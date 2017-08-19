Цикады

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:13

Причина: Изменён раздел.

Creepy angel Просмотров: 31 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 11:13 by

На улице была хорошая и тёплая погода, на ней же как всегда играл Хоан со своими друзьями. Мальчик был очень общительным и добрым. Его родители воспитывали Хоана в лучших традициях: он никогда не перечил родителям, уважал старших и помогал во всём младшим.В один из дней друзья Хоана позвали играть его в прятки, но сразу предупредили его, что собираются выйти в лес. Хоан охотно согласился, в лесу много где можно спрятаться: в кустах, за деревом, за корнем и за небольшими бугорками, более того, Хоан никогда до этого не играл в прятки в лесу, ему показалось это классной затеей. Пока они шли, они определили, кто будет водить, также они обусловились не уходить далеко в лес.Когда водила начал считать, все дети мигом разбежались кто куда. Кто залез на дерево, кто спрятался за кустом, но Хоан решил отбежать дальше, чтобы его уж наверняка не нашли. Пока он сидел в своём укрытии, прошло достаточно много времени, да и на улице начинало темнеть, в общем, Хоан решил выходить из своего убежища и найти своих друзей.Пока он шёл, на улице уже почти стемнело, что заставило испугаться Хоана. Он начинал нервничать, он осознавал, что давно уже заблудился и не сможет самостоятельно выбраться из леса. Из ступора его вывело пение цикад, которые пели неподалёку от него. Хоан слышал, что, пройдя через этот лес, можно найти соседнюю деревню. Он надеялся, что он сможет попросить там помощи и уже на следующий день пойти обратно в свою.Пока Хоан шёл на пение цикад, несколько крупных насекомых пролетело мимо него. Хоан боялся насекомых, но у него не было выбора, ему нужно было добраться в деревню. Цикады все ещё пели, в деревне ходили целые истории, как от пения цикад люди сходили с ума, некоторые полностью теряли рассудок и убивали своих близких. От этого мальчику стало ещё страшнее, он не мог сосредоточить себя на чём-то хорошем, а цикад стало больше, это было заметно по возросшей громкости пения: изо всех сторон доносились крики этих насекомых. Хоан начинал чувствовать, как несколько цикад уже ползают по нему, он начал их стряхивать с себя, не понимая, как они так незаметно сели на него. Также он стряхнул несколько со своего плеча, штанины, головы. Хоану становилось противно, потому что, несмотря на то, что он старался сбить всех насекомых, несколько цикад оставалось на нём, и он ничего не мог поделать с этим. Он чувствовал, как много цикад сидит на нём, и решил бежать.Он бежал быстро, ему уже было все равно на насекомых, главное - хотя бы увидеть огоньки, которые бы хоть как-то свидетельствовали о приближении к деревне. Но огоньков не было, а пение становилось громче, он чувствовал, как много цикад ползут по его коже. Он начал кричать, но не мог перекричать всех цикад. Постепенно они полностью заполнили его собою, на нём уже сидел целый рой цикад. Вдруг Хоан упал, он больше не мог бежать, цикады были повсюду и кричали. Цикады заползали ему в рот, уши, ноздри, мальчик пытался ещё встать на ноги и продолжить идти, но цикад было слишком много, он буквально тонул в них. Вокруг него образовался бугор из этих цикад, которые полностью облепили его тело.Забили тревогу в тот же вечер, на поиски Хоана собралась почти вся деревня, но на поиски отправились пару охотников и отец Хоана. Они искали всю ночь, но нашли его только под утро.Его бездыханное тело было заполнено яйцами цикад, яйца также были и под кожей, вместо глазных яблок были дыры, заполненные яйцами.Вдруг цикады начали стрекотать...

Ключевые слова: Цикады лес яйца насекомые деревня авторская история

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