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Истории из жизни

Рассказы бабушки

Доброго времени суток!
Моя бабушка с Западной Украины. И все свое детство я слушала не сказки, а рассказы бабушки о ее жизни, жизни ее знакомых и о том, что вокруг них происходило.

Начну по порядку. Когда бабушка была еще маленькой (года четыре), в их семье помер ее дед. Вроде и ничего тут такого нет, помер человек и помер, но самое интересное начало происходить ночами.
Первая ночь после похорон. Бабушка просыпается оттого, что кресло-качалка ее деда раскачивается (не подумайте - это не от ветра, нет). В кресле сидит сам дед и курит трубку. Бабушка напугалась и разбудила свою бабушку (жену деда), на что та сказала, мол: все хорошо, спи.
Дед приходил каждую ночь до 40 дней. Садился в свое кресло, закуривал трубку и покачивался в кресле. Когда трубка была докурена, он просто растворялся в воздухе.

Шло время, бабушка подросла.
Был обычный летний день, а откуда появился вихрь - никто не понял. Он подхватил бабушку и закрутил ее, подняв в воздух. Бабушка моей бабушки не растерялась, забежала в дом и схватила нож. Выбежав на улицу, воткнула нож в землю. Вихрь тут же пропал, бабушка упала на землю (после этого у нее очень часто стала болеть голова).
После падения она рассказала, что в вихре был какой-то дед с большой бородой, и он держал ее за волосы.

Еще очень интересная история приключилась со старшей сестрой и мамой моей бабушки.
Они отправились в город (по каким причинам, я уже не помню). Когда возвращались обратно, то ночь застала их в поле. Решили там и заночевать, но тут к ним со стороны леса подошла старушка и предложила ночлег у себя. Те, конечно же, согласились, помогли старушке донести хворост до дому - он оказался не так далеко.
Поговорили, попили молока с хлебом, да и уснули.
Наутро просыпаются, а они в чистом поле, нет ни дома, ни старушки, только следы от босых ног по земле, тянущихся от них.

А вот эта история про родного дядьку моей бабушки.
Дельце ему выгодное предложили: в соседнюю деревню надо было отвезти кого-то, а тот и согласился.
Когда уже за полночь возвращался домой, то прямо перед деревней, где жили, выросла белая стена. Дядька повернул направо - стена ту да же, дядька налево - стена ту да же. Дядька не растерялся - перекрестился, сплюнул, да и матерное слово вставил, так стена сразу пропала.

Очень интересный случай был с мужем моей бабушки (моим дедом). Дед был очень умным по тем временам человеком (с образованием, окончил институт), работал в магазине директором. В его компетенции было несколько деревенских магазинов.
И вот в один прекрасный вечер, возвращаясь домой, до дома он добраться не смог (уточняю: дед никогда не пил).
С его слов: "Вижу деревню, огни горят, а тут - бац! - далеко еще до деревни, ну и вот так несколько раз".
Дед плюнул на это на все, да и спать лег. Утром проснулся, а не то что до деревни - до дому рукой подать!

Надеюсь, вас мой рассказ не утомил. Чуть позже напишу продолжение.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:41
Вчера, 23:40 by ХуторянкаПросмотров: 77Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Деревня вихрь дед призрак деревня авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 23:42
0
Онлайн
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Комментариев: 1 717
Нисколько не утомили! Пишите еще.
Очень интересно про вихрь, а вот про бабушку, который морок в чистом поле навела, много похожих историй, видать, "популярная" нечисть - большой ореол обитания)))
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: LudaM
Вчера, 23:50
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Комментариев: 355
Вкусно ) Пишите еще
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