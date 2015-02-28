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Истории из жизни

Необычное "селфи"

Здравствуй, уважаемый читатель. Меня зовут Максим. Сейчас мне 27 лет, и случай, который произошел со мной, до сих пор всплывает в моей памяти.

Произошло это в июле, правда, не помню, какого года, то ли в 2011, то ли в 2012. Точно помню, что стоял жаркий июль. Каждый человек, да в независимости - молодой парень это или девушка, все хотят выглядеть красиво на своих "аватарках" в социальных сетях. Вот и я в их числе. Надевая новокупленную одежду, волей-неволей задумываешься сделать фотографию с самим собой, показать, какой ты красавчик, как бы "протиражировать" себя для привлечения внимания лиц противоположного пола. Да-а-а... Ведь ничто так не беспокоит, как количество лайков под твоей новой фотографией.

Был у меня на тот момент телефон сенсорный с вполне себе приемлемой камерой. Ну, для тех лет 3.2 мегапикселя хватало с лихвой сделать фотографию в домашних условиях. Качество снимков было хорошим, тем более на цифровых снимках засветов быть никаких не должно. Перед уходом из квартиры сделал я "селфи", как-то мимолётным взглядом посмотрел, что получилось, понравилось мне, и я быстренько выложил в социальную сеть.

Уже на работе, мне хотелось поскорее зайти на свою страницу и посмотреть, сколько же человек "лайкнули" мою новую фотографию. Захожу в сеть и смотрю на своё фото. Приглядываюсь и вижу, что за моей спиной, из кухни, торчит какой-то непонятный силуэт, похожий на человека. Приглядываюсь ещё: да, действительно, силуэт сильно похож на человека, только черты человека не были в нём заметны, будто сгусток смазанных чернил. Отлично были заметны очертания головы, плеча, руки и ноги. Безликий силуэт смотрел мне в спину, выглядывая из-за стены и пряча другую половину своего чернильного тела.

Как я тогда себя чувствовал, спросите вы? Чувство неопределенности, вопросы, что это может быть. Изначально я пытался дать самому себе вразумительный ответ. Ведь человек я, скептически настроенный против всей этой паранормальщины, на всё необъяснимое для себя отвечаю: "Я верю в то, что вижу". Может, во время съёмки кто-то попал в объектив камеры, и получилось это..? Нет. Совершенно точно - я был в квартире один.

Показывал я эту фотографию многим своим друзьям, знакомым. Некоторые, ухмыляясь, улыбались, другие же советовали отправить фотографию на сайт экстрасенсам... М-да, ввиду последних событий в интернете, людям, предоставляющие услуги экстрасенсов, присваивают приставку "лже". В свою очередь, эта фотография так и осталась в цифровой памяти моего телефона, где она хранится до сих пор.

Долгое время этот силуэт не давал покоя моим мыслям. Изо дня в день я смотрел на эту фотографию, надеясь хоть самому себе дать какое-то объяснение. Единственное, что хотелось бы отметить, так это то, что силуэт этот был весьма невысокого роста. По росту я смел предположить, что это силуэт моего покойного дедушки, царствие ему небесное... Примечательно всё это в том, что мой дедушка скончался в пятницу, 13 июля 2007 года.

Не помню, какого числа я делал эту фотографию, но помню... стоял жаркий июль.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:29
Сегодня, 08:29 by Mandy48Просмотров: 804Комментарии: 13
+5

Ключевые слова: Силуэт фотография дедушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 08:30
+7
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Публикаций: 3
Комментариев: 332
Ну так а где ж сама фотография, автор??? Без оценки.
Зарегистрирован: 28.02.2015
   
#2 написал: Joss
Сегодня, 08:45
+3
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Комментариев: 803
Жутковато немного!
+++
Вот только фотографию хочется увидеть.
Коли на нее ссылаетесь.
А так, пока под сомнением.
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#3 написал: Стаська
Сегодня, 09:17
+6
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Публикаций: 2
Комментариев: 442
Ну, и? Где фото? Смысл написания данной истории???
Зарегистрирован: 13.04.2016
 
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 09:32
+3
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Публикаций: 23
Комментариев: 2 125
ну так а где же фото? не поверю пока не увижу!
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:41
+3
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 542
Как говорится обычно: нету тела, нету дела. В данном случае вещдок отсутствует.
Размытый, ну почти человеческий силуэт у меня получился, когда я решила пощелкать в бане. Но телефон был плохонький, качество не айс. Но вот, однозначно, этот был четырехпалым, и стоял в наклонку над тазиком, будто моется.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#6 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 11:38
0
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 66
Вранье. Минус. 1. Фото выложено в соцсети и сохранено в памяти телефона, и где оно? Почему не выложено???
2. Слова "не помню когда сделано, но был жаркий июль"- не выдерживают никакой критики! Если нажать на фото- высвечивается куча опций, в том числе и "свойства". А в них и размер фото и дата стоят. Так что брехун вы, автор.
Зарегистрирован: 19.03.2018
#7 написал: Mandy48
Сегодня, 11:42
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2
Собственно, данная фотография хранилась на телефоне Samsung Gt-s5230. У телефона разбит экран, сенсор работает, но вот плохо видно изображение из за черных, жирных полос в виде расплывчатых жидких криссталов по всему экрану. По вашим просьбам перекачал фотографию с телефона к себе на страницу в Вк.

[img]https://vk.com/enotovidnayasobaka?z=photo125011599_456240113%2Fphotos12501
1599[/img]
Зарегистрирован: 20.08.2018
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 11:47
0
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Публикаций: 23
Комментариев: 2 125
Автор,
не все смогут посмотреть это фото на указанном ресурсе. кто-то не зарегистрирован например там. попробуйте выложить сюда.
как выкладывать описание здесь: https://4stor.ru/forum/kurilka/topic-3527.html
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#9 написал: Eulalia
Сегодня, 13:10
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Комментариев: 342
Посмотрела фотку и разглядела широкую "реперскую" штанину и кед))
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#10 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:11
0
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 542
У меня не открывается даже
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#11 написал: Eulalia
Сегодня, 13:53
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Публикаций: 0
Комментариев: 342
Цитата: зелёное яблочко
У меня не открывается даже

А попробуйте вот эту ссылку полностью скопировать) https://vk.com/enotovidnayasobaka?z=photo125011599_456240113%2Fphotos12501
1599
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#12 написал: stahlratte
Сегодня, 13:55
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Комментариев: 159
действительно стоит кто-то... жутковато
Зарегистрирован: 18.01.2013
#13 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:58
+1
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 542
Цитата: Eulalia
попробуйте вот эту ссылку

Спасибо))
Если честно, то ничего необычного не вижу.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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