Необычное "селфи"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:29

Mandy48 Просмотров: 804 Комментарии: 13 +5 Сегодня, 08:29 by

Здравствуй, уважаемый читатель. Меня зовут Максим. Сейчас мне 27 лет, и случай, который произошел со мной, до сих пор всплывает в моей памяти.Произошло это в июле, правда, не помню, какого года, то ли в 2011, то ли в 2012. Точно помню, что стоял жаркий июль. Каждый человек, да в независимости - молодой парень это или девушка, все хотят выглядеть красиво на своих "аватарках" в социальных сетях. Вот и я в их числе. Надевая новокупленную одежду, волей-неволей задумываешься сделать фотографию с самим собой, показать, какой ты красавчик, как бы "протиражировать" себя для привлечения внимания лиц противоположного пола. Да-а-а... Ведь ничто так не беспокоит, как количество лайков под твоей новой фотографией.Был у меня на тот момент телефон сенсорный с вполне себе приемлемой камерой. Ну, для тех лет 3.2 мегапикселя хватало с лихвой сделать фотографию в домашних условиях. Качество снимков было хорошим, тем более на цифровых снимках засветов быть никаких не должно. Перед уходом из квартиры сделал я "селфи", как-то мимолётным взглядом посмотрел, что получилось, понравилось мне, и я быстренько выложил в социальную сеть.Уже на работе, мне хотелось поскорее зайти на свою страницу и посмотреть, сколько же человек "лайкнули" мою новую фотографию. Захожу в сеть и смотрю на своё фото. Приглядываюсь и вижу, что за моей спиной, из кухни, торчит какой-то непонятный силуэт, похожий на человека. Приглядываюсь ещё: да, действительно, силуэт сильно похож на человека, только черты человека не были в нём заметны, будто сгусток смазанных чернил. Отлично были заметны очертания головы, плеча, руки и ноги. Безликий силуэт смотрел мне в спину, выглядывая из-за стены и пряча другую половину своего чернильного тела.Как я тогда себя чувствовал, спросите вы? Чувство неопределенности, вопросы, что это может быть. Изначально я пытался дать самому себе вразумительный ответ. Ведь человек я, скептически настроенный против всей этой паранормальщины, на всё необъяснимое для себя отвечаю: "Я верю в то, что вижу". Может, во время съёмки кто-то попал в объектив камеры, и получилось это..? Нет. Совершенно точно - я был в квартире один.Показывал я эту фотографию многим своим друзьям, знакомым. Некоторые, ухмыляясь, улыбались, другие же советовали отправить фотографию на сайт экстрасенсам... М-да, ввиду последних событий в интернете, людям, предоставляющие услуги экстрасенсов, присваивают приставку "лже". В свою очередь, эта фотография так и осталась в цифровой памяти моего телефона, где она хранится до сих пор.Долгое время этот силуэт не давал покоя моим мыслям. Изо дня в день я смотрел на эту фотографию, надеясь хоть самому себе дать какое-то объяснение. Единственное, что хотелось бы отметить, так это то, что силуэт этот был весьма невысокого роста. По росту я смел предположить, что это силуэт моего покойного дедушки, царствие ему небесное... Примечательно всё это в том, что мой дедушка скончался в пятницу, 13 июля 2007 года.Не помню, какого числа я делал эту фотографию, но помню... стоял жаркий июль.

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