на все свои грехи, в целом я считаю себя православным христианином. И хотел бы приобщить к этому Зою и Даниила. Это не получалось: оба они считали себя образованными людьми, и относились к религии с иронией, лавируя где-то между атеизмом и агностицизмом.

Я не хотел на них давить, но и своих убеждений не оставлял. И поэтому, когда Зоя и Даниил уехали, решил использовать выходные для того, чтобы освятить их квартиру. Я пошёл в церковь, которая была от нашего дома через дорогу, уплатил, что требовалось, и пригласил в наш дом батюшку.
Батюшка пришёл, воскурил ладан, прочёл молитвы и прошёлся по квартире, разбрызгивая венчиком святую воду. Под конец он начертал елеем над входом в квартиру крест. Потом ушёл.
Я был очень доволен собой. Не важно, верят мои родные, или не верят, но жизнь нашем доме точно будет лучше...
На следующий день Зоя и Даниил приехали. Увидев их с балкона, я дождался, пока услышу, как они выходят из лифта и открывают дверь тамбура. После этого я радостно распахнул дверь квартиры.
- Привет! – улыбнулся я родным.
- Привет! – улыбнулась мне Зоя.
Боже, как она хороша... Рыжеватые волосы, зеленющие глаза и стильный длинный чёрный плащ. Зоя была похожа на ведьму из фэнтези. Она была обворожительна. Хотелось просто схватить её на руки и понести в постель...
Даниил, державший сумки в обеих руках, не улыбнулся и вообще старался на меня не смотреть.

Они стояли в тамбуре и почему-то не входили... Пауза затягивалась.
- Привет! – снова сказал я.
- Привет! – Зоя улыбнулась ещё шире.
Мы ещё немного постояли.
- Э-э-э... Привет? – спросил я неуверенно.
- Привет, привет... – улыбка Зои стала похожа на оскал.
Мне стало не по себе.
- Зоя, что не так? Почему вы не входите?
- Это ты мне скажи... Что здесь случилось, пока нас не было?
Я не сразу понял, в чём дело.
- Ну, выпил немного, мяса пожарил на закуску... Но я уже всё прибрал!
- Милый... – Зоя нахмурилась, - мы не можем войти в собственный дом. Что ты сделал?
Я лихорадочно встал вспоминать, что натворил за эти выходные...
- Мам, я говорил, что нельзя этого алкаша оставлять одного в нашем доме?!! – вспылил Даниил. – Вот, видишь теперь?!!
- Так-к-к... – прошипела Зоя. – Мы сейчас идём в гостиницу. Вернёмся через три дня. И когда мы придём, чтобы вот этого... Что ты тут сделал... Чтобы не было!!!
Мне вдруг на секунду показалось, что её зелёные глаза стали ещё зеленее, а зрачки в них стали вертикальными...

Жена яростно развернулась на каблуках - полы её чёрного плаща взметнулись, словно крылья или хвост дракона, и ринулась вон из тамбура. Даниил злобно зыркнул на меня, встряхнул сумки и пошёл вслед за матерью.
Я остался один, осознавать происшедшее...
Поняв, в чём дело, я пошёл в церковь. В храме было пусто, и батюшки видно не было. Была только одна женщина – вся в чёрном, в длинном пальто до пят. Высокая, стройная. Прекрасная фигура, которую не скрывал даже чёрный балахон. Из-под чёрного платка на голове выбивались тёмные волосы. Резко очерченные скулы, большие зелёные глаза... Красивая...
А чего мне просить у батюшки? Чтобы он пришёл и «рассвятил» квартиру?.. Да он меня за такую просьбу кадилом пришибёт...
Батюшки всё не было. А женщина в чёрном подошла к большой иконе, перед которой горели свечи. Что-то прошептав, она вдруг схватила одну из свечек и воткнула на место вверх ногами...
«Блин... Ведьма?» - подумал я.

А женщина тем временем развернулась и пошла к выходу. Проходя мимо, она вдруг хлопнула меня по плечу и сказала: «Пошли!»
Я пошёл с ней. Когда мы вышли из храма, она закурила сигарету, потом спросила:
- Ну что, касатик, квартиру надо рассвятить?
Голос был низкий, хриплый и донельзя сексуальный. Я опешил и хотел что-то сказать, но она продолжила:
- С тебя восемь тысяч рублей. Приду к тебе сегодня.
Я опять хотел что-то сказать, но она ушла. Как-то слишком быстро исчезла из моего поля зрения.
Я пошёл домой.
Часов в шесть вечера раздался звонок в дверь. Я открыл, и в квартиру гордо прошествовала она – ведьма из церкви. Она была без платка, в длинном чёрном плаще до пят, завязанным таким же чёрным поясом. Не разуваясь, совершенно бесцеремонно она прошла в нашу с Зоей комнату.
- Чтобы рассвятить квартиру, надо совершить в ней что-то, противоречащее основам религиозной морали и нравственности! – провозгласила ведьма. – Лучше всего – убить кого-нибудь. Особенно хорошо – убить кого-то невинного и беззащитного! А самое хорошее – кого-то близкого, родного, или хотя-бы давно знакомого...
Ведьма вдруг принюхалась, резко развернулась и уставилась на зоину кошку, которая, учуяв незнакомого человека, пыталась спрятаться под нашу с Зоей кровать.
- Кошка тоже подойдёт! – сказала ведьма. – Мы её свяжем, а потом ты со всей силы должен наступить ей на голову!
- Э-э-э... Нет! – ответил уже в конец офигевший от происходящего я. – Такого мы делать не будем!

- Ладно, – спокойно ответила ведьма. – Тогда мы оскверним супружеское ложе!
С этими словами она развязала пояс и сбросила с себя пальто. А под пальто у неё ничего не было... То есть, что я говорю? Было! Под пальто у неё было такое...
Ведьма улыбнулась краешком губ, увидев мою реакцию, и гордо прошествовала к кровати. По-царски возлегла, бесстыдно развалилась и поманила меня пальцем.
- Ну, чего встал? Иди сюда! Будем осквернять...
Я повернул голову влево. На один градус. Потом ещё на один. Было очень тяжело. Я вспомнил рассказ Тургенева «Бежин луг» и того мужика, который, из последних сил, неслушающейся рукой, всё-таки смог наложить на себя крестное знамение...
Вот и я смог. Повернуть свою голову настолько, чтобы не смотреть на раскинувшееся передо мной великолепие. Боже, какая фигура... Какая женщина!..
- Я не буду осквернять супружеское ложе! – как можно увереннее произнёс я.
- Ну ладно! – спокойно ответила ведьма. – Значит, будем давить кошку!
«Ну нет! - подумал я, - кошка – это святое!!!»
И с этой мыслью я прыгнул на ведьму...

Когда я проснулся следующим утром, ведьма уже ушла, а в кошельке не хватало восьми тысяч. Ещё через два дня вернулись Зоя и Даниил. Они спокойно прошли в квартиру и, как ни в чём не бывало, стали раскладывать вещи. Кошка с разбегу прыгнула Зое на грудь, а та поймала её и стала наглаживать свою любимицу. Спустив кошку на пол, Зоя подошла ко мне, обняла и поцеловала:
- Я знала, что ты всё сделаешь правильно. Спасибо, дорогой!
Я ответил на поцелуй, обнял жену за талию, поднял и закружил. А говорить на всякий случай ничего не стал...
А через месяц раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и услышал дьявольский, демонический женский смех. Это была та ведьма из церкви. Отсмеявшись, она торжественным голосом возвестила, что свершилось Предначертание. Что от моего семени в её утробе было зачато дитя Тьмы, Антихрист. И что когда Тёмное дитя достигнет совершеннолетия, оно начнёт свой кровавый путь к власти над миром и положит начало Апокалипсису.

А до того времени по закону я должен перечислять на Антихриста 25% от своей заработной платы.
Вот такие дела. Как порядочный человек, я всё рассказал Зое. Как Змея Особой Ядовитости, она бросилась бить мне морду, а следом за ней и Даниил. Я отмахивался как мог, стараясь не попасть по жене. В результате я остался с подбитым глазом, а Даниил – с шишкой на лбу и распухшей челюстью. Зоя потом со мной неделю не разговаривала.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 23:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 23:00 by Почетный святойПросмотров: 39Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Жена сын квартира кошка церковь ведьма антихрист авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Соня Пале
Сегодня, 23:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 1 129
Почетный святой, я всегда подозревала в вас что-то дьявольское, - наконец, я вижу, что не ошиблась. Что в вас находят все эти ведьмы? ...И самое главное - будете ли вы, кроме двадцатипроцентных отчислений от зарплаты, как-то лично участвовать в жизни Антихриста?
Зарегистрирован: 15.04.2014
   
#2 написал: Почетный святой
Сегодня, 23:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1705|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 1 115
Цитата: Соня Пале
Почетный святой, я всегда подозревала в вас что-то дьявольское, - наконец, я вижу, что не ошиблась. Что в вас находят все эти ведьмы? ...И самое главное - будете ли вы, кроме двадцатипроцентных отчислений от зарплаты, как-то лично участвовать в жизни Антихриста?


Вот именно как святой, я просто обязан не проходить мимо ни одной ведьмы, а всячески участвовать в их судьбах, наставляя их на путь исправления и пользы обществу! Что касается Антихрика, то я серьёзно намерен заняться воспитанием и уже специально пишу персональную азбуку: А - Апокалипсис, Армагеддон, АбсАлютное зло; Б - Бафомет, Беда, Бесчеловечность; В - Война, Величие, Власть... У кого какие идеи по другим буквам - прошу писать в комментах!
Зарегистрирован: 23.04.2014
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.