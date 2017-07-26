До сих пор верю в стариковские байки

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:44

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 440 Комментарии: 6 +2 Сегодня, 06:44 by

Наверняка многие смотрели фильм "Чудо" о том, как девушка танцевала с иконой Николая Чудотворца на Рождество и замерла так, с ней в обнимку, словно окаменела. Эту историю рассказывал мне мой дед, и, по его словам, произошла она в их деревеньке. Было это в эпохy столь далекую от Интернета, что проверить тогда просто не представлялось возможным, и деду я тогда поверила и жутко боялась икон и всего связанного с ними.Уже потом я поняла, что эта история – что-то вроде городской (деревенской) легенды, место действия которой изменялось соответственно тому, где жил рассказчик. Деревня, где родился и вырос мой дед, уже давно исчезла с карты, давно уже умер и сам дед, но истории, которые он мне рассказывал, то и дело всплывают в Интернете, как будто происходили они сразу во множестве мест по всей России.Одна из историй, которую я хорошо запомнила, была про домового.Дед рассказывал, что, когда они были совсем маленькие, и отца забрали на фронт, остались они у матери, - четверо ребятишек. Жили в доме, спали в одной комнате все вместе, кто на лавках, кто на русской печи. И когда ложились спать, мать всегда ставила блюдце с молоком (пока не пришел страшный военный голод) возле печи, для домового. Его называли хозяином и уважали, и не дай бог было кому разлить это молоко, мать наказывала.Как-то дед или кто-то из его братьев притащил кошку. Мать покормила ее и выпроводила во двор, но дети затащили ее в дом на ночь. Очень просили мать оставить кошку в избе, и она согласилась. Как обычно налила домовому молока, все улеглись спать.Посреди ночи дед услышал какой-то сдавленный звук, а наутро кошка лежала у порога со свернутой шеей. Дети плакали, а мать сказала, что кошку погубил домовой, видимо, за то, что выпила его молоко. С тех пор дети в избу кошек не брали.Не знаю, правда это или нет, но истории о домовом рассказывала и моя бабушка, которая была родом из мест за 400 км от деревеньки, где жил дед. Говорила, что кого домовой полюбит, у того все дела дома спорятся, а кто домового будет злить, у того чашки будут биться, посуда греметь ночами, животные не смогут жить.Я, кстати, боялась ночевать в их старом доме одна. Потому как иногда ночью отчетливо можно было слышать чьи-то шаги – поскрипывали половицы, а еще часто казалось, что кто-то в темноте стоит и смотрит на меня. Бабушка смеялась над моими страхами и говорила, что домовой не тронет, если его не злить. Но я все равно боялась и старалась поскорее сбежать в свою новостройку.Бабушка же научила меня одной хитрости. Если потерялась в доме какая-то вещь, возможно, ее взял поиграть домовой. И он может отдать, нужно только хорошо попросить. Сказать: "Домовой, домовой, поигрался, а теперь отдай". Может, это прозвучит странно, но иногда после этих слов вещи у меня находились сразу же. Может, совпадение, а может, нет. И хоть я и не верю, конечно, в эти стариковские байки, стараюсь домового не злить. Когда мир в доме – все лучше.Автор - Олеся.

Ключевые слова: Деревня рассказы деда домовой страхи

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