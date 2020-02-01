Исследование лиминальных пространств. Часть 2
История вторая: Станция «The Void»
Иногда мне снится бесконечное поле травы. В таких снах я иду в бесконечность. Я не знаю – доберусь ли я до конца. И с другой стороны – какой конец у этого поля? Может это будет обрыв, а может лес или пустыня. Я ничего не знаю об этом месте… Но в то же время оно вызывает у меня странно-знакомое чувство спокойствия, которое я не испытывал на протяжении продолжительного времени.
В таких снах ничего не происходит: никто не пытается меня убить, издали за мной не наблюдают неизвестные мне люди. Я просто иду куда-то, поднимаюсь на небольшие холмы и спускаюсь. Трава колышется, и хоть я не чувствую, но дует прохладный ветер. На небе нет облаков и светит солнце. И каждый последующий сон начинается там, где закончился предыдущий. Я будто попадаю в иное пространство, которое сам же и создаю.
Если я не смогу выбраться из лиминальных миров, то я хочу закончить своё путешествие именно в этих снах – остаться в бесконечном поле травы…
Как оказалось, неизвестный жилой комплекс не бесконечен: я нашёл выход. Не знаю, сколько я спускался и сколько этажей я прошёл, но в один момент передо мной предстала железная дверь бежевого цвета, над которой зелёным цветом горело табло с надписью “Выход”. Какое-то время я сомневался, боялся открывать дверь. Я прикладывал ухо и слушал, что происходит по ту сторону – ничего, тишина.
И вдохнув поглубже, я открыл дверь. По ту сторону выхода я увидел часть улицы: тротуары и мусор на них по бокам дороги, фонари, которые исправно работали, к моему удивлению. Больше всего я обратил внимание на двухэтажное здание, которое находилось по ту сторону улицы. В окнах здания горел свет, но никаких людей я там не увидел.
“Деваться всё равно некуда. Если я останусь здесь, то все мои старания были напрасными.”, - подумал я и покинул жилой комплекс. Раз и навсегда…
Я иду прямо к зданию и сворачивать мне не хочется. Всё тот же густой и тёмный туман не даёт мне увидеть, что находится справа и слева от меня. Я не могу быть уверен, что дорога, которую я хочу поскорее пересечь, имеет конец. Я даже не удивлюсь, если она по длине не уступает жилому комплексу. Да и не важно это, так как моя цель – здание напротив. Изнутри, как мне сначала показалось, это какой-то центр оказания услуг, но подойдя ближе, я увидел вывеску «Станция “Пустота”». Сразу возникла мысль, что я нахожусь рядом с железной дорогой. Но вместе с этой мыслью негодование – я ни разу на n-ом этаже не слышал, чтобы сюда прибывал поезд. Возможно, я был настолько высоко, что звук стучащих колёс не мог добраться до меня…
Я открыл деревянную дверь и прошёл в здание. Как и на многих станциях человек попадает в первую очередь в главный зал. Огромные люминесцентные лампы освещают помещение, большую часть заняли сидения и стулья для ожидания. Слева и справа коридоры, а прямо напротив меня ещё одна дверь, которая ведёт на посадочную площадку. Рядом с выходом на площадку стоит автомат с напитками. Сейчас мне хотелось больше всего пить.
На одном из сидений я нашёл денежную купюру. “Раз никого поблизости нет, то она ничья”, - подумал я, поднимая свой билет спасения. Я выбрал банку газированной воды и выпил её в одно мгновение. Купил ещё – так же быстро расправился со спасительной жидкостью.
Пока я доставал третью банку, включился громкоговоритель, который я не заметил, впервые осматривая комнату. Он находится на довольно высоком расстоянии от пола в углу комнаты, где лампа слабо освещала. Включился он с характерным щелчком, но после всё снова затихло.
Я сел и принялся чего-то ждать. Больше всего я хочу увидеть человека. Не для того, чтобы высказаться об увиденном. Если честно, я не испытываю шока и мне не страшно сейчас от произошедшего на n-ом этаже. Я был готов к такому исходу и мне, наверное, стоило начать сомневаться ещё на том моменте с окном в гостиной. Скорее всего именно тогда Кая подменили. Мне всё время казалось, что кроме жилого комплекса в лиминальном пространстве ничего нет. Как же я рад допустить такую ошибку.
Мои размышления сбились после того, как я понял, что в зале ожидания нет ни часов, ни расписания отправлений. Насчёт окон покупки и получения билетов я сомневался, потому что зал мог продолжаться, пройдя в один из коридоров. Вообще я не планирую куда-нибудь уезжать, но учитывая происходящее… В любом случае, мне терять здесь нечего, так что можно и уехать.
Я продолжал ждать и надеяться на что-то. Газированная вода закончилась, как и деньги. “Подойдите к третьему окну, пожалуйста. Коридор слева от вас.”, - раздался женский голос из громкоговорителя и эхом разнёсся по всему помещению. Я поднял голову и посмотрел на громкоговоритель – выключен. Игнорировать мне не захотелось, поэтому я выбросил пустую жестяную банку и направился к проёму слева от меня. Стены строения очень сильно напоминают стены жилого комплекса, но не материалом, а способом наложения. Это странное чувство довольно сложно объяснить, нужно видеть своими словами. Просто касаясь стены здесь, я ощущаю те же эмоции, что и на n-ом этаже.
Коридор был не очень длинным, и вот - я уже нахожусь в другом помещении. Как я предположил ранее: главный зал разделён на несколько частей. Теперь я в комнате покупки билетов: справа от меня 4 остеклённых небольших проёма и только один был освещён. А также слева были такие же места для ожидания, что и в прошлом зале. Я подхожу к третьему окну и обращаю внимание на лист, приклеенный к стеклу – расписание поездов, только время везде замазано. По ту сторону окна стоит стол с деловыми документами, а также выключенный телевизор. Прямо возле стола дверь, которая ведёт в какой-то коридор. Никакой девушки в этом помещении нет. “Возможно, мне показалось…”, - тихо я проговорил и начал потирать глаза.
Сон начинал одолевать, усталость всё сильнее давит. Хочется просто сесть сейчас и уснуть, но я не могу себе такого позволить… На данный момент. Пока я тёр глаза, в комнату вошла та самая девушка. Я ничего не услышал в этот момент, поэтому её появление стало слегка неожиданным. На бейджике написано её имя: Моника. У неё чёрные волосы, рост примерно 165 сантиметров, а также родинка на левой щеке. Одета в строгую одежду: белая рубашка и чёрная юбка до колен. Моника села за стол и из динамика, который находился возле окна послышалось её дыхание:
- Добрый вечер? - неуверенно я начал диалог.
- Приветствую. Знаете, где находитесь? - монотонно проговорила девушка и достала какой-то журнал для записей.
- Не очень. Знаю, что это железнодорожная станция.
- В таком случае добро пожаловать в Пустоту. Обычные люди, как вы, давно здесь не появляются, поэтому поезда ходят очень редко.
- А какая стоимость билета?
- Мы находимся в месте, где понятия “деньги” не существует, - улыбнулась девушка и что-то записала в журнал, - Вам достаточно выбрать место, куда вы хотите отправиться.
Я посмотрел на расписание поездов: все рейсы имели разные номера, но одну конечную станцию:
- А какой смысл в выборе, если я в любом случае приеду в одно и то же место? - недоумевая спросил я.
- На самом деле, раньше было много разных рейсов. Но после того, как обычные люди перестали попадать сюда, 90 процентов отменили. Ну, в этом нет необходимости, но меня это не особо волнует. Этим занимаются на втором этаже. Если есть какие-то претензии, то можете испытать удачу и подняться наверх, - сказала Моника и посмотрела на меня уставшими глазами.
- Испытать удачу? В каком смысле?
- Не думаю, что вы там встретите кого-нибудь. Своё начальство я ни разу не видела и не слышала. Я и не помню уже, когда и как оказалась здесь. Просто проснулась за этим рабочим местом и с тех пор отправляю людей в разные точки этого странного мира.
- А что вы имеете в виду, разделяя людей на “обычных” и “других”?
- Ты знаешь, какие существа живут в Пустоте? - оторвавшись от журнала, Моника подняла голову и посмотрела на меня, уже более серьёзным взглядом.
Мне стало не по себе от такого вопроса, а учитывая этот взгляд, так совсем в дрожь бросило. Я оглянулся, посмотрел по сторонам:
- Я длительное время жил в доме напротив этого строения. Вы, наверное, обращали внимание на это большое белое здание. И там есть такие существа, которые даже в кошмаре не приснятся. Мой знакомый стал жертвой одного такого монстра. Это единственная причина, почему я здесь.
- В таком случае мне остаётся только дать тебе пару советов. В общем – они могут притворяться людьми, а это значит, что незадачливый человек может поддаться и уйти в туман вместе с одним из таких существ. Ни в коем случае не соглашайся выходить на улицу с подозрительными людьми, ни под каким предлогом. Даже если человек ведёт себя обычно по твоим меркам, то это не значит, что он настоящий. Не думай покидать здание, пока я не скажу. Не думай идти в коридор, который находится по ту сторону, - Моника остановилась, открыла ящик под столом и достала билет на поезд, - Не сиди в тёмных углах, держись ближе к центру. И самое главное – ничего о себе не рассказывай! Даже имя не произноси вслух. Им достаточно частицы информации о тебе, чтобы совершить что-нибудь ужасное. Ты меня понял?
Моника открыла окошко и вручила мне билет. Я молча кивнул:
- Так у вас бейджик с именем. Почему они вас не убили? - удивлённо спросил я.
- В человеческом обличии они не смогут добраться до меня. Все двери, которые ведут к моим комнатам, закрыты. Не думай, что я одна из них. У меня нет причин помогать тебе, но и оставлять на верную смерть я не хочу. Вопрос не в совести, у меня её нет… Ты точно всё запомнил?
- Да – не выходить на улицу, не говорить ничего о себе и не находиться в темноте.
- Отлично. Возвращайся в зал ожидания. Возможно там уже кто-то сидит. Теперь всё зависит только от тебя…
Моника молча поднялась и исчезла в коридоре. Я начал вчитываться в информацию на билете: место посадки – Station “The Void”, место высадки – Dreamville, рейс – Void12. Времени отправления нет. Я ещё раз взглянул на стол за окном и направился в главный зал.
Время идёт, наверное. А поезда всё нет. Во всяком случае, название конечной станции звучит не так уж гнетуще, как “Пустота”. Хочу спать, но нельзя: либо я пропущу поезд, либо придут существа. Ноги начали затекать, я поднялся и начал ходить кругами в центре зала:
- Интересно, а как лучше называть этих монстров? - говорил я себе под нос, - Мне нравится вариант «Пустотные», но если они существуют за пределами этой станции и жилого комплекса, то нужно другое имя им дать…
Послышался скрип, входная дверь открылась. Я остановился и прекратил свои размышления. В дверном проёме показался парень, лет 19-и: светлые волосы, белая футболка и серые джинсы. Выглядит как обычный человек, но что-то в его взгляде не то… Обычный человек не стал бы так уверенно выглядеть. Он без каких-либо сомнений прошёл в главный зал и поблизости. Ещё на входе я заметил у него в правой руке газету. Парень раскрыл газету и принялся молча читать… Или делать вид, что читает.
Я сел ближе к центру, но постарался создать максимально большое расстояние между нами. Делать мне, в отличие от него, нечего, поэтому я стараюсь не сводить с него взгляда. Тишина сохранялась какое-то время, но в один момент парень просто закрыл газету и посмотрел на меня:
- Интересные новости, - начал он, - А ты как думаешь?
- О чём пишут? - ответил я, стараясь не выдавать своего волнения.
- Да так, в целом ничего особенного. Я обращаю внимание только на сводку погибших.
- Что это за газета, где пишут о погибших?
- О-о-о, - протянул незнакомец, - Самая знаменитая в Пустоте. Ты ни разу не читал?
- Не приходилось…
Парень улыбнулся, поднялся и сел прямо возле меня, слева. Вблизи я обратил внимание на его бледную кожу, будто он уже мёртв. Также я заметил красный след на его шее, будто от верёвки. Он протянул мне газету со словами – “На! Тебе ведь интересно, я же вижу!”. Я взял газету и принялся читать. Все новости написаны неизвестным мне языком: буквы просто перемешаны и понять закономерность у меня не выходит, но вот в сводке о тех самых смертях всё, как будто специально, написано чётко и понятно. В сводке было представлено 5 коротких пунктов, но имя и многие детали последнего разобрать не получается, так как стёрлись буквы:
Первый пункт: «Адам Фостер – застрелен сослуживцем во время учебных занятий на полигоне. По необъяснимым причинам подставился под линию огня. Получил выстрел в грудь, пуля задела жизненно-необходимые органы. Умер мгновенно.»
Второй пункт: «Иви Коул – найдена мёртвой рядом с магистралью 142. Установлен факт самоубийства: девушка заперлась в своей машине и приняла фатальную дозу неустановленного вещества, содержащего цианид в больших количествах.»
Парень прервал меня:
- Ну как? Интересно ведь! - с улыбкой на лице сказал он.
- Да, и вправду… - И ведь на самом деле мне интересно читать подобное. Во время чтения у меня возникло странное чувство, будто это новости из реального мира…
Снова по всему залу разнёсся звук скрипа входной двери и показалась девушка, лет 25-и: высокого роста с короткой стрижкой. В руках она держит небольшой пустой пузырёк. Она направилась в нашу сторону.
- А как тебя зовут, кстати? - спросил парень, сидящий слева от меня.
- Зачем тебе это знать?
- Ну, мы возможно уедем на одном поезде. Не просто так ведь ты здесь сидишь. Меня вот Майклом звать. Так, а тебя как?
- Неважно, поверь. Мы не будем ехать в одном поезде, - я постарался это сказать максимально твёрдо, но переживание выдавало меня, - Так что закрыли тему…
Тем временем уже справа от меня сидит та самая девушка и заглядывает в газету, которую я читаю. По всей видимости её тоже увлекает эта сводка новостей об умерших. Подозрительнее всего то, что она смотрит только на второй пункт, будто пытается что-то вспомнить. “Так вот оно что…” – хрипящим голосом проговорила она и уставилась на меня. Я сразу понял, что второй пункт посвящён ей. Я снова взглянул на неё и снова увидел ту же неестественную улыбку, что я видел у Кая. Посмотрел налево: парень также улыбается. Они оба улыбаются, не моргают и не отворачивают голову. Я уставился в газету, пот на лбу проступил и с каждой секундой давление нарастало:
Третий пункт: «Кейт Дэвис – попала в автокатастрофу. После непродолжительной комы скончалась. Причина аварии: неисправность рулевого управления. Девушка не сбросила скорость при входе в поворот, из-за чего её понесло во внешнюю полосу. Руль в определённый момент перестал поворачивать колёса автомобиля, и девушка врезалась в дерево. Погибла на месте до приезда скорой помощи.»
Четвёртый пункт: «Майкл Харрисон – найден повешенным в лесу. По предположениям парень совершил самоубийство и найден был лесником только через 3 дня. Причины совершения самоубийства не установлены, но известно, что ранее Майкл был судим за хранение и употребление наркотических веществ.»
Пятый пункт почти нечитабельный, но из него я понял, что мужчину сбила машина, пока он переходил дорогу.
Пока я читал все эти новости, вокруг меня собралось достаточное количество людей. Я этого не заметил – они будто из воздуха появились. И все они улыбаются мне. Напротив меня стоит тот самый Адам: на его одежде до сих пор остался след после выстрела. Чуть дальше от него ко мне приближается Иви. Я понимаю, что нельзя оставаться на месте. Но мне приходится бороться с желанием сбежать. Я не могу покинуть главный зал, ни при каких обстоятельствах. Все они улыбаются так неестественно…
Лампы на мгновение замигали, включился громкоговоритель. За это мгновение я смог заметить, как тянутся их руки в мою сторону. Но всё вернулось в прежний вид, когда свет нормализовался. Я вжался в сиденье и старался не смотреть в лица пустотных. “Все, кто покупал билет на рейс Void12, просьба подойти на второй этаж для замены билетов.”, - послышался женский голос из громкоговорителя. Это была Моника. Но я не встану, не сойду со своего места…
Спустя несколько минут меня полностью окружили. Мне приходится бороться с паникой и усталостью одновременно. Начало казаться, что я застрял здесь навечно. И вдруг пустотные заговорили со мной: “Тебе нужно на второй этаж!”, “Пошли покурим…”, “Покажи, где продают билеты”, “Скоро свет погаснет, хе-хе”. До этого они просто стояли и сидели рядом, изучали меня. Хотели познакомиться поближе сначала внешне, пытаются посмотреть на моё лицо. Я его закрываю руками в надежде, что смогу справиться со своей паникой хотя бы так.
“Рейс Void12 на подходе! Просьба пройти на платформу!”, – послышался голос Моники из громкоговорителя. Свет снова начал мигать.
“Пора…”, – сказал я себе и встал. Они всё также продолжали смотреть на меня. Я молча, быстро и аккуратно старался идти среди всех этих существ. Некоторые позволяли себе дотрагиваться до меня, но большего предпринять либо не могли, либо не пытались. Я выбрался из окружения и побежал к двери. Пустотные последовали за мной. Некоторые из них кричали мне вслед: “Рано ещё! Подожди!”, но я их старался не слушать. Я открыл дверь и вышел на платформу. Свет в главном зале погас…
Дверь в главный зал закрыта, я на платформе. Платформа оказалась не такая уж большая. По ту сторону рельс только высокий каменный забор. В правом конце платформы деревянная дверь, над которой висит вывеска “Магазин. Всегда открыто!”. Я направился в магазин с надеждой, что смогу пообщаться с продавщицей. “Интересно, куда я приеду в конце концов? Что случится в поезде?”, - размышлял я, подходя к магазину.
Я прошёл через дверной порог и осмотрелся: витрины абсолютно пусты, ничего нет. За кассой также никого нет, но в подсобке я слышу звук статичного шума – возможно продавец уснул в подсобке, если он вообще здесь. “Кто-нибудь? Можете подойти на кассу?” – спросил я. Но никто не ответил. Пожав плечами, я вышел на улицу.
На платформе кто-то появился. Кажется, что это человек, но я не уверен. Может он один из тех, кого я видел в главном зале. Он неподвижно стоит и смотрит на рельсы, которые растворяются в густом тумане. Скрываться не было смысла, мы оба на виду. Я направился к входу на станцию, так как дверь была хорошо освещена, в отличие от остальной части платформы. Услышав мои шаги, незнакомец на секунду взглянул на меня и снова уставился на рельсы. Я даже на мгновение подумал, что он обычный человек. Подойдя ближе, я смог различить только цвет волос: белый. Одет в чёрное, как на похоронах будто.
Мы стояли в полной тишине некоторое время. “Хочешь спуститься на рельсы?”, - спросил он. Я опешил на мгновение, но не испугался:
- Нет, - ответил я, - Зачем мне это?
- Так ты можешь всё закончить. Мы можем уйти в Пустоту и остаться здесь навсегда.
- Я не собираюсь заканчивать всё сейчас. Мне нужно узнать хотя бы причину своей смерти! – почесав глаза, ответил я на предложение незнакомца.
- Что тебе сказали, когда давали билет?
- Это так важно? - я понимал, что это может быть такая же проверка, которую я прошёл в главном зале. Если это не человек, конечно.
- А ты знаешь, куда ты направляешься? Тебя отправляют, скорее всего, в места пострашнее Пустоты. И это не пугает тебя? - спросил незнакомец, спускаясь на рельсы.
- Не знаю. Я не смогу находиться здесь вечно… Этот поезд в любом случае меня приведёт куда-нибудь. На нём даже конечная станция указана…
Я снова достал билет и посмотрел на информацию об отправлении: Station “The Void” – Dreamville. Ничего не поменялось и не стёрлось.
Мужчина молча направился влево и перед тем, как исчезнуть в тумане, сказал – “Конечной станции не существует. Но, возможно, ты сможешь добраться до кого-нибудь подходящего тебе места…”. Он сделал ещё несколько шагов и окончательно скрылся.
Какое-то время в ещё смотрел в ту сторону, в которую ушёл незнакомец. Мой ступор прервал стук колёс, звук которого начал доноситься справа от меня: приближается поезд. Я не имею представления, куда направляюсь и с чем столкнусь в поезде, но я в любом случае готов.
Мне жалко Кая – он пробыл здесь дольше меня. И выбраться из Пустоты он хотел больше меня. На n-ом этаже я принял свою судьбу и был готов остаться в том небольшом блоке этажа. Кай отчасти смог осуществить план и открыть путь наружу, но он не учёл лишь одно – свою теорию о пустоте. Он больше меня боялся пустотных существ и всё равно стал их жертвой. Возможно, он также много путешествовал по лиминальному пространству, и Пустота стала его конечной станцией. Мы уже этого и не узнаем…
Поезд из семи вагонов остановился напротив меня и открыл свои двери. Я могу пройти в любой вагон. Никто не контролирует наличие билетов, и я сомневаюсь, что у меня появятся попутчики.
Я аккуратно поднялся в вагон и выбрал первую попавшуюся купе-комнату. Дверь я за собой запер и закрыл окно шторой. “На верхней кровати спать будет безопаснее”, - подумал я и начал лезть наверх. Послышался стук колёс – поезд тронулся с места.
Возле моей кровати, как и, впрочем, возле остальных, установлены светильники для чтения. Я включил один такой светильник и снова задумался о происходящем…
“Куда я еду и зачем? Когда моя станция? Не умру ли я завтра?”
У меня столько вопросов сейчас… И ни одного ответа. Но, по крайней мере, я оставил Пустоту позади себя. Только радоваться совсем не хочется…
Глаза закрываются. Кровать мягкая и удобная, к моему удивлению. Равномерное покачивание вагона только добивает моё уставшее состояние. “Возможно, пара часов мне не помешает…”, - подумал я и закрыл глаза…
И снова бесконечное поле травы. Место, наполненное спокойствием и умиротворением. Я вновь иду вперёд и за каждым холмом, который я преодолеваю, замечаю ещё несколько таких. Трава колышется под ногами, а на небе ни облачка.
Мне хочется остаться здесь. Мне хочется находиться здесь. В этом поле меня ничего не беспокоит. Возможно, конечная станция и есть бесконечное поле травы. Возможно, я здесь и закончу свой путь.
Если я не смогу выбраться из лиминальных миров, то я хочу закончить своё путешествие именно в этих снах – остаться в бесконечном поле травы…
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:46 by Asu-toraruПросмотров: 26Комментарии: 0
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