31.10-01.11 (часть 1)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:58

Причина: Изменен раздел.

feliGame Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:57 by

Кэрри, в эту веселую праздничную ночь сидела дома в своей комнате. В эту веселую ночь Хэллоуина она не ходила как другие ребята одевшиеся костюм ужасного Дракулы или забентованной до основания мумией или же доброй мертвой фей. Кэрри это уже не интересовало. Возможно потому что она уже была слишком взрослой (ей кстати было ровно деведнацать не больше не меньше).Нет. Она не была слишком взрослой. Ведь ребята не возраста тоже праздновали этот день и пускай не так как его праздновали ребята по младше, но все же праздновали.А она молодая деведнацатилетняя девушка с длинными кудрявыми волосами, которые были настолько длины что касались ее талии. С большими голубыми глазами и ослепительной улыбкой. Привиде которой любой бы просто растаял. Стоило ей посмотреть на тебя своими голубыми глазами и улыбнуться своей улыбкой как все друг засияло и даже хмурый день становился ясным.Кэрри сидела на против своего большого зеркала и медленно расчесывала волосы, так медленно и аккуратно будто бы казалось что она боялась выдернут хоть один чудесный волосок. Времена ей казалось что будто принцесса из сказок. Прекрасная Рапунцель. И хотя ее волосы не настолько длины как у сказочной принцессы, но все же довольно таки длинные.Она так бы и сидела расчесывая свои прекрасные волосы, любуясь на себя. как вдруг. Звонок. Нет, это не был звонком двери как ей показалось сначала. Нет. Это звонил ее мобильный телефон лежащий рядом всяким барахлом виде заколок и резинок. С ней охотой, но все же Кэрри взяла телефон в руки.-незнакомый номер. Почему то проговорила про себя девушка смотря на экран телефона.Ещё пару секунд смотря на цифры незнакомого номера девушка ответила на звонок-Алло, произнесла девушка чуть высоким голосом.-кто это? Добавила она.-алло, ответил Кэрри голос из трубки, который был женским и почему то ей показалось что он был больше похож на детский голос.-кто вы? И зачем звоните в столь поздний час? Спросила Кэрри.- здравствуйте, произнес голос.- я звоню вам мисс Кэрри чтобы поздравить с праздником и с предложением принять в нашей викторине в честь этого дня.- викторина? Какая ещё викторина? Раздраженым голосом произнесла девушка и тут же бросила вызовГлубоко вздохнув она уже хотела продолжить свое мероприятие как вдруг опять. Телефонный звонок.Снова звенел телефон и снова тот же номер.В течение последующих минут телефон без умолку звонил и на экране светился тот же номер.Кэрри сдерживалась от этих провокаций ведь она твёрдо верила что это всего лишь балуются какие то дети. Наугад набиравшие номер и пропавшие к ней, той которой место того чтобы бросит звонок ответила на него и тем самым обрадовав ребята. И теперь они радостные тому что кто-то ответил на их звонок. Теперь снова звонят ей чтобы снова разыграть ее.И вот не выдержав того как очередной раз зазвенел ее мобильник и больше не жилая подыгрывать малышам. Она взяла мобильник в руки и сняв крышку она вытащила акамулятор из него и положила рядом перед собой отдельно телефон и его акамулятор после извлечения которого мобильник стал намного легче.-вот так. Попробуйте теперь дозвонится. Подумала Кэрри улыбаясь и вновь расчесывая волосы.Как вдруг! Зазвенел телефон....От неожиданности Кэрри чуть не вскрикнула и медленно опустила свой взгляд на свой мобильный телефон, который лежал и звенел а горящий экран показывал о входящем вызове того самого номера.-но как? Мозг девушки не мог понять.Как?! Ведь она же вытащила акамулятор, она вытащила сердце аппарата. Она вытащила то что без него не может работать телефон. Сердце мобильника который лежал рядом со звенящем телефоном.Продолжение следует....

Ключевые слова: Девушка праздник звонок телефон авторская история

Другие, подобные истории: