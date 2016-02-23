Рассказы бабушки

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:41

Хуторянка Просмотров: 77 Комментарии: 2 +1 Вчера, 23:40 by

Доброго времени суток!Моя бабушка с Западной Украины. И все свое детство я слушала не сказки, а рассказы бабушки о ее жизни, жизни ее знакомых и о том, что вокруг них происходило.Начну по порядку. Когда бабушка была еще маленькой (года четыре), в их семье помер ее дед. Вроде и ничего тут такого нет, помер человек и помер, но самое интересное начало происходить ночами.Первая ночь после похорон. Бабушка просыпается оттого, что кресло-качалка ее деда раскачивается (не подумайте - это не от ветра, нет). В кресле сидит сам дед и курит трубку. Бабушка напугалась и разбудила свою бабушку (жену деда), на что та сказала, мол: все хорошо, спи.Дед приходил каждую ночь до 40 дней. Садился в свое кресло, закуривал трубку и покачивался в кресле. Когда трубка была докурена, он просто растворялся в воздухе.Шло время, бабушка подросла.Был обычный летний день, а откуда появился вихрь - никто не понял. Он подхватил бабушку и закрутил ее, подняв в воздух. Бабушка моей бабушки не растерялась, забежала в дом и схватила нож. Выбежав на улицу, воткнула нож в землю. Вихрь тут же пропал, бабушка упала на землю (после этого у нее очень часто стала болеть голова).После падения она рассказала, что в вихре был какой-то дед с большой бородой, и он держал ее за волосы.Еще очень интересная история приключилась со старшей сестрой и мамой моей бабушки.Они отправились в город (по каким причинам, я уже не помню). Когда возвращались обратно, то ночь застала их в поле. Решили там и заночевать, но тут к ним со стороны леса подошла старушка и предложила ночлег у себя. Те, конечно же, согласились, помогли старушке донести хворост до дому - он оказался не так далеко.Поговорили, попили молока с хлебом, да и уснули.Наутро просыпаются, а они в чистом поле, нет ни дома, ни старушки, только следы от босых ног по земле, тянущихся от них.А вот эта история про родного дядьку моей бабушки.Дельце ему выгодное предложили: в соседнюю деревню надо было отвезти кого-то, а тот и согласился.Когда уже за полночь возвращался домой, то прямо перед деревней, где жили, выросла белая стена. Дядька повернул направо - стена ту да же, дядька налево - стена ту да же. Дядька не растерялся - перекрестился, сплюнул, да и матерное слово вставил, так стена сразу пропала.Очень интересный случай был с мужем моей бабушки (моим дедом). Дед был очень умным по тем временам человеком (с образованием, окончил институт), работал в магазине директором. В его компетенции было несколько деревенских магазинов.И вот в один прекрасный вечер, возвращаясь домой, до дома он добраться не смог (уточняю: дед никогда не пил).С его слов: "Вижу деревню, огни горят, а тут - бац! - далеко еще до деревни, ну и вот так несколько раз".Дед плюнул на это на все, да и спать лег. Утром проснулся, а не то что до деревни - до дому рукой подать!Надеюсь, вас мой рассказ не утомил. Чуть позже напишу продолжение.

Ключевые слова: Деревня вихрь дед призрак деревня авторская история

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