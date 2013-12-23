Тихо пой - я страх твой

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:46

likakaka845784 Просмотров: 55 Комментарии: 1 0 Сегодня, 08:46 by

Я родилась и выросла в городе, но со временем поняла, что жить здесь практически невозможно. Бетонные монстры, рев двигателей, суета, серо-унылый пейзаж за окном, почти уничтоженные зеленые зоны. Городская среда становится агрессивной, в ней нет места простому человеческому счастью. Совсем по-другому чувствуешь себя в деревне. Свой дом можно обустроить как хочешь. Хочешь веранду, хочешь зимний сад, террасу – пожалуйста. Двор не надо делить с нахальными соседями. Придомовую территорию обустраиваешь по вкусу, тут тебе и сад, и огород, и цветник, и песочница, и гамак, и спортплощадка. Можно спокойно заниматься своими делами. На природе жить намного легче, поскольку не надо специально куда-то идти или спускаться с энного этажа. Вышел - уже гуляешь. Мое детство прошло в деревне. Каждое лето проводила у бабушки Томы. Там же познакомилась с Олей, моей подругой на летнее время. Вот сейчас с усилением вспоминаю, как мы дурачились и веселились. Играли на свежем воздухе и вызывали разных духов, вроде злого гномика, пиковую даму и прочую полусказочную нечисть. На душе прям светло становится от теплых воспоминаний.И вот я снова еду к бабуле. Она уже совсем старенькая. Я так давно ее не видела. Когда я приехала, бабушка встретила меня с широко распахнутой душой, с пирожками и свежим молоком. Ещё я узнала, что Оля тоже тут. Конечно, я решила встретиться с давней подругой. Когда мы увиделись, наши крики радости слышала вся деревня. Три дня мы провели вместе. Каждая из нас рассказала о своей жизни, проблемах и радостях. Но все же нам, городским девчонкам, стало немного скучно.– Алиса, знаешь, мне тут такая идея пришла в голову! – неожиданно сказала подруга.– Какая же? – настороженно прошептала я. Зная Олю, я уже представила, что задумала она нечто невероятное и глупое.– Помнишь жуткие легенды про местный лес? Говорят, что там ночью случается всякая мистика и всё такое. Я в это не верю, но сходить бы хотелось. Чисто ради фана. Бродить в лесу одной опасно, а вот вдвоём в самый раз. Представь, это такой адреналин! И возьми свой фотоаппарат. Хорошо, что он у тебя со вспышкой. Атмосферных фотографий наделаем.Долго подруга меня уговаривала на откровенно говоря опасную идею, но я согласилась. В мистику никогда не верила, но страшилки дома, сидя в безопасности, почитать ночами любила. Хотелось бы испытать что-то такое-эдакое. Смаковать ощущение чего-то тайного и неизведанного, даже если это будет просто иллюзия.Мы договорились встретиться у шелковицы и направиться в лес.00:30. Как только мы зашли за первые деревья, и свет фонарей остался позади, впереди виднелись лишь темные силуэты елей-великанов и лесной мрак – у меня все тело похолодело, душа застыла в тугом коме, а ноги, словно деревянные, отказывались передвигаться. Моя сопровождающая распяла мне руки и заставила раскрыть душу природе, вдохнуть еловый запах, довериться лесу как своему дому. После этого тело немного вышло из оцепенения, я смогла переставлять ноги дальше. Я настороженно вглядывалась в темноту, вздрагивала от каждого шороха, все время оглядывалась. Олька успокаивала меня, болтала без умолку, восхищалась лесом и фоткала какую-то фигню. Я же покорно шла за ней.– Вот черт, не могу уже терпеть, в туалет хочу, - сказала подруга. По ее лицу было видно, что терпела она долго. Быстро сунув мне в руки фотоаппарат и фонарик, Олька скрылась в кустах.Прошла минута.Три.Пять.– Эй, ну ты скоро там? – прокричала я, но никто не ответил.– Твою мать. Это не смешно. Выходи! – злобно прохныкала я, зная Олю и эти ее шуточки. Наконец-то стали слышаться какие-то звуки, которые я сначала списала на подругу, но это было ошибочно. За моей спиной кто-то запел, нет, даже запели! Хором. Громко и заливисто звучала песня в пустом ночном лесу. Было ощущение, словно пело много маленьких детей. Текста песни толком было не слышно, но музыка была веселая. Такую музыку можно услышать на детских утренниках. Я пошла в ту сторону, откуда доносилась песня. В голове сплошной туман. Казалось, что эти голоса - лучшее, что было в моей жизни. Такие чувства сложно описать словами, это нужно прочувствовать. Я робко подхватила слова песни, хотя никогда её не слышала.Глаза закрой, глаза закрой,Ты иди, и тихо пой.Я с тобой, за тобой,Я страх твой, только твой.Накорми, накорми,А потом скорей умри.Я с тобой, я с тобой,За тобой, за спиной.Я повторяла эти слова под детскую музыку и шла вперед. Слова мне казались такими наивными и похожими на детскую жуткую считалку, но при всем этом поющие голоса буквально зачаровывали меня. Я хотела кричать и бежать прочь, но не могла. Моим телом что-то руководило. Нет, в меня никто не вселялся, но и добровольными мои действия не назовешь. Хотелось проснуться и понять, что это был просто сон. Страшный и глупый сон, о котором лучше забыть. И при всем этом хотелось идти на звук детских голосов, слиться с ними в хоровом пении, четко проговаривать слова и забыть о том, кем я являюсь.К счастью, я почему-то остановилась и почувствовала свое тело. Но где я? Вроде как стояла посреди небольшой поляны, окруженной деревьями. Я чувствовала, что надо бежать, вот только куда? Я не знаю, где выход из леса. Я, чёрт возьми, заблудилась.Расстроенная и уставшая, села как гопник на корточки. Уж слишком устала, да и голова кружилась так, словно я была пьяной. И что делать? По моим щекам текли слезы, я ругала себя за то, что согласилась участвовать в Олькиной авантюре. Кстати, куда пропала Оля? Надеюсь, она попросту испугалась и убежала домой.Просидев так минут пять, я взяла фотоаппарат и стала клацать деревья, которые стояли напротив меня. Было очень страшно, поэтому надо было отвлечься от собственных мыслей таким вот странным способом. Да, не лучшее, что могла сделать, но в тот момент я нуждалась хоть в каких-то действиях и звуках, помимо своего дыхания и страха, который буквально душил меня. Сделав снимков десять, я стала плакать и в каком-то отчаяние рассматривать фотографии. Деревья и трава, очень интересно. Опять то же самое. Опять. И снова деревья. Стоп. А это что такое? Чёрт! Я долго не могла поверить в то, что увидела на фото. Ох, этот снимок. Среди деревьев стояла женщина. Одета она была в какую-то белую тряпку. Лица не видно, лишь малый контур губ и носа можно было рассмотреть, если уж приглядываться. Волосы темные, чуть ниже плеч. И это не самое жуткое. На нее карабкались дети. Маленькие дети. Младенцы. Их было много. Они были бледные, полупрозрачные и худющие. И все они ползли к призрачной женщине.– Глаза закрой, и тихо пой, я за тобой, за спиной, - противно что-то зашипело за моей спиной. Я резко вскочила и побежала что есть силы. Усталость резко куда-то пропала. Оглядываться назад даже не думала. Я просто бежала, куда глаза глядят. Я знала, что оно (или они) бегут за мной. Сил уже не было, а я все бежала и бежала. На глазах застывшие слезы, а сердце сильно тарабанило, отдаваясь в ушах неприятным звоном. Но мне повезло! Я выбежала к небольшой трассе. Вдалеке виднелись дома. Чуть отдышавшись у фонаря, я снова побежала в сторону посёлка. Когда пришла, первым делом посмотрела на часы. 00:37.Не может быть! Может где-то семь минут я добиралась до дома. Но в лесу мы были часа два точно. Мы, да, мы. Как же Оля? Надеюсь, она ушла домой. Решила, что я струсила. Ох, лучше бы я струсила! Рассматривать фотки я так и не решилась.Утром узнала, что Оля просто пошутила и вовсе не приходила в лес. На деле она бы не решилась пойти только вдвоем, вот если бы компанией - может быть. Всю ночь она спокойно спала. Олька надеялась, что я испугаюсь и побегу домой, боясь темноты и леса. Да, подруга хотела просто пошутить, чего она делать не особо умела. А я, наивная, купилась. Вопрос на миллион - с кем я бродила в лесной тьме?Когда приехала домой, первым делом перекинула фотографию на компьютер и показала ее в личных сообщениях некоторым друзьям. Естественно, мне не поверили, обвинили в "пранке". А чего я ждала? Как в такое поверить? До сих пор не знаю, что это было. Иногда во снах возвращаюсь в лес и слышу злополучную песню. Только там я не заблудшая душа в темных дебрях, а та самая женщина. Но пою я не своим многочисленным детям, нет. Я пою тем, кто в ночном лесу ищет приключений. Поверьте, если их долго искать, то непременно можно найти.Автор неизвестен.

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