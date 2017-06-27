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Истории из жизни

Дневник о паранормальных явлениях. Часть 1 от 15.08.17

15 августа, 2017 год.

Здравствуйте. Я хотел бы поделиться с вами историей из моей жизни. Видите ли, так уж вышло, что когда мне было 6 лет, моя близкая родственница была убита. И, извините, что сразу уж с места в карьер, с тех пор со мной начали происходить странные вещи.

Я начал замечать передвижения объектов, видеть... вещи по ночам в окне, к примеру, однажды ночью я проснулся и услышал стук с улицы. То была бурная ночь, лил дождь, гремел гром, выл сильный ветер. Во вспышках молнии я различил тень на шторах. Это было всего-навсего дерево. Я вновь уснул, утром проснулся довольный, выглянул в окно… И понял, что никакого дерева у меня за окном не растет.

Такое происходило редко и быстро забывалось, так как я всегда находил этому какое-то объяснение. Например, тот случай с деревом я объяснил сном. Иногда мои теории были сильно притянуты за уши, и в них была куча несостыковок, но я не задумывался об этом. Не хотел.

С недавнего времени это стало просто невозможно терпеть. Я решил документировать все происходящее вокруг, в надежде, что смогу найти причину всего этого. Когда я оказывался в доме один, я старался записать все, что со мной происходит. Заранее хочу принести извинения за не самую качественную картинку.

В общем, дело было так. Я как обычно сидел за компьютером. И вдруг я услышал звук падения чего-то не очень большого на пол. Я тут же схватился за телефон и включил запись. Далее все на приложенном видео.



После увиденного я сразу же решил покинуть дом как можно скорее. Сейчас я пишу с ноутбука, что одолжил у друга. Я постараюсь как можно меньше проводить времени дома, гулять, ночевать у друзей, и если и приходить домой, то не один.

Что же, сейчас я вынужден идти. Если со мной еще что-то произойдет, я обязательно напишу, если кому-то это нужно, разумеется.

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 19:06
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:06 by MytHunterПросмотров: 822Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Видео дневник полтергейст дом авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 20:05
+1
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Гитару надо настроить, звук плохой. 507
Зарегистрирован: 27.06.2017
#2 написал: ана аю
Вчера, 21:12
+1
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Когда звякнула гитара,то вздрогнула прям. Плюс за это.)
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 22:03
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Я тоже испугался. Прямо ужас испытал.
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#4 написал: фергю сон
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Я своей задницей когда что-нибудь задеваю - страшно пугаюсь, особенно полки в магазинах...
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#6 написал: Winnie-the-Pooh
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Интересно... Вот только я думаю, барабашка-гитарист специально дождался, пока Вы камеру включите, чтобы сбацать чутка?
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Барабашка очень хотел на ютуб, потому как только увидел камеру - сразу начал играть. Надо было чуток поснимать ещё
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#8 написал: Helena888
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Цитата: Talisha
Барабашка очень хотел на ютуб, потому как только увидел камеру - сразу начал играть. Надо было чуток поснимать ещё

laughing Ага! может он еще бы и спел!=))
Зарегистрирован: 23.06.2017
#9 написал: ПИК НИК
Сегодня, 11:32
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Цитата: Helena888
Цитата: Talisha
Барабашка очень хотел на ютуб, потому как только увидел камеру - сразу начал играть. Надо было чуток поснимать ещё

laughing Ага! может он еще бы и спел!=))

Не спел бы. Я же говорю, гитару настроить надо! Звук плохой. Все должно быть гармонично.
Зарегистрирован: 27.06.2017
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