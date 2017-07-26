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Истории из жизни

До сих пор верю в стариковские байки

Наверняка многие смотрели фильм "Чудо" о том, как девушка танцевала с иконой Николая Чудотворца на Рождество и замерла так, с ней в обнимку, словно окаменела. Эту историю рассказывал мне мой дед, и, по его словам, произошла она в их деревеньке. Было это в эпохy столь далекую от Интернета, что проверить тогда просто не представлялось возможным, и деду я тогда поверила и жутко боялась икон и всего связанного с ними.

Уже потом я поняла, что эта история – что-то вроде городской (деревенской) легенды, место действия которой изменялось соответственно тому, где жил рассказчик. Деревня, где родился и вырос мой дед, уже давно исчезла с карты, давно уже умер и сам дед, но истории, которые он мне рассказывал, то и дело всплывают в Интернете, как будто происходили они сразу во множестве мест по всей России.

Одна из историй, которую я хорошо запомнила, была про домового.

Дед рассказывал, что, когда они были совсем маленькие, и отца забрали на фронт, остались они у матери, - четверо ребятишек. Жили в доме, спали в одной комнате все вместе, кто на лавках, кто на русской печи. И когда ложились спать, мать всегда ставила блюдце с молоком (пока не пришел страшный военный голод) возле печи, для домового. Его называли хозяином и уважали, и не дай бог было кому разлить это молоко, мать наказывала.

Как-то дед или кто-то из его братьев притащил кошку. Мать покормила ее и выпроводила во двор, но дети затащили ее в дом на ночь. Очень просили мать оставить кошку в избе, и она согласилась. Как обычно налила домовому молока, все улеглись спать.

Посреди ночи дед услышал какой-то сдавленный звук, а наутро кошка лежала у порога со свернутой шеей. Дети плакали, а мать сказала, что кошку погубил домовой, видимо, за то, что выпила его молоко. С тех пор дети в избу кошек не брали.

Не знаю, правда это или нет, но истории о домовом рассказывала и моя бабушка, которая была родом из мест за 400 км от деревеньки, где жил дед. Говорила, что кого домовой полюбит, у того все дела дома спорятся, а кто домового будет злить, у того чашки будут биться, посуда греметь ночами, животные не смогут жить.

Я, кстати, боялась ночевать в их старом доме одна. Потому как иногда ночью отчетливо можно было слышать чьи-то шаги – поскрипывали половицы, а еще часто казалось, что кто-то в темноте стоит и смотрит на меня. Бабушка смеялась над моими страхами и говорила, что домовой не тронет, если его не злить. Но я все равно боялась и старалась поскорее сбежать в свою новостройку.

Бабушка же научила меня одной хитрости. Если потерялась в доме какая-то вещь, возможно, ее взял поиграть домовой. И он может отдать, нужно только хорошо попросить. Сказать: "Домовой, домовой, поигрался, а теперь отдай". Может, это прозвучит странно, но иногда после этих слов вещи у меня находились сразу же. Может, совпадение, а может, нет. И хоть я и не верю, конечно, в эти стариковские байки, стараюсь домового не злить. Когда мир в доме – все лучше.

До сих пор верю в стариковские байки


Автор - Олеся.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:44
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 440Комментарии: 6
+2

Ключевые слова: Деревня рассказы деда домовой страхи

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 07:02
+1
Онлайн
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Репутация: (522|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 663
Если потерялась в доме какая-то вещь, возможно, ее взял поиграть домовой. И он может отдать, нужно только хорошо попросить. Сказать: "Домовой, домовой, поигрался, а теперь отдай"

Меня бабуля тоже учила, только почему-то она Хозяина называла Назраз. А слова такие: "Назраз, Хозяин, поиграл - отдай обратно". И правда, раза три так вслух скажешь - и реально находишь!
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:19
0
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Комментариев: 9 274
Цитата: Крокозябла
Если потерялась в доме какая-то вещь, возможно, ее взял поиграть домовой. И он может отдать, нужно только хорошо попросить. Сказать: "Домовой, домовой, поигрался, а теперь отдай"

Меня бабуля тоже учила, только почему-то она Хозяина называла Назраз. А слова такие: "Назраз, Хозяин, поиграл - отдай обратно". И правда, раза три так вслух скажешь - и реально находишь!

А мне вот не разу такое счастье не выпало, не встречался просто с домовыми. А бабуля наверно так сама домового назвала, значит видела его, имя дала, а может сам так себя назвал в беседе.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:52
+1
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Репутация: (1493|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 377
Это что за убийство кошки? Какую сущь они там молочком ещё опаивали
Не буду оценку ставить. А лично Олесе минус жирный. В карму
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Бозкурт
Сегодня, 09:28
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 345
До сих пор свято верит потому, что так забили голову своими побасенками, что ребенок трясся от страха приезжая в бабушкин дом. За каждым углом мстительный домовой чудился. А как реагировать ребенку после рассказа о наказании за случайно разлитое (не ругала, а наказывала). И после истории со свернутой шеей. Пыточный дом какой-то.
Ещё вот это :"да ты не бойся. Главное его не обижать." Успокоила.) А шут его знает, какова у него степень обидчивости и кто на самом деле инквизитор сворачивающий шеи кошкам за логично выпитое из поставленного на землю блюдца с молоком.
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 11:17
0
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Репутация: (1097|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 2 626
обычно оставляю очки в машине (только за рулем в очках). тут поднялась с сумками и очки снять забыла. в попыхах сунула - куда не знаю. весь день искала. говорила заветные слова
"Домовой, домовой, поигрался, а теперь отдай".
и Веру какую-то там тоже вспоминала - все бестолку. Очки дорогие - это раз. два - без них вечерами я не могу ехать, все фонари плывут в глазах. а пока закажешь, пройдет пара тройка дней.
пришлось этот день кататься без очков.
на следующий день спрашиваю сына:
- "видел?"
он - нет
я - точно?
он - ах даааа.. видел.
я - играл с ними?
он - нет
я - точно?
он - а, ну да, играл
я - куда дел?
он - не помню
я - вспоминай
он - вспомнил! я тебе в сумку положил!

так что не всегда помогают заветные слова, если к этому руку не прикладывал домовой :)))
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#6 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 11:32
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Репутация: (174|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 546
Странная мама какая-то. Неадекватная и фанатичная психбольная. У меня возникло подозрение, что это она свернула шею кошке, за то, что та выпила молоко. Как же. Домовой теперь голодный:-)
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
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