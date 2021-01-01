Новогодний сюрприз

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:50

Крокозябла Просмотров: 83 Комментарии: 0 +2 Вчера, 15:50 by

Мой батя любил повторять: "Сынок, туго набитым кошельком можно самому чёрту глаз подбить". По части кошельков он, что греха таить, был тот ещё мастер. Жаль, что своим так и не обзавёлся - всё чужие коллекционировал. За что и попал на нары.Судья, которому последний обокраденный свояком приходился, влепил срок по всей строгости, с горкой. Батя только сокрушённо головой покачал. Никому не дано понять истинного художника.***Я вздохнул. Как же давно всё это было! Целая вечность отделяла мир теперешний и ту далёкую эпоху, в которой были судьи, преступники, тюрьмы...Пандемия, куда страшнее детских болячек вроде ковида, полностью изменила мир. И людей.Мне иногда кажется, что правы те, кто верит, что штамм "Зита" не был продуктом лабораторных исследований, а возник сам собой, как протест природы против зарвавшегося человечества. Нас, человеков, наказали двумя способами. Сотню человек, к которым относился и я - вечной молодостью, остальное человечество...Шорох!Я поднёс к глазам визор. В окулярах непроглядная ночь напрочь отсутствовала. Люблю я эти приборчики, появившиеся незадолго до катастрофы. Это не бинокли с ночным видением, в которых зелёные человечки шебуршатся вокруг зелёных зданий и деревьев. В визоре был яркий солнечный день. Все подробности серого городского ландшафта - как на ладони. Даже когтистая лапа кадавра, шарящая по песку возле отодвинутого канализационного люка, видна во всех подробностях."Попался!"Выслеживал я ночную тварь вот уже с неделю. Мало их осталось на острове. Позабыв о том, что мы когда-то были все людьми, мои соплеменники жестоко уничтожали кадавров, очищая единственный оплот человека разумного. И было за что. На взрослого мужчину этакая тварь - жертва штамма - нападать не рискнула бы. Но детей и женщин помалохольней таскали на харч ещё так. Вирус им гены хитрым образом поменял, сделав эдакой обезьяноподобной страхолюдиной с жабьей пастью и острыми, как иглы, зубами.Мой "клиент" был типичным представителем своего вида. В отличие от жителей острова, которые спаслись в результате экспериментов с антивирусным препаратом, приобретя бонус в виде молодости, кадавры старели. С момента катастрофы прошло лет пятьдесят. Я по-прежнему выглядел на свои двадцать, как и в момент принятия лекарства. Страшилкин обладал белой бородой до пупа и старческим горбом. Морда вся в морщинах.Выбравшись из люка, кадавр с кряхтением распрямился. Красный нос твари заходил ходуном, ловя запахи. Я ещё раз поблагодарил сам себя за то, что догадался укрыться с наветренной стороны. Думаю, что в лице кадавров вирус вызвал к жизни кого-то из наших не особо симпатичных предков. Тех, что не утратили ещё острый нюх клыки и когти.Довольное урчание. Ага! Унюхал красавчик!Кадавр радостно хрюкнул и затопал к ловушке. На приманку пошёл дневной запас консервов, но я ничуть не жалел об этом. Цель оправдывала затраты.В последний момент тварь что-то заподозрила, остановилась в нерешительности, потом ухнула таки в яму, прикрытую ветками и листвой. Могу поклясться, что явственно услышал отчаянное матюкание.Вперевалочку подойдя к яме, я заглянул за край. То, что мне не выбило глаз брошенным камнем, было тем ещё чудом.- Зззопа! - выразил своё сожаление по поводу промаха кадавр. Сложив на груди руки, он обиженно уселся на земляной пол ямы и хлюпнул носом. Прям сирота Казанская, а не ночной зверик.- Поговорим?Кадавр, не поднимая взгляда, задрал вверх руку с оттопыренным средним пальцем. Выглядело это довольно жалко. Кто-то из наших уже забил бы тварь камнями. Многие вообще считали плотоядных монстриков животными, лишёнными даже признаков разума. Я так не думал. Да и не для убийства ловил бородатого чудика.Вниз полетела открытая банка тушенки.- Аванс, - прокомментировал я.Пока из ямы доносилось некультурное чавкание, я обрисовывал ситуацию. Как можно проще обрисовывал. Мозги у кадавров вирусом основательно попорчены. Уровень, как мне кажется, пятилетнего ребёнка. Закончив речь, я увернулся от брошеной пустой банки и имел возможность полюбоваться очередной пальцевой комбинацией серии "фак".Ну, я не очень и надеялся на консенсус. В ход пошла вторая часть плана. Под ноги монстрику хлопнулся предмет, на который я рассчитывал поболее, чем на тушенку. Кадавр схватил вещичку, замахнулся, пытаясь бросить ею в меня. Потом проржавевшие шестерёнки в мозгу сделали ленивый поворот. Монстр застыл, разглядывая штучку. Икнул и впервые осмысленно взглянул на меня. Я бы сказал, вопросительно взглянул.- Это тоже аванс, - подмигнул я.Переговоры длились минут двадцать. Потом я спустил в яму лестницу.***- А ещё. А ещё я стишок про гусиков выучила! Дедаа! Не отвлекайся!Маша дёрнула кадавра за бороду, да так, что у бедняги клацнули челюсти. Я, хоть и был уверен, что договор слишком ценен для него, непроизвольно сжал пальцы на рукоятке спрятанного за поясом пистолета. Дочу я бы в обиду не дал, просто не хотелось разбрасывать мозги монстра по комнате. Слава богу, оружие не понадобилось. Кадавра было не узнать. Красный тулуп, валенки, остроконечная шапка. Здравствуй Дедушка Мороз... Мда... Борода самая что ни на есть натуральная.Здесь, на южном острове, снега днём с огнём не найти, да и ёлки отсутствуют. Но любимого Машей персонажа рождественских мультиков и книг я ей таки достал. Жена чуть в обморок не упала, когда я приволок в хижину бородатого чудика. Но поверила мне, как и всегда. Впрочем, судя по внимательному взгляду и руке, опущенной в сумочку, тоже запаслась оружием.Маша не зря дёргала жаборотого за бороду. Вычитала, что бывают фальшивые Деды Морозы с накладной щетиной. Кадавр бросал на меня испепеляющие взгляды, но девочке улыбался улыбкой, от которой адекватный взрослый в обморок хлопнуться может. Кнопке было весело. Дед был ТЕМ САМЫМ, НАСТОЯЩИМ.Экзекуция закончилась далеко за полночь. Маша уснула со счастливой улыбкой и я вывел таки чудика на улицу.- Д-д-давай...Кадавр требовательно протянул лапу. Я отсчитал пять золотых николаевских монет. Ненужные побрякушки, обнаруженные нами в доме одного из богатеев острова. Хозяина пандемия застала где-то на зарубежных курортах. Думаю, что кроме нашей общины, на всей Земле не осталось ни одного незаражённого. Слишком маленький анклав для возрождения цивилизации. Мы жили настоящим. Нынешними частичками счастья, одним из которых для меня и жены была Маша.- Баблосики! - радостно заурчал кадавр, торжественно подняв над головой кулак со сжатыми монетами.Когда старикан почти исчез в темноте, я тихо сказал:- А ведь она и правда твоя внучка... пап.Показалось, или он на секунду застыл, прежде чем исчезнуть?***Мой папашка очень любил набитые кошельки. Перед некоторыми привычками бессильны любые вирусы.Автор: Жан Кристобаль Рене.

Ключевые слова: Кадавр остров вирус монстр

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