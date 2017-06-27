Дневник о паранормальных явлениях. Часть 1 от 15.08.17

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 19:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

MytHunter Просмотров: 822 Комментарии: 9 +12 Вчера, 19:06 by

15 августа, 2017 год.Здравствуйте. Я хотел бы поделиться с вами историей из моей жизни. Видите ли, так уж вышло, что когда мне было 6 лет, моя близкая родственница была убита. И, извините, что сразу уж с места в карьер, с тех пор со мной начали происходить странные вещи.Я начал замечать передвижения объектов, видеть... вещи по ночам в окне, к примеру, однажды ночью я проснулся и услышал стук с улицы. То была бурная ночь, лил дождь, гремел гром, выл сильный ветер. Во вспышках молнии я различил тень на шторах. Это было всего-навсего дерево. Я вновь уснул, утром проснулся довольный, выглянул в окно… И понял, что никакого дерева у меня за окном не растет.Такое происходило редко и быстро забывалось, так как я всегда находил этому какое-то объяснение. Например, тот случай с деревом я объяснил сном. Иногда мои теории были сильно притянуты за уши, и в них была куча несостыковок, но я не задумывался об этом. Не хотел.С недавнего времени это стало просто невозможно терпеть. Я решил документировать все происходящее вокруг, в надежде, что смогу найти причину всего этого. Когда я оказывался в доме один, я старался записать все, что со мной происходит. Заранее хочу принести извинения за не самую качественную картинку.В общем, дело было так. Я как обычно сидел за компьютером. И вдруг я услышал звук падения чего-то не очень большого на пол. Я тут же схватился за телефон и включил запись. Далее все на приложенном видео.После увиденного я сразу же решил покинуть дом как можно скорее. Сейчас я пишу с ноутбука, что одолжил у друга. Я постараюсь как можно меньше проводить времени дома, гулять, ночевать у друзей, и если и приходить домой, то не один.Что же, сейчас я вынужден идти. Если со мной еще что-то произойдет, я обязательно напишу, если кому-то это нужно, разумеется.

Ключевые слова: Видео дневник полтергейст дом авторская история

Другие, подобные истории: