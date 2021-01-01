Безымянное. Последняя часть

Estellan Просмотров: 71 Комментарии: 0 +1 Вчера, 14:07 by

Проморгавшись, я понял, что от прежней темноты не осталось и следа. Точнее, темнота все еще ютилась в укромных уголках, но эта темнота была обычной. Естественной. Та, что царила тут всего несколько мгновений тому назад, естественной не была.- Самое время драпать, - заметил в пустоту, привычно проведя ладонью по лицу. Запоздало удивился количеству налипшего на кожу песка.- Например - куда? – осведомилась Айла хриплым голосом, пряча портянки обратно в сумку.- Например – в подвал.- С ума сошел? А если оно туда вернется?- Конечно вернется, оно же там живет. На твоем месте я задал бы другой вопрос. А если оно уже туда вернулось? – последовательное и методичное ощупывание шеи не выявило никаких аномалий. Следовало бы попросить девушку глянуть, ничего ли там у меня не вскочило, но лишний раз нервировать ее не хотелось. Наверняка Айла выскажет еще какую-нибудь удручающую гипотезу, если я скажу ей, что их вездесущее зло меня коснулось.- Тем более! Хочешь забраться в логово зверя?- Ну ведь если на него не смотреть, то ничего не произойдет, так ведь? Мы не будем смотреть. Всего делов.- Всего делов? Ты определенно полностью спятил. А что, если оно там сильнее? Если оно там нас сожрет?- Если бы оно хотело нас сожрать, то сожрало бы. К тому же, ты всегда можешь остаться и дождаться перемещения прохода. Тащить силой я никого не буду, - мне изрядно надоел пустой разговор. Время шло. Если оно не в подвале, то с каждой минутой увеличивается шанс его скорого возвращения. А вдруг, есть шанс проскочить? Грех его упускать.Айла могла бы колебаться еще некоторое время, но у нас просто его не было. Нужно было действовать сейчас. Чем я и занялся, для начала принявшись отыскивать обратный путь к подвальной двери. В лабиринте самостроя это было непростым занятием, но основная стена здания была неплохим ориентиром. В конце концов, стен всего четыре. Где дверь, понятно по большим окнам. Так что, один шанс из трех – уже неплохой расклад.Повезло мне, что удивительно, с первого раза. Подозрительно. Обычно с удачей мы не дружили. А порой мне казалось, что и не были знакомы.Добраться до, ставшей уже знакомой, подвальной двери было делом техники.Вновь открыв ее, мы по очереди заглянули в темные недра. Идти не хотелось. Оставаться на неопределенное время в пустыне – хотелось еще меньше.Решив, что закрыть глаза я всегда успею, а зажмурившись спускаться по лестнице чревато экспресс спуском, с переломом конечностей, в лучшем случае. А можно и шею свернуть. Фонарь сдох еще неделю назад, света у нас не было. В затылок мне жарко дышала Айла, решившая, похоже, все же не оставаться тут. А может, побоявшаяся отпускать меня на съедение одного.По лестнице мы спускались медленно и на ощупь. Дверь закрылась за нашими спинами, оставив нас в кромешной темноте. Плюсы были. Темноту в темноте не видно. Минусы – тоже. Если что-то нападет, отбиться мы сможем вряд ли.Лестница была не такой уж и длинной. Закончившись каменным полом, засыпанным все тем же вездесущим песком, она выплюнула нас в недра подвала. Ну, по крайней мере мы сюда дошли и пока что никто не попробовал открутить наши бестолковые головы. Начало вполне себе многообещающее. Дуракам везет. Осталось решить, что делать дальше.Постояв несколько минут, прислушиваясь, мы все же осмелились дышать.- Ничего? – шепотом спросила девушка.- Ничего, - в свою очередь ответил я, привычно нащупал руку Айлы в темноте, чтобы не потеряться.Для начала было решено двигаться вдоль стен. Проход не такая уж и мелочь, чтобы его не заметить. К тому же, он должен светиться. Но вот он активен постоянно или реагирует на приближающихся? Судя по тому, что до сих пор знакомого свечения мы не видели, напрашивался второй вариант.Обойдя две из четырех стен подвала, мы не обнаружили ни местного жителя, ни прохода. В очередной раз остановившись, чтобы перевести дух и собраться с нервами, мы услышали лишний звук. Шаг, всего на долю секунды отставший от наших. Дыхание снова перехватило. Черт! Оно тут. Или пустынная крыса, или зло. Что из этого хуже? Крыса выжившая в одном подвале со злом наводила на мысль, что зло – лучший из вариантов.В неподвижности мы стояли несколько минут. Лишь тогда в тишине подвала отчетливо прозвучало шарканье, кто-то переступил с ноги на ногу.- Бежим! – рявкнул скорее от неожиданности.Куда конкретно бежать было непонятно. Риск налететь на что-то в темноте был велик, но и дожидаться того, что нам еще захочет сказать зло, не было моральных сил.Именно здесь нам повезло еще раз. Хотя тут – смотря с какой стороны смотреть. Всего через десяток шагов справа от нас вспыхнула россыпь разноцветных искр, обозначив овальный контур прохода. Почти сразу же вспыхнул и центр, исчерченный серебристыми узорами.Уже не задумываясь о том, что будет дальше, я впихнул в проход девушку и, сам не зная – зачем, обернулся.Оно было здесь, совсем рядом, щедро подсвеченное сиянием прохода, открывающего то, что было сокрыто темнотой, в которую зло куталось подобно одеялу. Он, без сомнения – он, стоял в нескольких шагах. Щупальца темноты льнули к его телу, подобно виноградным лозам, вьющимся вокруг опоры. Он стоял неподвижно, только уголок губ был вздернут в насмешливой улыбке. Я знал ее слишком хорошо, так как частенько видел такую же… в зеркале.- Ты вернешься, - раздалось разом со всех сторон. Не смотря на то, что стоящий передо мной не размыкал губ. – Вернешься, когда она поглотит тебя. Ведь только здесь ты будешь в безопасности.Щупальце темноты метнулось вперед, ко мне, рванувшись от него, я провалился в проход.Этот проход выкинул мою тушку на камни. Пару раз приложившись о них, я остался на земле, чувствуя, что сил шевелиться не осталось. Однако вволю побездельничать не получилось. Первый же порыв ветра вздернул на ноги быстрее контрастного душа. Рядом приплясывала Айла, звонко стуча зубами на холоде.- Где тебя носило? Я уже думала, что оно тебя сожрало. Решила выждать минут десять для очистки совести и идти искать укрытие.- Укрытие – это очень актуально, - новый порыв ветра пробрал до костей. Окружающий пейзаж не способствовал сохранению тепла. Над головой переливалось множеством оттенков то, что я назвал бы северным сиянием, если бы точно мог сказать – где именно мы находимся. Но северного здесь было в избытке. Колючие звезды в небе, неизвестной высоты деревья – выглядывающие из сугробов и снег. Снег покрывал все, от горизонта до горизонта. Насколько хватало взгляда с того самого каменного утеса, на котором мы оказались. Единственная не укрытая снегом часть пейзажа.- Куда пойдем? – проявила нетерпение коллега по несчастью, оставаться на месте становилось нестерпимо холодно.- Да хотя бы вниз. Наверху точно околеем.Спуск вниз доставил ни с чем несравнимые ощущения как мне, так и девушке. Снег местами достигал пояса, большая часть снежного покрывала была еще выше. Свалиться в такой сугроб было бы похоже на похороны заживо. Фиг откопаешься.Но спуск прошел не совсем без толку. У самого подножия мы обнаружили небольшой вход в пещеру. Каменный выступ защищал вход, и его не завалило полностью, Снова повезло. Это становится уже слишком подозрительно.С риском для здоровья, мы умудрились наломать веток с ближайших деревьев. Смастерить факелы из подручных материалов было еще проще. Пригодились и портянки Айлы, и мои запасы спирта, выменянные в незапамятные времена, уже не помню на что. Лучше бы бензин или смола, но на таком холоде сначала требовалось найти убежище.В пещере действительно было теплее, чем снаружи. А еще, там явно кто-то успел побывать до нас. Буквально через несколько метров от входа нам попались первые надписи.Забавный парадокс, в любом мире, куда мы попадали, нам каким-то образом удавалось говорить, читать и писать на местном. То ли все эти миры говорили на русском, то ли в момент прохода что-то менялось в нас самих. В любом случае, языкового барьера еще ни разу не возникало.Именно поэтому надписи на стенах меня заинтересовали, и я остановился, чтобы их прочесть. Вооруженная факелом, Айла прошла дальше.«Не укрыться», - гласила первая надпись. Были и другие: «Прошла неделя», «Прошел месяц», «Оно не отступает», «Становится все холодней», «Холод не кончится», «Все закончилось, когда пришел разумный снег».Последнее казалось абсолютным бредом. Надписей было много, но дальше прочесть я не успел, так как подпрыгнуть на месте заставил крик девушки.Отчаянно гоня от себя мысль, что тут затаился некий зверь, я бросился на крик. Айла обнаружилась дальше по коридору, у соседнего прохода, который выводил в пещерку поменьше.- Что случилось? – остановившись, рядом с трясущейся крупной дрожью девушкой, я едва не выронил свое единственное оружие.Вместо ответа она протянула руку с факелом в сторону прохода, осветив каменный пол. Пол был густо устлан желтеющими на фоне снега костями. Человеческими костями. В ответ на ее движение часть снежного покрывала приподнялась, отстраняясь от пламени.

Ключевые слова: Пустыня пещера подвал снег авторская история

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