Монстры света. Четвертая часть

Estellan Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:04 by

Просто лежать и дожидаться смерти было скучно. Прислушиваясь к царящей вокруг тишине, я завозился, сумел стащить рюкзак и принялся шарить в его недрах, в поисках запасного фонаря. Именно в этот момент на меня кто-то наступил, выматерился михиным голосом, а потом стал шарить по тушке. Я захихикал. Миха снова выругался, по звуку нащупал мою куртку и рывком поставил меня на ноги, ухватив за нее.- Не вздумай светить, - донеслось из темноты.- Так темно, блин, - возмутился я, не прекращая шарить в рюкзачьих недрах.- Погоди…Несколько минут ничего не происходило, а потом в темноте появился свет. Не назвал бы его огоньком. Скорее – какое-то гнилушечное свечение. После полнейшей темноты подвала, этот свет казался даже ярким. По крайней мере, в его свете мы смогли рассмотреть и того, кто этот свет держал, и друг друга.- Ты кто? – в очередной раз я задал тот же самый вопрос.- Хранитель покоя усопших. Некромант. А вы?- Я Миха, - представился товарищ.- А я… пожалуй, пойду отсюда, - в отличие от Михи, я представляться в таком месте таким людям не был склонен.Во-первых, фиг знает, как это место сможет использовать эту информацию. А во-вторых, некромант, да? Больше всего этот чувак был похож на очень древнего бомжа. Лохматый, бородатый, одетый в какие-то лохмотья. А судя по тому, как он представился, мужик давно и капитально съехал башней. Кто сможет поручиться за то, что за мысли шарятся у него под черепушкой? Может, он планирует нас на рагу пустить? Не доверяю я таким вот людям.- Ага, уйдешь… - рассмеялся бородатый и развернулся к нам спиной. – Отсюда не так просто выйти.- Мы уже начали догадываться.Мужик топал прочь вместе со светом. Пришлось тащиться за ним, все же предварительно переложив запасной фонарь из рюкзака в карман. Этот фонарь можно использовать не только по назначению. Гладкий металлический корпус может быть неплохим оружием в схватке с психом.- Как вас вообще сюда занесло? – первым нарушил тишину провожатый, через некоторое время шлепания сквозь темноту.- Сложно сказать. Сначала была дверь, потом коридор, потом бесконечный коридор со множеством дверей, а потом короткий коридор и одна дверь – ведущая в подвал. Так мы здесь и оказались.- Это каким надо быть дураком, чтобы вообще зайти в этот дом, - бомж вел уверенно, не хочу даже представлять, как именно он ориентируется в этой темноте. – Вы, что, не слышали, что говорят об этом месте?- Слышали.- И все равно пришли? – обогнув очередное дерево, мужик погасил огонек в своих руках, но темнее не стало. Покрутив головой, я обнаружил причину этого феномена. Причина росла у подножия здоровенных камней, взбиралась по ним и свешивалась нитями сверху. Вообще это место было похоже на Стоунхендж в миниатюре. Если убрать из центра нечто, больше всего смахивающее на склеп. Хотя… почему смахивающее? Зуб даю, склепом это ветхое, покосившееся и крошащееся строение и было. У самого его входа тлели угольки, над которыми на рогатинах висел то ли странный котелок, то ли чайник. Чем именно была светящаяся поросль, я рассмотреть не успел. То ли грибы, то ли мох, то ли плесень?Вроде свет и был, но в то же время его как бы и не было. Однако. Неплохой вариант и все видеть, и оставаться в безопасности.- Не дрейфьте. Такой свет не опасен. Его недостаточно для того, чтобы твари пришли.Мужик бодро потопал к костру, поворошил нечто в своей посудине, довольно крякнул и опустился на камень рядом. Мы опасливо прошли следом, заглянули в темные недра склепа, но от детального осмотра решили воздержаться. Ну его нафик. Кто может знать, что способно оттуда вылезти?Опустившись на землю рядом с крохотным костром, мы выдохнули. Я только сейчас понял, насколько замерз. А еще неплохо было бы перекусить. Только с собой были лишь бутерброды, а думать о том, что готовит бомж в котелке, при ближайшем рассмотрении оказавшимся старым шлемом, не хотелось. Я тут даже крыс не видел. А наличие кладбища наводит на совершенно неаппетитные мысли.- Да… зря вы пришли, хлопцы. И в сам дом, и, особенно, в подвал. Здесь-то… здесь все и началось.- Что началось? – я моментально обратился в слух. Про этот дом говорят так много, что новая версия вряд ли будет чем-то отличаться. Но, пока мы не решили куда двигать дальше, можно послушать и что-то еще.- Да все… - бомж махнул рукой, очерчивая местность перед собой, и едва не засветил Михе в лоб. – Все началось, - повторил уже тише, сдавленно. – Нельзя было сюда приходить, нельзя строиться, нельзя селиться, нельзя жить. Но он считал себя самым умным, самым сильным. Думал, что со всем справится. Именно он решил запечатать это место. Возвел стены, насыпал вокруг них землю. Сделал это место своим подвалом. Закрыл от посторонних глаз, пытался остановить то… что призывали здесь древние. Но не смог. Не справился. И кто теперь виной? Хорошо, что он сумел запечатать сам дом. Накрыть его плитами священного камня. Но это не мешает тварям распространяться под землей. Им нет пути только наружу. На поверхность. Но, рано или поздно дом рухнет. Тогда… тогда везде, где есть свет… - мужик внезапно вскинул руку и ухватил Миху за рукав, почти повиснув на нем. – Везде, где есть свет, нет, не солнечный, электрический, везде станет небезопасно. Понимаешь? Он сделал их видимыми именно при таком свете. Не специально, но они нашли его. Нашли и убили. Это он дал им эту возможность.- Не думаю, что это возможно, - Миха плавно стряхнул с себя руку мужика. – Даже если дом рухнет, вокруг все заброшено.- А ты думал – почему? Да потому, что они расползлись под землей. Наверняка все вокруг уже заражено.- Чудесно. А как отсюда выбраться? – похоже, у местного бомжа с шифером совсем плохо. Надо валить, пока он не решил, что древнее мясо ему уже надоело.- Выбраться? Выбраться… - мужик вскочил с места и принялся нарезать круги, заставляя нас следить за ним, как котам на теннисе. – Выбраться отсюда непросто. Нужно знать ход… нужно знать правила. Нужно видеть… есть проход. Есть. Есть! Я покажу.Внезапно сорвавшись с места, мужик рванул в темноту. Плюнув на конспирацию и все же захватив фонари, мы рванули за ним. Не исключено, конечно, что он нас куда-то заманивает, но оставаться на месте, не в силах найти хотя бы обратный путь, чтобы в итоге так же съехать крышей, не хотелось. Лучше уж умереть быстро и, по возможности, безболезненно.Следующие полчаса мы петляли по темноте, иногда налетая, с глухим звуком, на мертвые деревья. Хорошо, что у них не было низких ветвей и острых выступов. Мужик проявлял чудеса прыти в темноте, но, в итоге, мы его нагнали. Он остановился у стены и шарил по ее поверхности ладонями. Ого! Все же здесь есть стены?- Здесь, здесь… где-то здесь, - шептал он, явно в приступе обострения безумия.- Что здесь? – кивнув товарищу, я поудобней перехватил свой фонарь и приблизился к безумцу.- Здесь! – мужик ткнул один из камней. Стена заскрежетала, вызвав лично у меня здоровые опасения в ее целостности и надежности. А вдруг на голову рухнет? Следом с нее посыпалась пыль и какие-то мелкие камушки, заставив нас отступить на пару шагов. Чисто на всякий случай.Потом скрежет усилился, а еще через мгновение часть ее рухнула внутрь, открывая новый темный провал.- Да. Да! Есть… есть! Проход здесь, - ликовал мужик.- Это проход? Куда? – выбраться из этого подвала и дома в целом – звучало очень заманчиво. Но, насколько я успел понять, в этом доме никогда и ничего не было так просто.- Наружу, - безумец остановился и кивнул на темный провал. Еще более темный, чем окружающая темнота.Миха сделал шаг в сторону прохода, но я придержал товарища за плечо.- Погоди. Если это выход, то ты сам-то почему все еще здесь? Почему не уходишь?- Так нужно. Так должно быть, - безумец внезапно стал абсолютно серьезным. Казалось, даже как-то выпрямился, стал выше и даже немного моложе. – Как я уже говорил, я – хранитель, а хранитель не может покинуть место службы.Расправив плечи, мужик почти сразу же принялся растворяться в свете фонарей, превращаясь в едва заметную дымку.- Хранить покой усопших и выводить заблудших… Так должно быть.Доносилось из темноты подвала, пока мы с Михой, пихаясь плечами, ломились вверх по лестнице узкого темного коридора.Последней преградой могла бы быть дверь подвала. Но могла ли хлипкая дверь давным-давно заброшенного дома остановить двоих здоровых молодцев, решивших во что бы то ни стало увеличить расстояние между собой и той жутью, что таилась в темноте за спиной?Вывалившись из прохода и выбив дверь, мы свалились на каменный пол подвала. Подвал? Подвал! Снова подвал. Но на этот раз другой. Отличный от предыдущего. Уже в том, что на пол этого подвала падали косые лучи солнца, пробивавшиеся в узкие пыльные окошки, до половины заложенные кирпичами. В зеленом дом не было солнца. Не было его лучей. В нем, казалось, сами окна поглощали свет, не пуская его внутрь.- Где мы? – Миха отдышался первым и легко вскочил на ноги.- Снаружи, - в отличие от него, я чувствовал себя предельно вымотанным.- Снаружи чего?- По меньшей мере – снаружи того, где мы были до сих пор.В одном чутье меня не подвело.Когда мы нашли дверь, она вывела нас наружу. Если это не было одним из приколов того дома, мы в самом деле оказались снаружи. Здесь под ногами была брусчатка, по которой беспокойный ветер гонял пожухлую опавшую листву. Солнце заливало двор теплым светом, не смотря на пронизывающий осенний ветер.Странно скрученное дерево обнаружилось слева, там же остался вход в зеленый дом. Вход, двери которого были крепко закрыты и заколочены досками.- Как думаешь… - Миха вытащил из кармана пачку, выбил из нее одну сигарету и тут же прикурил. – Кто такой этот Он, о котором говорил псих?- Не знаю. Но я точно могу тебе сказать, что сюда я больше никогда не вернусь. И я бы на твоем месте избавился от той чернильницы.

Ключевые слова: Свет темнота кладбище призраки авторская история

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