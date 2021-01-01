Безответная любовь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:47

Eisbrecher Просмотров: 68 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:47 by

- Вот ты где, дорогая…Я вздохнул с облегчением, увидев её в бинокле. Она медленно шла по лесу, её нагое тело было покрыто грязью и царапинами от колючих кустов. Я, украдкой, не сводя глаз, стал приближаться к ней. В отличие от неё, я знал этот лес, как свои пять пальцев, и всё же она медленно, но уверенно шла в сторону цивилизованного мира. Я не могу позволить ей обнаружить меня раньше времени и сбежать к людям.Следующие несколько минут были крайне мучительными. Моё сердце вырывалось из груди, глядя, как её фигура становится всё ближе и ближе. Выбрав момен,т я рванул вперёд, отбросив скрытность. Она резко развернулась, увидела меня, и, с пронзительным криком, ломанулась вперёд, через кусты, и я за ней. Спустя недолгое время заросли впереди поредели, открывая вид на ферму, залитую лучами восходящего солнца.Моя любовь к ней была слишком велика, чтобы дать ей уйти. Ловчая сеть опутала её, повалив на устланную листьями землю. Её крик эхом разнёсся вокруг, и его точно кто-нибудь услышит, если я не буду действовать быстро.- Прости, любовь моя, я не могу тебя отпустить. - сказал я, волоча её меж деревьев, стараясь заглушить её плач. И вот, в конце концов, я приволок её домой. Она всё-ещё кричала и брыкалась, когда я затягивал её в дом, и вовсе не думала успокаиваться. Но это уже было не важно, ведь внутри дома её уж точно никто не услышит.- Угомонись, дай я затащу тебя внутрь.Она повернула голову и просверлила меня яростным взглядом. Ничего. Я уже привык к её ненависти.Было очень сложно затащить её в подвал и заковать обратно в цепи, ведь она всё время норовила укусить и расцарапать меня своими ногтями.- Больше не вздумай меня так пугать! - кинул я ей напоследок, поднимаясь обратно на кухню по лестнице. Проходя мимо настенных фотографий, я бросил взгляд на одну из них. На них была любящая пара, держащаяся за руки с улыбками на лице. Они были счастливы, пребывая в блаженном неведении перед уготованным им тёмным будущим.Вспышка изменила нашу жизнь окончательно и бесповоротно.Тысячи заражённых всего за первую неделю. В качестве симптомов: повышенная агрессия и жажда поглощать человеческую плоть. Правительство отреагировало незамедлительно, истребляя заражённых во избежание распространения инфекции. И они вполне неплохо преуспели в этом деле.И всё же они уничтожили не всех.Я вернулся в подвал с куском сырого мяса в руках. Её дикий взгляд упал на пищу, из её рта потекли слюни, и она попыталась сделать пару шагов вперёд, но оковы сдержали её на месте. Я бросил ей мясо, и она начала жадно рвать его зубами, окропляя свой подбородок и стены каплями крови. Глядя на это, я прошептал:- С годовщиной тебя, Сара.Автор - неизвестен.

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