Мяу-мяу?

Estellan Просмотров: 82 Комментарии: 2 +2 Вчера, 22:01 by

Ненавижу кошек. Точнее, даже не так – ненавижу кошачьи вопли. Все эти горестные, призывные, яростные и прочие… прочие. Особенно тяжко приходится весной, когда без кошачьих воплей не обходится ни один двор даже в большом городе. Что уж говорить о деревенских? Впрочем, именно весной я стараюсь всеми возможными способами избегать загородных поездок, посиделок и гулянок. Вообще стараюсь пореже высовывать нос из дому. А уж после захода солнца меня на свежий воздух не выгонит даже пожар в собственной квартире. Лучше уж смерть в огне, чем… чем…Но, пожалуй, стоит начать с начала, чтобы объяснить внезапное происхождение у меня подобной забавной фобии. Да уж. Сколько неприятных мгновений мне доставили внезапные «мяу» обычных городских мурок, заставляющие вздрагивать и начинать судорожно оглядываться. Так что забавной эта фобия стала лишь для окружающих. А я… я все еще стараюсь забыть все то, что видел лишь однажды, и, искренне надеюсь, что не увижу вновь.Да, произошло это тоже весной. Именно тогда, едва сошел снег, как товарищ пригласил меня к себе на дачу. Причина была крайне банальной – отдохнуть от города с его ритмом и количеством людей. Тогда я думал, что это как раз то, что нужно, чтобы избавиться от напряжения, которое рано или поздно, но овладевало любым жителем крупного города с его бешеным ритмом и постоянной суетой.Программа была обширной, но к вечеру первого дня мы успели выполнишь лишь ее часть, нажарив шашлыков и уделив изрядное время им и, чего греха таить, изрядной дозе горячительного.Весной темнеет уже не так рано, как зимой, но сумерки едва спустились, когда из леса донеслось первое «мяу-мяу» с отчетливой вопросительной интонацией.- Чей-то у вас кошки разорались? – осведомился я у товарища. – Март ведь, вроде, давно прошел.- А это не кошки? – отмахнулся тот, вновь прикладываясь к стакану. – То ли ворона залетная, то ли еще какая птица. Каждую весну начинается.- Что начинается?- Да это «мяу-мяу». Каждый год весной. А кошек тут нет. Ни одной. Ни у кого. Пытались завести, шоб, значит, мышей гонять. Да не задерживаются те. То ли сбегают, то ли какая зараза их валит, но не задерживаются. Да и мышей ни у кого нет. Отродясь не было. Оттакая мистика.- Мяу-мяу? – снова раздалось со стороны леса, но уже ближе. Что-то в этом «мяу» было странным. В самом деле, словно повторяет кто, сам не понимая тех звуков, которые произносит. У кошек это звучит как-то более осмысленно, что ли.Посидев еще немного у затухающих углей, краем уха прислушиваясь к кружащим вокруг участка «мяу», мы решили, что норма развлечений на сегодняшний день выполнена, а остальное вполне можно перенести и на завтра.Посреди ночи я проснулся все от тех же «мяу-мяу» и ощущения, что последний стакан явно бы лишним. Потратив некоторое время на мучительный выбор – дойти до уборной сейчас или попытаться заснуть обратно, принял решение о посещении уголка задумчивости. Там уже и проснулся окончательно, невольно прислушиваясь к неутомимому мяуканию снаружи. Да, под такой концерт заснуть вряд ли получится.Сонно матерясь, я нашел свои сапоги и вооружился старым и испробованным девайсом, призванным выключать настойчиво мяучащую под дверью сигнализацию.В таком виде, вооруженный тапком, я выполз на улицу, поежившись от весеннего, но все равно холодного воздуха, мигом пробравшегося под домашнюю одежду.- Ну и где же ты, животное? – покрутил я головой, прислушиваясь.- Мяу-мяу? – осведомилась темнота слева, со стороны фруктовых деревьев. Все еще голых после зимы.- Ща я тебе устрою «мяу-мяу», - торжественно пообещал я в темноту.- Мяу-мяу? – ответила темнота и замолчала, дожидаясь возмездия.Придерживая одной рукой сползающие штаны, а другой сжимая тапок, я только сейчас подумал, что неплохо было бы взять еще что-то, помимо праведного гнева. Пришлось вернуться за телефоном, так как где здесь у товарища фонари я понятия не имел.- Мяу-мяу? – поприветствовала меня темнота, едва я вышел на порог во второй раз.- Сколько можно орать и не давать спать честным людям? – поинтересовался я у нее в очередной раз и, подсвечивая себе телефоном, направился в сторону фруктовых деревьев.Какое-то время было тихо. Я успел добраться до прямой линии деревьев, высаженных у забора. Если верить другу, то тут была пара вишен, несколько груш, слива… и еще что-то, плодоносящее. Обследовал подножие каждого дерева, проверил ту часть забора на предмет подкопов. Кошки и следа не было. Неужто удрала? Зря я только сюда топал.- Будешь знать, - погрозил невидимой кошке тапком и собрался возвращаться обратно, когда мои мысли прервало…- Мяу-мяу? – откуда-то сверху. На дереве, что ли, сидит? Слезть не может?- Да что ж ты будешь делать? – подняв голову, я ничего не увидел и только после этого догадался поднять руку с фонариком на телефоне.- Мяу-мяу? – осведомились с расстояния в метр, а я подвис, рассматривая вопрошающего, не в силах поверить в то, что вижу.- Здравствуй, белочка, - попытавшись вспомнить, выпили ли мы достаточно для таких глюков, я никак не мог вспомнить точно количество. Но вот последствие было более чем реальным. Оно пырилось на меня с ветки дерева и весело подмигивало светящимися желтыми глазами.- Мяу-мяу? – повторило существо и по-совиному повернуло голову на сто восемьдесят градусов.Не знаю, водятся ли в наших широтах чупакабры. Но если бы я описывал чупакабру, наверняка у нее было бы много общих черт. Башка у существа была… кошачьей. Наверное даже рысиной, с пушистыми щеками, треугольными ушами и трогательными кисточками на ушах. Были ли кошчаьими глаза – трудно сказать, они светились желтым, и я не сразу понял, что это не отблески от фонарика, как бывает у кошек. Даже когда рука с фонариком безвольно повисла, глаза продолжали светиться. Я все еще стоял столбом, пытаясь хотя бы понять увиденное. Помимо кошачьей башки у этого создания были конечности с цепкими то ли человечьими, то ли обезьяньими пальцами. Правда, ни у одной обезьяны, которых я видел, не было в лапах такого количества суставов. Тело было небольшим, лысым, покрытым коричневой кожей, шерсть была только на башке и на «ладонях». Серая, белая, какая-то светлая, одним словом. Был ли хвост – я не знаю, заставить себя снова поднять руку с фонариком я не смог.Больше всего смущала именно эта кошачья голова, словно оторванная у большой кошки и пересаженная на лысое тело, размером с тело пятилетнего ребенка. Но ведь башка то – кошки. А чем питаются кошки? Мясом? «Парень, да ты полностью из мяса», - подал голос глаз разума.- Мяу-мяу? – как-то торжествующе раздалось с ветки, и послышался шорох. Скорее инстинктивным движением, чем осмысленным, я вскинул руку, прикрываясь. Когти этого создания полоснули по руке, хоть и целили в лицо. Только боль и вывела меня из ступора. Боль и новое «мяу-мяу», раздавшееся с другой стороны, со стороны леса. Только это, новое «мяу» звучало другим голосом, более хриплым. Взрослым? Это – детеныш?Правда, об этом я думал уже на бегу, стремясь скрыться за дверью домика.Не знаю, каким чудом мне удалось сбежать. Может, оно решило, что такая добыча для него крупновата. Может, дожидалась более взрослого сородича. А может, оно просто решило со мной поиграть. Не знаю.Знаю, что с гостеприимной дачи я убрался сразу, как смог растолкать товарища и привести его в более-менее вменяемое состояние. После того, как рассвело. Потому что до самого рассвета я сидел у двери, подпирая ее спиной, слушал осторожное «шкряб-шкряб» и «мяу-мяу» под дверью, и думал о том, а достаточно ли крепкие у друга окна на втором этаже, и кто именно догадался на первом этаже оборудовать все окна решетками?Разбиться на дороге казалось не такой страшной перспективой, как встретиться с этим созданием еще раз.На память о той ночи мне остались шрамы на руке, отпечаток небольшой лапы на экране втоптанного в грязь телефона, после того, как тварь выбила его из моей руки, так похожей на человеческую руку. И забавная фобия, заставляющая вздрагивать на каждое «мяу-мяу», дарующая бесконечные бессонные весенние ночи, когда я сижу, курю у окна, забранного крепкой решеткой, стараясь не думать о том, что за очередным «мяу-мяу» скрывается не обычная дворовая мурка, а нечто… большее.

Ключевые слова: Дача сад существо авторская история

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