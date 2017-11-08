Человечки

Lynx Просмотров: 380 Комментарии: 16 +9 Сегодня, 19:02 by

Много лет назад, где-то в 80-х годах, моя бабушка рассказывала мне про то, как она видела то ли человечков, то ли гномиков.Много лет прошло с тех пор, истории эти я подзабыла. Но тут на семейном празднике моя тетя стала вспоминать прошлое и пересказывать бабушкины истории про тех самых человечков. И я опять вспомнила и решила поделиться с вами.Все это происходило в Башкирии. В принципе, ничего страшного в этих историях нет. Они коротенькие, но, тем не менее, все-таки интересные.Итак, первый случай: бабушка мыла полы на кухне, стала передвигать лавку, из-за нее вышел маленький человечек в красной рубашке и с бородой, а потом молча вышел из кухни.Второй случай: бабушка в люльке качала младшего брата, смотрит — в дом зашли 2 человечка, такие же маленькие, в рубашках. Бабушка очень сильно испугалась и убежала в поле к родителям, бросив брата. И, собственно говоря, все…Это были точно не люди, не переодетые дети. Росточком они были приблизительно 40-50 см. Моя бабушка не пила, жизнь у нее была тяжелая — деревня и 6 детей. Воды натаскать, корову надоить, детей накормить, картошки накопать. Не до водки ей было. И не до шуток. Вот такая история.Кто что думает? Может, видели или слышали что-то похожее?Автор - Юлия.

Ключевые слова: Бабушка человечки нечто

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