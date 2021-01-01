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Страшилки

Берегитесь светлячков

Чистый воздух, прекрасный вид на горы и лес, вот что нужно для вдохновения.

Конечно же, часто в нашей жизни мы принимаем решения, советуясь не только с собой, но и с другими людьми, в этот день им удалось убедить меня.

Друзья посоветовали «прекрасное» место для отдыха, где можно остаться наедине.

В последнее время мои мысли начали теряться, я пишу фантастику, поэтому такие промежутки убивают меня изнутри, так как моя жизнь — это книги.

Вот наступил тот самый день, долгая дорога, надеюсь, оно того стоит.

Звонок Кристины пробудил меня от шока:

- Максим! Почему не звонишь, ты приехал?

- Да, не волнуйся, Крис. Вы были правы - место и правда красивое!

- Ну ты же знаешь, мы не посоветуем тебе плохого!

Её смех, я всегда буду скучать по нему.

- Позвони с утра, обязательно!

После слов Кристины связь оборвалась, на экране было видно лишь “No service”.

Уже темнело. Полюбовавшись ещё немного здешними красотами, решил начать искать вдохновение утром, может быть и связь появится к тому времени.

Изба охотников была в хорошем состоянии, что означало только одно: люди не забывают про это место.

Внутри всё было минималистично: печь, сложенные рядом дрова, подвешенные в пакетах сухие продукты на стене, и странная рамка, внутри которой находился какой-то лист. «Правила поведения в лесу», для детей, наверное, подумал я.

Устроившись, начал готовиться ко сну, но мне вдруг послышалось, как будто кто-то ходит снаружи. Подойдя к двери, открыл её, никого, только тёмный лес. Уже собравшись уходить, я увидел двигающееся свечение, это были светлячки, никогда их раньше не видел, поэтому решил подойти поближе и попробовать поймать одного в банку, удачно оказавшуюся у меня под рукой.

Медленно я стал идти вглубь леса, в полной темноте, а светлячки улетали всё дальше от меня. Мыслей не было, я просто шёл за светом, ноги понемногу начали уставать, но вдруг светлячки остановились, в прямом смысле этого слова, они зависли в воздухе, и я увидел два глаза?

Вдруг в глазах потемнело и…

- Макс! Наконец-то ты ответил!

- Извините, это местный лесник, я нашел этот телефон в своей хижине.

- А где Макс?

- Значит это имя владельца аппарата. Соболезную Вам, если этот человек не соблюдал правила этих мест, то скорее всего больше мы его не увидим.

- Что Вы такое говорите? Ничего не понимаю, какие правила, где мой друг?!

- Приезжайте, я всё Вам расскажу.

Кристина была шокирована словам лесника. Моментально собравшись, она выехала в «прекрасное» место для отдыха, которое они с друзьями посоветовали Максу.

- Наконец-то Вы приехали, заходите быстрее, пока не стемнело.

Вещи Максима лежали в избе. Лесник пригласил за стол, уверив Кристину в том, что служба спасения была им вызвана уже давно.

- Может быть ему повезло, не волнуйся ты.

- Я не понимаю, о чём Вы! - Вскрикнула Кристина.

- Эти места очень опасные, существует свод правил, которые надо обязательно соблюдать, иначе не избежать беды.

Лесник показал на рамку с правилами, висящую на стене и продолжил:

- В этих лесах обитает древнее существо, имя которого Окумеринтен, повелитель тьмы, местные так прозвали; он заманивает свою добычу светлячками, а люди и не понимают, что идут прямо к своей смерти, этого невозможно избежать, если не знаешь правила.

Кристина уже не слушала старика, она понимала, что Максима не вернуть, всё из-за них.

Берегитесь светлячков.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:03
Сегодня, 08:03 by odycoticПросмотров: 12Комментарии: 0
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Ключевые слова: Светлячки существо ночь легенда глаза лесник авторская история

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