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Истории из жизни

«Это»

Сестра научила меня читать еще в 4 года, всегда помню себя с книжкой. В 8 классе перед сном читала «Ужасы на улице Вязов». Теперь люблю читать страшные истории, и вспомнилось мне несколько, что случались со мной.

В один летний вечер мы с компанией — 2 мальчика и 2 девочки (я и подруга) — засиделись на лавочке около дома допоздна. Было лето, деревня, спокойно, тихо и домой совсем не хотелось. Сидели, рассказывали анекдоты, как вдруг на повороте в нашу сторону подошло оно: 2 метра ростом, в черном плаще с капюшоном на голове так, что лица не видно, и в кроссовках. Расстояние было метров 20-30, светили фонари, поэтому нам удалось это разглядеть. Сначала думали, что это глюки, но мы ничем таким не увлекались, у нас были другие интересы, мы ходили в лес за ягодами, за грибами, на рыбалку, да и видели это все четверо.
Мы забежали за ограду, я даже не помню, сколько времени мы там пробыли, обсуждая это нечто и кто бы это мог быть. Ну, мало ли, деревня, может, кто-то очень высокий хотел пошутить, но «кто-то высокий», на кого мы думали, давно женился и уехал далеко в город и не мог быть там в тот момент.

На следующий день мы узнали, что погиб один хороший парень, примерно через несколько минут после того, как мы видели это. Это было в 2002 году.

В 2007 году моей дочке уже было два годика. Когда мы спали у родителей в моей еще комнате, мне приснился сон: опять он подлетает ко мне и говорит: «Пошли, нам пора». Я вцепилась в дочку и сказала, что без нее никуда не пойду и даже шагу не сделаю и вообще — пусть не мешает нам спать. Он ответил, что моей дочке туда нельзя, а меня он обязательно заберет с собой. В Ад. Я тогда просто молитву прочитала, и он ушел.

В 2009 году я уехала на сессию, заселилась в общежитие и познакомилась с соседкой по комнате. За две недели до моего отъезда домой снится мне сон, будто бы я собираюсь ложиться спать, а моя соседка (Ира) танцует под музыку на телефоне. В дверь постучали, я попросила Иру не открывать, так как парни уже достали (общее общежитие), поздно уже по гостям ходить. Но Ира меня как будто не слышала и открыла дверь. Опять «это». Оно село на мою кровать и начало со мной разговаривать. Мысленно. Голосом я не могла даже шептать. И все тело парализовало. Я не помню, о чем мы разговаривали, но помню, что меня уговаривали что-то сделать, чего я не хотела. А потом я поняла, что я сплю и начала себя щипать, кусать и тереть глаза. Через какой-то промежуток времени я поняла, что мне удалось проснуться. Но не надолго. Потому что я проснулась во сне. И так несколько раз. Когда просыпалась, оно сидело на моей кровати и говорило мне: «Что, догадалась, да?!». Я и молитвы читала, и матом на него ругалась, и, в конце концов, прогнала. Включила в комнате свет и с ним уснула.

На следующий день рассказала про сон Ире. Мы поудивлялись и забыли. А через две недели мне соседка по комнате позвонила и сообщила, что во сне со смертью целовалась. Я попросила описать, как выглядит смерть, отгадайте, кого она описала?! Правильно, все того же - 2 метра ростом, в черном плаще и с капюшоном на голове!

В 2015 году моя дочь усердно просит выбросить старое пианино, которое стоит в уже ее комнате, которая раньше была моей. Спрашиваю причину. Отгадайте, кто там живет?

P.S. Пианино выбросили, дом освятили.
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Сегодня, 03:09 by LynxПросмотров: 136Комментарии: 0
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Ключевые слова: Нечто незнакомец это нечисть пианино страх

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