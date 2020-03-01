Монстры света. Вторая часть

Estellan Просмотров: 28 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 04:03 by

- А тебе не кажется, что мы как-то долго идем? – на пятой минуте марафона по коридору, я дернул Миху за рукав, вынудив остановиться.- В смысле?- В смысле – в коридоре было пять дверей, потом лестница вниз, а уже за ней следующий коридор. Так? – не то, чтобы я сомневался в своей способности досчитать до пяти, но, по моим подсчетам, прошли мы уже несколько раз по пять дверей. Сколько это в метрах? – Внимание – вопрос. Где лестница? Мы не могли идти до нее пять минут.- Ну да… - Товарищ, казалось, внезапно очнулся. Пришлось встряхнуть его за плечи.- Не отключайся. Ты где?- Задумался… - проведя ладонью по лицу, Миха встряхнулся. Поводил лучом фонаря по сторонам, но лестница не просматривалась. Ни впереди, ни по сторонам, ни, тем более, позади нас. – Не понимаю.- Аллюминь! Я эту мысль пытаюсь до тебя уже минут пять донести.- Давай пройдем еще немного вперед. Посмотрим.Считать метры шагами у меня никогда не получалось. Но через две сотни шагов я остановился. Нет. Не бывает бесконечных коридоров. Надо посмотреть, где мы сейчас? Дотянувшись, потянул за ручку ближайшую дверь. Она предсказуемо открылась. Предварительно осмотревшись, я осмелился засунуть голову в помещение. Стены, выложенные белым кафелем, по левую руку раковины, по правую, в дальнем конце прямоугольной комнатки, дверь, ведущая куда-то дальше.- Что там? – жарко прошептал в загривок Миха, едва не заставив подпрыгнуть от неожиданности.- Ничего, - я пихнул его локтем и зашел в туалет. Ну да. А что это еще может быть? Дошел до окна и выглянул на улицу, облокотившись о подоконник.Свет жесток.Если не вдаваться в метафизические рассуждения о дуализме нашего мира, то действительно жесток лишь свет. Темнота милостива. Она прячет нас от порождений тьмы, в то время как свет, наоборот, открывает их нам, а нас – им, оставляя беззащитными. Ведь если ты кого-то видишь, значит, и он может видеть тебя.Именно об этом я размышлял, рассматривая пейзаж за окном, не в силах поверить в то, что вижу.Сделав над собой усилие, я сглотнул, отвернулся от окна и погасил фонарь. Только сейчас стало заметно, что все помещение заливает алый и в то же время какой-то… темный, что ли, свет.- У меня две новости.- Хорошие? – осведомился товарищ от двери, все еще опасаясь заходить внутрь. На его месте я бы поостерегся оставаться в коридоре. Есть ли здесь что-то еще не известно, а вот кто может встретиться там – уже понятно.- Ну, как тебе сказать. Первая – мы на первом этаже и, в принципе, можем выбить окно и выбраться.- А вторая?- Я совсем не хочу этого делать.- Почему?- Сам посмотри.Миха, мягко ступая, крадучись зашел в сортир, дошел до окна и уставился на немое кино по ту сторону. Сходство с немым кино усиливалось расцветкой пейзажа. За окном угадывались в густом тумане силуэты домов. Совсем не похожих на те, что мы видели перед тем, как зайти в этот стеклянный дом. Рассмотреть что-то в темно-серых клубах тумана было непросто, но, если присмотреться, можно было разобрать, что окружающие строения были не выше одного этажа, сложены они были из камня, больше смахивающего на булыжники, чем на кирпичи, с соломенными, давно просевшими и развалившимися крышами. Давно заброшенные, они простирались настолько, насколько туман позволял рассмотреть. Но не эти дома приковывали взгляд. В первую очередь в глаза бросалось то, что находилось между густым туманом и низко нависшими облаками.В нескольких сотнях метров за окном, над туманом возвышалась башня. С такого расстояния сложно сказать, из чего она была построена, но ее верхушка терялась в облаках, и там, на самой границе видимости, на башне горело нечто, больше всего похожее на фонарь. Не знаю, чем могло бы быть это строение, оборонной башней, оплотом некой цивилизации, маяком, но алый свет был неподвижен и заливал в равной степени и туман, и облака, подсвечивая и то, и другое совершенно инфернальным образом.- Что это? – голос Михи охрип. Слова получались скомканными.- Без понятия, - все еще стоя к окну спиной, я рассматривал ровные ряды плитки на стенах. В окно не было сил смотреть. – Наверное, тут вопрос не в «что», а «где»?- Думаешь?- Что это какой-то другой мир? А почему бы и нет? После той твари в коридоре, самого бесконечного коридора, почему бы теперь нам за окном не увидеть какой-то чужой мир? В конце концов, об этом ведь тоже говорят.- А еще говорят, что если ты увидел другой мир, то тебе так просто отсюда не выбраться.- А ты думаешь, что мы отсюда выберемся? Может, мы надышались какой-то дряни и теперь наблюдаем весьма красочные глюки. Не перебивай, я знаю, что общие глюки бывают крайне редко. А еще возможно, что та тварь нас сожрала, и это – ад. Или, вполне может быть, что это просто сон одного из нас, а на самом деле ничего не происходит. А может, луна сделана из сыра. Кто знает? Но я за этим окном вижу мертвый средневековый город и возвышающуюся над ним башню, на которой горит красный фонарь. И…Наверное, сказать я мог бы еще многое, но этот алый свет давил на психику, поэтому я решил разбавить его белым светом фонаря. Не исключено, что это тоже было ошибкой. Кругляшок света упал на стену. На ней и стало разворачиваться новое кино. На этот раз в кино нас было двое. Точнее – сначала двое. А потом в пятне света стали появляться новые фигуры. Одна, другая, третья. Черт. Если это – то, о чем я думаю…На этот раз свет загорелся без предупреждения. Отпрянувший от подоконника Миха успел остановиться до того, как налетел на одну из фигур. А фигур здесь было много. Больше десятка. В туалете резко стало тесно. Мы замерли. Они тоже не двигались. В наступившей тишине было слышно только прерывистое дыхание товарища. Я вообще постарался не дышать.Ближайшая фигура стояла передо мной в двух десятков сантиметров, так что рассмотреть ее я смог в деталях. В отличие от того, крылатого, это существо было до боли похоже на человека. С рядом отличий, как, например, серая кожа, стеклянный взгляд, полное отсутствие признаков жизни. Одежда была. Вполне обычная. Если бы я увидел это в магазине, то принял бы за манекен. Не более.Решив, что, если они захотят, живыми мы все равно отсюда не выйдем, так что терять особо нечего, я поднял руку и коснулся руки манекена. На ощупь она была абсолютно деревянной.- С ума сошел? – поинтересовался свистящим шепотом Миха, разве что пальцем у виска не покрутил. В чем-то я его понимал, но если уж мы все равно сходим с ума, пусть безумие будет полным. Я никогда не позволял себе в него погрузиться.Убедившись, что башку мне откручивать манекен не торопится, я снова пощупал его руку, плечо, для полноты картины постучал по плечу костяшками пальцев. Звук получился деревянным. Они из дерева? Серьезно? Но кожа… на лице можно рассмотреть мельчайшие поры. Пробивающуюся щетину, на руке кожа холодная, но… настоящая. Именно этот момент манекен выбрал для того, чтобы перевести на меня взгляд «стеклянных» глаз.- Блин! – шарахнувшись в сторону, я рванул к дверям, сшибая манекены, как кегли. Судя по звукам, Миха не отставал.Преодолев коридор несколькими рывками, я домчался до первой же двери на его противоположной стороне, вышиб ее лбом и, споткнувшись о порог, ласточкой влетел в другую комнату.- Какого черта ты к ним полез? – тяжело дыша, товарищ привалился к наспех захлопнутой двери.Я валялся на полу, придавленный рюкзаком и осознавал то, что мы все еще живы. Это было странное, но приятное ощущение.- Зачем ты его трогал? Тебе, что, той крылатой твари в коридоре было мало? Захотелось, чтобы тебе манекены башку твою непутевую открутили? – все тем же свистящим шепотом вопрошал Миха, прислушиваясь к происходящему за дверью. За дверью было подозрительно тихо.Полежав еще немного, я перевернулся, пощупал пострадавший от слишком близкого знакомства с полом нос и глубоко вздохнул.- Ну они ведь нас не убили.- Если бы убили, тебе было бы лучше?- Даже не попытались.- А чего ты тогда ломанулся, как ошпаренный?- Он на меня посмотрел.Миха от двери сдавленно хихикнул.- Лучше бы он тебе череп проломил. Чтобы в твою голову больше не приходило никаких «гениальных» идей. Что делать будем?- Выбираться.- Как? Куда?- Не знаю… пока что.Пришлось соскребать свои останки с пола и снова отправляться к окну. Если то, что говорят про это место – правда, то выбраться и с самого начала было бы крайне непросто. А теперь… теперь мы с Михой крупно влипли хотя бы потому, что на другой мир мы взглянули оба, а выбраться отсюда можно лишь на ощупь. И то, если успел зажмуриться сразу. Сколько неписаных правил этого места мы уже нарушили?В этот раз я не стал отвлекаться на мысли о том, что то, что я вижу сейчас за окном не возможно. Ни теоретически, ни практически. Интересно, мы теперь за каждым окном будем видеть что-то… такое?За этим окном был пейзаж. Не такой, как был перед домом в реальном мире, но и башни с алым фонарем я не видел. За этим окном была ночь, обычная ночь. Летняя, если судить по растительности. Хотя, кто знает, что в этом мире за время года? Если бы я судил привычными мерками, я бы сказал, что за окном летняя ночь где-то в азиатской стране. Темно-синее небо, на фоне которой черным силуэтом возвышается здание в стиле японских пагод. Прямо за окном ветвями на невидимом ветру колышет сосна. Под ней виднеются низкорослые, явно ухоженные кустарники. Чуть дальше, за каменной дорожкой еще несколько кустов, повыше, обвешанных крупными белыми цветами. Дорожка огибает их и уводит взгляд в сторону темного силуэта здания.Не знаю, что за черти могут обитать в этом мире, но, что-то мне подсказывает, что там явно лучше, чем в компании того крылатого или манекенов, или… той башни.- Предлагаю выйти на этой остановке.Не дожидаясь ответа Михи, я сначала пошарил руками по раме, отыскивая ручку. Когда не нашел ее, рыкнул, но поднял с пола стул на металлическом каркасе, снова стараясь не думать о том, откуда он мог бы тут взяться, и саданул им по стеклу.Стекло проявило недюжинную стойкость, ему не свойственную, и едва не засветило мне отрикошеченным же стулом в лоб.Тут я зарычал уже громче, чтобы следом повторить прием, а потом еще раз, и еще… Через пару минут я сдался, когда брошенный стул отлетел от окна и брякнулся мне на ногу. Миха наблюдал за моими попытками со стоическим спокойствием и скептическим выражением лица. Лишь когда я выдохся и остановился, сдавленно матеря и стул, и окно, и дом, и тварей его населяющих, он подошел, похлопав меня по плечу.- Ты забыл, что отсюда не выбраться?- Черта с два. Если в дом можно зайти, значит, из него можно и выйти. Кто-то же запустил эти дурацкие слухи. Следовательно – отсюда выходили. И мы отсюда выйдем. Надо только понять – как.- Вопрос на миллион. Причем я сейчас не про деньги, - товарищ выдохнул, снял рюкзак и сел на пол, намереваясь отдохнуть. – Нужен перекур, пока снова не загорелся свет, и не появился еще кто-то, с целью разнообразить свое меню за наш счет.

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