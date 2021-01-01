Безымянное. Вторая часть

Estellan Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:29 by

Не-не-не… нет у меня времени тусить здесь месяц. Запасов не хватит, не говоря уже о патронах. Айла, конечно, может одолжить мне один из своих пистолетов, если как следует попросить, но толку мне от него?- Нет у меня столько времени, - уверенно поднявшись со ступеней, я попытался отряхнуть хоть бы часть песка который, казалось, успел забиться уже абсолютно везде. – Есть у вашего этого непередаваемого зла какие-нибудь признаки?- Ну… - девушка помялась. – Обычно оно появляется в светлое время суток. Чаще активность начинается с утра.- Как пивной ларек?- Как пивной ларек. Может, дело в том, что ночью все спят, и обращать на него внимания некому. А еще увидеть темноту в темноте довольно затруднительно. Я думаю, что оно питается страхом и именно поэтому всегда обставляет свое явление максимально помпезно.- Что, прямо с фанфарами, фонтанами и красной ковровой дорожкой? А как защищаетесь?- Если оно рядом, то достаточно на него не смотреть, пройдет себе мимо, пошарится по этажам и, рано или поздно, возвращается к себе в подвал. Не знаю… пытался ли кто-то на него напасть. Местные, что остались, сам понимаешь, неохотно говорят о том, что живет у нас под ногами.- Ага. И длинными ночами развлекается тем, что подслушивает как ему перемывают косточки? Ну, тогда пойдем, потаращимся на это ваше бездонное зло, - я заглянул за дверь, внутрь здания. Кто-то шумно протопал по полу, потом хлопнула дверь. – Однако народ тут у вас приветливый.- Не бездонное, а безымянное, и, жить здесь не так уж и просто. За дверьми твари, а внутри нечто еще хуже.- Думаю, если меня это ваше зло схомячит, мне будет глубоко пофигу бездонное оно или безымянное. Если мне придется здесь застрять, то я вымру, как мамонты.- А куда ты идешь? – Айла тоже поднялась со ступеней и направилась внутрь здания. Я пошел следом, попутно осматриваясь.- Я просто не остаюсь на месте. Чтобы выжить, нужно постоянно двигаться. Даже если наш мир давно кончился, - если судить категориями нашего мира, то это здание когда-то было… офисным? По крайней мере – весьма похоже. Очень давно. С тех пор многое изменилось. Просторный холл первого этажа был застроен самодельными стенами «квартирок». Если судить по количеству дверей, квартирки были размером со скворечник. Нда… не хотел бы я здесь жить. Но, опять же, судя по тому, что я увидел в нескольких комнатках, жило здесь не так уж и много людей. Большая часть комнаток пустовала, заполненная рухлядью, обломками мебели, в одном из углов я даже увидел нечто, смахивающее на доисторический принтер.Айла остановилась рядом, наблюдая за мной.- Порой мне кажется, что все эти миры – проекция нашего. А этот, вполне может быть – наш в отдаленном и, стоит признать, весьма паршивом будущем, - похоже, философское настроение было не только у меня.- Природа не прощает ошибок. Да, можно подумать, что она не замечает, справляется, борется, смиряется. Но ошибок – не прощает. Так что, местные люди в отдаленном прошлом поразительно круто накосячили, раз расплачиваются теперь таким образом. Ну… пойдем, взглянем на это ваше зло. Куда идти?Девушка вынырнула из меланхоличного настроения и указала направление. Пройдя ряды самостроя, я уткнулся в одну из изначальных стен здания, прошел вдоль нее, нашел дверь и, подергав, постучал.- Открывай, сова, медведь пришел…В ответ на мое самоуправство за дверью сначала послышался сдавленный писк, а потом звук двигаемого чего-то большого. В сторону двери.- Э-э-э… кажется, это ваше зло не настроено общаться, - сокрушенно признал я.- Наверное потому, что это не подвал, - раздалось сзади со сдавленным хихиканьем.- Извините, - рявкнул в дверь, пытаясь заглушить скрежещущие звуки, вызвав только невнятный грохот и усиление скрежета.Дверь в подвал, по закону подлости, то ли действующему во всех мирах, то ли преследующего меня персонально, оказалась следующей.- Они у вас так сильно не любят посторонних? – осведомился я, сам не зная почему, пытаясь оттянуть время встречи с подвалом. От двери веяло жутью. Вполне ощутимой, почти осязаемой. Открывать ее не хотелось. Заглядывать за нее хотелось еще меньше. А от одной мысли, что там вполне можно остаться наедине с тем, что эту самую жуть создает, хотелось удрать в пески и постараться там сныкаться среди «собачек».- Просто опасаются. Сложно пересказать, сколько раз нам пришлось отстреливаться не только от тварей, но и от мародеров, работорговцев и прочих тварей двуногих. Здесь не самое спокойное место, знаешь ли.- Верю, меня по дороге тоже пару раз пытались гоп-стопнуть.Дальше оттягивать было некуда. Пришлось разворачиваться к двери, браться за ручку… Блин, я, что, боюсь двери? Ну, чисто теоретически я могу бояться того, что находится за ней, но, проблема в том, что я не знаю, что именно за ней прячется. Так есть ли смысл этого бояться? Я же ничего не боюсь, практически супергерой. «Ага, какой? Капитан Нерешительность? Человек-Трус? Ссалк?», - поинтересовался внутренний голос, заставив дернуться, за компанию нажимая на ручку.С душераздирающим скрипом, в традициях лучших фильмов ужасов, та открылась, явив нашим взорам внутренности подвала. Пожалуй, более типичного подвала я никогда ранее не видел. Слоящиеся штукатуркой стены, сухие, для разнообразия. Ступени, уходящие в темноту. Собственно, сама темнота. Рядом с дверью имелся выключатель, кнопками которого я энергично пощелкал, добившись лишь предсказуемого результата. Электричества здесь не было, насколько мне было известно, почти сотню лет. Н-н-нда.- И что здесь… - уточнять не пришлось. Сначала я уловил краем глаза движение и инстинктивно захлопнул дверь, лишь потом осознав, что именно увидел. Движение. Темнота карабкалась по небольшому клочку света, в форме дверного проема, ворохом осьминогоподобных щупалец.- Тикай! – мигом все поняв по моему изменившемуся фейсу, выдохнула девушка.- Куда? – дверь что-то мягко, но настойчиво толкнуло, подошвы моих ботинок со скрежетом проехались по полу. На улицу не хотелось. Там собаки, а у меня три патрона. Но если остаться внутри, успеют ли эти патроны мне пригодиться?Айла не стала дожидаться моего решения, цепко ухватила за запястье и поволокла по лабиринту комнаток, внезапно остановившись лишь тогда, когда вдруг стемнело. «Ну все, конец света. Покайтесь и покупайте приборы ночного видения», - усмехнулся внутренний голос. Решив не спорить со своей внутренней шизой, я наблюдал, как девушка роется в сумке.- Оно уже близко, - на свет (или в данном случае - тьму) из недр сумки появились два лоскутка ткани. Один она протянула мне.- Портянки, что ли? – с сомнением принюхался я.- Лучше уж портянки, чем… - она замерла, прислушиваясь. Я слышал уже некоторое время, но думал, что это очередные происки шизы. Но, если этот навязчивый шепот слышу не я один… - Короче, как знаешь. Но, я тебя прошу, не смотри на него.С этими словами Айла завязала себе глаза и отвернулась в угол. Стоит признать, у местных шиза еще покруче моей.Размышлять времени не было. Шепот ощущался практически кожей, вызывая на ней крупные мурашки. Снова накатило ощущение жути, только в этот раз оно было куда мощнее, чем у двери подвала. Что делать? Просто не смотреть? Не думаю, что у меня получится. Тоже отвернуться в угол? Сто процентов инфаркт схвачу, если окажусь к этому ощущению спиной. А если лицом? Сердце колотилось где-то в голове, мешая соображать. Самым сильным ощущением было желание внезапно научиться лазать по стенам и хотя бы таким образом увеличить расстояние между своей тушкой и этой жутью, вместе с ее шепотом.- Да блин, - пока я судорожно соображал, из-за ближайшего угла вытянулось осминожье щупальце еще более густой темноты, достаточно густой, чтобы ее можно было увидеть в темноте имеющейся. Даже не знаю, какой именно инстинкт заставил меня рывком развернуться в угол и крепко зажмуриться.Говорят, что самый сильный страх – тот, что ты видишь. За следующие несколько минут я успел убедиться в том, насколько это утверждение ложно. Когда самым сильным из всех органов чувство остается только слух, к делу, заменяя «отключившееся» зрение, у меня сразу же подключается фантазия.В первую очередь, сразу за навязчивым шепотом, послышались шаги. До боли обычные, человеческие, я бы сказал, двуногие. Так звучат шаги человека, медленно и уверенно ступающего по каменному полу, густо усыпанному песком и мелкими камушками. Кто бы там не шел, он не скрывался, носил обувь и явно не боялся. Шорох одежды. Тоже неплохое и вполне себе человеческое качество. Остается надеяться, что этот некто не сжимает в руке здоровенный нож. Этот момент на слух определить не так уж и просто.Шаги приближались, я слышал, как рядом мелкой дрожью дрожит девушка и перебирал в памяти всю ту дрянь, что успел повстречать за время своих странствий по мирам, и прикидывал, кем же из них может быть это Зло.Приблизившись, шаги остановились, по ощущениям, прямо за спиной. Не выдержав одиночного ужаса и почти чувствуя, как на собственных мурашках отъезжаю куда-то в сторону, я на ощупь нашел и сжал пальцами руку девушки.В этот момент нечто дохнуло холодом прямо в затылок, вызвав качественный и количественный всплеск активности мурашек. Оно… принюхивается? Определенно. Нечто дышало холодом в волосы и шею, не облегчая мне задачу устоять на месте, а не броситься, с воплями, врассыпную, распавшись на несколько более мелких путешественников по мирам. Сейчас я был готов и на такой подвиг, лишь бы оказаться от него подальше.Что-то еще более холодное обхватило шею сзади. Холод тут же принялся распространяться по коже. «Вот теперь точно – все. Сейчас энто зло свернет тебе шею, как цыпленку. А потом захавает в своем темном и уютном подвале», - предсказал мою скорую и весьма неприятную кончину внутренний голос.- Еще чего! – нет уж, если оно меня и захавает, то не так просто.Извернувшись ужом, я ухватил неведомую конечность этого нечто, отпустив Айлу, с удивлением обнаружив под пальцами обычную человеческую руку. Пусть и слишком холодную для человеческой. «А почему ты думаешь, что у него таки нет ножа?» Проклятье, я едва удержался от соблазна открыть глаза.Холодная рука дернулась, пытаясь освободиться, и следом разом со всех сторону раздался смех, громкий, отражающийся от стен и какой-то стеклянный одновременно.- Ты вернешься! – взвизгнуло пространство вокруг все тем же «стеклянным» голосом. То ли пальцы замерзли, то ли онемели, но новым рывком зло сумело освободиться из моей хватки, и буквально через секунду по глазам ударил яркий свет, ощутимый даже через закрытые веки.

Ключевые слова: Подвал нечто темнота авторская история

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