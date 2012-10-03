Гипотеза симуляции — человечки, маленькие человечки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:53

allcatsworld Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:53 by

История в формате Интернет-переписки. Герои данной истории общаются на форуме.Привет. Меня зовут Аня. Я тут задалась вопросом — вдруг мы живём в симуляции? Задумалась неспроста. Заметила, что как только подумаю о том, чего хочу, спустя какое-то время это происходит. Сегодня, например, произошло нечто странное. Вышла в магазин и подумала, что давно не видела похорон. Фиг знает почему, но вспомнились похороны моей бабушки. Иду я, иду, и тут вижу толпу людей и как гроб погружают в машину. А потом пришла домой и стала вспоминать всякое. Поняла, что таких ситуаций у меня в жизни было ДО-ФИН-ТЫ. И стало жутко. А у вас случалось нечто такое-эдакое?2012-10-03 в 19:53_____________________________________Я как-то заметила, что когда смотришь в окно, на улице пустота, но стоит мне выйти на улицу...капца, там прям много людей!2012-10-03 в 19:55_____________________________________Я вот никогда не видела соседей, выкидывающих мусор. Только бомжей, копошившихся в мусоре))2012-10-03 в 19:57_____________________________________Жиза про мусор. Я тут переехал на съёмное жильё, живу тут год и никогда не видел соседей. Никогда.2012-10-03 в 20:05_____________________________________Если я спонтанно захожу в магазин, то там пусто, а через пару минут уже очередь на кассе из человек 5-6.2012-10-03 в 20:14_____________________________________Ребятки, это снова Аня. Я поняла, что когда ты замечаешь какой-то баг, его как-будто сразу фиксят. Заметила, как вижу людей, играющих очень второстепенные роли в моей жизни, они ходят в одной и той же одежде. Серьезно, часто встречаю прохожих у своего дома в одном и том же, словно нельзя было им проработать гардероб. После того, как я это заметила, гардероб людей изменился. Мб я надумываю, не знаю...2012-10-04 в 18:20_____________________________________У меня бывает так, когда узнаешь какое-то слово, на следующий день его встречаешь везде. Узнала я о странном слове текстроверт – дурацкое слово, обозначающее человека, которому легче рассказать о своих чувствах в смс-ке, чем в реале. До этого я не слышала его. Сегодня несколько коллег на работе сказали, что они текстроверты. Это крипота -__-2012-10-04 в 18:30_____________________________________При мне голубь в воздухе завис, хотя активно летел вперёд. С той поры мне как-то стрёмно смотреть на летающих птиц, вдруг снова зависнут в текстурах?2012-10-04 в 18:35_____________________________________А вы замечали, что тусич происходит на вашем этаже? Я с девушкой снимаю хату уже года два, за это время все, кто не зайдёт в подъезд, оказываются нашими соседями по этажу.2012-10-04 в 19:22_____________________________________Как то раз выхожу из падика, а напротив человек стоит в странной позе — руки подняты вверх, стоит ровно солдатиком, не шевелится. Я подумала, что это какой-то нарик, иду дальше. Потом оборачиваюсь, ибо интересно стало, а он пропал. Там открытая местность, так быстро он бы никуда не исчез.2012-10-04 в 19:28_____________________________________Аня на связи. Сегодня смотрела видео на Ютубе. Там девочка пускала по ветру три розовых шарика. Смотрю в окно - летят в небе ровно три розовых шарика. Не вру, не шучу, увы, не успела сфоткать.2012-10-05 в 20:20_____________________________________Верю. Шутки шутками, но у меня бывает в моменте чувство, что такая ситуация уже была и такой-то человек говорил уже подобную фразу. А потом человек реально говорит то, о чем я думала. Капец.2012-10-05 в 20:34_____________________________________Человечки, маленькие человечки.2012-10-05 в 23:59_____________________________________Человечки, маленькие человечки.2013-09-06 в 23:59_____________________________________Человечки, маленькие человечки! Лагают соседи и лифт. На остальные этажи не заходить. Текстуры не проработаны и нерабочие двери. Delete.2021-10-07 в 23:59_____________________________________Аня на связи. Мне совсем не смешно. Крыша едет не спеша, громко шифером шурша. Я играла в "Симс" (иронично, ёпть). Когда надоело, решила выйти на улицу по бытовым скучным делам. Прикол в том, что выйти не получилось. У меня исчезла дверь. Повторюсь, я не шучу. Мне вот совсем не смешно. У меня, чёрт возьми, нет двери там, где она всё это время была! Я либо сошла с ума, либо конкретно сошла с ума. Третьего не дано.2012-10-06 в 14:04_____________________________________Ничего, может дверь ещё вернется?))) У меня один раз машина из парковки исчезла, я точно помнил, где её оставил, всегда там оставлял. Немного походил, погулял вокруг, возвращаюсь — моя семёрка стоит где и всегда. Вот это у меня очечо скукожилось)))2012-10-06 в 14:07_____________________________________Я понимаю, что мне никто не поверит, и я не осуждаю. Продолжаю писать сюда, потому что больше некому. Пыталась звонить в разные службы спасения — толку ноль. Не берут трубку. В полицию звонила — кто-то дышал в трубку и молчал. Звонила лучшей подруге и родственникам — тоже либо тишина, либо если долго названиваю — молча дышат в трубку. Писала друзьям "Вконтакте" и на "Фейсбуке" — нет ответа. Если кто-то из вас сможет вызвать полицию по адресу *** города ***, буду благодарна. Надеюсь, это хоть кого-то убедит, что я не шуткую.2012-10-06 в 18:13_____________________________________Не знаю, шуткует Аня или нет, но моя подруга пошла ночью в туалет, как вдруг перед её лицом пролетает расческа и врезается в шкаф. Она живет одна!2012-10-06 в 18:16_____________________________________Я в детстве замечал в асфальте красные полоски, похожие на лазер, видимо я ЖЫВТОНЕ ЧОЧО УПЯЧКА!!!УПЯЧКА УПЯЧКА!!!ШЯЧЛО ПОПЯЧТСА ПОПЯЧТСА!я идиот! убейте меня, кто-нибудь!2012-10-06 в 18:15_____________________________________Аня, ты как?2012-10-07 в 11:00_____________________________________Я тут. Пыталась выйти в окно. Живу на третьем этаже, плюс рядом дерево. Думала по нему как-то спуститься вниз. Выхожу на балкон, и, пардон, удивляюсь ​на всю жизнь. Смотрю на дерево с 9-го, мать вашу, этажа!!!2012-10-07 в 19:03_____________________________________У меня нет двери, мой 3-ий этаж стал 10-ым, что дальше?2012-10-07 в 19:04_____________________________________А ты попробуй перелезть на соседний балкон, если это возможно.2012-10-07 в 19:07_____________________________________Океюшки.2012-10-07 в 19:12_____________________________________Ага, ну конечно. Расстояние от моего балкона до соседних изменилось. Я не могу вкумекать что происходит. Надеюсь, что у меня шшизофрения Пусть это будет не взаправду, пусть это будет шиза.2012-10-07 в 19:23_____________________________________Дома почти нет питьевой воды и еды. Из крана вода тоже не течёт. Я собиралась затариться хавчиком до этой матрицы, но не успела. Холодильник почти пуст. Я уже и рыдала, и истерику закатывала, и просила "разработчиков" (или кто там они) что-нибудь сделать — быстро убить меня, стереть мне память и вернуть всё как было, пощадить меня — ноль реакции, никаких изменений. Реву и играю в "Симс", иногда заливаюсь истерическим смехом, представляя, как мной тоже кто-то играет. Иногда пытаюсь звонить и писать куда угодно и кому угодно — гудки или дышат в трубку.2012-10-07 в 23:25_____________________________________А у меня бывает такое, что смотрю на соседний дом, там горит пара окошек. Но если продолжить смотреть, то во многих окнах начинает включаться свет, пока все окна в доме не будут гореть...2012-10-07 в 23:28_____________________________________пАнДоЧкА БеЗ ТрУсИкОфф, ты тут сейчас не в тему пишешь.2012-10-07 в 23:30_____________________________________Привет. Пытаюсь найти хоть что-то полезное в интернете. Нашла теории и крипипасты, которые ничем не помогли. Ничего познавательного и полезного. Ну-с, а на что я надеялась?2012-10-08 в 21:00_____________________________________Я надеюсь, что у тебя, Аня, шизофрения. Она лечится, скоро ты будешь в порядке!❤️Я когда жила у бабушки в деревне, мы каждый день наблюдали в окно, как какой-то дед носит два синих ведра туда-сюда вечером. Как-то раз он куда-то пропал, я спросила у бабушки, мол, странно, дедушка с вёдрами синими куда-то пропал. А она говорит: - Какой ещё дедушка? Она полностью забыла его. Если что, у бабушки нет болезни Паркинсона, она пока не такая старая, с памятью в остальном всё нормас.2012-10-08 в 21:13_____________________________________Шизофрения или нет — пока не ясно. Ничего не меняется...в лучшую сторону.2012-10-08 в 21:18_____________________________________Я спасаюсь пивом, оно, благо, не исчезло. Утром проснулась от странного шума. Смотрю в окно, сквозь тюль виднеются силуэты людей. Мне страшно, но одновременно с этим уже апатия какая-то наступила. Похер, будь что будет. Тихонько подкрадываюсь к окну, чуть-чуть отодвигаю тюль так, чтобы меня не было видно.За окном люди ходят. Обычные такие люди, можно сказать классические. Ничего в них страшного и необычного, не считая того, что они ходят прям напротив моего окна, теперь уже 10-го этажа. По воздуху. И исчезают в никуда.2012-10-09 в 22:22_____________________________________Я тут вспомнила, что в моей съемной квартире есть канат. Откуда он взялся не знаю, лежит в кладовке, можно попробовать с его помощью перелезть на соседний балкон.2012-10-09 в 22:25_____________________________________Так, канат пропал. Лежал там сто триллионов миллиардов лет. Его нет) Класс)2012-10-09 в 22:36_____________________________________Ах да, приколы не закончились) К исчезнувшим дверям присоединились соседские окна и балконы. Их теперь нет.2012-10-09 в 22:48_____________________________________Ещё исчезло всё, что было напротив моих окон — две площадки — детская и спортивная, дом напротив, пару магазинов. В общем всё, кроме деревьев, кустов, асфальта и т.д. Словно кто-то всё это удалил. Надеюсь, меня тоже удалить смогут. Я устала.2012-10-09 в 22:54_____________________________________Прошу простить, меня долго не было. Всё это время ничего не менялось. Еды больше нет, воды тоже нет, за окном пустота. Появился туман, ничего не видно. Может, оно и к лучшему.2012-10-12 в 23:08_____________________________________Если что-то поменяется или я не помру — отпишусь здесь. Если не отпишусь — считайте меня мёртвой.2012-10-12 в 23:13_____________________________________Аня, надеюсь, ты появишься ещё.2012-10-14 в 12:00_____________________________________Крипота...Аня больше не писала.2012-10-19 в 16:22_____________________________________Я до сих пор надеюсь, что она шутит)2012-10-20 в 15:30_____________________________________Ого, какая старая ветка на форуме) Страшная и интересная) Ща светает. Кончились сигареты. Иду в ларёк, по пути засыпаю еще больше, ибо погода туманная, прям как у Ани. Идут людишки по работам, а мне еще проект доделать надо до того, как заказчик проснется. Я копирайтер) Недавно гостил в Киеве трое суток, и то пришлось доделывать заказы. Никакого отдыха.2013-09-05 в 05:49_____________________________________[ Фотография - https://b.radikal.ru/b07/2108/f7/21cadb01839c.jpg] Ребзя, смотрите!2013-09-05 в 06:00_____________________________________Тут раньше стоял жёлтый ларёк, а теперь его нет. Его точно не снесли, вчера он стоял прям здесь!2013-09-05 в 06:02_____________________________________Ларёк снова на месте.2013-09-06 в 23:58_____________________________________Мне страшно.2013-09-06 в 23:5Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Интернет переписка мистика крипота

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