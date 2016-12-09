Тот, что душит ночью

Estellan Просмотров: 94 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 10:46 by

На крохотной кухне небольшого дома мы заседали уже не первый час, но к единому знаменателю с собеседницей так и не могли прийти. Я, признаться, с некоторым недоверием к памяти старушки, задавал ей все больше уточняющих вопросов, но ответы оставались такими же непонятными. С какой именно дрянью мне предстояло столкнуться в этот раз, оставалось неясным.Началось все до ужаса банально. Коллега, в простонародье – ведьма. Срочно вызвала меня, дабы помочь ей в усмирении поразительно наглой твари, определения которой она подобрать не смогла, которая начала вдруг хозяйничать в ее городе.Сам город был тоже до ужаса банальным – крохотное, даже по меркам необъятной, поселение, некогда возникшее как место проживания рабочих одного из монстров промышленности советских времен. Монстр с тех пор успел скончаться в муках и разложиться на несколько остаточных производств, базирующихся в немногих уцелевших цехах. Сам город успел разделиться на две части. Одна оказалась заставлена человейниками, другая осталась условно самостоятельной и теперь гордо носила название «частный сектор».Впрочем, ни один из этих фактов к моему приезду отношения не имел.Ночь давно укрыла город своим покрывалом. Дорога была длинной, а я изрядно вымотался. Согласившись остаться и осмотреться, но завтра, я был отправлен спать в одну из комнаток.Лежа на жесткой кушетке, я размышлял. Размышления были под стать фактам – невеселыми.Если верить ведьме, то все началось с месяц назад. Многоэтажки эта тварь не трогала, предпочитая безобразничать в частном секторе. Нападала на детей и подростков. Но это ведьма выяснила уже опытным путем. Сначала не было понятно, отчего вдруг начинали болеть дети и подростки. Да и болезнью это было назвать сложно. Сначала человек становился вялым и сонным, а потом просто умирал во сне. Задыхался, если верить вердикту медиков. Случаи казались не связаны между собой. По крайней мере, до тех пор, пока у одного из домов коллега не заметила это самое существо. Как раз в этом доме накануне заболел младший сын семьи.Ведьма поставила вокруг дома защиту, и ребенок пошел на поправку. Совпадение? Возможно. Тогда она стала патрулировать местность, что уже достижение для ведьмы в ее возрасте. Проще, конечно, было бы обнести барьером каждый дом, где есть дети, но на поддержание такой защиты никаких сил не хватит. К тому же, где гарантия, что лишившись привычного места пропитания, существо не переберется в многоэтажки? Защитить каждый дом в городе? Тут полк ведьм нужен. Гораздо прощу тварь выследить и уничтожить. Только вот… что это за тварь?Я с такими раньше не сталкивался, она тоже. Похоже, выяснять придется опытным путем. Но завтра. Сегодня надо выспаться. От уставшего меня толку не больше, чем от простого горожанина с вилами, против дракона.Сон был тяжелым, каким-то липким, неестественным. Именно эта неестественность и прорвалась к сознанию, вытягивая его из цепких лапок сна. Постепенно пробуждаясь, я начинал чувствовать тело. Медленно. Все происходило как-то слишком медленно, как после наркоза. Что-то жутко давило на грудь. Первая мысль почему-то была о похороненных заживо. Именно ужас от этой мысли и помог проснуться окончательно.Первым, что я увидел, была серая рожа. Если можно назвать рожей гладкий лысый череп, оттопыренные уши, полное отсутствие глаз, почти полное – носа, обозначенного только двумя крохотными щелками, и здоровенную зубастую пасть, от уха до уха. Все вместе, оно «таращилось» на меня с расстояния, не превышавшего десяток сантиметров.- ***ть! – выдохнул я первую оформившуюся мысль.Экзорцизм подействовал как-то слишком хорошо. Прежде чем в моих пальцах оформилась первая искра силы, чудовище внезапно приподнялось, позволив мне рассмотреть его длинные конечности, смахивающие на паучьи, по длине, а не по количеству, и небольшое, относительно таких лап, серое тельце. Подпрыгнув, чудовище вцепилось лапами в потолок и… втянулось в него, словно растворившись.- Стой, скотина! – вскочив на лежанке, я бросил ему во след ту самую искру. – А ну вернись! Я с тобой не закончил!Тварь к моим угрозам оказалась глуха, что поразительно, учитывая его уши. Зато в дверях появилась ведьма, с выступившей на челе уверенностью, что ее постоялец, похоже, внезапно рехнулся. В этом я ее не виню. Я бы, как минимум, как следует шарахнул в подпрыгивающего и матерящегося на постели психа солью. Из ружья. Пару раз. Так что мне еще повезло. Уже в том, что ружья у нее не было.Дом я, конечно, самолично обнес защитой, но спокойней от этого не стало. Даже с большого бодуна меня нельзя было принять за ребенка или подростка. До сих пор ко взрослым оно интереса не проявляло. Что изменилось? У него кончились привычные источники пищи? Оно решило обозначить свое присутствие? Показать, что не боится? Заинтересовалось моими запасами энергии?Последнее было больше всего похоже на правду. Все же взрослые не обладают таким запасом жизни, как дети. У меня ее больше, чем у среднестатистического взрослого. Не исключено, что даже больше, чем у детей. Однако обычно нечисть знает кто я такой и старается держаться подальше. Оно раньше не встречало таких? Какая же наглая тварь.Но в этой встрече есть и свои плюсы. Теперь я знаю, что оно одновременно обладает признаками и материального, и нематериального. А еще – оно не только жрет энергию, но и воздействует на свою жертву, чтобы в процессе она не проснулась и не подняла шум. Только вот… что теперь с этой информацией делать? Материальные и нематериальные уничтожаются разными способами. Хотя… возможно, что это лишь мимикрия, не исключено, что какая-то форма невидимости. Тогда форма только материальная. Всегда можно попробовать что-то одно, а если не получится, то изменить тактику.Теперь о деталях. Охотится оно на спящих, что не исключает активности и в дневное время, но примем за аксиому то, что оно ночное. Вылазки начались в частном секторе, следовательно, убежище должно быть где-то недалеко. Вряд ли оно не привлекая внимания скачет через весь город, умудряясь оставаться незамеченным. Чувствует силу и не лезет в защищенный от нечисти дом. Это уже хорошо хотя бы потому, что силой его можно как минимум ранить. А если мне повезет…Нет, расслабляться нельзя. Сначала надо его выследить. Хорошо бы и сразу замочить, но настолько наглая нечисть обычно еще и хитрая. А мне редко везет.Умудрившись заснуть прямо за столом на кухне, где я и коротал остаток ночи, проснулся я только от ощутимого тычка в бок. Умудрившись не потревожить меня за целый день, ведьма решила разбудить к ужину. Надо же, как много я успел проспать.Плотно поужинав, я с изрядной долей неохоты вполз в холодную осеннюю ночь. Поежился. Тело жаждало обратно, в тепло дома, свернуться калачиком не жесткой лежанке и досмотреть вчерашние сны. Разум увещевал тело, что если защита вдруг не выдержит, на просмотр снов у меня будет вечность. Вряд ли ночной гость так просто оставит меня в покое.К середине ночи, изрядно продрогнув и намотав по сектору несколько кругов, я уже, было, почти согласился на возвращение обратно, когда заметил движение у одного из домов. Не исключено, что это просто хозяин дома возвращается за полночь после обильных возлияний, но лучше проверить.Вот тут, как оказалось, гораздо легче сказать, чем сделать. Мысленно вспоминая все меряканские фильмы с их невысокими заборчиками вокруг домов, я, под задорный лай всех окрестных собак, все же умудрился перебраться через добротную изгородь. Как раз к тому моменту, чтобы заметить, как длиннолапая серая тень свесилась в крыши дома и, зависнув напротив одного из окон, к счастью, на первом этаже, принялась вплавляться в это самое окно.- Да твою же… - устремившись за пришельцем, я почти сразу же бел остановлен стражем дома, спущенным с цепи на ночь.Страж недружелюбно оскалился, демонстрируя частокол зубов, который, по его задумке, очень скоро украсит части моего тела разнообразными ранами. А начнет он, пожалуй, с горла. Шерсть на загривке пса встопорщилась. Низко опустив голову, он почти не рычал, больше настроенный на бросок, чем на устрашение.- Ты не на того батон крошишь, - попытался я увещевать стража. Но получилось не очень. Он лишь присел на задние лапы, готовясь к прыжку. Видя боги, я этого не хотел.Терять время на разборки с собакой обычными методами я не хотел. К тому же, есть шанс, что на огонек заглянут и другие члены семьи, а кто может гарантировать, что и у них нет ружья?Сосредоточившись, я успел вскинуть руку до того, как на ней повиснет пес. Импульс врезался в разум зверя с силой поезда, погружая его в крепкий и надежный сон минимум на сутки. Пес переступил с лапы на лапу, разгладил шерсть на загривке и, утратив ко мне всяческий интерес, рухнул на пожухлую траву, где и заснул.Ладно. С этим разберемся позже.До окна я добрался, но опоздал. Комната, в которую я заглянул, явно принадлежала девушке. Понять это можно было по многим деталям, но в основном по тому, что хозяйка как раз спала на кровати у окна. Прямо над ней, почти касаясь рожей курносого носика, замер мой вчерашний знакомый, широко раскрыв пасть. Этой пастью оно жадно глотало выдыхаемый девушкой воздух. Не знаю, мог ли еще кто-то видеть, что помимо дыхания оно вытягивало и саму жизнь, тонкой светящейся струйкой перетекающей из нее в него. Девушка дышала все реже.- Ну ты, конечно, тварь…Пробормотав себе под нос, я не стал дожидаться когда оно нажрется. Зарядил изгоняющим импульсом прямо сквозь окно. Вряд ли эту вспышку заметили люди в доме. Даже стекло не дрогнуло. Зато тварь оно задело. Ну как… задело. Смело с постели и впечатало в противоположную стену. Взвизгнув, существо вскарабкалось по стене к потолку и принялось проворачивать вчерашний финт с растворением.- Да щас! – следующий мой удар оказался сильней. Прошел весь дом от подвала до крыши.Я искренне надеялся, что он добьет это существо. Новый визг раздался по ту сторону. Нет. Не убило, просто выкинуло за пределы дома.- Конец тебе, - злобно пообещал я наглой серой штуке и побежал за ним, чтобы, обогнув очередной угол строения, заметить длинные конечности, исчезающие по ту сторону забора. – От меня не уйдешь.Подпрыгнув, я снова уцепился за край забора, на этот раз увидев, как длиннолапый большими скачками несется в сторону темной полосы деревьев.- Все равно завалю, - в этот раз забор оказался менее сговорчивым. Мне никак не удавалось подтянуться, чтобы через него перелезть.- Это я тебя сейчас завалю, - раздался за спиной недовольный мужской голос, а в спину ткнулось нечто, что по ощущениям больше всего смахивало на дуло ружья.

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