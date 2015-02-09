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Истории из жизни

Антонина

Жила у нас в селе семья: муж Леонид, жена Антонина и две дочки-погодки Аня и Настя. Родители трудолюбием не отличались: и дом, и хозяйство было бедовое - ни скотины, ни огорода не было заведено, да и на работе нигде долго не задерживались. Зато выпивали оба - и муж, и жена, дети часто оставались голодными, родители дрались между собой, их дом зачастую становился сборищем местных любителей огненной воды. Антонина хоть и выпивала, а внешностью своей очень гордилась – говорила, что сама красавица, и дочки в нее пошли. На соседок, которые пытались вразумить ее и советовали лечиться от зависимости, Антонина смотрела свысока - они всё от зависти говорят, завидуют ее красоте.

Такое времяпровождение добром не заканчивается, и однажды соседи увидели, как Лёня выбежал из дома весь в крови, пробежал несколько метров по улице и упал замертво. Приехавшая на вызов скорая констатировала смерть и ножевое ранение в грудь.

Следствие, конечно, было, и жена Лёнина, и дочери показали одно - случайно поскользнулся и поранился. Жена как раз капусту шинковала ножом, а тут и он, болезный, на случайно разлитом масле поскользнулся да и на нож угодил.

Дали тогда Антонине какой-то срок условно. И зажила она по-прежнему, да только еще свободнее и веселее.

Сколько прошло времени, не могу сказать, но поехала как-то Антонина в райцентр по делам, попросилась с попутной машиной - ехал УАЗик от местного лесничества. Собрались утром пораньше, чтоб до обеда быть в райцентре, да и поехали - Антонина, водитель и лесник с женой.

Водитель потом рассказывал, что, как выезжать с грунтовки на шоссе стал, увидал вдруг: с обочины метнулся мужик, да прямо под колеса! Руль выкрутил, как мог, хоть бы не сбить человека! И улетела машина в кювет, несколько раз перевернулась. Кое-как люди выбрались из машины, увидев, как покорежен УАЗ, удивились, что все живы остались. Водитель кинулся проверять, кого же он сбил, - никакого мужика не нашел. Тишина и пустое поле кругом. Водитель и лесник были пристегнуты ремнями, жена лесника получила ушибы, а вот Антонина... Нет, не погибла, но лишилась одного глаза, и лицо было просто изорвано в лохмотья....

Так и доживала свои дни Антонина - страшные шрамы на лице и темные очки.

И у дочек не сложилась жизнь - старшая, Анна, попала в тюрьму за что-то, а младшая Настя поехала в райцентр да больше и не вернулась. Антонина на розыск подавала, да не нашлась дочка.

Умерла Антонина от цирроза печени, лежа в одиночестве на больничной койке. Ей было всего 53 года.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:46
Сегодня, 10:46 by МораПросмотров: 55Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Авария машина судьба ужас страх хвастовство авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 11:02
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Онлайн
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Конечно, все имеют право на личное счастье, но всё-таки непонятно, для чего такие люди создают семью. Чтобы всё-закончилось вот так трагически? Если задуматься, то жизнь не сложилась ни у кого, даже дети оказались несчастными. Начинаешь думать, что всё это передается по наследству. За историю плюс. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:11
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Цитата: conjure one
что всё это передается по наследству

Не знаю, как насчёт наследственности, но что видя росли эти дети. Может генетически это передается, может воспитание (то есть его отсутствие) даёт знать, и потомство просто не умеют нормально жить.
И что же выходит: отомстил убиенный муж своей "красавице"? И других чуть не захватил, за компанию.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
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