Безымянное. Первая часть

Estellan Просмотров: 49 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:54 by

Я бежал по песку уже добрых десять минут и начинал чувствовать, как силы меня покидают. Одного взгляда назад хватило, чтобы подхлестнуть мою скорость и тягу к жизни в целом. Не надолго. Уже сейчас моя тяга к жизни была где-то между «умереть от теплового удара» и «остановлюсь, и пусть они меня разорвут, хоть пару раз нормально вдохну перед смертью».Слишком поздно я понял, что вошел в город. Да и кто бы на моем месте, не знакомый с особенностями местной топографии, опознал бы в простирающихся от горизонта до горизонта барханах – город? Как оказалось, пески поглотили город лишь наполовину, остановившись по какой-то неведомой причине где-то в районе некогда оживленного, а ныне – заброшенного, центра. По крайней мере – по моим прикидкам.В городах всегда водились «твари». Пяток которых, весело раззявив пасти, сейчас скакал за мной по песку. К счастью, этот забег доставлял им такое же неудобство как и мне, так что расстояние между нами не сокращалось. Но и не увеличивалось.Целью моего марафонского забега было большое здание, определением прежнего предназначения которого я планировал заняться как-нибудь позже, если выживу. Почему именно оно? Только у него, насколько я успел рассмотреть другие дома, вход не был засыпан песком и, более того, имел дверь. Правда, перед дверью было растянуто ограждение из колючей проволоки… но на фоне более крупной проблемы за спиной, я был уверен, что преодолею его.Интуитивной частью тела ощущая подступающий инсульт, я попытался ускориться и почти сразу же ощутил, что падаю. Неучтенный клубок колючей проволоки, вынырнувший из песка, любовно оплел ногу и, кажется, вознамерился остаться с нею навечно.- Черт! – рывком перевернувшись на спину, выхватил единственное свое оружие, проверил количество патронов. Пересчитал количество тварей, которые одновременно походили и на адских гончих, и на теневых мастиффов, скрещенных с чем-то из Лавкрафта. Ужаснулся. Чтобы покончить с собой у меня патронов хватит. Чтобы перестрелять их – нет, хотя бы потому, что пули этих псинок не берут. Беспорядочная пальба обычно их отпугивает, заставляя усомниться в съедобности столь шумной добычи. Но это никогда не значило, что они не вернутся в другой раз.Моих запасов на беспорядочную пальбу не хватит. С сомнением покосившись на оружие в руке, я внезапно услышал выстрел прямо над ухом.«Подождите, я передумал», - проснулся внутренний голос, заставивший меня применить извечно практикуемый страусами метод пряток, зарываясь головой в песок. Если неведомый стрелок отстрелит мне задницу, я могу еще успеть поприветствовать его из своего мелкого калибра.На слух определить из чего именно стреляют, я так и не научился, но, по крайней мере – не автомат. На этом мои познания в оружии ограничиваются. То ли стрелков двое – то ли стреляет с двух рук, что тоже весьма любопытно. Пару раз даже попали, если делать выводы из коротких взвизгиваний тварей.Полежав еще немного после того как пальба стихла, я осмелился вытащить голову из песка. Стрелок обнаружился сразу за изгородью, невысокий, изящный силуэт, из чего я заключил, что это девушка.-Эй, ты там жив? – осведомилась она же, развеивая всякие сомнения относительно своего пола.- ***ть! – выдохнул я в песок, предварительно рухнув в него же, где-то в глубине души надеясь, что это сойдет за что-то приветственное.Еще через несколько мгновений под чьими-то подошвами захрустел песок, тот же человек освободил меня от рюкзака и сумел перевернуть на спину.- Марк? – голос был удивленным и подозрительно знакомым.- Ы? – не слишком осмысленно удивился я в ответ. Кто бы мог знать здесь мое имя? Мое имя оттуда, из прошлой жизни. Ни разу им не пользовался с тех самых пор, как начал скитаться по мирам.Да, это весьма длинная и запутанная история, несомненно достойная экранизации каким-нибудь маститым голливудским продюсером, если они еще остались.С чего все началось? Этого никто не знает. Просто, в один, далеко не прекрасный, день, вдруг, без объявления войны, стали открываться «проходы». Похожие на порталы, они открывались хаотично и непредсказуемо, затягивая всех, кто оказывался в непосредственной близости, неизвестно куда.Сначала, конечно, правительства пытались их отлавливать, не знаю, как, изолировать, предсказывать их появление. Но, как можно догадаться, особого успеха ничто из этих действий не принесло.Каждый день появлялись новые сводки: «сегодня утянуло десяток людей», «вчера троих», «позавчера – неожиданно открывший в метро, проход поглотил целый поезд, прежде чем закрылся».Безопасно не было нигде.Вот так, собственно, начал скитаться и я. Сначала ты идешь себе, никого не трогаешь, а уже через мгновение гремишь костями по высохшей земле, прежде чем подняться и начать любоваться незнакомым пейзажем с неземными оттенками, но явным проступающим африканским колоритом.Как выяснилось, в этой незапланированной поездке – вход это далеко не всегда и выход тоже. Единственный плюс, в этих мирах проходы ведут себя приличней. Они довольно стабильны. И, что самое главное – существуют парами. Один на вход, другой на выход. Перемещаются нечасто и в определенном радиусе. Да и существуют обычно не дальше сотни километров друг от друга.А учитывая то, что этот мир уже пятый на моем счету, кто может здесь меня знать? Более того – называть по имени?Открыв глаза и кое-как совладав с глазами, в которые устойчиво норовил засыпаться песок, я попытался сфокусироваться.- Айла? – глаза в целом не были настроены сотрудничать, пришлось полагаться на память. Если представить, что давняя подруга изрядно похудела, загорела и отрастила длинные волосы, то сходство определенно было. – А тебя-то как сюда занесло? – запоздало удивился я и попытался сесть.- Это длинная история. Но я могу задать тебе то же вопрос, - ответила она и помогла мне подняться на ноги.- Не стоит, думаю, ответ ты уже знаешь. Но что ты делаешь именно тут? – переставлять ноги было тяжко, но я старался. Качающейся, но упорной пьяной парочкой добравшись до здания, мы опустились на ступени крыльца. Вручив мне мой же рюкзак, она принялась осматривать свое оружие.- Есть патроны? – оживился я, рассматривая ее пистолеты.- Есть.- Много?- Пара десятков ящиков, а какие тебе нужны?- 9мм, - продемонстрировав ей свой Глок, которым сейчас можно было отбиваться от тварей только буквально – забивая рукоятью насмерть. Минусы огнестрельного – без патронов они превращаются в бесполезную тяжесть.- У меня ТТ, не подойдут тебе мои патроны, - покачала она головой, подозрительно посмотрел на солнце, потом внутрь здания. Только после этого повернулась ко мне. - Где ты взял такой хлам? Да еще и без патронов?- Сбережений у меня было не так много, так что торговец предложил или Глок и два десятка патронов, или нож в печень забесплатно.- А чего не взял нож?- Подумал, что печень мне может еще пригодиться, - ответил я, заметив, как она улыбнулась в ответ. Надо же. Люди не меняются. Сейчас уже тяжело вспомнить прежнюю жизнь, но вот такие вот посиделки и перебрасывание колкими фразочками всплыли в памяти самостоятельно.Где-то в глубинах здания что-то зашуршало, Айла подобралась, схватила меня за руку.- Отвечая на твой вопрос – проход здесь.- Здесь?- Да, буквально – здесь. У нас под ногами, - девушка оценила мое скептическое выражение лица и немой вопрос в глазах и вздохнула. – Но до него так просто не добраться.-Завалило?- Нет. Проход в подвале.- Ну так пошли к нему.- Погоди, - уцепившись за куртку, она почти повисла на мне. - Там темно.- Айла, с каких пор ты начала бояться темноты?- Это не все… там живет Безымянное Зло!- Зло?- Да.- Безымянное?- Да.- Вот прям безымянное?- Ты заткнешься и дашь мне договорить или мне тебя все же пристрелить, чтобы ты хоть раз меня выслушал?Шумно вздохнув в ответ, я устало опустился обратно на ступени. Мало мне четырехлапых тварей, обирающих в каждом заброшенном городе этого мира, так теперь еще и это? Да и что, вообще, такое, это безымянное зло? Откуда?Пару минут Айла смотрела на меня и прислушивалась к тишине здания, потом снова вздохнула.- Я сюда добралась с месяц назад. Как и ты, искала проход. Нашла это здание, пообщалась с местными. От них и узнала, что проход есть и он здесь. В подвале. А еще в подвале поселилось нечто, правда, задолго до того, как проход туда попал. Нечто настолько страшное и ужасное, что его никто не видел. А тех кто видел… больше не видели остальные.- Так, может, они в проход и свинтили?- Сомневаюсь, при переходе никто так не кричит, - зябко поежилась девушка, обхватив себя руками. – Вот так и сижу тут, жду, пока у прохода закончится цикл, и его перебросит куда-нибудь из подвала.

Ключевые слова: Пустыня город темнота авторская история

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