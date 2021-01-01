Что-то во тьме

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 08:38

Причина: Изменен раздел

Public Republic Просмотров: 162 Комментарии: 0 +1 Вчера, 08:38 by

История эта произошла в далекие студенческие годы. Я тогда крепко сдружился с одной весёлой компанией и как-то незаметно пристрастился к душевным посиделкам и веселым вечеринкам, которые постоянно устраивали мои новые друзья. Закономерно, моя успеваемость начала скатываться, начались проблемы с родителями, и, собственно, это все привело к следующим событиям.Тогда была осень, может конец октября или начало ноября. У нас в это время уже случаются серьезные заморозки, иногда идет снег, в тот вечер была как раз такая мерзкая погодка. Но нас, молодых и горячих двадцатилетних парней и девушек, никакая погода не могла остановить от очередного кутежа, тем более и повод был серьезный – день рождение у одного из наших товарищей. И отмечать это дело мы планировали на даче одного из наших приятелей. Находилось место вечеринки в паре десятков километров от города.Опущу ненужные подробности нашей веселой посиделки, скажу лишь, что в один момент мне пришлось оставить друзей из-за очень неприятного звонок. Собственно, из-за этого события я сорвался и, не слушая уговоры друзей, отправился в город. На улице тогда начался по-зимнему сильный снегопад, застилая все пространство белой пеленой.Сама дача была в стороне от дороги, в окружении красивого ельника, но сейчас это был скорее минус, потому что путь до трассы был неблизкий, а ведь именно там была единственная остановка, откуда можно было добраться до города. Также надо сказать пару слов о самой остановке. Находились эти старые бетонные коробки по обе стороны трассы и соединялись сквозным пешеходным переходом, проходящем прямо под дорогой. Таким образом, можно было перейти на нужную сторону, не поднимаясь к шумной трассе.Честно говоря, глядя на эти следы я немного испугался, потому что всегда боялся собак, а тут ещё и этот темный бетонный тоннель, единственным освещением которого были выходы по обе стороны. Помню, остановился, посмотрел на эти следы, а потому как-то разозлился на себя за проявление этой внезапной трусости, сжал кулаки и пошел напролом, сквозь тоннель, готовый сразиться хоть с волком, хоть с пьяным уголовником. Вторые, кстати, если верить рассказам друзей, встречались тут довольно часто.Мне предстояло пройти почти весь тоннель, до лестницы, ведущей на остановку на противоположной стороне дороги. И вот, я начал свой путь в этом неприятном коридоре. С каждым шагом становился всё темнее, а звук, с которым мои ботинки опускались на серую поверхность, отдавался гулким эхом в пустоте тоннеля. Пройдя где-то половину пути до лестницы, я вдруг явственно ощутил, что нахожусь тут не один, более того, казалось, что кто-то отчаянно старается шагать в такт со мной, но, как вы понимаете, у него это получалось не очень хорошо. Осознание того, что я тут не один, неприятно кольнуло, и страх тут же стал разливаться по телу. Пот проступил на лбу, дыхание ускорилось, а сердце забилось с удвоенной скоростью…В следующую секунду я уже сорвался на бег, абсолютно не думая о том, как нелепо это всё может выглядеть для стороннего наблюдателя. Было четкое осознание того, что от того, как быстро я окажусь на ступеньках – зависит моя жизнь. Тяжелый стук ботинок по бетонному полу барабаном отражался от стен тоннеля, а этот некто, прятавшийся в тоннеле, бежал следом, уже не особо стараясь скрыть своё присутствие. В какой-то момент я даже услышал тяжелое дыхание, где-то над ухом.На спасительную лестницу падал тусклый свет старого фонаря, рассеивая проклятую тьму тоннеля. Оказавшись на скользкой ступеньке, я успел бросить взгляд через плечо. Всего на секунду взглянул в глаза страху, но, поверьте, этого времени хватило сполна, чтобы моё желание ездить непонятно куда, отпало раз и навсегда. Из темноты, буквально в нескольких сантиметрах от моего лица, показался какой-то огромный волкоподобный зверь. И да, он именно стоял на своих задних лапах, протягивая ко мне свои когтистые передние лапы. И сейчас эта жуткая картина стоит перед моими глазами, как застывший стоп-кадр.Не знаю почему, но это существо не погналось за мной дальше, пожелав остаться в тени. Возможно, оно боялось света или что-то ещё, впрочем, меня это мало волнует. Тогда я пулей влетел на остановку и судорожно размахивал рукой, пытаясь поймать редкие машины. И мне повезло! Уже через пару минут я трясся в машине, отвечая на удивленные расспросы пожилого водителя.Больше я в ту деревню не ездил, да и с той компанией контакты как-то сами собой прекратились. Помню, осторожно спрашивал у ребят, не видели ли они чего-то странного в тот вечер, но им было явно не до этого. А у меня в напоминание о той поездке осталась порванная на спине куртка, на которой страшными отметинами запечатлены когти той твари из тоннеля…

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