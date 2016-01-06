Амулеты

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 10:26

Public Republic Просмотров: 151 Комментарии: 2 +5 Вчера, 10:26 by

В тот день девочки снова собрались у Ларисы. И собрались не просто так, как могли делать их сверстницы. Не для разборов свежих слухов или перетирания костей неугодных одноклассниц, а для другого, куда более важного и личного дела. Девочки собрались тут, как и раньше для совершения своих темных и таинственных дел. Вот уже который месяц компания трех верных подружек увлекается магией и всем, что с ней связано. На их счету уже не один призыв потусторонних сущностей и не один вечер они провели, гадая на суженного и жизнь грядущую.Конечно, во многом эти увлечения были лишь игрой, которая увлекала подростков, позволяя им сблизиться и наделить свое общение ореолом тайны. А если говорить откровенно, то и не все участницы этих шабашей начинающих колдуний верили в то, что тут происходит. Лишь Лариса горела этим по-настоящему, увлекая подруг в новые магические таинства. Так и случилось в этот раз. Где-то раздобыв книгу по магическим атрибутам, девочка загорелась воплотить одну из таких вещей в жизнь. Выбор пал на амулеты, коих в книге оказалось огромное множество.Так, после недолгой подготовки, девочки выбрали себе то, чего им, как тогда казалось, не хватает. Ленка, страдавшая от недостатка внимания со стороны первого красавца параллели Ваньки Петрова, выбрала амулет притягивающий противоположный пол. Лариса, мечтавшая о новеньком телефоне, взяла тот, что сулил богатство. Кира же, пропускавшая весомую часть учебы из-за постоянных простуд и болезней, выбрала амулет, оберегающий здоровье.Каждый из талисманов должно было изготавливать на девственном пергамене или коже теленка, но откуда это у школьниц? Поэтому такие экзотические материалы заменила обычная офисная бумага. Вместо чернил, писанных гусиными перьями, были обычные ручки, которыми выводились причудливые узоры и латинские буквы на криво вырезанных бумажных кружках. Последним этапом создания амулета было прочтение заговора и оставление собственной крови на каждой магической вещице. С этой частью обряда девочки должны были легко справиться, несмотря на то что никто не хотел опять колоть пальцы ради сомнительных ритуалов.Наконец, в окружении целого ряда потрескивающих свечей, девочки приступили к заговору амулетов. Капнув по капле крови на свои обереги и проговорив слова, подруги взялись за руки и принялись ждать. Долгое время ничего не происходило, и лишь ход настенных часов нарушал тишину, царившую в темной комнате. А затем, когда Кира уже хотела расхохотаться и резко вскочить, нарушив серьезность обряда. Свечи в комнате затрепетали, будто от ветра, а ещё через мгновение и вовсе потухли.Комната утонула во мраке, и, кажется, стало неестественно холодно. Часы продолжали отбивать секунды, зловещим стуком отдаваясь в сердцах молодых ведьм. Но, внезапно, тревожный момент нарушил громкий заливистый смех Ленки, которая, громко шлепнув себя по ноге, стала удивляться тому, как Лариса могла забыть закрыть форточку. Подруга, конечно, отнекивалась, но, посмотрев на окно, поняла, что всё действительно так и есть. И теперь над нелепостью ситуации смеялись уже все собравшиеся.Дальше вечер прошел спокойно, без каких-либо магических обрядов. Девочки просто посмотрели фильм по телевизору и отправились по домам. Напоследок, Лариса напомнила, что теперь, амулеты, стоит носить где-то рядом с собой и никогда с ними не расставаться, чтобы действие этих магических вещиц не пропало. О, сколько же подобного у них уже было! И кольца, сплетенные из старых проволочек, и какие-то причудливые палочки, необычные камни. Все эти маленькие магические вещицы скрепляли их дружбу, помогая создавать ореол тайны вокруг их небольшой группы.Однако на удивление, уже на следующий день стали происходить видимые изменения в жизни девочек. Первой эти странные стечения обстоятельств, после их небольшого обряда, заметила Лена. На следующий же день заветный мальчик обратил на неё внимание и даже подошел пообщаться. Правда помимо него на вчерашнюю серую мышку заглядывались и другие ребята, но кого такое волнует? Девочка была на седьмом небе от счастья и после уроков радостно делилась с подругами произошедшим. Лариса вечером того же дня, по дороге домой, нашла крупную купюру, хотя никогда до этого таких денег на дороге не встречала. И с тех пор началась целая череда подобного в жизни девочек.Довольно скоро у Лены начались отношения с мальчиком, который ей так нравился. А ещё через какое-то время она как-то плавно влилась в компанию главных гуляк и задир параллели откуда и был Ванька. Тут бы и подруги могли погоревать о разрушенном трио, да только Лариса, внезапно, нашла прибыльную подработку, которая даже сулила школьнице будущее трудоустройство. Так, не заметно друг для друга, девочки разошлись, и постепенно крепкая дружба превратилась в знакомство, а вскоре и оно могло прекратиться.Кира, последняя из девочек, также заметила кое-какие перемены в жизни. С тех пор, как подруги провели ритуал, жалоб на здоровье у неё не было от слова совсем. И это при том, что толщина её медицинской карты была сродни роману какого-нибудь автора золотого века русской литературы. Но потеря подруг для подростка была куда существеннее, чем постоянные походы в больницу, поэтому в один день, устав от постоянного одиночества, Кира решила наладить контакты с их колдовским кругом. И первой на очереди стала Лена.Но теперь к бывшей подруге было не так просто пробиться. Вчерашняя невзрачная девчушка стала не просто рядовым членом компании, а одной из главных заводил всей группы. Поэтому, всегда, при попытке завести диалог со старой подругой, Кира встречала неодобрительные взгляды новых друзей Лены.- Лена, нам надо поговорить! – заговорщицким шёпотом начала Кира, подгадав момент, когда подруга останется без своей вездесущей свиты.- Что ты хочешь? – буркнула в ответ Лена, озираясь по сторонам. – Давай быстро!- Это по поводу… амулетов, помнишь?- Что? Какие амулеты? – Лена усмехнулась.- Те, что мы делали у Ларисы, - Кира начала раздражаться. – Не прикидывайся, что не помнишь! Вырезали их, символы,заклинания, капля крови! Ну, вспоминаешь?- Так, не треплись тут, ладно? - ответила старая подруга, угрожающе. – Ты серьезно думаешь, что эти игры что-то значат?- Сама посуди, Лена! – повысив голос, начала Кира. – Тебя ведь вообще никто не замечал до нашего ритуала, никто не…- Хватит, - резко оборвала девочка в ответ. – Кира, играй в свои игрушки сама, а меня не трогай, хорошо?- Да пойми ты! Наш ритуал сработал! Посмотри на Ларису! – девочка уже разошлась не на шутку, привлекая нежелательныхзрителей. – А ты её не увидишь, у неё какая-то работа! Работа у школьницы! У тебя популярность! Это ведь все не просто так!- Ты серьезно считаешь, что эта бумажка что-то значит? –не выдержала Лена. – Да на, забирай! И больше ко мне не подходи, сумасшедшая!С этими словами бывшая подруга вынула амулет из пенала, где он покоился всё это время, небрежно разорвала на несколько частей и швырнула остатки магической вещицы Кире. Та ошарашенно стояла, смотря на исписанную бумагу у своих ног, пока бывшая подруга с новыми друзьями уже вовсю насмехались над несчастной.Униженная и оскорбленная девочка брела домой по заснеженным улицам, размышляя о дружбе и о её скоротечности. И в таких же расстроенных чувствах пришла она в школу на следующий день, но не встретила ожидаемых унижений и насмешек, ведь все говорили о другом, куда более интересном и страшном событии. Лена, только вчера весело смеявшаяся над бывшей подругой, никогда уже не будет так хохотать. Ведь прошлым вечером, внезапно появившееся внимание со стороны мальчиков, аукнулось ей самым неприятным образом. Произошло то страшное, что бывает на вечеринках, где алкоголь и гормоны застилает глаза, и в этот раз жертвой стала Лена. И этой же ночью, не выдержав унижений страшного преступления, девочка сама закончила свой жизненный путь.И теперь вся школа обсуждала случившееся, перемывая кости бывшей одноклассницы и её мучителей. И совсем уже не учебная атмосфера царила в коридорах и классах, по которым слонялись люди в форме. Для Киры же это событие стало жутким подтверждением её теории о страшном влиянии амулетов на жизнь начинающих колдуний, ведь именно после уничтожения своей магической вещицы, Лену постигло это несчастье. Сейчас же надо было перебороть все эмоции от потери, оставить чувство вины и сделать всё, чтобы встретиться с Ларисой.Но с подругой удалось поговорить только на выходных. Несмотря на то, что вся школа только и обсуждала произошедшее всю неделю, для Ларисы это стало настоящей неожиданностью. Действительно, откуда ей знать, когда она уже несколько недель не появлялась на учебе, пропадая на своей странной подработке. Из веселой, жизнерадостной девочки, подруга превратилась в жалкую тень, подобие себя. Девочка осунулась, под глазами появились мешки, а кожа приобрела неестественный тусклый оттенок. «Зато денег много» - без энтузиазма похвалилась девочка. Затем, она полезла в сумочку, продемонстрировав толстую пачку крупных купюр.- Видишь? Ради этого я так себя загоняю, - произнесла Лариса, сдерживая слезы. – А тратить всё это я не могу, просто некогда. А тут ещё и Лена…Подруга заплакала, опустившись на плечо Киры. Та лишь приобняла девочку, стараясь также не зареветь в ответ. Все же переборов эмоции, Кире удалось успокоить подругу, а после уже начать разговор о злополучных амулетах, медленно двинувшись в сторону дома, где Кира надеялась посидеть с подругой, отпоить её чаем и составить план дальнейших действий.- Да, ты права, - грустно начала Лариса. – Только мы всё равно ничего не сможем сделать. Амулеты не имеют обратной силы, а договор мы заключили с…Девочка не выдержала и вновь заревела. Только усилия Киры смогли успокоить несчастную подругу. Наконец, продышавшись, Лариса продолжила:- Знаешь, я и сама во всё это не верила, - наконец, успокоившись, призналась Лариса. – А тут оно возьми да и сработай. И я совсем не знаю, как их остановить… Да и нет у меня уже сил на это.- Лариса, соберись, мы ведь с тобой теперь в ужасной опасности, - серьезно начала Кира. – Должен же быть какой-то способ...- Кира, - прервала Лариса. – Ты не понимаешь. Мы столкнулись с чем-то таким, чего нам не дано понять. Посмотри на меня! Я работаю круглые сутки, хотя не хочу! Зарабатываю больше моих родителей вместе взятых, но никак не могу остановиться. И, знаешь, я понимаю, что скоро это заведёт в могилу, это… как будто какое-то проклятие.- Амулет ещё у тебя? – спросила Кира наконец.- Да, конечно, - ответила Лариса, доставая из сумки чуть помятый бумажный кружок. – Однажды я забегалась, оставила его дома. Ненадолго, всего на пару часов. В тот же день меня лишили премии, а мой кошелек буквально испарился из сумки…Тем временем подруги дошли до дома Киры. Там, несмотря на все уговоры, Лариса ни в какую не соглашалась зайти в гости, всё говоря о работе, на которую ей надо бежать. В этот момент в голове девочке пробежала мысль, что подруга, втянувшая их в этот ад, уже сама ничего не соображает. Наконец, устав уговаривать, Кира отпустила подругу, взяв с неё слово, что та передаст ей книгу, откуда Лариса брала информацию об амулетах. Так, Кира стала бороться с проклятием одна.За короткое время школьница проделала невероятную работу. Начала она с книги Ларисы, но там совсем ничего не было о том, как же расколдовать эти обереги. Дальше девочка ринулась объезжать всех окрестных ведьм и гадалок, рассказывая о своей беде, но никто так и не откликнулся на зов о помощи. И лишь одна старуха, в глухой деревне сказала, что своим неуважением к ритуалу, навлекли подруги на себя беду. И теперь каждая умрет в муках от тех желаний, которые воплощает амулет.Так оно и случилось, вернувшись из очередной поездки, Кира узнала, что последняя её подруга по колдовскому кругу также погибла. Доведя своё тело до предельного изнеможения, Лариса продолжала ходить на свою подозрительную работу. В итоге, в один из дней она просто не вернулась домой переночевать, как делала обычно. А ещё через пару дней её обезображенное тело нашли на окраине города. Как позже потом доказало следствие, девушку похитили, ограбили и, похоже, пытали. Но самое страшное это не кошмарная кончина подруги, а то, что через две недели после произошедшего, Кире пришло письмо.В конверте на листке бумаги, корявым почерком, схожим с тем, которым выводились латинские буквы на бумажных кружках амулетов, была выведена лишь одна фраза: «Я больше не могу. Прости». Кроме этого, последнего послания, в конверте лежал порванный в клочья амулет, заговоренный на богатство.С тех пор прошло много лет, и страшные события той зимы остались лишь в сводках криминальных хроник. Жизнь текла своим чередом, но не для последней из оставшихся девочек, которая всю свою долгую жизнь боролась с этим страшным проклятьем, порожденным глупостью и невежеством.И вот, постаревшая Кира сидела на своей узкой кровати в окружении больных стариков. В руках она сжимала проклятый амулет, а перед глазами её вновь и вновь проносились бесконечные моменты жизнь. Гибель родственников и друзей. Страшные аварии и пожары, где на её глазах умирали незнакомцы и те, кого она помнила ни один десяток лет. Какими бы не были страшными события, Кира всегда их переживала, зачастую, даже не получив и царапины. И, несмотря на огромное количество ужаса, пережитого в течение жизни, она всё ещё сохраняла чистый рассудок и здравый разум, который заставлял вновь и вновь возвращаться к пережитому. И нигде ей не везло все те долгие десятки лет прожитой жизни. Никаких сбережений не заимела за долгие годы. Никаких ярких успехов, которые могли бы отметить её в истории, а все попытки найти своё счастье и создать семью кончались трагедиями. Стольких любимых, стольких детей похоронила эта несчастная женщина.И сейчас, сидя в каком-то дешевом доме престарелых, куда определило её государство, старуха не могла уже трясущимися ослабевшими пальцами порвать амулет. Старый бумажный кружок с криво выведенными латинскими закорючками, надежно сохранял пластиковый блистер, без которого эта вещица давно бы уже истлела и развалилась. Так и сидела старуха, день ото дня беспомощно со своим бумажным кружком, принесший столько горя в её долгую несчастную жизнь. И лишь одно желание теперь теплилось в душе несчастной – уничтожить эту магическую вещицу и обрести долгожданный покой…Автор: Public Republic.

Ключевые слова: Подруги гадания ведьмы обряд амулет смерть старость проклятье

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