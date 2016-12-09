Сон-предупреждение

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

matroskina Просмотров: 25 Комментарии: 1 +3 Вчера, 22:22 by

Небольшая предыстория.Я родилась и выросла в городе Тольятти, но лето всегда проводила на Украине, в деревне у бабушки с дедушкой. Когда дедушка умер, он стал часто сниться мне, причем было мне тогда всего 13 лет. Через 10 месяцев после его смерти я увидела сон, в котором он с моей бабушкой сидели за столом друг напротив друга, дедушка обратился к бабушке, сказал: "Я соскучился.". Помню, как я проснулась от чьих-то рыданий. Сонная я побрела в комнату родителей и увидела, как мама куда-то собирается среди ночи. Бабушка умерла. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать.Однажды в моём сне он подметал двор, сказал, что готовится встретить Тамару. Я проснулась и с ужасом поняла, что Тамара это моя мама. Я в панике звоню ей, спрашиваю всё ли в порядке, а она говорит, что не совсем. Утром умерла жена моего двоюродного брата. Её тоже звали Тамарой. А я даже не знала, что она в больнице лежала, что-то с печенью у неё было.Ещё он снился мне вместе с бабушкой. Будто я лежала головой у неё на коленях, она поглаживала мои волосы и успокаивала. Дедушка говорил, чтобы я не переживала. Тогда я не поняла смысла этого сна, а через неделю я узнала о своей беременности, ещё через неделю у меня случился выкидыш.

Ключевые слова: Сны покойник смерти предупреждение ребенок выкидыш история из жизни авторская история

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