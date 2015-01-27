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Истории из жизни

Очень странный случай

Эту историю мне рассказывал мой брат. Сие явление произошло где-то 15 лет назад. Ну в общем, отправляемся во время 15-ти летней давности, в холодный зимний вечер, а действие происходит в уютном подъезде пятиэтажки, по-домашнему освещаемом тусклым теплым светом ламп накаливания.

Ну так вот. Мой брат и пара его друзей, грелись в холодный зимний вечер в подъезде. Так все дети делали. Вели они разговоры свои, смеялись, угарали, короче, ребята весело проводили время. Они на пятом этаже стояли, на лестничной клетке. А там, на пятом этаже вход на чердак находится. В какой-то момент ребята слышат музыку, такую как в музыкальной шкатулке или открытке, и доносилась эта музыка с чердака. Они удивились, этому и затихли, им стало интересно, и они решили залезть на чердак, чтобы узнать, откуда доносится эта жутковатая музыка.

Залезли они на чердак, и музыка прекратилась. Их это напугало, и они спустились обратно, и решили там, на пятом этаже, ещё постоять. Они начали обсуждать, свои предположения строить, сложилась такая интересная жуткая атмосфера. Через некоторое время музыка опять стала доноситься с чердака, но опять подниматься на чердак им страшно стало, они просто решили постоять. Ну согласитесь, музыка доносящаяся с темного чердака, неизвестного происхождения - это действительно жутко. Я б если услышал такое, испугался бы. Представьте сами - зимний вечер, темный чердак, на котором никого в принципе не должно быть, и эта жуткая музычка. Явно чертовщина какая-то.

У меня вообще музыка, типо как из музыкальной шкатулки, жуть вызывает, у меня она сразу с фильмами ужасов ассоциируется. Ребят вскоре охватила жуть, и они быстро спустились вниз и вышли из подъезда. До сих пор мы не можем предположить, что это такое было. Ну вот такая история, надеюсь, читать интересно было.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:07
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 01:07 by SibiryakПросмотров: 82Комментарии: 1
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Ключевые слова: Необъяснимое жуть странное явление чертовщина музыка чердак подъезд вечер авторская история

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Комментарии

#1 написал: Глюпискатин
Сегодня, 01:23
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Да уж... вот загадка так загадка. На чердаке валялась какая-то музыкальная хрень, открытка, шкатулка, игрушка - не знаю, что у вас там 15 лет назад в тренде было. Что-то ее активизировало, и она стала проигрывать свою мелодию с положенным промежутком. Кстати, игрушкам с музсюрпризами китайского производства это очень свойственно, играть свою музыку ни с того ни с сего, пугая взрослых свидетелей. Когда дети тусили, слышали. Когда поднялись, был уже промежуток, но они перепугались и не стали искать источник. Когда вернулись на площадку, опять заиграло. Потом они свалили и не слышали, возобновилась ли музыка после перерыва. В любом случае, там же батарейка не бессмертная
Зарегистрирован: 27.01.2015
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