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Истории из жизни

Силуэт

Купили они с мужем дом в селе Яковлево Белгородской области. Как-то ночью Дашка внезапно проснулась. Смотрит, а в проеме дверном стоит силуэт, в тот момент, как она глянула на него, он стал подходить ближе. Она решила, что это муж ночью вставал в уборную. Она его окликнула, но "муж" не отозвался. Тем временем силуэт садится на кровать рядом с ней и начинает ее поглаживать. Она слегка оцепенела, потому как не смогла рассмотреть лицо. В поисках защиты начала рукой шарить рядом с собой в поисках мужа и, нащупав его, поняла, что он лежит рядом, тут же повернулась в сторону силуэта, там уже никого не было. Визгу было страсть, далее - бессонная ночь с включенным светом во всем доме. С того момента спала только при включенном свете. Поговорив с бабушкой, подуспокоилась, бабушка сказала, что раз поглаживал, то, мол, вредить не собирался.
Прошло около месяца, все было тихо. В один из дней, проводив мужа в ночную смену, заперев дверь, легла спать. Не забыв при этом оставить включенным свет в комнате. Посреди ночи резко просыпается от громких равномерных шагов по комнате. Глаза открыть страшно, но понимает, что свет в комнате не горит. Оно подходит к кровати, постоит и отходит. И ходит опять по комнате. Тут, говорит, немного злость на меня "напала" - нет, ну надоел шастать, ей-богу, я и вопрошаю:
- Что надо-то? А???
Глаза открыть, мол, боюсь. Шаги замерли. Через минуту опять слышу, что подошел к кровати и стоит. А я, говорит, вопрос еще раз повторила. Тишина. "Плюнув" на такое дело, не разжимая век, отвернулась к стене, сказав при этом:
- Ну, и иди ты в пень!
Почему-то очень быстро уснула.
Не знаю, взаимосвязаны ли "хождения" с тем, что через неделю умер дедушка мужа. Более ничего подобного в доме не происходило.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 13:16
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 13:16 by Ангел ЛинаПросмотров: 1 567Комментарии: 17
+20

Ключевые слова: Ночь некто шаги предупреждение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Япона Мать
Вчера, 13:25
-1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 48
Как-то сумбурно все описано. Без оценки.
Зарегистрирован: 24.07.2016
#2 написал: Snejnay
Вчера, 13:32
+3
Группа: Посетители
Репутация: (151|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 139
Кто знает с чем это связанно... Обычно когда гладит домовой - у него лапа мохнатая... Хотя возможно что и предупреждали... Если по голове или лицу с рукой вполне возможно что домовой. А вот если по телу и поглаживания были похожи на домогательства скорее инкуб. От меня плюс.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#3 написал: Листопад
Вчера, 13:41
+5
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Первый раз читаю сейчас, что человек при встрече с домовым мог ворочаться и трогать другого. Я, например, не могла пошевелиться, даже молитву не могла поначалу толком прочитать. Потому что слова в голове становились вязкими, как будто в клею. Только с третьей попытки удалось.
Зарегистрирован: 13.03.2017
#4 написал: marlin
Вчера, 14:33
+7
Группа: Посетители
Репутация: (559|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 622
Все стало тихо, наверное пошёл искать дорогу в пень)) Надо было куда дальше слать, чтобы подольше искал как пройти smile
Зарегистрирован: 29.01.2016
  
#5 написал: Forgotten Doll
Вчера, 14:36
+3
Группа: Посетители
Репутация: (90|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 78
Возможно он питался страхами главной героини. Та их переборола и освободилась, плюнув на него и уснув. Правильно сделала, что глаза не стала открывать, иногда подобные твари вызывают огого-неприятные виды. И делают все, чтобы жертва установила с ним зрительный контакт.
Единственное, что смущает - как правило они разговаривают, привлекая внимания и заставляя открыть глаза, здесь почему-то этого не было.
Может он действительно не хотел зла, а дама, переключив внимание с его шагов лишила его последней питающей жилки?
Зарегистрирован: 4.08.2015
#6 написал: Pmariam
Вчера, 14:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (146|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 519
мне кажется, что это был вестник, если ни ДО ни ПОСЛЕ смерти такое с ГГ никогда не происходило.
только нафига он гладил....нестыковка в этом
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#7 написал: kas11
Вчера, 15:30
+3
Группа: Посетители
Репутация: (174|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 128
Цитата: Листопад
Первый раз читаю сейчас, что человек при встрече с домовым мог ворочаться и трогать другого. Я, например, не могла пошевелиться, даже молитву не могла поначалу толком прочитать. Потому что слова в голове становились вязкими, как будто в клею. Только с третьей попытки удалось.

тоже было подобное.
Зарегистрирован: 16.03.2013
#8 написал: kas11
Вчера, 15:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (174|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 128
а не инкуб ли наведался к вам ? вряд ли тут связь со смертью дедушки вашего мужа
Зарегистрирован: 16.03.2013
#9 написал: Tigger power
Вчера, 17:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (74|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 395
Не домовой это, скорее гадость какая то явилась, вспомнила раз ночью резко проснулась и увидела на цветке (большом как дерево, огромная хамедорея) сидит крылатая тварь, в секунду взобралась на мужа с ногами как на спасительный остров))) похлопала глазами - сидит и смотрит, жуткая, злая. При домовом действительно не только двигаться не можешь, но и мысли, как правильно заметили выше, замирают, слова трудно вспомнить.+
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#10 написал: whisper_of_wind
Вчера, 18:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 19
Скомкано написано.
И рассказ от третьего лица,тяжело читать.
Психологи доказали,что если человек пишет от третьего лица,то он либо ребенок,либо слишком инфантилен,поэтому склонен к фантазиям.
В любом случае похоже на выдумку.
Не понравилось.Минус.
Зарегистрирован: 8.03.2017
#11 написал: Tigger power
Вчера, 18:59
+3
Группа: Посетители
Репутация: (74|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 395
Цитата: whisper_of_wind
Психологи доказали

laughing Британские наверное)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#12 написал: Ksenya078
Вчера, 19:37
+2
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Комментариев: 734
Прикольно, коротко и ясно - "иди в пень!" Понравилось, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#13 написал: Black Bagira
Вчера, 19:53
+1
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Комментариев: 532
Думаю, что домовой был, хорошая история. Плюс поставила, спасибо.
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#14 написал: Елена Соловова
Вчера, 20:16
+2
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Комментариев: 17
Скомкано, от третьего лица.... Не все поэты. История изложена вполне складно и понятно. Спасибо автору +++
Зарегистрирован: 10.02.2017
#15 написал: ПинкиПай
Вчера, 21:40
+1
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Комментариев: 184
Нормальная такая история из жизни! Страшненькая вполне! ++++
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#16 написал: az.ecmb
Вчера, 21:51
+3
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Комментариев: 709
Кстати, понравилось.
Устав бояться, ГГ просто плюнула на всю эту паранормальщину, послала её в пень и с чистой советью победителя заснула.
Плюс
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#17 написал: xaruda
Вчера, 22:36
+2
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Репутация: (37|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 64
Мне так понравилось - Иди в пень. smile И попой повернуться да спать. Нервы как стальные канаты нужно заметить. braavo
Очень верное поведение. Туда их и нужно посылать. Неча топать по ночам да людей добрых стращать.
Плюс конечно+++
Это или вестник или душа дедушки. А первый раз не знаю кто был.
Зарегистрирован: 24.01.2017
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