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Истории из жизни

Исчезнувшая попутчица

Как-то на Троицу она отправилась навестить могилу своей матери. Городское кладбище у нас очень большое и в дни церковных праздников по его дорожкам движется много народа. Чуть ли не у каждой могилы накрыты столики, возле которых друзья и родные поминают усопших. От центральных ворот до могилы моей бабушки, куда направлялась мама, идти километра два. Для пожилой женщины с больными ногами это час ходьбы. Пока она туда добралась, навела на могиле порядок, прошло много времени. Мама не сразу заметила приближение вечера и спохватилась только, когда её насторожила наступившая тишина.

Мама очень не любит вечернее время. Приближение темноты нагоняет на неё тоску и чувство необъяснимой тревоги. Можете представить её состояние когда, выйдя на центральную аллею, она увидела уходящую в даль, совершенно безлюдную дорогу среди крестов и памятников. На её счастье, откуда-то на дорогу вышла старушка. Мама обрадовалась ей, как родной, и они вместе пошли, беседуя по пути. Дорога шла под уклон и потому хорошо просматривалась. Примерно в полукилометре от себя они заметили стоявшую у дороги машину. Решили: хорошо бы договорится с шофёром, чтобы он подбросил их до ворот. Но, машина в любой момент могла уехать. Попутчица шла ещё медленнее, чем моя мама, потому, когда машина была уже недалеко, решили, что мама пойдёт вперёд, договорится с водителем, и они подождут старушку.

Оказалось, что хозяин машины заметил маму издалека и специально её ждал, чтобы подбросить до города.
— Огромное спасибо! — поблагодарила она. — Дай Бог вам здоровья! Вот только, давайте подождём старушку, она сейчас подойдёт. Подвезём и её.

— Какую старушку? — изумился водитель — Я вас минут двадцать уже жду, наблюдаю за вами от самого начала дороги. Вы весь путь прошли совершенно одна!
Мама оглянулась. Дорога была пуста. Старушка куда-то исчезла…

Мама верит в мистику. Она решила, что эта старушка была каким-то злым существом и не причинила ей вреда только потому, что на дороге оказалась машина с посторонним человеком. Но, знающие люди объяснили ей (и я с ними совершенно согласна,) что под видом старушки, маме был послан ангел для охраны и для того, чтобы ей не было страшно на пустом кладбище.

Автор - Елена Мусина г. Новосибирск.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:49
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:49 by Сделано_в_СССРПросмотров: 623Комментарии: 9
+11

Ключевые слова: Троица кладбище могила матери вечер попутчица мистика ангел

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Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 07:57
+3
Группа: Посетители
Репутация: (194|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 843
Сразу вспомнилась байка:
Возвращается девушка домой, через кладбище.
Страшно!
Впереди идет мужичёк, она его догоняет - "Можно с вами пойду?"
- "Пойдем..."
Так за разговорами скоротали дорогу.
А перед воротами он спрашивает: - "а чего боялась то?"
- "Мертвецов!"
- "а чего нас бояться? Живых надо бояться!"
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#2 написал: Ольга 1981
Сегодня, 08:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 194
Верю, так как сама видела рядом со своим сыном мальчика, которого не видел больше никто. В своей истории я описывала эту встречу. Я думаю это действительно Ангел-Хранитель.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#3 написал: Лист лавровый
Сегодня, 09:05
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 49
Цитата: Joss
Сразу вспомнилась байка:

А мне анекдот вспомнился
Шел по темному кладбищу подвыпивший мужик, в темноте не разглядел вырытую могилу ну и упал в неё.
Достал спички, чтобы оглядеться - "чирк, чирк" - не зажигаются. Попытался вылезти - "шкряб, шкряб" - стены скользкие и могила глубокая. Ну, думает, до утра посижу, а там копщики вытащат, и прилег в уголке. Только задремал, слышит - "бум", "чирк, чирк", "Шкряб, шкряб". Мужик в непонятках: "Кто здесь?", а в ответ - "шкряб, шкряб, шкряб" и удаляющееся - "тыгыдым, тыгыдым, тыгыдым...."
Зарегистрирован: 11.05.2018
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 09:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (1021|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 143
жутковато однако. идти полчаса разговаривать неизвестно с кем, а потом вот так вот ПШИК - и исчез твой собеседник
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#5 написал: ЭленСан
Сегодня, 09:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
У меня дача рядом закрытым кладбищем больше 12 лет. Но места еще есть на Центральной аллее. И иногда подзахоронения почетных людей нашего города происходят. У мамы дачв сзади кладбища. Один раз только в сумерках пришлось одной от нее идти. Очень неприятное ощущение было, летела на всех парусах.... Ночую часто одна, не напрягает ничего. А напрягают мутные личности, которые шарятся постоянно в поисках металла. Шайку организованную несколько лет накрыли - заборы, калитки снимали.
А покойники лежат с миром. Если их не тревожить.
Зарегистрирован: 3.03.2018
#6 написал: vorona2017
Сегодня, 09:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 63
Водитель странный какой то..... ждал женщину 20 минут пока та дойдёт до машины,а подъехать и предложить подвезти нельзя было. Вот мужики пошли.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#7 написал: Лист лавровый
Сегодня, 09:53
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 49
Цитата: ЭленСан
У меня дача рядом закрытым кладбищем больше 12 лет.

А мне по молодости приходилось постоянно среди ночи на мотоцикле мимо кладбища проезжать, пару раз чуть в аварию не попал. Жутко, когда за оградой вспыхивают два светящихся глаза в свете фары(как выяснилось - дикий кот или кошка обитала в тех местах, ибо до ближайшего населенного пункта было не менее 7 км.).
Зарегистрирован: 11.05.2018
#8 написал: Лист лавровый
Сегодня, 11:40
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 49
Цитата: vorona2017
Водитель странный какой то..... ждал женщину 20 минут пока та дойдёт до машины,а подъехать и предложить подвезти нельзя было. Вот мужики пошли.

Если это Новосибирское кладбище, то там по тропинкам особе не проедешь, вот и ждал, видимо, пока дойдёт.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#9 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 12:10
0
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Группа: Посетители
Репутация: (152|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 438
Старушка могла что-то потерять, или оставить на могилке, с которой шла сама и вернуться обратно. Ещё, могла вспомить по пути, что надо бы ещё зайти к кому на могилу - рядом может бы находилась она как раз. Вариантов много. Но в мистику верю, тем более на кладбище. Да и само её исчезновение и впрямь загадочное, ведь темнело же. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
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