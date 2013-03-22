Наследство

Estellan Просмотров: 116 Комментарии: 2 +3 Вчера, 17:46 by

«Петра не справилась. Паладин не смогла закончить свою часть ритуала…» - я проснулся резко, словно от пинка, а в голове все еще колотилась эта мысль. Понятия не имею, что это значит. Но, наверное, это что-то важное, раз нагоняет настолько сильную жуть, что я от нее проснулся. Сердце все еще колотится где-то в горле, надо встать, попить водички и постараться заснуть снова. В конце концов, сегодня будет весьма напряженный день, насколько я знаю Сета.Встреченный с самого с ранья у подъезда, Сет, приехавший, чтобы забрать мои останки, наоборот, лучился такой энергичностью, что хотелось его треснуть.- Доброе утро! – поприветствовал он меня, а желание его треснуть стало почти нестерпимым.- Не навязывай свое мнение, - буркнул я в ответ и принялся забираться в тачку товарища. На переднее сиденье, для разнообразия, потому, что на заднем уже щебетала пара девчонок. Лизетт я с усилием, но узнал. А кто вторая? И где Вит с Катериной?Плюхнувшийся за руль Сет проявил чудеса телепатии:- Вит с Катериной укатили куда-то на отдых. Я думал, что ты в курсе, что вытворяет твоя сеструха. Заместо них я взял Крис. Эй, Кристобаль, поприветствуй наш диванный нарост.Рыженькая молниеносно развернулась и отвесила Сету звонкую затрещину. Не знаю почему, но мне стало как-то легче. Не люблю компании и поездки, особенно выбранные Сетом, но что-то мне подсказывало, что с новенькой мы определенно поладим.Дождавшись, пока я пристегнусь, товарищ привычно стартанул с места с пробуксовкой. Я болтался на сиденье, намертво вцепившись в удерживающий меня на месте ремень, и пытался вспомнить, как же я подписался на очередную авантюру? Вспоминалось плохо.- Слушай, Сет… - решил начать я издалека.- И не надейся. Ты едешь со мной, смотреть внезапно приобретенное наследство. И точка. Я же ходил выручать тебя из логова культистов, когда ты получил особняк в центре Риги от внезапно обнаруженного двоюродного деда троюродной тетки мужа второго хомячка покойной сестры твоей матери… со стороны… короче – не важно. Напомни, кого там чуть в расход не пустили посредством банального автомата?- Не кипятись, - выбравшись на трассу, мы ускорились еще немного. Странно, кажется или я действительно в какой-то момент ощутил, как мы всеми колесами отрываемся от асфальта? – Я просто хотел спросить, сколько нам ехать. А еще… ты ведь помнишь, что все наши походы заканчиваются, как в фильме ужасов. И если мы в каком-то из меряканских сценариев еще не поучаствовали, так это только потому, что его еще не сняли. Я надеюсь, в этот раз без приключений?- Не надейся, - Сет выкрутил руль, и я в какой-то момент был абсолютно уверен, что мы вот сейчас вылетим с трассы и, весело кувыркаясь, улетим в овраг. А зная Сета и нашу везучесть, овраг закончится стометровым обрывом. Но, нет, чудом войдя в поворот, мы понеслись дальше по грунтовой дороге, время от времени сшибая молодые деревца, непредусмотрительно на этой дороге выросшие. – Я когда услышал, что мне в наследство достается дом, тут же тебя вспомнил и немного погуглил про свое приобретение. Короче, там полный набор. Родственник, оставивший мне фазенду тоже из разряда твоего хомячкового дедушки. В том смысле, что ни я, ни мать о нем раньше не слышали. Точнее, мать знала, что у ее бабки когда-то был пяток братьев, которые женились и наплодили потомков, но ни с кем из них мы раньше не общались. По завещанию я должен был получить хату сразу, как мне стукнет двадцать пять. Не знаю, откуда он мог знать о моем существовании, учитывая, что помер дед еще лет семьдесят назад. Но факт остается фактом. Полгода я рыл землю, прежде чем радоваться наследству. Чуял подставу. Но, денег у менян никто не просил, продать почку не требовал, на рандеву на кладбище неприглашал. Именно поэтому мы сейчас едем на эту хату смотреть. В крайнем случае, потеряем полдня времени и подышим свежим воздухом. Возможно, заблудимся в лесу, но это максимум из наших возможных потерь.Теперь по самому дому. Как я уже говорил, я погуглил. История у него мутная. Построенный около столетия назад. Вокруг куча земли. Вековые леса, все дела. Пишут, что основатель сильно увлекался Египтом. Якобы вокруг был парк, в парке разнообразные строения. То ли увеселительные, то ли пугательные, фиг поймешь. Все было ладно и спокойно. А потом случилась неведомая фигня, куча народа перемерла, несколько тел не нашли. Как итог – дом забросили, но вроде как за ним присматривали. И должны были присматривать до самого моего вступления в наследство.- Останови тачку, я выйду.- Да щас… - уловив мое движение в сторону дверной ручки, Сет превентивно заблокировал все двери вполне себе представляя, что с меня станется выпрыгнуть на ходу, и покончить с собой намотавшись на любое из мелькающих за стеклом деревьев. – Ты обещал поехать со мной, и поедешь, как минимум, до места назначения. А на месте – как хочешь. Можешь хоть в лесу потеряться. Искать не стану.- Ты ведь понимаешь, что это снова напоминает классический меряканский ужастик? Компания молодежи дует в хижину в лесу, где их незамысловато крошит или маньячило, или какое-нибудь незамысловатое древнее зло.- Не дрейфь… ну какое древнее зло может быть на нашей земле?- Тебе того немца в башне вспомнить?- Ну никто ведь не помер… не боись. Приедем, осмотримся. А если будет какое-то подозрение на древнее зло – сразу сматываем удочки.- Смотри мне, - я смирился и постарался вжаться в кресло, искренне надеясь, что за шкирку Сет меня на глазах девчонок не будет вытаскивать из тачки. Может, получится пересидеть. – Но, если ты вытащишь из подвала Некрономикон, я сначала тебя убью, а потом обыщу твой зверски убитый труп и уеду, безутешно рыдая всю дорогу.Сет хмыкнул в мою сторону и крепче вцепился в руль.Дорога через вековой лес оборвалась внезапно вынырнувшей из лесной кущи, почти идеально круглой, площадкой, в центре которой был воткнут древний даже на вид, каменный фонтан.- Раздраконь меня в качель… - инстинктивно, но непонятно кому, помолился я и крепко зажмурился, предчувствуя, как мы на полной скорости влетаем в это сооружение, а дальше… возможны варианты.Благо, у Сета рефлексы с годами не притупились, и он сумел остановить свою громадину на колесах, лишь слегка тюкнув фонтан укрепленным бампером. Бампер выдержал. Фонтан вздрогнул, покачнулся и слегка покосился в верхней части, приобретя несколько насмешливый вид.Звук сочной, дублированной затрещины, раздавшейся сбоку, вывел меня из ступора.- Угробить нас пытаешься? – возмущалась Лизетт, явно пытаясь снова врезать Сету, но как следует замахнуться мешала крыша машины.- А я тебе говорила, не пускай этого шумахера комнатного за руль. Он всех нас в каком-нибудь кювете и похоронит, - вторила ей Крис, не тратя время на замахивание, а посему легко дубася водилу скрученным журналом.- Эй, эй, полегче, - Сет выбрался из машины, удрав от девчонок. Но это было несколько непредусмотрительно, так как последовав за ним наружу, они получили возможность еще и попинать виновника.Жутко хотелось присоединиться к забаве. Но статус не позволял. Все еще чувствуя, как тошнит от ощущения внезапной и скорой смерти, я тоже выбрался на свежий воздух. Осмотрел покосившийся фонтан. Ничего такой. Каменный. Покрытый мхами и лишайниками, он казался, по меньшей мере, трехсотлетним. Посмотрел направо. По календарю на улице было лето, здесь же, казалось, царила ранняя осень. Ощущение усугублялось мхами, которые заменяли в этой местности траву. Эти же мхи карабкались и по черным стволам деревьев. Странные, с черной, какой-то влажной на вид, корой, деревья высоко вздымали над землей свои ветви. Их зеленые листья укрывали местность шатром, не пропуская солнечный свет, усиливая ощущение осени.- А где, собственно… - я обернулся к притихшей компании и, наконец, увидел место назначения.Только самообладание не позволило мне с места запрыгнуть обратно в машину, развернуть ее и скрыться в гуще леса в сторону города. Самообладание и то, что предчувствуя такой поворот событий, Сет предусмотрительно забрал ключи.- Я здесь не останусь, - решил четко и сразу обозначить свою позицию я, рассматривая каменную громадину.Дом был огромным, трехэтажным, каменным, частично заросшим все теми же вездесущими лишайниками и мхами, отчего не сразу бросался в глаза в гуще леса.- А куда ты денешься с подводной лодки? – поинтересовался товарищ, насмешливо позвякивая ключами. – Отсюда до города добрых три сотни километров. До шоссе около сотни. В лес пойдешь?- Если придется – пойду.Дом вызывал нехорошие ассоциации с моим собственным наследством, от которого я с трудом избавился. От этих ассоциаций становилось нестерпимо жутко.- Мальчики, не хочется вас отвлекать, но нам бы узнать, где здесь мэ и жо. А то дорога была длинной, а ваши разговоры – скучными, - подошла к нашему дуэту Лиза.- Очень хороший вопрос. Я надеюсь, местный владелец успел озаботиться уголком задумчивости внутри дома, а не ограничился хибаркой типа сотрир на улице. Не хочу даже представлять, каково это будет – бежать ночью зимой на поиски заветной будочки, с целью отморозить себе тохес, - поддержал я женскую половину компании. – Кстати, тут есть клумбы нуждающиеся в удобрении?- Как говорит китайская мудрость – ни сы, - Сет прошествовал ко главному входу, повозился с замком и, через пару минут, распахнул перед нами дверь, жестом приглашая внутрь. – Лизетт, если я правильно помню план дома, цесис – вторая дверь в левом коридоре.Девчонки умчались в указанном направлении, а я остался с товарищем, разглядывая внутреннее убранство.- Дом несколько модернизировали, - уже для меня заметил Сет, тоже крутя головой по сторонам. – Уже после того, как здесь остались жить только те, кто за домом присматривал. Похоже, владелец не решился рисковать смотрителями, бегающими морозить тохес до первой встречи с волками, после которой им уже не понадобится ни цесис, ни тохес. Ну и дал добро на то, чтобы организовать уголок задумчивости внутри дома. Электричество, конечно, дотянуть сюда не смогли, но некоторые удобства организовали. В частности – сортир, кухню с газовой плитой, газ, само собой, в баллонах, но каждый раз топить печь – заколебешься. Но и она тут есть, в компании с каминами, на случай зимы.- Ты ведь не собираешься тут зимовать? – я, не дождавшись приглашения от хозяина фазенды, отправился на экскурсию самостоятельно. Толкнул одну дверь, удивился, увидев столовую. Ну или каким еще местом может быть большая комната с огроменным столом и добрым десятком стульев с высокой спинкой вокруг него? Потаращился на стол, прошел дальше и толкнул следующую дверь, попав уже на кухню. Тут с определением проблем не было. Ну для чего еще может предназначаться комната с плитой, печью, столом, столешницами и полусотней ящиков как стоящих на полу, так и висящих на стенах.- Зыко, - отодвинув табуретку, я умостился на ней, облокотившись о стол. – Мой тебе совет – продавай недвижимость. Видно, что дом в хорошем состоянии, за ним ухаживали и присматривали. Хочешь – отремонтируй, модернизируй и продавай, если есть деньги на модернизацию. Если нет – просто продавай.- Неа, - Сет устроился на другой табуретке – рядом, пошарил в карманах, закурил. – Мы с Лизкой жениться собрались. С матерью жить неохота. Снимать – разоришься. А тут такое подспорье. Да, в дом надо много вложить. Но хоть сейчас можно заехать и жить.- Подумай сам, нужен ли тебе дом с парой-тройкой покойников.- Каких покойников?- Ты же сам говорил, что тут уйму народа положили, а кого-то так и не нашли. Все как…- Даже не начинай про фильмы… тут – жизнь. Идиотизм только в твоих фильмах и происходит. Думаешь, тут стал бы кто-то работать, если бы по дому шлялись неупокоенные мертвецы?- О чем трещим? – девчонки вернулись, снова присоединившись к нашей теплой компании. – Помнится мне, кто-то обещал нам экскурсию?- Да-да, - Сет подорвался с места. – Правда, сам я раньше сюда не наезжал, но видел планы дома и участка. Сейчас все будет. Ты с нами?Последняя фраза была обращена ко мне. Я решил не отбиваться от коллектива. Похожу немного за компанию, Сет успокоится, налюбуется на свое приобретение, и к вечеру мы все дружно вернемся домой.- Тут все весьма роскошно, - Сет вел нашу компанию по упомянутому левому коридору. За первой дверью обнаружилась небольшая комната смахивающая на кладовку. Вторую уже успели проверить девчонки, за третьей, внезапно, обнаружилась спальня.Меня напрягало количество зеркал. Они висели практически между всеми дверями. Большие, в тяжелых рамах. Зеркала меня всегда напрягали, поэтому свое мнение я решил оставить при себе. Еще любопытным элементом декора были египетские иероглифы, вырезанные на всех косяках. Довольно странное решение в интерьере.- Это – что? – Крис сунула голову в спальню и осмотрелась.- Спальня хозяйки, - ответил Сет, сверившись, похоже, с планом здания, где-то внутри собственной черепушки.- Странное решение. Обычно хозяева старались устраивать ночлег подальше от шумов кухни, столовой и прочих гостей, - заметил я, пытаясь вспомнить насколько я могу быть компетентен в данном вопросе.- Ну, может, одна из гостевых, - легко согласился друг и повел нас дальше.Больше особо странного не попадалось. Комната с трофеями, куда отчаянно не хотелось заходить, то ли еще одна столовая, то ли еще что-то схожее, комната с диванами и книгами, не библиотека, потому что библиотека обнаружилась на втором этаже, там книг было еще больше. Еще несколько спален, кладовых… всего и не упомнишь. Одна из комнат, похоже, тоже когда-то была спальней, но сейчас была завалена горами вещей. Буквально. Стулья, кровать, шкаф, и кругом навалены горы тряпок: шторы, платья, брюки, скатерти… даже из шкафа все было выворочено на пол. Я бы сказал, что тут кто-то что-то искал, но не представляю, как в одну комнату можно было впихнуть столько тряпок.- Да, тут капитально надо убирать, - выдохнула Лиза, покусывая ноготь большого пальца, когда мы вышли из мусорной комнаты. – там, вроде, еще одна дверь, но до нее не добраться через эти горы шмотья.- Странно. В остальных комнатах даже пыли не особо много. А тут столько мусора, - борясь с желанием закурить, я устало привалился к стене. Следовало бы устроить перекур и перекус. Надеюсь, Сета устроил осмотр владений, и мы сможем отсюда убраться.- Странно, - согласился друг, рассматривая витиеватый подсвечник, намертво приколоченный к стене и разукрашенный все той же египетской символикой. – Но, может, они просто не хотели прибираться во всех комнатах. А еще интересно, на кой здесь столько подсвечников?С этими словами он вцепился в коридорное украшение. Я внезапно почувствовал, что теряю точку опоры и брякнулся на спину на пол. Воздух вокруг вдруг стал каким-то затхлым, пыльным, в нем явно присутствовали нотки, навевающие мыли о вечном.Лежа в своем неудачном положении, я мог увидеть как Лиза вскрикнула и зажала рот ладонью, Сет отчетливо побелел, а Крис странно прищурилась. Медленно опустив взгляд и, насколько позволяло положение тела, я осмотрел себя, не нашел ничего, что могло бы вызвать такую реакцию у друзей. Прислушался к себе. Снова не нашел ничего подозрительного. Подумал.Только после этого нашел в себе силы перевернуться, подняться и осмотреться. Да, похоже это помещение было тайной комнаткой. И, судя по слою пыли, сюда никто не заходил уже очень давно. По сравнению с другими комнатами, эта была небольшой. Метров двадцать. Квадратная. С одним окном. Спальня, если судить по изрядно потрепанной временем постели, тумбочкам и креслу у небольшого столика. Ковер на полу, как и постель, был изрядно пожран то ли молью, то ли еще какими вредителями. Словом – обычная тайная комнатка. За маленьким исключением. В кресле, уютно устроившись, сидела… мумия.Нет, что самое забавное, не классическая египетская мумия, какую можно было бы ожидать в доме египтолога мохнатых веков. Слышал я, что, в свое время, те же англичане вывозили египетских мумий пачками и даже какое-то лекарство из них перегоняли, для втирания в пятки. А это обычная такая – не пяточная мумия. Женская, если делать выводы из остатков длинных черных волос, синего, не утратившего остатки некогда роскошного цвета, бархатного платья и доброго килограмма сверкающих, даже сквозь слой пыли, украшений.- Твою же… Сет! – я отступил на шаг, едва не сбив с ног товарища, который, наоборот, решил подобраться поближе. Девчонки порог не переступали. – Предлагаю собраться, смыться отсюда и вызвать профессионалов.- Погоди. Это интересно. Покойница, может, как раз из тех, что не нашли. Как думаешь, что с ней случилось?- Сердце не выдержало, - сам не зная почему, я подтянулся следом за другом, рассматривая покойницу, но думая только о том, чтобы не стошнило.- Думаешь? – подозрительно осведомился Сет.- Уверен. Ни одно сердце не выдержит воткнутого в него кинжала. А судя по тому, что рукоять все еще торчит между ребер, кинжалом бедняжку и пырнули. Потом, похоже, закрыли здесь и забыли.- Тут еще что-то интересное, - товарищ склонился над мумией, угрожая вот-вот коснуться ее. Меня от одной мысли прикосновения к этому затошнило еще сильней, хотя прежде боязни покойников я не испытывал. Может потому, что таких никогда прежде и не видел. – Смотри.Пришлось сделать еще шаг в сторону мумии, в попытке рассмотреть то, на что Сет указывал. Странно выгнутую вперед, видимо, под весом откинувшейся назад головы, шею покойницы обвивало ожерелье. Не знаю, из какого именно металла оно было сделано, но в глаза бросалась не столько замысловатая вязь звеньев, сколько подвешенные на ней каменья. Шесть крупных синих овальных камней. Одного не хватало, центрального. По задумке мастера он был самым крупным. Сапфиры необычной огранки в глухой оправе. Откуда я это знаю? Все предельно просто. Седьмой сейчас болтался на моей шее, переделанный в кулон.

Ключевые слова: Дом лес мертвецы ритуалы авторская история

Другие, подобные истории: