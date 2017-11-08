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Истории из жизни

Человечки

Много лет назад, где-то в 80-х годах, моя бабушка рассказывала мне про то, как она видела то ли человечков, то ли гномиков.

Много лет прошло с тех пор, истории эти я подзабыла. Но тут на семейном празднике моя тетя стала вспоминать прошлое и пересказывать бабушкины истории про тех самых человечков. И я опять вспомнила и решила поделиться с вами.

Все это происходило в Башкирии. В принципе, ничего страшного в этих историях нет. Они коротенькие, но, тем не менее, все-таки интересные.

Итак, первый случай: бабушка мыла полы на кухне, стала передвигать лавку, из-за нее вышел маленький человечек в красной рубашке и с бородой, а потом молча вышел из кухни.
Второй случай: бабушка в люльке качала младшего брата, смотрит — в дом зашли 2 человечка, такие же маленькие, в рубашках. Бабушка очень сильно испугалась и убежала в поле к родителям, бросив брата. И, собственно говоря, все…

Это были точно не люди, не переодетые дети. Росточком они были приблизительно 40-50 см. Моя бабушка не пила, жизнь у нее была тяжелая — деревня и 6 детей. Воды натаскать, корову надоить, детей накормить, картошки накопать. Не до водки ей было. И не до шуток. Вот такая история.
Кто что думает? Может, видели или слышали что-то похожее?
Автор - Юлия.
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Сегодня, 19:02 by LynxПросмотров: 380Комментарии: 16
+9

Ключевые слова: Бабушка человечки нечто

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Комментарии

#1 написал: Spivachka
Сегодня, 19:10
+3
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 101
В рубашках? Леприконы что ли? А по-ирландски они не пели, попивая скотч?) Очень сказочно.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#2 написал: Ерема
Сегодня, 19:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 57
Мне в реале не приходилось слышать, но попадался рассказ Буровского в сборнике "Сибирская жуть". Там жена ждала в таежной деревне мужа из леса, наготовила всего-всего. Устала, спать легла; за мужа не беспокоилась, многие ведь задерживались так, тем более, он опытный человек. Проснулась она ночью от грохота на кухне. Зашла, а там полуметровый человечек бушует и между делом пирует. Она от шока не нашла ничего лучшего, как спросить:
-Ты кто?
А человечек отвечает:
-Я Коля.
Дальше не помню, вроде как он просто убежал. Вот точно помню, что зла он женщине не причинил.
За историю+.
Зарегистрирован: 29.06.2018
#3 написал: Black Bagira
Сегодня, 19:41
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (594|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 027
И всё таки они существуют! (гномики). Верю...
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 19:55
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1788|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 093
Маленький народец наверное жил не только в Ирландии, видимо и на Руси водились) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:01
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1218|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 375
Я, начав читать, сразу поняла, что в Башкирии дело. И не ошиблась. Бисура это башкирские!

Вот этакие: Башкиры представляли бичура в образе маленьких человечков обоего пола в красных рубашках. Считалось, что они обитали в глухих лесах на полянках. Людей, которые забрели в их владения склоняют к сожительству, а потом покровительствуют им, носят деньги и помогают разбогатеть.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 20:10
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1788|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 093
Цитата: зелёное яблочко
Людей, которые забрели в их владения склоняют к сожительству, а потом покровительствуют им, носят деньги и помогают разбогатеть.

Какой благодарный народец laughing
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#7 написал: Штурман Жорж
Сегодня, 20:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (33|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 154
Семья домовых?
Зарегистрирован: 13.12.2017
#8 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 20:23
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (116|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 347
Цитата: зелёное яблочко
Я, начав читать, сразу поняла, что в Башкирии дело. И не ошиблась. Бисура это башкирские!

Вот этакие: Башкиры представляли бичура в образе маленьких человечков обоего пола в красных рубашках. Считалось, что они обитали в глухих лесах на полянках. Людей, которые забрели в их владения склоняют к сожительству, а потом покровительствуют им, носят деньги и помогают разбогатеть.

Так вот откуда у некоторых людей деньги. Многие багачи выглядят без вкуса и неряшливо. А оказывается, что они живут в лесу с Бисурой, которые им носят деньги)) Хочу сожительствовать к Бисуре!))
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#9 написал: Штурман Жорж
Сегодня, 20:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (33|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 154
Цитата: зелёное яблочко
Людей, которые забрели в их владения склоняют к сожительству, а потом покровительствуют им, носят деньги и помогают разбогатеть.

К сожительству? А им разница в росте с людьми не мешает? flushed
Зарегистрирован: 13.12.2017
#10 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 20:39
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (116|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 347
Цитата: Штурман Жорж
Цитата: зелёное яблочко
Людей, которые забрели в их владения склоняют к сожительству, а потом покровительствуют им, носят деньги и помогают разбогатеть.

К сожительству? А им разница в росте с людьми не мешает? flushed

Видимо Бисура очень шикарно башляет, что и в росте вопрос не стоит))
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#11 написал: Ерема
Сегодня, 20:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 57
Цитата: Штурман Жорж
К сожительству? А им разница в росте с людьми не мешает?

Может по поводу разницы роста в таком случае кама-сутра даст ответ?) Почитать штоле на досуге?))
Зарегистрирован: 29.06.2018
#12 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:47
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Репутация: (1218|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 375
Цитата: МертвецкиЖив
Хочу сожительствовать к Бисуре!))

В гости приезжайте, поищем их в лесах. Особенно зауральских joy
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#13 написал: Ерема
Сегодня, 21:01
+1
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 57
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: МертвецкиЖив
Хочу сожительствовать к Бисуре!))

В гости приезжайте, поищем их в лесах. Особенно зауральских joy

А адресок можно, пжлст). Я сравнительно недалеко частенько бываю. Вот как-нить и заеду по пути).
Зарегистрирован: 29.06.2018
#14 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:08
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 375
Цитата: Ерема
адресок можно, пжлст

Многовато стало халявщиков.
В подножьях Иремели порыскайте сами)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#15 написал: Ерема
Сегодня, 21:13
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 57
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Ерема
адресок можно, пжлст

Многовато стало халявщиков.
В подножьях Иремели порыскайте сами)))

Мне там ничего подобного не попадалось, хотя рыскали мы там конкретно, причем просто так, без цели.
Зарегистрирован: 29.06.2018
#16 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 21:32
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Репутация: (116|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 347
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Ерема
адресок можно, пжлст

Многовато стало халявщиков.
В подножьях Иремели порыскайте сами)))

Правильно, на всех не напасешься. Это наши Бисерюки!))
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
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