Берегитесь светлячков.

Берегитесь светлячковЧистый воздух, прекрасный вид на горы и лес, вот что нужно для вдохновения.
Конечно же, часто в нашей жизни мы принимаем решения, советуясь не только с собой, но и с другими людьми, в этот день им удалось убедить меня.
Друзья посоветовали «прекрасное» место для отдыха, где можно остаться наедине.
В последнее время мои мысли начали теряться, я пишу фантастику, поэтому такие промежутки убивают меня изнутри, так как моя жизнь — это книги.
Вот наступил тот самый день, долгая дорога, надеюсь, оно того стоит.
Звонок Кристины пробудил меня от шока:
- Максим! Почему не звонишь, ты приехал?
- Да, не волнуйся, Крис. Вы были правы - место и правда красивое!
- Ну ты же знаешь, мы не посоветуем тебе плохого!
Её смех, я всегда буду скучать по нему.
- Позвони с утра, обязательно!
После слов Кристины связь оборвалась, на экране было видно лишь “No service”.
Уже темнело. Полюбовавшись ещё немного здешними красотами, решил начать искать вдохновение утром, может быть и связь появится к тому времени.
Изба охотников была в хорошем состоянии, что означало только одно: люди не забывают про это место.
Внутри всё было минималистично: печь, сложенные рядом дрова, подвешенные в пакетах сухие продукты на стене, и странная рамка, внутри которой находился какой-то лист. «Правила поведения в лесу», для детей, наверное, подумал я.
Устроившись, начал готовиться ко сну, но мне вдруг послышалось, как будто кто-то ходит снаружи. Подойдя к двери, открыл её, никого, только тёмный лес. Уже собравшись уходить, я увидел двигающееся свечение, это были светлячки, никогда их раньше не видел, поэтому решил подойти поближе и попробовать поймать одного в банку, удачно оказавшуюся у меня под рукой.
Медленно я стал идти вглубь леса, в полной темноте, а светлячки улетали всё дальше от меня. Мыслей не было, я просто шёл за светом, ноги понемногу начали уставать, но вдруг светлячки остановились, в прямом смысле этого слова, они зависли в воздухе, и я увидел два глаза?
Вдруг в глазах потемнело и…
- Макс! Наконец-то ты ответил!
- Извините, это местный лесник, я нашел этот телефон в своей хижине.
- А где Макс?
- Значит это имя владельца аппарата. Соболезную Вам, если этот человек не соблюдал правила этих мест, то скорее всего больше мы его не увидим.
- Что Вы такое говорите? Ничего не понимаю, какие правила, где мой друг?!
- Приезжайте, я всё Вам расскажу.
Кристина была шокирована словам лесника. Моментально собравшись, она выехала в «прекрасное» место для отдыха, которое они с друзьями посоветовали Максу.
- Наконец-то Вы приехали, заходите быстрее, пока не стемнело.
Вещи Максима лежали в избе. Лесник пригласил за стол, уверив Кристину в том, что служба спасения была им вызвана уже давно.
- Может быть ему повезло, не волнуйся ты.
- Я не понимаю, о чём Вы! - Вскрикнула Кристина.
- Эти места очень опасные, существует свод правил, которые надо обязательно соблюдать, иначе не избежать беды.
Лесник показал на рамку с правилами, висящую на стене и продолжил:
- В этих лесах обитает древнее существо, имя которого Окумеринтен, повелитель тьмы, местные так прозвали; он заманивает свою добычу светлячками, а люди и не понимают, что идут прямо к своей смерти, этого невозможно избежать, если не знаешь правила.
Кристина уже не слушала старика, она понимала, что Максима не вернуть, всё из-за них.
Берегитесь светлячков.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:03
Сегодня, 08:03 by odycoticПросмотров: 12Комментарии: 0
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