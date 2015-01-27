Очень странный случай

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sibiryak Просмотров: 82 Комментарии: 1 0 Сегодня, 01:07 by

Эту историю мне рассказывал мой брат. Сие явление произошло где-то 15 лет назад. Ну в общем, отправляемся во время 15-ти летней давности, в холодный зимний вечер, а действие происходит в уютном подъезде пятиэтажки, по-домашнему освещаемом тусклым теплым светом ламп накаливания.Ну так вот. Мой брат и пара его друзей, грелись в холодный зимний вечер в подъезде. Так все дети делали. Вели они разговоры свои, смеялись, угарали, короче, ребята весело проводили время. Они на пятом этаже стояли, на лестничной клетке. А там, на пятом этаже вход на чердак находится. В какой-то момент ребята слышат музыку, такую как в музыкальной шкатулке или открытке, и доносилась эта музыка с чердака. Они удивились, этому и затихли, им стало интересно, и они решили залезть на чердак, чтобы узнать, откуда доносится эта жутковатая музыка.Залезли они на чердак, и музыка прекратилась. Их это напугало, и они спустились обратно, и решили там, на пятом этаже, ещё постоять. Они начали обсуждать, свои предположения строить, сложилась такая интересная жуткая атмосфера. Через некоторое время музыка опять стала доноситься с чердака, но опять подниматься на чердак им страшно стало, они просто решили постоять. Ну согласитесь, музыка доносящаяся с темного чердака, неизвестного происхождения - это действительно жутко. Я б если услышал такое, испугался бы. Представьте сами - зимний вечер, темный чердак, на котором никого в принципе не должно быть, и эта жуткая музычка. Явно чертовщина какая-то.У меня вообще музыка, типо как из музыкальной шкатулки, жуть вызывает, у меня она сразу с фильмами ужасов ассоциируется. Ребят вскоре охватила жуть, и они быстро спустились вниз и вышли из подъезда. До сих пор мы не можем предположить, что это такое было. Ну вот такая история, надеюсь, читать интересно было.

Ключевые слова: Необъяснимое жуть странное явление чертовщина музыка чердак подъезд вечер авторская история

Другие, подобные истории: