Котейка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:00

Причина: Добавлен раздел.

-k4priznaya Просмотров: 194 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 14:00 by

Пишу, пока не забыла всех деталей конкретно того, что произошло вот именно сейчас в ночь на 15 апреля 2018 года.Снятся мне сны, очень реальные сны, после которых бешено колотится сердце. В науке это называется сонный паралич - состояние, при котором ты вроде уже проснулся, но максимум, что ты можешь сделать, - это пошевелить глазами. И то, как показывает практика, сделать это не так то просто.Перейдём к самой истории.Почему-то это происходит только тогда, когда я не сильно устаю и, соответственно ложусь, спать поздно. Не знаю, возможно, это вообще не имеет никакого значения, а лишь совпадение. Так и сегодня, в субботний день, была всего одна пара по бж, которую я кое-как отсидела. Вернулась домой не так поздно, но дорога до универа занимает очень длительное время и очень утомляет, поэтому по приезде домой я прилегла и поспала часика два, соответственно, вечером мне уже спать не так сильно хотелось. Я зависала в соцсетях, слушала музыку и где-то ближе к часу ночи поняла, что засыпаю. Отложила телефон в сторону, по привычке кинула наушники возле кровати и устроилась поудобнее.Лежу я, значит, и вижу, как по подоконнику бродит какое-то чёрное пятно (к слову, кровать моя находится прям возле окна). Глаза я почему-то не могла открыть до конца, как ни старалась. Пытаюсь вглядеться в силуэт и понимаю, что это напоминает котика, но котик этот был какой-то очень дёрганный. Знаете, он будто вибрировал и так перемещался по подоконнику. Не описать словами, как мне стало страшно в тот момент, потому что я понимала, что это явно не моя котейка, и котейка какая-то не простая. Добивало то, что я не могла ни пошевелиться, ни позвать кого-либо, к тому же глаза открывались лишь наполовину и то с большим усердием.Не зная, что делать в таких случаях, поскольку было безумно страшно, начала читать молитву "Отче наш" и почему-то стала забывать слова, точнее, путаться в них. В этот момент этот котик оказался уже рядом с моей коленкой. По мере того, как я в мыслях прогоняла единственную молитву, которую знаю, страх все нарастал, пронизывая насквозь каждую клеточку тела, а котейка становился все дёрганнее, и в конце концов он произнёс: «Горячо», и я окончательно проснулась с диким страхом, стоявшим комом в горле, и теплом, ощущаемом в коленке.

Ключевые слова: Кот сон страх ужас авторская история

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