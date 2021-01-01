Ghastly Prophet: Сказки старого леса. Часть II

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:56

Spirit Forester Просмотров: 132 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 07:56 by

За разговорами мы вышли к поляне, но необычной. Деревья в ней росли прямо из домов. Яблони тоже были. Зрелище, прямо скажем, необычное. Из самого большого дома, стоящего по центру, наверное, было городской ратушей, росло самое огромное. Что интересно - оно было как то, что мы встретили ранее, но раза в 4 больше. Я невольно вспомнил легенды о мировом древе... Если бы меня спросили о нём - я именно так бы его и назвал. По центру ствола так же был вырезан череп, крона была с одной стороны живой - с другой нет. Сама поляна была большой, домов, по сути, как таковых, не было, это я их так назвал, на самом же деле они были больше похожи на насыпи, или курганы, из которых росли деревья. Вокруг всё было устлано цветами, яблоками. Вокруг большого древа был круговой пруд, и прямо перед стволом было подобие пьедестала. Я также заметил, что такие же были по периметру. Ровно 6 штук всего. Это очень подозрительно... не похоже на место, где купец хотел бы спрятать золото, драгоценности или бог знает что.- Друзья! Я вас покину, вы располагайтесь. Не теряйте меня, я сам вернусь. Гвин, а ты мне будешь нужен. Помоги мне, пожалуйста, в одном деле... - и они удалились в сторону самого большого древа, зайдя в подобие входа, похожего больше на нору.Сначала мы, прежде чем расположиться, покидали свои вещи и разбрелись кучками собирать яблоки и исследовать странные дома-травяные холмы. То, что мы там находили, не могло не изумлять и пугать. Внутри каждого из них всё было выложено кирпичами, и общий вид был как в действительном склепе, но кое-где, там и тут, можно было заметить то, что под кладкой есть другой слой. Где-то он был с узорами, где-то были остатки некогда пёстрой краски... В некоторых домах находили аккуратные пирамиды черепов, иногда были скелеты либо в странных позах, напоминающих ритуальные, либо просто действительные могилы. Иногда попадались остатки былой жизни - битая посуда, истлевшая одежда, украшения, некоторые были окроплены засохшей кровью. Но было ещё кое-что. Следы... битв, драк, свар - называть их можно как угодно. Стрелы в стенах и деревьях. Проломленные черепа в шлемах, скелеты с обломками мечей, щитов, копий в руках. Следы брошенных лагерей, даже повозку нашли сломанную. Это действительно пугало. Зачем вообще каким бы то ни было воинам приходить сюда? Что их сюда влекло? Что это вообще за город-поляна? Почему здесь вообще так тихо?!Изрядно насмотревшись, мы решили разбить лагерь недалеко, возле в хода в нору, куда ушли купец и Гвин. Их давно не было, но никто из моих спутников не решался зайти и проверить, а я-то и подавно не сунулся в подобное место. Расположились мы просто: костёр, насобирали веток, сделав подстилки. Пожарили яблок. За разговорами и ожиданиями на лес опустился вечер, а затем и ночь. Я даже немного расслабился, благо еда и эль действовали, тем более, что слушать деревенские байки о всяких портовых девках, небылицы о волшебных выигрышах и грандиозных попойках - всегда весело. Но спать меня всё равно не клонило. Даже глаза не смыкались. Что-то не давало мне покоя... нет, вокруг не было ни звуков, ничего подозрительного, помимо того, что мы нашли - но это всё равно действовало мне на нервы. Выбивало из колеи и заставляло вглядываться в чёрную бездну леса, которая, казалось, вглядывалась в меня в ответ...В итоге я остался один, кто не спит. Всё было тихо. Я ходил взад-вперёд, кругами, забирался на пригорок неподалёку. Даже нашёл обломок меча, который вполне мог сойти за ножик, если что-то пойдёт не так. Хотя, пользоваться им, признаться, я не умею.Внезапно со стороны Древа раздался крик. Истошный. Наполненный ужасом, болью. Я подбежал к костру - и каково было моё удивление, когда парни не проснулись. Они спали сном младенца. Я начал трясти Брина, крича: "ПРОСНИСЬ! ОЧНИСЬ!". Бил по щекам, тряс, плевал в лицо - но ничего не помогало. Он был будто бы мёртв, но он дышал...Я страшно боялся, меня бил озноб, лоб покрылся испариной. "Что делать?! Бежать?! Где Гвин?! Это был он?!" - крутилось в голове. Я мялся в нерешительности. Но выбора не было. Я, с одной стороны, боялся за спящих, но там тоже был мой брат, и я был уверен, что орал именно он. Побегав так от тела к телу, я всё-таки решил проверить, что там, хоть всё нутро орало, что надо бежать, нестись, как заяц сквозь чащу, куда подальше...Когда я подошел ко входу, меня обдало холодным, пронизывающим воздухом и каким-то затхлым запахом, которого не было в других местах поляны. Везде пахло цветами, свежими яблоками, а здесь... здесь воняло. Несло чем-то гниющим, мерзким. Как будто бы здесь был хлев, который веками не чистили. Мне было мерзко. Подступил рвотный позыв, я припал к стене, ноги подкашивались, но я сдержался. Ударив себя по щекам, побрёл дальше.Стены были обрамлены разными рисунками - где-то изображались фигуры вокруг большого древа. Где-то они как будто бы протягивали к нему руки... где-то было видно, что они убивали кого-то на пьедестале. Каждые 2-3 метра был факел, тускло освещающий мой путь. Что интересно - копоти не было, значит их зажгли недавно. Туннель длился долго. Всматриваться в стены не хотелось, да и запах с холодом не давали мне ни шанса этого захотеть. Я бежал, бежал, что есть силы, сжимая свой обломок. Так я решил назвать своё первое оружие, пусть даже и ржавое, треснутое и не пригодное ни для чего. Просто и лаконично - Обломок.Спустя, казалось бы, вечность проход закончился. Я вышел к большому залу. Он был мрачен, здесь жутко воняло и ориентироваться я мог, разве что, с помощью тут и там тускло горевших факелов. Было очень много других проходов, дверей, лестниц, вдалеке я даже смог разглядеть что-то похожее на трон. Тут раздался ещё один крик. Он шёл откуда-то сверху и, казалось, отовсюду. Я, недолго думая, подошёл к первой попавшейся лестнице. Поднимаясь, я обратил внимание, что она была каменной. По бокам были искусно вытесанные перила. На них были руны, узоры, следы позолоты... я представить не могу, как это смотрелось, наверное, роскошно, с лоском.На втором этаже в небольшой развилке, которая начиналась сразу после подъема, было 5 проходов. Один из них был завален, остальные же закрыты дверьми. Попробовав открыть каждый, я понял, что просто так их открыть не удастся. От бессилия, страха и отвращения к стоящей вони, я начал биться в первую попавшуюся дверь. Один, два, три толчка. Удар ногой, ещё один... Крик... Ещё удар. Дверь издала резкий треск и с грохотом упала в провал комнаты, издав сильный грохот. Взяв со стены факел, я прошёл внутрь.Что я увидел - не передать словами. Это было воистину удивительно и в то же время страшно! Я увидел - не человека. Точнее, скелет в истлевшей одежде... Голова была вытянутой, ряд тонких острых зубов, череп застыл в оскале. Из груди торчал кусок древка... Лежал он на массивном, здоровом столе. Вокруг было полно свитков, у стен большие стеллажи.- Что это вообще?! Что за чудовище?! - подошёл я поближе к костям и начал тыкать в них.- Ни за что бы не поверил в подобное. Прохода я тут не вижу... Надо собраться. Тут, вроде как, полезного ничего нет, - рассуждал я, пытаясь собраться с мыслями. Подошёл к древку - выдернул. Это было копьё. Сейчас это был скорее небольшой дротик, ржавый и трухлявый, но порезать, я надеюсь, им можно. Я решил взять его, заткнув за пояс.Выйдя обратно на площадку, я припал к полу и пытался понять откуда идёт воздух. Правда, я вообще не был уверен, что я в принципе поднялся верно. Но — это была одна из немногих площадок, где были факелы. Так что - я в верном направлении, уж точно.Подойдя к одной из дверей, я начал ломиться. Несколько ударов и толчков - и я вошёл. Это было что-то вроде склада, уходящего вдаль. По стенам стояли бочки, полки, какие-то тюки... Смотреть что там - я не решился. Да и навряд ли тут что-либо ценное. Всё в паутине, плесени, воняет и куча противных, вызывающих приступы ужаса, насекомых. Я шёл вперёд, нервно поглядывая по бокам. И тут увидел приставную лестницу, стоящую в углу. Отодвинув пару бочек, я подошёл. Вглядываясь вверх, я удивился - люк! Главное, чтобы он был открыт и не вёл куда-нибудь в ещё одну кладовую...Аккуратно взобравшись по хлипким ступеням, я пару раз ударил по крышке, и она с хлопком раскрылась. Подтянувшись, я вылез наверх. Вокруг была идеальная темнота. Вытащил факел - удивления не произошло. Бочки. Свертки. Насекомые. Я пошёл вперёд. Пару раз ударился лбом о полки. Пройдя ещё немного, я наткнулся на дверь. Благо, что я был с задней стороны и, отодвинув большую щеколду, я вывалился в холл. Он был квадратным и представлял собой... некое подобие столовой, но необычной. Колонны, украшенные изысканными рисунками и рунами. По центру его было низина, в которой стоял массивный стол, длинные лавки. Вокруг лежали скелеты, такие же, как и внизу... они были похожи на змей, только на своеобразных конечностях, вроде бы и ног, но и не совсем ног. Похоже было на хвост... Вокруг были следы какого-то погрома. Разбитая посуда, сломанная мебель. Скелет змея, надетого на ножку стола... каждый из них при этом был одет, насколько позволяет истлевшая одежда, довольно прилично. Их одежда была даже получше моей! Без зазрения совести я снял свою старую жилетку и нацепил подобие куртки из тонкой кожи. Удивительно - как она так хорошо сохранилась. На стенах так же были узоры, но они отличались от тех, что были во входном туннеле. Если эти были про зверей, какие-то растения, чудно переплетавшиеся, и не вызывали ужас, то от тех - даже упоминание мутит рассудок.Из залы вело 3 прохода, помимо моего. Все были без дверей. В одном из них вдалеке я видел какой-то костёр. Это была улица, да! Я аккуратно подошёл к углу прохода и пригляделся.Вдалеке я увидел сущую вакханалию, я не поверил своим глазам. Горел огромный костёр. Рядом был пьедестал, на котором был привязан голый Гвин. Это было далеко так, что я не видел точно... но казалось, что я вижу женщин... Да, женщин! Они плясали вокруг пламени. Их руки и тела извивались, головы двигались... казалось, что они единый организм, находящийся в некоем подобии агонии. И слышалось пение... Мужской грубый бас на непонятном языке что-то произносил. Язык был грубым, похожим на лай злой собаки. Мне стало мерзко. Я почувствовал себя совершенно одним, слабым и беспомощным. Захотелось сбежать, но мысль о том, что я брошу брата здесь, вернусь домой, при лучшем исходе, и посмотрю матери в глаза - пугала. Я не могу так поступить... К горлу подошёл комок, хотелось плакать. Колени дрожали и тело пробила дрожь, я не мог себя заставить шагнуть или хотя бы ползти. Я сел и обхватил голову руками, заткнув уши. Я не хотел слышать, не хотел видеть.Но внезапно произошло то, что резко меня вернуло в чувства. Рык. Дикий, громкий. Полный ярости. Треск деревьев, и я даже из этого места ощущал лёгкую вибрацию от этой поступи. Меня охватил ужас. Я, окончательно поддавшись панике, побежал в первый увиденный проход, бросив по пути факел и порвав одежду... Я бежал вперёд, выбежал в большой холл, справа тоже был выход наружу. Там был мой брат, но я не мог заставить себя туда идти. Прости... я не вернусь домой больше... брат...Я повернулся в противоположную сторону и то, что я там увидел, заставило меня орать так, как я никогда не орал в своей жизни. Невдалеке в проходе стояло двое... существ. У них было подобие ног, абсолютно голые и похожи на те скелеты, что лежали в обилии всюду здесь. Их головы были похожи на змеиные, глаза светились в темноте... изо рта каждого капала слюна...Я старался смотреть им в глаза... Я не решался двинуться, и они, увидев в моей руке "оружие", видимо, тоже не хотели рискнуть, но если бы они решились - исход был бы печален...Но тут из прохода я услышал женские голоса и рванул туда. Те твари с шипением бросились за мной. Я бежал ровно на двух девушек, нёсших подобие какой-то чаши... Поравнявшись с ними, я схватил одну из них и просто швырнул в сторону этих змей. Та заорала и свалила тех с ног. Чаша упала и разлилась... это была кровь. Вторая же, быстро выхватив нож, похожий больше на серп, но с какими-то зазубринами, побежала с дикими криком на меня. Я развернулся и запрыгнул в первую попавшуюся комнату, захлопнув дверь. Было темно, но единственное, что я сейчас хотел — это спрятаться, ждать, пока эти звери не уйдут... Какое-то время она ломилась, долбила, даже сверху ножом пробила небольшую дырку, но затем я услышал шипение, звуки борьбы и противный булькающий звук, и падение... видимо, тела. Потом что я слышал, было ужасным. Они чавкали, жевали. Это было недолго, но хватило понять, что эта жрица стала их обедом... Я же только и мог, что дрожать и стоять за дверью. Они какое-то время походили, услышал даже что-то шипящее, похожее на подобие слов, и звуки шлёпающих быстрых шагов.Я выдохнул. Но то, что творилось снаружи, поводов для радости не давало. Я слышал громкое рычание, вой, и как будто бы со всех сторон лес двигался... Шумели деревья, что-то ломалось, падало."Как же там Брин? - подумал я. - Надо выходить, быть мужиком. Мой отец был воином. А я... спрятался от бабы с ножом... Трясусь и плачу...", - сказал себе мысленно я и открыл дверь.Что я увидел - запомнил надолго. От тела не осталось буквально ничего. Кости, но голова была не тронута и на ней застыл ужас... Остекленевшие глаза смотрели куда-то в потолок... Останки были сложены в подобие круга, в центре которого была голова. Это было противно, омерзительно, жутко... Вокруг была тонна крови, фекалий и какой-то слизи, зелёной и издающий вонь, ещё большую, что и так была здесь повсюду. Меня вырвало. Я не хотел здесь оставаться ни на минуту. Надо помочь Гвину.Я пошёл к месту, откуда бежал. Там картина была по истине ужасающей. Четверо девушек - все были насажены на... их же кинжалы, глаза выколоты и изо рта шла зеленая слизь... Все были сложены в нечто напоминающее овал, или круг... отдалённо даже солнце. Меня била дрожь. Я боялся даже смотреть на это. Казалось или они сейчас встанут, или эти твари утащат вглубь этого склепа, и я больше не увижу света и своей деревни... Это меня немного подстегнуло, и я припрыгал через них в сторону выхода на террасу.Идя по длинному коридору впереди, я увидел силуэт. Он был женский. Увидев меня, она побежала ко мне с какими-то криками. Я испугался и решил упредить возможное нападение, схватил валявшийся рядом камень и угодил ей прямо в голову. Раздался глухой звук удара, она с криком и грохотом упала на землю. Я подбежал к ней. Резким ударом всадил нож прямо в горло. Я услышал хруст, и меня обдало горячей кровью, было противно, но лучше она, чем я. Я достал и ударил в грудь, удар, ещё удар, и ещё. Встав, я начал оттираться и услышал: "Помогии... помогии.. Я не хочу таак..". Голос шёл с площадки впереди. Перешагнув через тело в луже крови, я побежал на зов.Выбежав, я увидел страшное. Ещё с десяток девушек так же были мертвы. Они были буквально выпотрошены, и головы аккуратно сложены в пирамиду возле алтаря. У него лежала девушка, она была вся в крови, на теле не было ни одного живого места, всё в ссадинах, шрамах, порезах... её живот был вспорот и кишки вылезли наружу… она смотрела на меня невидящим взглядом и что-то шептала...Между тем, вдали я видел какую-то возню. Трудно было разобрать, тьма была непроглядной, но и в ней угадывались силуэты… И один большой вдали, медленно идущий… Были слышны крики, визги и вопли. Иногда угадывалось подобие слов, но понять что-то было выше моих сил. Огонь в нашем лагере погас, и судьбу моих товарищей я только мог угадать.Медленно подкравшись к девушке, я присел и прислушался к тому, что она говорит. Это потрясло… она говорила на нашем языке! Да! Она просила вернуть её домой, проклинала всё вокруг, Богов и этот лес… Я в изумлении начал задавать ей вопросы, она лишь бессвязно бормотала и, видимо, уже была не здесь. Спустя время, её голос совсем стих. Я привстал, подошёл ближе к алтарю, где лежал мой брат, привязанный и весь в каких-то узорах и краске.– Ээ..аа..кх, кх… не надо, прошу… я всё сделаю… я согласен! СОГЛАСЕН! Нет! - что-то говорил Гвин. Его глаза были безумно и широко распахнуты. Из них катились слёзы, зрачки безумно вращались. Губы были потресканы... волосы разлетелись в разные стороны. В эту секунду он был похож на безумца, умалишенного психа, но никак не на моего брата. Мне стало жутко, но любовь к нему, не давала отступить.- Соберись. Нам надо всего лишь уйти отсюда, вот и всё. Вот увидишь, как мы все сядем в корчме, выпьем по кружке и посмеемся! - приободрял его я и медленно поднимал, ставил на ноги. Он шатался, кряхтел, но я его никогда не брошу!В тот момент, когда мы почти дошли до проёма, откуда пришёл я, сзади послышался звук шагов. Я обернулся и увидел четверых девушек. На их лицах читались ярость, злоба. Волосы были всклокочены, были видны следы крови на их телах, а в руках у каждой по два ножа. Они бежали за нами. Мы ускорились. Немного споткнувшись о тело, я чуть не упал, но только больно ударился головой. Они были всё ближе. Миновав комнату с головами, мы побежали в обратную сторону и вышли в странного вида залу. В ней было как и везде полного скелетов, поломанного оружия и котлов. Каждый из них стоял на постаменте и, возможно, как я прикинул, это было столовой. Аккуратно подойдя к одному из них, я заглянул внутрь – он был огромен. Хватит даже на троих! Посадив туда Гвина, залез сам. В руке держал Обломок. Ладонь вспотела, всё тело ныло, а нервы были на пределе. Я нервно вслушивался в звуки вокруг и услышал сразу целый поток. То ли это было нечто вроде шипения, то ли это бежали те безумные… Долго ждать не пришлось. Всё оборвалось на том, что в зал вбежали эти жрицы. Они говорили на моём языке! Одна из них приказала осмотреть здесь каждый угол и явно была уверена, что мы рядом. Но внезапно я услышал крики и одна из них заорала, звук падения чего-то большого, возможно, тела. Быстрые шаги. Они шепчут. Слышу отдельные слова: "Ящеры, тьма, хозяин…"Вся моя сосредоточенность опять ушла, когда нашего котла медленно что-то коснулось. Я бы даже сказал обтёрлось. Что это?! Любопытство съедало меня. Мне было одновременно и жутко и любопытно. А если это Гвин? Вдруг он пришёл нам помочь? Либо кто-нибудь из парней? Я выглянул. Меня обуял ужас. Возле нашего котла притаилось нечто. Оно было за колонной, его было не видно, оно хорошо пряталось в тени, но я то его видел! Это был змей, может из тех, что преследовали меня. Его хвост тёрся о котёл. Он не видел меня, а смотрел в сторону тех девушек, что сидели возле чьего-то тела, вроде бы женского… Я долго не мог решиться, но терять было нечего.Меня всего трясло. Трясло от мысли – если я издам хоть один звук – я труп. Тело сожрут, а голову оставят как украшение…Аккуратно вылез из котла, благо, что была удобная ручка над ним… В руке держал Обломок. Один, два, три шага. Вот я совсем близко.Оно не чует меня. Наверное, не поняло ещё, что эти тут одни живые люди.Недолго думая, я всадил остриё прямо в шею. Раздался вопль, дикое шипение. Меня обдало горячей струёй какой-то слизи, и это существо, извиваясь и дергая хвостом, упало на землю, образовав под собой лужу «крови». Я обтёрся рукавом. Дерьмо.Девушки меня увидели. Они встали. У одной из них был факел. Я увидел, что их тела покрыты теми же рисунками, что и брат. Одежда была только в виде набедренных повязок и каких-то странных венков. «УБИТЬ!» - заорала одна из них и показала на меня, но не договорила, так как внезапно рука твари вышла из её груди. Её тело беспомощно повисло в воздухе, нанизанное на руку ящера. Он что-то зашипел и, слизав кровь с руки, отшвырнул трясущийся труп в сторону.Его глаза блестели, и шаманки явно не ожидали этого. Но по ним было видно, что они не испугались. Завязалась драка. Они атаковали чудовище с разных сторон, я видел, как текла кровь, слизь. Оно тоже отбивалось. Одна получила порез ноги когтём и с криком упала навзничь. Из её рта пошла пена. Я медленно подполз к ней и потянул тело к себе. Она ещё была жива, это я понял, припав ухом к её груди. Решив, что помогу ей позже, я подкрался поближе к драке.Одна из воительниц, увернувшись от удара хвостом, вонзила нож в туловище змея. Он противно зашипел и одним ударом руки, сделав обманный удар, снёс ей голову. Кровь брызнула в разные стороны. Оставшаяся бешено заорала и прыгнула на ящера. Они упали. Она колола его ножом, он её кусал и кромсал. Я не знаю, сколько это длилось, но когда они оба, в смертельных объятиях, обмякли и прекратили драться, я подполз и перерезал обоим глотки от уха до уха. Твари же всадил нож в сердце. «Так будет лучше, для всех», - подумал я про себя. Они хотели меня убить. Я должен был так поступить.Когда последняя перестала подавать признаки жизни, я встал и огляделся. Это было чудовищно. Эти существа, воительницы, культ... надо бежать. Я взял её нож, весь покрытый зелёной вязкой жидкостью, и медленно побрёл в ту сторону, откуда прибежал. Надо спасти брата. Надеюсь, что сейчас никто мне не помешает. Обшарив карманы остальных, я не нашёл ничего стоящего, помимо всяких монет, колец, мелкого мусора. Но одно меня удивило – свиток. Он был старым, ветхим. Был в старом тубусе и висел на поясе их главной, той, что командовала остальными. Я взял и его, на всякий случай. Может, смогу потом продать, если выживу, конечно.Подойдя к котлу, я вытащил брата. Он дрожал. Взгляд был безумен… Он явно не в лучшей форме, и боюсь уже Гвин больше не будет таким, как раньше. Я вытащил его, и мы с ним медленно пошли вдоль извилистого коридора, выйдя в итоге в ту же залу, которая вела наружу. Я бы мог сказать, что всё было хорошо, спокойно – но это было бы ложью. Спокойно не было. Сердце бешено стучало, в такт ему бил озноб, зубы не заходили друг на друга... Эхом проносились страшные звуки. Лязг металла, крики, шипение… и рык… Он не был похож на что-либо иное. Он заставлял всё нутро сжиматься, бояться и визжать от страха. Но я не мог. Не мог себе этого позволить.- Всё образуется... Ха-ха, вот увидишь. Ты… ты определённо... ты определённо будешь потом смеяться над этим! Ты цел, невредим! Мы даже этих тварей смогли обойти, брат! - бодрил его я, но в душе я хотел говорить совсем иное, ужас сжимал моё горло, и я буквально выдавливал эти слова из себя.- Не надо… Не трогайте… Древо… Хранитель… Лес! НЕТ! - говорил странные фразы брат. Один только Создатель может знать, что в этот момент творилось в его голове.Постепенно туннель, в который мы зашли, пока я пытался отвлечься от этих событий, начал заканчиваться. На стенах появлялись то тут, то там знакомые узоры, фрески, рисунки. И вот показался наш лагерь невдалеке. Сказать, что я удивился – ничего не сказать. Я упал как подкошенный, отпустив брата.Лагерь был сожжён. Головы моих товарищей были насажены на пики и были почти… съедены. От этой картины меня вырвало… Я больше не могу это выносить. Этого не может быть – проносилось в голове. Не было ни следов борьбы, ни оружия. Ничего. Их просто убили, съели… сожрали! Как свиней каких-то! Постепенно животный ужас начал уходить. Я начал вставать. Ладони сжались в кулаки. Я начал чувствовать прилив сил. Ярость кипела во мне. Ко всем – к этому купцу, к этим сумасшедшим бабам, к этим странным существам! Почему мы? Мы не сделали ничего! Они ответят за это!Я начал осматриваться. Гвин медленно полз в сторону головы нашего знакомого. Его звали Бо. Добрый был малый, был. Если бы не эти… собаки. Эти твари. Оглядевшись быстро вокруг, я понял – варианта спастись всего два. Один – это убить всех, либо бежать через лес, но бежать придётся медленно, скорее ползти, так как брат особо не расположен что-либо делать осмысленно сейчас.Решение было принято спонтанно – спрятать его где-нибудь в одном из этих полых холмов-домов, заперев там и оставив еды, а самому бежать за подмогой куда-нибудь, желательно прихватив голову одной из тварей, как доказательство…Найдя ближайший дом, я положил ему туда остатки разбросанной провизии, пару бурдюков вина и завалил дверь большим камнем, пометив сам камень угольком. Как только я заканчивал последний штрих – все звуки стихли, разом. И странное шипение, раздающееся как будто бы отовсюду, и при этом ниоткуда. И звук металла, и странное рычание из чащи… Тишина. Идеальная. Только звук моего сердца и учащенное дыхание – тук…тук…тук…тук. Казалось бы прошла вечность томительного ожидания, я не знал, что мне делать. Решение нашлось само – БЕЖАТЬ.Сначала начала трястись земля. Потом ломаться ветки, деревья. Я начал невдалеке, в тенях, видеть силуэты этих змей. Они окружали меня. Я плотнее ухватился за рукоять Обломка.«Шшш…шшшш…» - слышалось вокруг, как будто бы я был в змеиной яме. «Ну давайте, твари! Я видел как вас убивают. Как вы дохнете. Вы не испугаете меня. Мне нечего терять. Уже нечего!» - орал я. Но в ответ мне был мощнейший рык, который буквально заставил меня бежать. Земля сзади тряслась. Я слышал как что-то огромное бежит откуда-то. Я развернулся. Лучшее бы я этого не делал. За мной бежало огромное существо. Глаза были налиты кровью, смотрели и горели сквозь тьму ночи как два фонаря. Огромные когти и пасть, страшная пасть, полная мерзких, кривых и гнилых, но острых зубов. Я орал от страха. И бежал. Бежал в темноту. Постепенно зрение начало различать, что тварь не особенно и желает настичь меня. Она отвлекалась на что-то другое… И тут я удивился ещё больше. Змеи, шаманки и этот зверь нападали друг на друга! Между ними был бой. Дикий монстр бешено рычал, то тут, то там падали части тел, слышались крики и лязг ломающегося оружия.Я решил не вмешиваться. Присев, я решил отдышаться. Силы покидали меня, я не был никогда слишком вынослив, да и тащить брата до этого – было не самым лёгким занятием. Не успел я опомниться, как почувствовал резкую боль. Жгучую, такую, что как будто чем-то обжёгся. Я обернулся. Это был один из змеев. Глаза светились в темноте. Он что-то шипел. Я упал на одну руку. Вторая просто горела… Яд разъедал кожу… Я с трудом опёрся о дерево и начал вставать. Он молниеносно двинулся ко мне. Я еле успел отойти, и он ударился о ствол. Выхватил Обломок и, не долго думая, кинулся на него. Свалив на землю, я пытался, не смотря на боль, убить, во что бы то ни стало. Сначала я вонзил кинжал в шею. Я ощутил вкус крови, лицо было всё в ней. Продолжая, я начал ещё и ещё вонзать в это же место и ниже. Змей бешено шипел и из последних сил дёрнулся и стряхнул меня. Его когти полоснули меня поперёк туловища. Я заорал. Рубаха был порвана и, казалось бы, весь я истекал кровью… Ярость заволокла мои веки. Несмотря на раны, я подпрыгнул и начал бить своим Обломком ему в спину. Он ревел от боли.Продолжая, я левой рукой выхватил кинжал и всадил ему в голову. Он сбросил меня, я отлетел к кустам. Змей немного постоял и рухнул на землю.Медлить было нельзя. Кровь пропитывала мою одежду. Рану жгло. Я был зол, но силы покидали меня. Вокруг были звуки битвы. Внезапно я увидел зарево и понял – лес начал гореть.И ещё я увидел то, что дало мне сил. Чудовище. Оно издалека смотрело именно на меня. Я не знаю, честно, не знаю, как я смог, но я побежал. Вслед за мной побежало и оно, а следом – и мои новые враги. Не знаю, сколько длилась погоня. Кажется, вечность. Как будто бы они почти настигали меня, но я либо прятался, либо залезал на деревья, либо просо бежал наугад. По пути я убил ещё двух этих сумасшедших воительниц. Они не видели меня, не ждали. Я подкрался и просто зарезал обоих по одной. Мне нужна была еда. Я терял кровь. Сил не было, руки тряслись, сознание становилось всё мутнее.Я не разбирал, куда бегу. По пути упал в овраг, сломав ногу. Меня спасло то, что мои преследователи исчезли. Либо потеряли меня. Я не хотел и не хочу думать о них. И я просто полз. Помню, когда я тащился, подобно червю, сначала было темно, а сейчас, вроде как, светло. И в итоге – радости не было предела. Я вылез, выполз наружу. Увидел свет! И вдалеке – за полем – Церковь. Но силы покидали меня, поэтому я просто повалился здесь, посреди дороги, не надеясь уже увидеть дружественное лицо. Увидеть людей, нормальных, настоящих людей. Силы покинули меня и следующее, что я помню – Вас. Вы спрашивали меня о том, что со мной. Дали воды и вытащили сюда к дереву…- Ты это, сынок, не переживай. Сейчас ребята придут, и мы тебя к нам, в церковь, принесем. У меня там лазарет небольшой, сам знаешь – война, да ещё и болезнь эта… Помогаю, чем могу. И не таких спасали. Расслабься. На, выпей вина, и пока ребята бегут, я тебя постараюсь поднять.Автор - Maegor.

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