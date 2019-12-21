Зловещий Лесник.

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:41

Алимова Просмотров: 289 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 12:39 by

Зловещий Лесник.Не так давно, Маринкина работа была связана с частыми командировками в соседний район. Три раза в неделю она проезжала сто двадцать километров за рулем своей машины до маленького районного центра, проводила совещание на фабрике, проверяла выполнение нормативов, контролировала техпроцесс. Потом снова садилась в машину, проезжала сто двадцать километров, и она дома. Выезжала утром в семь, возвращалась около восьми вечера. Работа хорошо оплачивалась, особенно для такой глухой провинции и была предметом зависти Маринкиных подруг.Почти сразу за городом пропадала связь с цивилизацией. Интернет умирал, а сотовая связь иногда местами прорывалась, но до устойчивого сигнала нужно было проскочить больше шестидесяти километров. Вдоль дороги - густой и болотистый лес. Редкие синие указатели иногда сообщают, что до ближайшей деревеньки вправо или влево по колдобинам восемь - десять километров.Дорога почти пустая. Иногда встречаются грузовые машины или еле въезжающие в горку груженые лесовозы, реже проносятся легковые автомобили. Камера слежения одна на выезде из города, дальше скорость регулируют неожиданные ямы на асфальте.Обычно Маринка включала какую нибудь аудиокнигу и прекрасно проводила время, обруливая уже знакомые препятствия. Весь путь был рассчитан поминутно. Восемь минут - камера, шесть минут светофор и прощай интернет, двадцать восемь минут до старого проржавевшего агитационного стенда призывавшего "Любить природу", но краска потемнела и облетела, поэтому Маринка отсчитывала двадцать восемь минут до объекта "Люпри", потом прямо...За крутым поворотом налево заканчивался дремучий, болотистый лес и начинался почти прозрачный сосновый бор. Рыжие стволы ровными рядами утопали в белом мхе. Уже встречались жестяные домики автобусных остановок и вновь оживал интернет.Ей нравилась работа, машина, дорога, аудиокнига и даже та жестяная вывеска от лесничества.В тот день она впервые почувствовала, что что-то не так. Сразу за поворотом, ее вдруг охватило какое-то неясное беспокойство и тоска. Отчаянно душили слезы. Маринка не понимала, что произошло и списала на нервозность из-за утреннего скандала с мужем, который требовал от нее чуть ли не подробного отчета, пока есть телефонная связь, где она в данный момент находится, а еще было бы лучше, если бы она перешла на другую работу. Она разозлилась, что муж-этот несносный чурбан считает, что ей, взрослой, самостоятельной женщине, строгому и требовательному начальнику, нужно "сказаться" ему, где она сейчас едет, словно какая-то зависимая и безвольная, словно она давала повод усомниться в ее способности водить машину! Ну и предстоял неприятный разговор с подчиненными. "Брак сдали, брак"- злилась Маринка. Минут через пятнадцать беспокойство прошло.В следующие поездки Маринка проезжала это место даже не замечая его. Но однажды тревожное чувство вернулось, и она вновь испытала то же непонятное беспокойство и страх, буквально только свернув за поворот, хотя в этот раз визит был рядовой и ее ничего не тревожило. Снова то же отчаяние, страх и предчувствие неминуемой беды. Однако в этот раз добавилось ощущение постороннего присутствия. Словно кто-то злой неотрывно смотрел ей в затылок ненавидящим взглядом. Почти неосознанно она заозиралась в поисках того, чей взгляд она почувствовала на пустынной дороге. Проехав немного вперед, ей показалось, что позади в лесу, в соснах стоит едва различимый человек. Беспокойство прошло и включилось радио, заговорил диджей. Радио! Включилось только что! То есть интернет только что заработал. Но обычно он воскресает намного раньше, как раз за поворотом.С тех пор у нее добавилось еще одно развлечение. Проезжая мимо этого загадочного места Маринка ждала, что она почувствует? Проедет просто так или нет? Причем, не важно в какую сторону она ехала, на фабрику или домой, в этом месте возникало ощущение беды и присутствия чего-то или кого-то злого, полного ненависти, причем в последнее время все чаще и чаще. Это странное явление всегда сопровождалось тишиной. Тягучей и угрожающей. От нее закладывало уши. Каждый раз в это время Маринка видела в лесу, недалеко от дороги высокого мужчину. Сначала она не понимала, действительно там кто-то стоит, или ей только кажется, но раз за разом он стоял все ближе и ближе к дороге. Вот, она уже различала, что он одет в зеленую, защитного цвета одежду и почему-то в военную плащ - палатку. Он просто стоял и смотрел на дорогу. Про себя Маринка называла его "Лесник".Проезжая в очередной раз поворот и ощутив привычное беспокойство, она медленно повернула голову туда, откуда обычно наблюдал загадочный человек. Лесник стоял близко к дороге, но по-прежнему его лицо было скрыто под капюшоном плащ-палатки. Вдруг, он поднял руку и указал прямо на Маринкину машину. От удивления, она задержала взгляд дольше и выехала на встречную полосу, по которой отчаянно гудя и пытаясь тормозить летела фура. Был ноябрь и дорога покрылась слякотной смесью грязного мокрого снега и песка.Они чудом разъехались.С тех пор, Маринка встречала Лесника еще два раза. В последних числах ноября, ночью был сильный снегопад, дорогу замело, а расчистили только часть. Увидев знакомый плащ, она вновь почувствовала приступ тревоги и неминуемой беды. Он стоял так близко, что она увидела его красное опухшее лицо, выражение ликования и блуждающую злорадную улыбку. Он потирал руки, словно от предвкушения задуманного. Бревно, которое видимо выпало из лесовоза накануне, лежало прикрытое, наметенным снегом, перегораживая дорогу с правой стороны. Маринка смогла притормозить, объехала его, в зеркале заднего вида, человек что-то зло кричал ей в след и угрожающе махал руками.Через месяц, в конце декабря, она поздравляла работниц с Новогодними праздниками, благодарила за отличную работу, задержалась на предприятии и домой выехала поздно, но в отличном настроении. Заказчик остался доволен работой, заключил договор на будущий год, а впереди праздники, выходные. Маринка забралась в уютно-прогретое пространство машины, включила дальний свет, вставила флешку и врубила музыку громко-громко. В свете фар снег летел в лобовое стекло словно множество острых длинных иголочек. Дворники еле успевали смахивать налипающие хлопья. Она заметила его поздно. Посреди этой снежной вьюги ослепленный светом Маринкиных фар, Лесник прямо на пустынной дороге в своем развевающемся плаще в исступлении исполнял какой-то страшный, безумный танец. Она в ужасе давила на тормоза и потеряла управление. Машину заносило и крутило на скользкой дороге. Маринка отчаянно вспоминала все, что можно сделать при заносах, крутила руль то в сторону заноса, то против. Музыка орала что-то про пчеловодов, снег залеплял стекло, она кричала, материлась и молилась одновременно. А сумасшедший в плаще стоял на обочине, хохотал и хлопал в ладоши. Сколько продолжался этот психоделический вальс, она не знала. Когда все закончилось, ее машинка просто спокойно остановилась вдоль обочины на черном голом асфальте, словно не было той пурги и страшного танца. Остановилась как раз в том месте, где впервые Маринка заметила странного человека. Телефон беззвучно вибрировал. Автоматически сняла трубку, муж взволнованно спрашивал где она, говорил, что они с сыном ждут ее ужинать. Там, дома, было так тепло, уютно и безопасно. Маринка сказала, что любит их и скоро приедет. А потом, когда разговор закончился разревелась навзрыд. Это был ее последний день работы на том предприятии. Сразу после праздников, она написала заявление об уходе.Потом осторожно спрашивала бывших коллег, которые живут в том захолустном маленьком городке, что за сумасшедший мог стоять на дороге. Многие говорили, что в этом месте часто случаются аварии, а рядом с дорогой иногда видят мужчину в военной плащ-палатке. Но кто он, никто не знает.Автор - Ольга.

Ключевые слова: Поездка дорога лесник снег танец машина

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