Даже не знаю, что это было

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:26

Анека Просмотров: 189 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 14:55 by

Всем привет, я пишу впервые... Итак...Казахстан, город Павлодар. Мне тогда было 8-9 лет. Я жила с мамой и ее подругой Айгуль.В выходной день утром мы втроем вышли из дома. Я осталась играть на улице, а мама и тетя Айгуль пошли на рынок за продуктами.В общем, играю я с друзьями, но вот вижу: идут мама и тетя Айгуль, в руках пакеты с продуктами. Мама остановилась и зовет меня домой, как бы рукой машет и зовет...Я попрощалась со своей бандой и побежала к маме, а они зашли в подъезд, не дождались меня.Я поднялась на свой этаж (не помню, какой именно, но было достаточно высоко). Прежде, чем подойти к квартире, надо было пройти коридор, где не горели лампочки, только в самом конце коридора горела тусклая лампа, красного цвета вроде. И вот только я хотела перешагнуть порог, мне вдруг стало страшно.Насколько помню, я увидела в конце коридора что-то маленькое и темное... И это что-то очень медленно ползло или шло ко мне, я испугалась и своими короткими детскими ножками слетела с лестниц и быстро спустилась во двор.Сижу я на качели и плачу... Мама с тетей зашли и меня не дождались (из-за этого реву). Тут слышу голос мамы: "До-о-о-ча", я оборачиваюсь, а там та же картина: моя мама и тетя с этими же пакетами стоят, зовут меня. Только в этот раз мама поставила пакеты и ждала меня, я еще медленно к ней шла и присматривалась, пока мама не гаркнула: "Давай быстрее!".Я долго не могла понять, что к чему. И до сих иногда думаю: что же это было?

Ключевые слова: Мама коридор нечто качели двор авторская история

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