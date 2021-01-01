Дверь в подсобное помещение

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:14

Phantom666 Просмотров: 37 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:14 by

В двухтысячных я проживал в одном, не самом примечательном районе Рязанской области. Дом мой был самой обыкновенной пятиэтажкой, с вонючими подъездами, старой, проржавевшей насквозь площадной во дворе и раздолбанным асфальтом.В школьные годы мы с друзьями маялись всякой фигнёй, придумывая различные способы развлечения во время летних каникул. Чего-то особо выдающегося сейчас уже вспомнить не могу, только один случай мне всё-же запомнился и периодически всплывает в памяти до сих пор.В конце моего дома была одна старая, деревянная дверь, которая была входом в подсобное помещение под зданием (вероятно в ту зону, где обычно соединяются канализационные трубы). Дверь была очень древней на вид - облезшая краска, побитое временем дерево и обломок ручки, словно специально оторванный местной шпаной. Пару раз на ней меняли краску, но это не особо её украшало. Также на этой двери обычно висел стальной замок.Вернусь к нашим летним развлечениям в детстве. Среди местных ребят было что-то вроде легенды - якобы в том подсобном помещении проживал маньяк, который ночью выходил на улицу и искал гуляющих поздней ночью детишек, и что якобы он ел голубей с кошками (должен заметить, что в том районе действительно нередко пропадали животные, но, скорее всего не из-за какого-то маньяка, а по вполне материальным причинам). Легенда эта так пугала соседских ребят, что они даже не пытались подходить к той двери, тем более сам её вид вызывал неприятные ощущения. Мы же, более взрослые пацаны, относились к этому скептически. Ведь сама мысль о том, что в под нашим домом проживает разыскиваемый маньяк, которого до сих пор не обнаружили - звучала очень бредово. И в какой-то период времени нам пришла одна щекотливая мысль - постучать в ту старую дверь и доказать всем, что никакого маньяка не существует. Витя (мой друг-одноклассник) решился это сделать первым. Он подозвал испуганных первоклашек, смело подошёл к двери и постучался пару раз. И никто ему тогда не ответил. Детишки помладше более менее успокоились и теперь боялись этой двери не так сильно, как раньше.В течении нескольких дней мы брали детей на слабо, предлагая им постучаться в старую дверь. Со временем мы превратили это в игру, сначала было весело, а потом интерес угас и мы перестали заниматься этой ерундой.Через три дня после последней «игры» в нашем районе пропало двое детей. Пропали не все разом - сначала Витя, что первым постучался в проклятую дверь, а уже через день Антон (тоже одноклассник). Оба выходили из своих домов и направлялись в школу, но до конца не дошли. Предполагаемая версия - похищение. Ну все бросились на поиски - никакого результата. Прошла неделя, две, но никого не нашли. Все уже потеряли надежду, как вдруг однажды меня посетила одна нехорошая мысль. Я вспомнил про старую дверь в подсобное помещение и предложил обыскать всё там. Это, конечно звучало глупо и нелепо, но других предположений больше не было.В общем, Витя с Антоном нашлись, но уже было поздно. Когда милиция вскрыла дверь в подсобку, их взору предстала кошмарная картина. Двое шестиклассников были найдены в углу подсобного помещения в крайне удручающем состоянии. Их тела были покрыты какой-то жидкостью, напоминавшую серную кислоту, из-за которой их тела практически полностью разложились. Странно, но никакого смрада и вони в воздухе не чувствовалось, кроме естественного запаха канализационных труб. В противном случае можно было бы сразу их обнаружить по трупной вони, но, видимо преступник скрыл тела достаточно хорошо.Родители мальчиков были в шоке. Я же долгое время не мог прийти в себя после того, когда узнал все подробности трагедии, и часто просыпался по ночам в холодном поту. Начались долгие расследования, но ни к какому результату не пришли. Из-за того, что тела жертв разложились за долгое время, найти отпечатки пальцев не удалось, и поэтому убийца до сих пор не найден.Сейчас я уже давно живу в другом городе. Родители приняли решение бежать подальше отсюда, и нашли хорошую квартиру в отдалённом районе Мичуринска. Тут довольно красиво, признаться честно.И какова у этой истории мораль? Думаю, просто не стоит испытывать судьбу и уж тем более, не шляться по всяким тёмным местам. Ведь никогда не знаешь, что может скрываться там помимо маньяков и убийц.

Ключевые слова: Маньяк исчезновения подвал дети убийства авторская история

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