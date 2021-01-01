Секрет охранника

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 13:00

mad_billy Просмотров: 252 Комментарии: 0 +5 Вчера, 13:00 by

Эта история случилась несколько лет назад. В то время я работал барменом в полуподпольном клубе «Луна». Было это вполне обычное заведение. Громкая музыка, дешёвое пойло, небольшая, но постоянная база посетителей.Описанные мною события случились в одну ничем не примечательную пятницу. На город спустились сумерки. Одно за другим стали гаснуть окна домов. Горожане готовились к предстоящим выходным, но не всем в эту ночь хотелось спать.В нашей тускло освещённой подворотне грохотала музыка. Кислотные ноты били по ушам ещё на пороге небольшого клуба с яркой неоновой вывеской. «Луна» взошла.Молодые и не очень люди выстроились в очередь у входа. Бугай в мятой рубашке внимательно изучал каждого входящего, угрожающе поглаживая висящую на поясе дубинку. Внутри уже вовсю шла вечеринка.Стробоскопы, казалось, соревновались, кто быстрее ослепит поздних гуляк. Музыка играла так громко, что дребезжали окна. Небольшая площадка в середине была готова проломиться под поддатыми танцорами. Где-то в тёмном углу затевалась драка. Это была вполне обычная пятничная ночь.За всем этим без особого интереса наблюдал я. Молодой парень с жидкими усиками, коим я тогда был, лениво облокотился на стойку, время от времени подливая незнающим меры посетителям. Эта работа успела порядком надоесть мне, но зарплата крепко держала меня на месте. Впрочем, сегодня было кое-что интересное.У края стойки сидел другой охранник. Он сильно выделялся среди коллег. Лысый мужчина был просто невероятного роста и телосложения. Двухметровое тело было, как в доспехи, облачено в мускулы. Каждый кулак здоровяка был почти с человеческую голову. Бицепсы заставляли рукава рубашки трещать. Грудь напоминала большую бочку. И только одно оттеняло его жуткую наружность – неоново-зелёные очки. Одна широкая линза полностью скрывала его глаза вместе с половиной лица, что делало его забавно похожим на инопланетянина.Вдруг охранник повернул похожую на валун голову ко мне. Мы недолго посмотрели друг на друга. Здоровяк поднялся и тяжко перелез на стул поближе. Тот болезненно заскрипел под огромным весом.- Что не так? – голос охранника напоминал гром даже сквозь оглушительную музыку.- Нет, всё хорошо. Просто… задумался…Охранник ещё с секунду рассмотрел меня и вернулся на своё место. Что-то в нём оставило жутковатый осадок, который ещё долго не выходил у меня из головы.Ночь шла своим чередом. Люди приходили и уходили. Кто-то танцевал, кто-то валялся без чувств. Иногда возникали драки, но их быстро останавливала охрана. Ассортимент бара, как всегда, быстро истощался, равно как и мой запас сил.Пробило полночь. Я вдруг вздрогнул – естественная нужда резко дала о себе знать. Бросив пару слов напарнику, метнулся в туалет. Краем глаза я заметил, как кто-то из посетителей пошёл за мной следом.Я уже пристроился у писсуара, когда свет погас. Не прошло и секунды, как большая ладонь, пахнущая потом и спиртом, зажала мне рот. Я успел лишь сдавленно пискнуть и ощутить, как другая рука ухватилась за мой ремень.Я извивался и кусался, но нападающий не чувствовал сопротивления. Он, словно голодный зверь, потащил меня к туалетной кабинке. Захлопнулась пластиковая дверь и хрустнул засов. Я всё ещё сопротивлялся, когда невидимый извращенец бросил меня на пол и стал стягивать штаны.- Помогите! – завопил я, но тут же мой рот заткнула какая-то жирная ткань.- Заткнись! – сильный удар обрушился мне на затылок.Стыдно признать, но тогда я плакал. Мне было до безумия страшно и стыдно за свою беспомощность.Сил сопротивляться не осталось. Они вылетели вместе с криком о помощи. Я попытался уползти, но ублюдок тут же подтянул меня обратно.Вдруг из помещения туалета послышались тяжёлые шаги. Включился свет. В проёме под дверью кабинки показались чьи-то ноги, облачённые в огромные армейские ботинки. Я сразу узнал эту обувь.- Помоги! – простонал я на последнем издыхании.Дверца кабинки дёрнулась.- Тут ничего не происходит! Отвалите! – захрипел насильник.Тогда я перевернулся на бок и оглядел нападающего. Это был жирный боров в пыльной куртке. Маленькие свиные глазки стеклянно блестели от выпитого. От него исходила жуткая вонь, будто от последнего бездомного. И как он только пробрался в клуб?Дверца дрогнула ещё раз. Меня вдруг осенило. Я вытянул руки из кабинки и неразборчиво залепетал. Это сработало. Две гигантские ладони мгновенно схватили меня за запястья и вытянули наружу. Благо, тогда я был достаточно тощим, чтобы пролезть в проём.В тот же миг я оказался лицом к лицу с жутким здоровяком. Тот осторожно вынул из моего рта кусок ветоши и ободряюще тряхнул за плечи.- Что случилось?- Там… там… меня… - к своему стыду, я не мог унять слёз.Охранник толкнул меня в сторону и снова схватился за ручку кабинки.- Выходи! – заревел он вдруг.Дверца послушно заскрипела. Из-за неё вышел жирдяй, неловко прикрывающий расползающееся по штанам мокрое пятно.- Ты что удумал, падаль? – великан тут же взял его за грудки и без видимого труда оторвал от пола. – Бабы не дают, так ты на мужиков лезть решил?!- Н-н-но… я… я… не…Я наблюдал за этим, в спешке поправляя джинсы. Вдруг взгляд насильника переменился. Он выпучил глаза и завопил.- Живым не дамся!С этими словами извращенец вскинул руку к лицу охранника. О пол щёлкнули его очки. Мужчина не помедлил ответить и одним движением перекинул толстяка через весь туалет. Я вскрикнул и с ужасом уставился на то, что скрывал визор. У охранника был всего один глаз. Совсем один! Прямо на переносице!Циклоп поспешил поднять свою нехитрую маскировку. Обе дужки треснули и отвалились. Он оскалился острыми, как у пираньи, зубами и уставился на с трудом дышавшего насильника. Тот успел лишь приподняться и глянуть в ответ. С яростным кличем чудовище бросилось на него. Послышался поросячий визг и хруст костей. Циклоп рвал насильника, словно бойцовый пёс. Он швырял его из стороны в сторону, срывая одежду. Оборванец прекратил кричать через несколько минут, и только тогда охранник успокоился достаточно, чтобы заметить свидетеля.Я так и застыл у стены. Единственный глаз великана, по размерам не уступавший спелому яблоку, пронзил меня взглядом, затем перекинулся на лежащие на полу обломки очков. Я понял всё без слов, схватил их и унёс в зал.Там я достал с нижней полки небольшой моток скотча и, сев на пол, стал чинить очки. Этот процесс настолько увлёк, что я даже не обращал внимания на удивлённые расспросы коллеги. Перед глазами лишь стояла картина, развернувшаяся в сортире. Случившееся не укладывалось в голове.Через какое-то время очки всё-таки были целы. На ватных ногах я вернулся в уборную. Циклоп был там. Он стоял лицом к стене, будто выжидая чего-то. Толстяк, чудом оставшись в живых, заполз под умывальники и тихо скулил.- Простите… - просипел я чуть слышно.Охранник обернулся, прикрывая единственный глаз ладонью. Сквозь маленький просвет между пальцами он разглядел меня и протянул другую руку. Дрожа всем телом, я вложил в неё очки. Циклоп поспешно надел их.- Спасибо, - произнёс он кротко.Только сейчас я заметил, с каким-то странным акцентом он произносил слова. Его говор напоминал греческий, но был грубее и ниже.- Я никому не скажу, - прошептал я, всё ещё дрожа.- Я надеюсь, - циклоп сквасился, презрительно поглядев на притаившегося под раковиной урода. – Нужно будет подтянуть других и вынести мусор.Уже вместе мы вернулись в зал. Мой спаситель обратился к коллегам, и вместе они вынесли поломанного оборванца из клуба. В вихре вечеринки этого никто и не заметил. Куда дели незадачливого насильника, так и осталось тайной. Вернувшись в клуб, великан снова занял насиженное место.То и дело я поглядывал на него с трепетом. Я с трудом понимал, что только что произошло, хотя это можно было объяснить логично. Как-то раз я видел заспиртованного младенца с одним глазом. Может, и охранник такой же, а своего дефекта просто стесняется? Это звучало логично. Да и зачем ему было так раскачиваться, как ни для компенсации этого недостатка? Да, так всё становилось на свои места.Эти размышления удачно отвлекли меня от чуть не случившегося надругательства. Было велико желание поговорить об этом, но оглушительная музыка не позволяла. Остаток ночи я отсиживал только ради этого разговора. Было тяжело даже моргнуть, не задремав. Всё-таки, ночная работа была не для меня. И с большим облегчением я увидел, как люди покидали клуб.Последние гости ушли примерно в пять утра. Как раз ко времени закрытия. Немногочисленный персонал покинул помещение и сгрудился на крыльце, чтобы перекурить и поговорить.- А вы слышали крики в туалете? – вдруг спросил мой коллега, старший бармен.Все вопросительно уставились на него. Здоровяк-охранник, запиравший двери, замер и оглянулся в пол-оборота.- Да так, дебошир, - настороженно доложил он.Ключ с характерным звуком провернулся в замке и вскоре оказался в руках босса, тоже присутствовавшего на этом спонтанном собрании.- Тот, которого мы вынесли? – спросил другой охранник.- Да, - великан опёрся на дверь спиной.- Ну ты и потрепал его, конечно!- Как всегда, на высоте! - девушка в кожанке, заведовавшая кальянным углом, подмигнула ему.Тот растянул бесцветные губы в улыбке, в ответ на что она игриво хихикнула.- Так что? До завтра? – подытожил его товарищ.- До завтра! – сказали все почти хором и разошлись.Очень быстро они затерялись в каменных джунглях. Только я пошёл не своей дорогой, а посеменил вслед за охранником, всё же надеясь вывести его на разговор.- Постойте! – прикрикнул я.Циклоп застыл и оглянулся.- Я хочу поговорить!- А я нет, - ответил охранник грубо, будто почуяв, о чём будет разговор.- Но…Великан вдруг сделал шаг ко мне и схватил за руку.- Никаких «но»! Я не хочу говорить об этом. И не хочу, чтобы всякие хлюпики знали об этом. В этом нет ничего интересного, понял!? – он до хруста сжал моё запястье.- Ай! – я вырвался и всхлипнул. – Понял.- Всё, доброй ночи, - размашистым шагом циклоп пошёл прочь, но вдруг снова остановился. – Спасибо за очки, - бросил он напоследок, после чего стремительно исчез из виду.Ещё минуту я стоял на тёмной улице, думая о нём. Несмотря на столь грубый отказ, во мне теплилась надежда узнать больше. Но ей не суждено было оправдаться.В следующую смену здоровяк не пришёл. И в последующую. Босс лишь сказал, что он пришёл и уволился лично. С тех пор о нём не было слышно.Я пытался найти его ещё полгода, но все усилия пропали даром. Я не знал ни его имени, ни адреса, ничего. В соцсетях никого схожего не нашлось. В других клубах тоже. Даже слухов ни о ком похожем не ходило. Истратив свой энтузиазм, я бросил это дело, но только сейчас решил поделиться этой историей.Как и я, коллеги иногда вспоминали его. Для них память о нём была вполне приятной – кроме меня никто так и не узнал о его тайне. Без него драк в клубе стало больше. Некому было припугивать хулиганов одним своим видом. И с дружеской насмешкой они вспоминали его привычку носить очки. «Будто с глазами что-то не то», - говорили они…

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