Силуэт

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 13:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ангел Лина Просмотров: 1 567 Комментарии: 17 +20 Вчера, 13:16 by

Купили они с мужем дом в селе Яковлево Белгородской области. Как-то ночью Дашка внезапно проснулась. Смотрит, а в проеме дверном стоит силуэт, в тот момент, как она глянула на него, он стал подходить ближе. Она решила, что это муж ночью вставал в уборную. Она его окликнула, но "муж" не отозвался. Тем временем силуэт садится на кровать рядом с ней и начинает ее поглаживать. Она слегка оцепенела, потому как не смогла рассмотреть лицо. В поисках защиты начала рукой шарить рядом с собой в поисках мужа и, нащупав его, поняла, что он лежит рядом, тут же повернулась в сторону силуэта, там уже никого не было. Визгу было страсть, далее - бессонная ночь с включенным светом во всем доме. С того момента спала только при включенном свете. Поговорив с бабушкой, подуспокоилась, бабушка сказала, что раз поглаживал, то, мол, вредить не собирался.Прошло около месяца, все было тихо. В один из дней, проводив мужа в ночную смену, заперев дверь, легла спать. Не забыв при этом оставить включенным свет в комнате. Посреди ночи резко просыпается от громких равномерных шагов по комнате. Глаза открыть страшно, но понимает, что свет в комнате не горит. Оно подходит к кровати, постоит и отходит. И ходит опять по комнате. Тут, говорит, немного злость на меня "напала" - нет, ну надоел шастать, ей-богу, я и вопрошаю:- Что надо-то? А???Глаза открыть, мол, боюсь. Шаги замерли. Через минуту опять слышу, что подошел к кровати и стоит. А я, говорит, вопрос еще раз повторила. Тишина. "Плюнув" на такое дело, не разжимая век, отвернулась к стене, сказав при этом:- Ну, и иди ты в пень!Почему-то очень быстро уснула.Не знаю, взаимосвязаны ли "хождения" с тем, что через неделю умер дедушка мужа. Более ничего подобного в доме не происходило.

Ключевые слова: Ночь некто шаги предупреждение авторская история

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