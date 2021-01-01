Берегитесь светлячков

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:03

odycotic Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:03 by

Чистый воздух, прекрасный вид на горы и лес, вот что нужно для вдохновения.Конечно же, часто в нашей жизни мы принимаем решения, советуясь не только с собой, но и с другими людьми, в этот день им удалось убедить меня.Друзья посоветовали «прекрасное» место для отдыха, где можно остаться наедине.В последнее время мои мысли начали теряться, я пишу фантастику, поэтому такие промежутки убивают меня изнутри, так как моя жизнь — это книги.Вот наступил тот самый день, долгая дорога, надеюсь, оно того стоит.Звонок Кристины пробудил меня от шока:- Максим! Почему не звонишь, ты приехал?- Да, не волнуйся, Крис. Вы были правы - место и правда красивое!- Ну ты же знаешь, мы не посоветуем тебе плохого!Её смех, я всегда буду скучать по нему.- Позвони с утра, обязательно!После слов Кристины связь оборвалась, на экране было видно лишь “No service”.Уже темнело. Полюбовавшись ещё немного здешними красотами, решил начать искать вдохновение утром, может быть и связь появится к тому времени.Изба охотников была в хорошем состоянии, что означало только одно: люди не забывают про это место.Внутри всё было минималистично: печь, сложенные рядом дрова, подвешенные в пакетах сухие продукты на стене, и странная рамка, внутри которой находился какой-то лист. «Правила поведения в лесу», для детей, наверное, подумал я.Устроившись, начал готовиться ко сну, но мне вдруг послышалось, как будто кто-то ходит снаружи. Подойдя к двери, открыл её, никого, только тёмный лес. Уже собравшись уходить, я увидел двигающееся свечение, это были светлячки, никогда их раньше не видел, поэтому решил подойти поближе и попробовать поймать одного в банку, удачно оказавшуюся у меня под рукой.Медленно я стал идти вглубь леса, в полной темноте, а светлячки улетали всё дальше от меня. Мыслей не было, я просто шёл за светом, ноги понемногу начали уставать, но вдруг светлячки остановились, в прямом смысле этого слова, они зависли в воздухе, и я увидел два глаза?Вдруг в глазах потемнело и…- Макс! Наконец-то ты ответил!- Извините, это местный лесник, я нашел этот телефон в своей хижине.- А где Макс?- Значит это имя владельца аппарата. Соболезную Вам, если этот человек не соблюдал правила этих мест, то скорее всего больше мы его не увидим.- Что Вы такое говорите? Ничего не понимаю, какие правила, где мой друг?!- Приезжайте, я всё Вам расскажу.Кристина была шокирована словам лесника. Моментально собравшись, она выехала в «прекрасное» место для отдыха, которое они с друзьями посоветовали Максу.- Наконец-то Вы приехали, заходите быстрее, пока не стемнело.Вещи Максима лежали в избе. Лесник пригласил за стол, уверив Кристину в том, что служба спасения была им вызвана уже давно.- Может быть ему повезло, не волнуйся ты.- Я не понимаю, о чём Вы! - Вскрикнула Кристина.- Эти места очень опасные, существует свод правил, которые надо обязательно соблюдать, иначе не избежать беды.Лесник показал на рамку с правилами, висящую на стене и продолжил:- В этих лесах обитает древнее существо, имя которого Окумеринтен, повелитель тьмы, местные так прозвали; он заманивает свою добычу светлячками, а люди и не понимают, что идут прямо к своей смерти, этого невозможно избежать, если не знаешь правила.Кристина уже не слушала старика, она понимала, что Максима не вернуть, всё из-за них.Берегитесь светлячков.

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