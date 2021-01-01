Записки санитара. Случай третий. Старушка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:22

zadira Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:22 by

Случай третий. Старушка. (Чуть вспомнил про нее, хотел было про Палочника писать.)Этот случай не столько мистический или страшный, сколько таинственный. Находилась у нас в учреждении одна занимательная старушка, за год до моего прихода она пропала.А теперь по порядку. Старушку звали Ирина, и с официальными бумагами у нее творилось что-то неладное. Из личного дела выходило, что поместили ее сюда некие люди из «органов», в 1981 году, с диагнозом Микропсия, то бишь заболевание, при котором нарушается правильное восприятие времени и пространства. И одно это должно было отбить веру любым ее словам. Странно еще и то, что на нее не было карты лечения, словно привезли и оставили на проживание, как в пансионат.Первой мне о старушке рассказала Арина Александровна, нянечка со стажем и ярая поборница справедливости. При ней сплетни распускать, что самого себя в могилу закапывать, те же ощущения получите. Суровая натура, всеми уважаемая.Так вот, эта бабушка Ирина тихо-мирно жила в больнице, никогда не пыталась сбежать и всячески помогала по хозяйству. Когда ее пытались выписать, то она заявляла, что у нее приказ тут находиться, и отменить его может только некто генерал Рыжов. И все соглашали, не споря. Исчезла она очень незаметно, просто в один прекрасный июньский день про нее вспомнили, но не нашли. Когда ушла? Кто выпустил? Неизвестно. Подали в розыск и забыли.А теперь поговорим про те странности, из-за которых я решил ее упомянуть.Первая и самая очевидная: о ней никто не помнит. Как говорится, от слова совсем. Единственное место, где вспоминают про странную пациентку, это скамейка за кочегаркой под кустом лозы. Там образовалась незаконная курилка, там я про эту бабашку и узнал, сначала от Арины Александровны, ну а после и другие дополнили и потвердели ее слова.Вторая странность старушки — это невероятный ум и эрудированность, она всегда знала, что ответить на любой вопрос, неважно в какой сфере он был задан. И также некая возможность предсказывать. Сейчас поясню. Она знала про случившиеся события по всей территории Советского Союза, про катастрофы самолетов в 1982 и 1984, до нашей провинции такие новости точно не доходили, тем более больным. И понятное дело про Чернобыльскую трагедию рассказала намного раньше, чем об этом стало известно широкой общественности. Еще ради шутки угадывала победителей конкурса Песня года. Все удивлялись и только никто не бежал никуда сообщать про необычную старушку.Третья странность: она часто рассказывала необычные и интересные факты о Великой Отечественной войне. Такие как: Битва при Белостоке, где был тяжело ранен Сталин. Осада крепости Бур. Подземные бои второй бригады под командованием Жукова. Ага, вы тоже заметили, что таких фактов нет в официальной истории. И даже у консперологов, а те горазды придумывать и накручивать сюжеты. И как заверила меня Арина Александровна, если она все это и выдумала, то верила в сказанное свято и безоговорочно. Кроме вымышленных фактов, бабушка Ирина также рассказывала и про широко известные события. Про Панфиловцев и Курскую дугу, про взятие Варшавы. Ее послушать – так она присутствовала почти на всех крупных битвах той ужасной войны. На прямой вопрос как так вышло, что она побывала в стольких местах военных действий, ответ всегда был прост: она сопровождала надсмотрщика за Черным человеком.- Типа негр? - спросил я Арину Александровну, куря очередную сигарету на протертой скамейке.- Сам ты негр. Нет, именно черный. Мы ей тогда фото негра показывали, а она обиделась. Говорит, что знает про африканские народы. А тот, про кого она рассказывает, был сотворён из тьмы, настолько неестественно он выглядел. Остальное все как у людей: зубы белые, пусть и тускло, язык и нёбо красное, радужка серая, глазные яблоки мутно-желтые.Стоило ее спросить, кто это такие, она сразу становилась серьезной и чеканила ответ: «Это секретная информация, к разглашению не подлежит». Также она не рассказывала, какие цели те Черные преследовали. Иногда под хорошие настроение сбалтывала лишние, про ее злоключения подле этих существ. В основном бытовые случаи, но все же. Черные многого не понимали в людской жизни, и эти несостыковки культур никак не играли на комедию положений, скорее на драму с печальными последствиями. То Черный руки оторвет бойцу (без крови и болевого шока, раз и нет рук), то бьющееся сердце санитарочки передаст смазливому лейтенанту, или полвзвода в коллективный разум объединит. А те после в самоволку уйдут в Белорусские леса и там такого наворотят, что до середины семидесятых разбираться будут. Из военной практики она рассказала про один случай, когда Черный поднял наших бойцов в атаку на укреплённый дот и довел всех невредимыми. Вроде и стреляли фашисты, и били штыками, а наши будто призраки шли вперед, не зная бед.Черные воевали не только на нашей стороне, но и на вражеской, но про это она лишь пару раз обмолвилась и все.Почему про них никто не знает? Так все просто. На фото и видео они не отражались, что-то там с преломлением света. А обычные люди после встречи с Черными, старались вычеркнуть их из памяти, тот же парень, кому Черный руки оторвал, всем рассказывал, что его так противопехотная мина ухайдохала, когда он полз на свиданку к паночке.Ну а в 52-ом этих Черных по приказу Партии уничтожили. Как это все произошло, она наотрез отказывалась говорить. Но обо всем знает некто генерал Рыжов.Вот такая была старушка. Тут кому как угодно, хотите верьте, хотите нет. Но странный символ на скамейке воскрешает все воспоминания о ней. И еще пару часов видится всякое. Но про то - не сейчас.P.S. Я про нее и вспомнил потому, что поехал с сыном походить по заброшенной больнице, предаться, так сказать, ностальгии. И, понятно дело, курилку тоже посетил. Там про бабу Иру и вспомнил и сразу накропал заметки в блокнот. Правда, не про все удалось в последствии вспомнить, вот что значит "белое яблоко, перевернутое солнце и кусь". Придется еще раз туда ехать и узнавать.

Ключевые слова: Психиатрическая больница бабушка курилка война истории авторская история

Другие, подобные истории: