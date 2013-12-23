Чёрная

Что-то не то Просмотров: 157 Комментарии: 2 +8 Вчера, 19:43 by

На улице ко мне пристала цыганка - дряхлая, сгорбленная старуха. Я особо не слушал её, а просто отдал всю мелочь из кармана и зашагал дальше. Я с самого детства боюсь цыган. Видел, на что они способны. Моя бабка часто ходила к одной цыганке. Та ей гадала, какие-то ритуалы проводила, амулеты делала. Бабка рассказывала, что цыганская магия сильная и древняя - может спасти и защитить, а может и уничтожить.- Она тебя съест, - произнесла старуха.Я невольно оглянулся.- Кто? Меня?- Чёрная сидит на плече у тебя, - старуха подошла ко мне вплотную, - она поняла, что я вижу её, и боится. Но чёрная ещё совсем маленькая, ты её пока не чувствуешь.У меня резко заболела спина и потемнело в глазах.- Сейчас за спиной твоей спряталась, когтями впилась и внутрь тебя лезет. Смотри, чёрная очень опасна. Она быстро растёт. Может всего тебя съесть, - старуха сказала это, повернулась и ушла.Как только она отошла от меня на несколько метров, боль прекратилась. Я решил, что это какие-то цыганские штучки. Гипноз или ещё какое-то воздействие. «Хорошо, что легко отделался», - подумал я и пошёл дальше по своим делам.Ночью мне приснилась эта цыганка. Она собирала какую-то траву в мешочек и шептала:- Чёрная очень опасна. Ты её кормишь, а она ненасытная. Чёрная будет есть и расти. Берегись!В ужасе я проснулся. Что за напасть? Неужели эта старуха ведьма? Или, может, все-таки мой мозг так отреагировал на эту странную встречу. Остаток ночи я провёл в полудрёме. Мне опять мерещилась цыганка. На утро я чувствовал себя совершенно разбитым. Еле как отработал и, вернувшись домой вечером, сразу лёг спать.Надежды на отдых и крепкий сон не оправдались. Мне снова снилась старуха. Через несколько бессонных ночей я был похож на зомби.Сегодня я вновь отправился домой той дорогой, на которой встретил цыганку. Я сразу её увидел: в цветастой юбке, с длинными седыми косами, она сидела на лавке. Как только она меня заметила, сразу встала и направилась ко мне.- Я ждала тебя. И тебя, чёрная, - цыганка указала пальцем куда-то в область моей шеи.Я никак не мог понять - это какая-то цыганская магия, и старуха теперь будет выжимать у меня деньги за спасение и исцеление; или же у меня, действительно на плече сидит чёрная, которая питается моей энергией, а старуха сможет мне помочь.- Ты, парень, решил, что это я чёрную тебе на плечо посадила, - старуха словно прочитала мои мысли, - я тебе так скажу: у тебя врагов много, на них и думай. А то, что меня встретил, это повезло тебе. Иначе чёрная тебе погубила бы.- Сколько я должен заплатить? Это ведь не бесплатно - ваша помощь.- Лучше еды купи. Сейчас в магазин зайдём, я скажу, что надо.В магазине мы взяли обычный набор продуктов - молоко, макароны, овсянку, немного мяса, сладости, овощи и фрукты. А потом цыганка повела меня на окраину города. Там стоял покосившийся домик, из трубы шёл дым.- Заходи, - цыганка отворила передо мной дверь.В доме были только дети, три девочки и четыре мальчика. Старуха жестом указала на пакет с продуктами и сказала самой старшей девочке.- Ляля, ужин готовь. А нас не беспокой.Девочка лет десяти взяла пакет и глядя на меня, сказала:- Бабушка твою чёрную уберёт, не бойся. И спасибо за еду.Мы со старухой зашли в отдельную комнату. Помещение напоминало ведьмовскую кладовую. Пучки с сухой полынью, мешочки с неясным содержимым, котелки, склянки со странной жидкостью, перья. Пахло в комнате лавандой.Цыганка зажгла толстую свечу, взяла котелок и побросала туда разных трав, налила несколько капель какой-то жидкости. Потом она подожгла содержимое котелка, и от туда повалил белый ароматный дым.- Смотри мне в глаза. Чтобы ни случилось, не отводи взгляд. Сиди на месте, понял?Я утвердительно покачал головой. А старуха тем временем поставила дымящийся котелок между нами и подняла на меня глаза. Цыганка что-то зашептала, я совершенно не испытывал страха. Почему-то очень легко доверился этой старухе.Я покорно смотрел в глаза цыганке. Через мгновение они стали темнеть, а потом наливаться серебром. Я увидел в её глазах своё отражение. Рассматривая себя, я с ужасом обнаружил, что за моим левым плечом сидит какое-то маленькое чёрное существо. Оно беспокойное, царапает мою голову и шею. Существо посмотрело в глаза-зеркала. Оно увидело себя.Цыганка все шире открывала глаза. Они становились огромными, в этих глазах-зеркалах отражалась вся комната. Я увидел, что тут повсюду какие-то тени, бестелесные сущности. Они сталкивались между собой, образуя новые тени, растворялись и возникали в другом месте. Я слышал, как гулко стучит моё сердце, монотонный шёпот цыганки вводил в какой-то транс.Чёрная сущность с левого плеча, увлечённая своим отражением, спустилась почти до самого моего запястья. Цыганка ещё шире открыла глаза и взяла в правую руку маленькую баночку с багрово-красной, густой жидкостью. Сущность, словно собака, замерла и будто понюхала воздух. Видимо, содержимое баночки её привлекло. И через секунду сущность перетекла с моей руки в эту баночку. Цыганка закрыла крышку и часто заморгала. Наваждение прошло. Глаза цыганки снова стали обычными.Моя голова гудела, было тяжело дышать и очень хотелось спать.- Возьми. Твоя чёрная тут будет сидеть ровно три дня. За это время ты должен найти того, кому она сядет на плечо. Иначе, чёрная опять вернётся к тебе.Я взял баночку в руку.- Кого найти? Человека? Я... я должен подсадить кому-то эту сущность, зная, что она погубит человека?- Или она погубит тебя. Иди, я устала. Ляля сейчас тебе чай приготовит, чтобы силы восстановить, - старая цыганка указала рукой на дверь.Я был в полной растерянности. Что теперь делать? Получается, я должен стать палачом, чтобы спасти себя. Хороша помощь!В коридоре стояла Ляля.- Дядя, отдай мне чёрную. Я знаю, что с ней делать.- А бабушка не будет ругаться? - я очень обрадовался такому предложению. И сам цел буду и никого не погублю.- Не будет. Отдай чёрную!Я вручил Ляле баночку. Она пригласила меня за стол. Там уже стояла кружка. Ляля прямо туда нарезала яблоко и грушу, залила все крепкой заваркой и крутым кипятком.- Пейте, пока горячий, - Ляля подвинула ещё вазочку с сахаром, - это цыганский чай. От него силы появляются.После чаепития мне стало намного легче, голова прояснилась.Больше я не ходил той дорогой, где встретил цыганку. Но случай нас снова свёл через пару месяцев, уже в другом месте. Цыганка грозно шла на меня, и я понял, что зря отдал Ляле баночку.- Что ты наделал, - цыганка вся затряслась, - зачем девочке чёрную отдал? Знаешь, что она с ней сделала? Она выкормила чёрную воронами и мышами. Чёрная теперь огромная, ненасытная!- Простите, я не знал! Простите меня!Старуха достала баночку с красной жидкостью. Я даже не успел опомниться, а цыганка уже вылила содержимое мне под ноги.- Теперь чёрная опять сидит у тебя на плече! Получай за свою безответственность!Я моментально почувствовал приступ тошноты. Ноющая боль разлилась по всему телу. Чёрная сразу начала трапезу. У неё сегодня пир - живой человек. Я кое-как приполз домой и сразу рухнул на кровать. Утром мне стало немного легче и я, сгорая от стыда и ужаса, пошёл к цыганке.Старуха меня домой не пустила, но сказала:- Чёрную теперь не так просто выманить. Но если хочешь выжить, найди того, к кому её поселишь. Уколи его чем-то, а потом прочитай вот этот заговор, - цыганка дала мне листик, - помни, чем дольше тянешь, тем сильнее и прожорливей становится чёрная!С этого разговора прошла ровно неделя. У меня еле хватает сил, чтобы встать с кровати. Поэтому мне надо срочно действовать. Но сначала я записал свою историю и выложил в Интернет.Новый хозяин чёрной, надеюсь, ты это прочтёшь и будешь знать, как себя спасти.

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