Я тут

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:52

gastric_juice Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:52 by

- А, помогите, помогите, - кричала женщина.- Я беспощаден, мне было противно видеть тебя за изменой!- Пощади, я ещё слишком молода!- А я слишком злопамятен, - мужчина легким движением вынул топор из-за спины и, держа женщину за волосы, отрубил ей голову. Ручьём хлынула горячая струя крови. Полетели быстрые титры.- Отличный фильм, - сказал Брайн, - тебе понравилось?- Да, но, если честно, немного жалко женщину, - промолвила с улыбкой длинноволосая Трейси, - кстати, мужик реально беспощаден, не стоило ей оставлять тогда дверь незапертой!- Ну, это же классика жанра, ничего удивительного. - Брайн встал с дивана и пошёл за чашкой кофе.Время было позднее, на улице шёл крупными хлопьями снег. Зима была в самом разгаре, морозы иногда пробирали до мурашек даже в самых теплых домах. Друзья сидели на диване и уже собиралась посмотреть что-нибудь новенькое.- Комедию? - спросил Брайн.- Нет, хочу ещё острых ощущений, - спокойно ответила Трейси.- Окей, вот вчера в магазине купил новый диск, продавец сказал, что это точно напугает любого человека.- Хм, - подумала Трейси, - ну раз посоветовали, то можно и посмотреть, может, там действительно что-то необычное.Брайн подмигнул девушке, вставил диск и, нажав на кнопку пульта, сел на диван, как вдруг во всем доме выключился свет.- О, Господи, - воскликнула Трейси, - иди посмотри, может, пробки?- Да, скорее всего пробки,- Брайн пробежал глазами по комнате, пытаясь привыкнуть к темноте,- зажги свечку.Парень пошел к щитку в гостиную, оставив Трейси одну. Всё было в порядке. "Значит, свет выключился по какой-то другой причине", - подумал Брайн и нехотя вышел на улицу, дабы узнать, есть ли у соседей свет. Уходя, он предупредил Трейси, что пойдет на улицу. Девушка пыталась ему сказать, чтобы тот оделся потеплее, но Брайн уже вышел на улицу, держа в руке небольшой фонарик, который светил настолько сильно, насколько может светить луна в пасмурную погоду.В доме Трейси зажгла свечку и сидела неподвижно, ожидая Брайна. Она укуталась в плед, посмотрела в окно и начала засыпать.Брайн дошёл до ближайших соседей, но тех не было дома. Возвращаясь назад, он увидел что-то яркое у себя под ногами. Нагнувшись, Брайн обнаружил кровавый след, который вел куда-то в сторону. Другие соседи были ещё дальше. да и тропинку к своему домику они никогда не чистили, потому что не приезжали туда зимой, поэтому смысла идти куда-либо ещё не было. Провода, тянущиеся от уличного фонаря, были целы, поломка, вероятно, за пределами поля зрения Брайна. Холодный ветер подул, парень вздрогнул и быстрым шагом продолжил путь.Трейси уже почти заснула, как вдруг услышала звуки очень быстрых шагов. Она встала и ,немедля ни минуты, отправилась открыть дверь. Она увидела на пороге перепуганного Брайна, который начал рассказывать ей историю, попутно пытаясь нащупать в темноте что-то тяжелое.- Дошёл я значит до соседей, понял, что там никого нет и решил вернуться, но увидел какой-то кровавый след. Я хотел было пойти по нему, но передумал, зная, что ты дома одна. Шёл я. и фонарик мой сел окончательно, благо уже видел свечку, которая горела в окне нашего дома. На ощупь я буквально крался по снегу, чтобы не упасть, как вдруг. зади кто-то начал стремительно бежать за мной, и я...Рассказ его был перебит грохотом, доносившимся по ту сторону двери.- Быстрей, нужно чем-то забаррикадироваться, помоги задвинуть эту тумбочку, - сказал практически без голоса Брайн.Трейси молча помогла ему, потом принесла пару стульев довольно массивных стульев с кухни и подложила их под баррикаду, которая к этому времени начала сыпаться, что было заметно даже в темноте. Ребята поняли, что смысла в том, чтобы пытаться защитить дом от проникновения, нет. Они быстро направились сначала на кухню, чтобы выбраться через окно, но поняли, что это глупость - замерзнут сразу, и тот, кто по ту сторону, явно может их заметить. Не придумав ничего лучше, друзья закрылись в кладовой.- Так вот, - продолжил свой тихий монолог Брайн, - я обернулся и увидел соседа, что живет в том доме, где никогда не чистят снег, поздоровался с ним, а он встал и молчит. Смотрит. На улице так темно, что я даже не сразу понял, что с ним не так. Если бы свечка из окна не осветила его лицо, после того, как он подошел чуть ближе, думаю, меня бы здесь не было. Изо рта его торчала то ли ветка, то ли палка... Крови так много, а я сразу даже не заметил. Стоит, шатается, не говорит ничего, а потом падает. За ним, метрах в 30 от меня кто-то стоит. Не вижу, вообще ничего, попятился назад к двери, так эта тварь рванула со всех ног ко мне...Внезапно Брайн перестал шептать. Жуткая тишина начала давить на уши.- Трейси, ты в порядке?- спросил он.Ему ответило бесконечное молчание.- Ты тут?- Я тут, - разорвав тишину, ответил голос. Голос, который Брайн слышал впервые.Автор: Stepan.happy404

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