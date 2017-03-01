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Истории из жизни

Странные изменения...

Эта удивительная жизненная ситуация, скажем так, история, произошла с одним из приятелей моего старого друга, которого зовут Васей.

В 27-летнем возрасте Вася попал в страшную автокатастрофу и пережил клиническую смерть. После этого случая, он стал злоупотреблять алкоголем, так сказать, проходил стадию адаптации. Например, мог на неделю уйти в запой. После очередной большой дозы алкоголя ему стало так плохо, что друзья вызвали "Скорую помощь". Врачам удалось спасти ему жизнь, но с тех пор с Васей стало происходить нечто странное. Температура его тела, как он и сам утверждал, понизилась до 32-ух градусов, при этом он не просто ощущал себя здоровым, но и чувствовал в себе могучую физическую силу. Что более удивительно, Вася совсем перестал спать. Он испробовал почти все: принимал различное снотворное, пил таблетки. Но всё это ему так и не помогло.
Мужчине казалось, что время превратилось в один сплошной день, который тянется бесконечно. Он конечно всё-таки засыпал иногда и то всего на 2-3 часа – максимум. Но самое поразительное – он перестал стареть! Сейчас Василию 42 года, и он выглядит точно так же, как и в 27, когда пережил свое «второе рождение». Сам же он считает, что будет жить вечно или, по крайней мере, очень и очень долго. Все, кто знают Василия, не верят в его довольно значительное количество лет и иногда просят показать паспорт. Если копнуть поглубже, кто знает?..
В истории известны люди, которые не могли спать, и многие из них действительно оказывались долгожителями...

Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:40 by qqq666Просмотров: 4Комментарии: 0
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Ключевые слова: изменение загадка страх смерть...

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