Ночь в диетологическом центре «РАМН»

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:04

Phantom666 Просмотров: 49 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 08:04 by

Примерно два месяца назад я стал участником одного крайне странного случая. После него я стал побаиваться всякого рода больниц, поскольку совершено не хотел повторения чего-то подобного со мной вновь. Если бы не мой мобильник тогда, то я сейчас убеждал бы себя в том, что, мол, приснился кошмар или причудилось. Но вот фотография, сделанная мной в ту ночь, является неоспоримым доказательством реальности произошедшего, и с этим уже ничего не поделаешь.До недавнего времени я не вспоминал про этот случай из-за работы и семейных проблем. Пока однажды случайно не наткнулся на ту самую фотографию и не вспомнил про ту страшную ночь, ставшей как раз той самой причиной моей боязни больниц. В итоге я, недолго думая, решил выложить фотографию в открытую сеть и поделиться со всеми своей историей. Может быть кто-нибудь поможет мне разобраться с этой странной жутью, буду на это очень надеяться.Началось всё с казалось бы обычной боли в животе. Жена посоветовала мне на какое-то время лечь в больницу, а точнее - в «НИИ питания РАМН», где мне бы проверили состояние организма и назначили должное лечение. Отказываться от такого было бы глупо, я ведь и сам осознавал своё положение. Мне не доводилось проверяться у врачей уже довольно долгое время, ведь у нас были куда более важные дела по переустановке в нашем доме. Поэтому мы решили в тот же день приехать туда, где меня записали на госпитализацию, и жена, пожелав мне крепкого здоровья, уехала на работу.Поскольку на моём этаже большая часть палат была занята, меня перенаправили в дальнее восточное крыло - в палату для интенсивной терапии. Честно говоря, я уже не могу сейчас вспомнить, назначали ли её мне тогда или нет. Палату пришлось делить с одним крепким мужиком Валерой, с которым я и познакомился в тот день. Мужик он был вполне нормальный, не считая только добротного храпа по ночам, который наверняка мог бы разбудить не только меня, но и людей этажами ниже. Спустя пару дней я как-то смог привыкнуть к этому и более не обращал внимания. Меня больше волновало не это, а нечто другое.Прежде всего стоит уточнить один факт - обычно госпитализация проходит в течение примерно десяти дней, соответственно, мне приходилось ночевать здесь изо дня в день. И вот каждую последующую ночь у меня возникало крайне неприятное и странное чувство: помню, как я ощущал присутствие чего-то неведомого рядом с собой. Валера сообщал, что также испытывал нечто подобное, однако не так сильно, как я. Может это была подсознательная боязнь предстоящей колоноскопии?.. Я никак не мог этого объяснить.После сдачи анализов и пары-тройки плановых осмотров, на четвёртую ночь госпитализации у меня внезапно схватило желудок. Я не знаю, как так вышло - скорее всего проявилась аллергическая реакция на препараты, или какая-то непереносимость. Что бы там ни было, я всё же помчался в туалет со всех ног, попутно прихватив мобильник (хотел посмотреть время и сделать запись в календаре, которую забыл поставить днём). Пока я делал свои дела, увидел на часах время - 3:28. А ведь насколько я мог судить, примерно в это самое время я в первые дни госпитализации чувствовал это странное ощущение, до сих пор не покинувшее меня. Мне стало не по себе - я чувствовал необходимость вернуться в палату как можно скорее, прежде чем что-то неведомое обнаружит моё присутствие. В итоге я поскорее закончил и вышел в коридор, где в тот самый момент я и столкнулся с этой хренью...На противоположном конце коридора, примерно на уровне прохода с лифтами (проход был слева, а с правой стороны была контора, где днём обычно сидит старшая медсестра), я заметил это существо. Я тогда просто застыл в ужасе и у меня оказалось достаточно времени для того, чтобы во всех подробностях запомнить его внешность на весь остаток жизни. Это было нечто крупное (диаметром около 4-х метров), с шестью длинными и мускулистыми лапами. Ими же оно перемещалось по коридору, медленно продвигаясь вперёд в мою сторону. Кожа существа была тёмно-розовая, из неё отчётливо выпирали крупные синие вены и то, что мне по строению показалось его грудной клеткой. На уровне основания длинной шеи располагались два отвратительных глаза с красными радужками и белыми змеиными зрачками, смотревшие в разные стороны, словно бы не замечая моего присутствия. Голова же была самой омерзительной чертой существа. Она напоминала человеческую, имела бледный, чуть ли не белый оттенок кожи, чёрные засаленные волосы и было ясно видно отсутствие глазных яблок. На их месте зияли большие тёмные дыры, из которых вытекала жидкость непонятного тёмно-красного цвета, которая в свою очередь, каким-то образом испарялась на уровне пола. Рот представлял собой два горизонтально направленных образования, напоминающих мандибулы насекомого, усеянных большим количеством человеческих зубов. Позже я заметил ещё одну черту - оказалось, эти мандибулы не были частью головы, они торчали из человеческого рта, прямо вылезали из глубины глотки...Как я и говорил, стоило мне только скользнуть взглядом по существу, то сразу же застыл на месте, не смея и пальцем пошевелить. Тварь в этот момент медленно продвигалась вперёд по коридору, держа своё тело прямо на уровне центра коридора, сохраняя равновесие. При этом делало это совершенно бесшумно - был слышен только лёгкий скользящий звук его ползания и тихий, но до дрожи омерзительный, хрип. Я, словно бы повинуясь некоему подсознательному приказу, достал телефон дрожащей рукой и сделал фотографию твари. Телефон издал резкий щелчок и существо это услышало - оно ускорило «шаг» и стало всё быстрее и быстрее сокращать дистанцию между нами. До меня тогда дошла странная мысль, будто тварь явно была слепа (раз так неуверенно ползла ко мне), а ориентировалась только по звукам. Воспользовавшись этим обстоятельством, я как можно тише забрался в палату (слава богу, двери тихо открывались) и просто стал ждать. Но чего именно?..Я до сих пор удивляюсь тому, как я вообще тогда умудрился сохранить остатки самообладания. Правда, не на долго - сразу после проникновения в палату до меня наконец-то добрался страх, и я с бешено колотящимся сердцем как можно тише и медленно лёг в постель. Стоит отметить - Валера к той ночи уже успел выписаться, так что в палате я теперь был совершенно один. Страх был просто неимоверным - так дети боятся монстров в шкафу и под кроватью, однако это существо отличало от них только одно - оно было реальным. Шорох за дверью стал совсем близко, но в какой-то момент на время утих, а затем стал постепенно отдаляться, пока не пропал совсем. Когда шорох был близок, мне тогда почудился под дверной щелью некий длинный отросток, правда, из-за темноты я не мог этого чётко разглядеть (возможно, это был язык того монстра).Я же лежал и пытался хоть немного прийти в себя. Голову терзали самые разные вопросы: «Что это было? Как оно сюда проникло? И не привиделось ли мне это в конце концов?». В этих беспокойных мыслях я, сам этого не замечая, медленно уснул.Утром я вспомнил про ту ночную встречу и первым делом решил проверить сделанное мной фото. Телефон мой вообще не то, чтобы хороший - он достался мне от предков и был кнопочным, а значит хорошего качества там точно не стоило ждать (надо бы уже на Андройд нормальный перейти наконец). Как и ожидалось, на фотографии всё же отчётливо была запечатлена ужасная тварь, которая подтвердила мои самые жуткие опасения по поводу реальности произошедшего. Тем же утром я показал эту фотографию врачам и другим пациентам (к тому времени их было уже совсем мало - многие, помимо Валеры, тоже успели выписаться), на что те удивились и сказали, что никогда не видели ничего подобного. Лишь пара человек подтверждала, будто слышали странные звуки по ночам, но значения им не придавали - мало ли, доктора могли просто ходить. Поскольку в той больнице на этажах с палатами вообще не было камер видеонаблюдения (кроме лестничных), ничего помимо этой фотографии не было снято. На лестнице и в том числе на улице также ничего подозрительного не было замечено, кроме бегающих за забором больницы собак, которые явно были чем-то обеспокоены. После того случая звуков по ночам больше никогда не раздавалось.До сих пор не знаю, что это было за кошмарное существо из больницы, крепко засевшее у меня в памяти. Почему и как оно проникло сюда, зачем ему нужно было в больницу и почему его никто, кроме меня не видел?.. На эти вопросы, вероятно, никогда не будет получено ответов. Так что теперь я полагаюсь на помощь специалистов и криптозоологов, вдруг они могут дать ответ на вопрос о происхождении этого существа.Лично мне кажется, что существо могло незаметно для камер пролезать через оконную раму, а в той больнице они были довольно большие и летом их часто открывали. Но даже если и предположить, что оно попало внутрь именно таким образом, всё же до сих пор не понятно - зачем ему это нужно было делать в течение почти пяти дней? Может оно охотилось или изучало территорию? А может быть это вообще был какой-то призрак?.. Вообще не знаю.В любом случае, фотографию я выложил на всеобщее обозрение. Можете писать любые догадки - подделка, призрак, чернобыльский мутант, да что угодно. Буду готов прочитать любые ответы, просто хочется узнать ваше мнение и теории специалистов.Существо, которое многие обычно называют «Тишина в больнице».

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