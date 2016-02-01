Исчезнувшая попутчица

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:49

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 623 Комментарии: 9 +11 Сегодня, 07:49 by

Как-то на Троицу она отправилась навестить могилу своей матери. Городское кладбище у нас очень большое и в дни церковных праздников по его дорожкам движется много народа. Чуть ли не у каждой могилы накрыты столики, возле которых друзья и родные поминают усопших. От центральных ворот до могилы моей бабушки, куда направлялась мама, идти километра два. Для пожилой женщины с больными ногами это час ходьбы. Пока она туда добралась, навела на могиле порядок, прошло много времени. Мама не сразу заметила приближение вечера и спохватилась только, когда её насторожила наступившая тишина.Мама очень не любит вечернее время. Приближение темноты нагоняет на неё тоску и чувство необъяснимой тревоги. Можете представить её состояние когда, выйдя на центральную аллею, она увидела уходящую в даль, совершенно безлюдную дорогу среди крестов и памятников. На её счастье, откуда-то на дорогу вышла старушка. Мама обрадовалась ей, как родной, и они вместе пошли, беседуя по пути. Дорога шла под уклон и потому хорошо просматривалась. Примерно в полукилометре от себя они заметили стоявшую у дороги машину. Решили: хорошо бы договорится с шофёром, чтобы он подбросил их до ворот. Но, машина в любой момент могла уехать. Попутчица шла ещё медленнее, чем моя мама, потому, когда машина была уже недалеко, решили, что мама пойдёт вперёд, договорится с водителем, и они подождут старушку.Оказалось, что хозяин машины заметил маму издалека и специально её ждал, чтобы подбросить до города.— Огромное спасибо! — поблагодарила она. — Дай Бог вам здоровья! Вот только, давайте подождём старушку, она сейчас подойдёт. Подвезём и её.— Какую старушку? — изумился водитель — Я вас минут двадцать уже жду, наблюдаю за вами от самого начала дороги. Вы весь путь прошли совершенно одна!Мама оглянулась. Дорога была пуста. Старушка куда-то исчезла…Мама верит в мистику. Она решила, что эта старушка была каким-то злым существом и не причинила ей вреда только потому, что на дороге оказалась машина с посторонним человеком. Но, знающие люди объяснили ей (и я с ними совершенно согласна,) что под видом старушки, маме был послан ангел для охраны и для того, чтобы ей не было страшно на пустом кладбище.Автор - Елена Мусина г. Новосибирск.

Ключевые слова: Троица кладбище могила матери вечер попутчица мистика ангел

Другие, подобные истории: