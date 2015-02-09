Антонина

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:46

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Жила у нас в селе семья: муж Леонид, жена Антонина и две дочки-погодки Аня и Настя. Родители трудолюбием не отличались: и дом, и хозяйство было бедовое - ни скотины, ни огорода не было заведено, да и на работе нигде долго не задерживались. Зато выпивали оба - и муж, и жена, дети часто оставались голодными, родители дрались между собой, их дом зачастую становился сборищем местных любителей огненной воды. Антонина хоть и выпивала, а внешностью своей очень гордилась – говорила, что сама красавица, и дочки в нее пошли. На соседок, которые пытались вразумить ее и советовали лечиться от зависимости, Антонина смотрела свысока - они всё от зависти говорят, завидуют ее красоте.Такое времяпровождение добром не заканчивается, и однажды соседи увидели, как Лёня выбежал из дома весь в крови, пробежал несколько метров по улице и упал замертво. Приехавшая на вызов скорая констатировала смерть и ножевое ранение в грудь.Следствие, конечно, было, и жена Лёнина, и дочери показали одно - случайно поскользнулся и поранился. Жена как раз капусту шинковала ножом, а тут и он, болезный, на случайно разлитом масле поскользнулся да и на нож угодил.Дали тогда Антонине какой-то срок условно. И зажила она по-прежнему, да только еще свободнее и веселее.Сколько прошло времени, не могу сказать, но поехала как-то Антонина в райцентр по делам, попросилась с попутной машиной - ехал УАЗик от местного лесничества. Собрались утром пораньше, чтоб до обеда быть в райцентре, да и поехали - Антонина, водитель и лесник с женой.Водитель потом рассказывал, что, как выезжать с грунтовки на шоссе стал, увидал вдруг: с обочины метнулся мужик, да прямо под колеса! Руль выкрутил, как мог, хоть бы не сбить человека! И улетела машина в кювет, несколько раз перевернулась. Кое-как люди выбрались из машины, увидев, как покорежен УАЗ, удивились, что все живы остались. Водитель кинулся проверять, кого же он сбил, - никакого мужика не нашел. Тишина и пустое поле кругом. Водитель и лесник были пристегнуты ремнями, жена лесника получила ушибы, а вот Антонина... Нет, не погибла, но лишилась одного глаза, и лицо было просто изорвано в лохмотья....Так и доживала свои дни Антонина - страшные шрамы на лице и темные очки.И у дочек не сложилась жизнь - старшая, Анна, попала в тюрьму за что-то, а младшая Настя поехала в райцентр да больше и не вернулась. Антонина на розыск подавала, да не нашлась дочка.Умерла Антонина от цирроза печени, лежа в одиночестве на больничной койке. Ей было всего 53 года.

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