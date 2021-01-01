Хруст
Раздавшийся сзади странный громкий хруст, заставил Олесю оглянуться.
Какой-то мужик упал на ровном месте. Возможно, что-то хрупкое было у него в кармане, сломалось, захрустело?
Она собралась уже идти дальше, но тут услышала:
- Пожалуйста, помогите, я, похоже, ногу подвернул.
«Позвонил бы друзьям или родне, они бы ему помогли, мне всё равно такого здоровяка не поднять, разве что скорую вызвать», - подумала она.
- Чем вам помочь?
- Позвонить не могу, телефон в кармане был, я его сломал, - ответил он, словно услышав её мысли. – Разрешите с вашего?
- Ясно, что так громко хрустнуло. Конечно, держите.
Девушка протянула свой мобильник.
- Ой, почему-то сигнала нет.
Он вернул телефон.
Олеся попробовала набрать первый попавшийся номер из записной книжки. Действительно сигнал то появлялся, то исчезал. А потом и вовсе пропал.
- Подождите, возможно, тут что-то его глушит, я отойду чуть дальше, вдруг сигнал появится.
- Не уходите, попробуйте вызвать скорую из того магазина, который напротив перехода.
Он махнул рукой в сторону маленького книжного магазинчика.
- Хорошо, я их попрошу вызвать и побегу дальше, извините, но уже опаздываю.
Девушка отошла шагов на десять, как что-то позади неё брякнуло об асфальт.
Оглянувшись, Олеся увидела свои ключи, от которых уже достаточно далеко ушла. Пришлось вернуться, чтобы их поднять.
Она опять быстрым шагом направилась в сторону магазина.
Теперь мужчина, сидящий на асфальте окликнул её.
- Девушка, у вас ещё что-то выпало из сумки.
На этот раз в пыли лежал её паспорт.
«Какой невезучий человек, из-за него и у меня почему-то всё падает, никогда такого не было», - подумала она.
Быстро подхватив свой документ и сунув его обратно в сумку, Олеся перешла дорогу и направилась в магазин.
Продавец, пожилая дама, долго не могла понять, чего от неё хотят, потом, наконец, сообразила, но попросила девушку набрать номер самостоятельно, объяснив это тем, что у неё телефонофобия - болезнь, когда люди боятся разговаривать по телефону.
Олеся теряла терпение.
«Пенсионная реформа в действии, этой бабусе дома надо сидеть, сериалы смотреть, а она всё ещё работает», - с досадой подумала она.
В конце концов скорую они всё-таки вызвали.
Только на свидание она уже опоздала, и позвонить, чтобы подождал, не могла, договаривались с молодым человеком в интернете и, как на зло, не обменялись номерами.
К человеку, сидящему на асфальте подошла продавец из магазина.
- Иначе я не успел бы, сама понимаешь…, - попытался оправдаться он.
- Ладно, полетели, доставлю тебя в лазарет, а за ней пока присмотрю. Вечно ты придумываешь что-то этакое. Полиция завтра этого маньяка поймает, он ей больше встреч не назначит, я сломала её компьютер, а ты, как я поняла, телефон.
Мужчина поднялся с асфальта и отряхнулся, протянув собеседнице руку.
- Зато мои подопечные всегда умирали от старости!
- Тут не поспоришь, - ответила усмехнувшись, женщина.
Они исчезли совершенно незаметно для всех.
А в кабинете заведующей книжного магазина в этот момент проснулся внезапно задремавший продавец.
«Ну, вот почему я такая невезучая? В кои-то веки нормальный парень написал. И тут этот, неизвестно откуда свалившийся на мою голову мужик со своим вывихом, мне всё сломал», - грустно думала Олеся, шагая домой.
Девушка не знала, что это он не ей всё сломал, а себе… Причём, нечто очень важное для хранителя, теперь быстрое перемещение на время ему неподвластно.
Сломанное крыло (именно этот хруст Олеся и слышала), конечно же заживёт, а его подопечная починит компьютер и телефон и будет, как ни в чём ни бывало, жить дальше.
Будет жить!
Автор - Лана Ленц.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:02
Сегодня, 11:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 27Комментарии: 0
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