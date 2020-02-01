Подруга. Часть 6

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 37 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:40 by

Девушка выбралась из воды, дрожа и отплевываясь. Стуча зубами от холода, она выползла из ванной комнаты и быстро поползла к входной двери. Дернув за ручку, она поняла, что маленькая мерзавка закрыла дверь и украла ключи, а теперь прячется, и что в квартире еще кто-то есть. Откуда-то послышались шаги и ширканье ногами. Девушка стала оглядываться, но в темноте никого не смогла увидеть. Девочку звать она не стала, чтобы не привлекать к себе внимание, хватило и того, что она от страха слишком громко дышала и ползла на четвереньках, оставляя за собой мокрые следы.Настя вспомнила про телефон, который оставила на диване и отправилась ползком за ним. Она доползла до дивана и стала дрожащими руками искать его. Она переворачивала подушки, несколько раз ощупывала обивку, но телефона не было. В голове у нее пронеслось, что это конец, и в этот момент она услышала какую-то возню рядом и решила позвать девочку.- Ира, где ты? – Тихо произнесла она, но в ответ никто не ответил.Затем девушка услышала, как на ее телефон посыпались сообщения, и она начала двигаться на звук. Настя подползла к комнате Светы и увидела Ирину, сидящую около кровати со включенным мобильником в руках, а под кроватью было какое-то еле заметное движение, слегка освещенное светом экрана. Оно приближалось к девочке сзади, а Ирина даже не обращала на это внимание. Мгновение спустя, девушка различила в тусклом свете, очертания лица и горящие желтым цветом глаза. Настя не выдержала, и у нее вырвался пронзительный крик. Она со всех ног побежала к входной двери и стала стучать в нее кулаками, и кричать навзрыд, чтобы ее выпустили.На лестничной площадке послышались шаги, и ключ в замочной скважине повернулся. Дверь распахнулась, и в квартиру ворвался свет из подъезда. Настя без сил рухнула на Свету, стуча зубами от холода и заговариваясь.- Что случилось? – Испугалась женщина и включила свет в прихожей.Настя не могла ничего объяснить, у нее заплетался язык и тряслись руки, но она показывала пальцем на Ирину и повторяла:- Это она… Это все она…Света сразу же вызвала скорую, и девушку увезли в больницу.Света в шоковом состоянии прошлась по квартире, отметив, что везде на полу разлита вода и ужасный беспорядок.- Что здесь произошло? – Попыталась она расспросить дочь.- Мы играли. – Спокойно ответила девочка.- Что ты сделала? Чем ты так ее испугала? – Ира опустила голову и не отвечала. – Ты понимаешь, что наделала? А если бы с ней случился несчастный случай?- Но Элли сказала, что будет весело. Она попросила подыграть ей.- Хватит! – Закричала мать. – Я не хочу больше ничего слышать об этой Элли! – Она схватилась за голову и начала ходить по комнате взад-вперед. - Нужно было отказаться от тебя, когда была возможность! – В сердцах прокричала Света, и поняла, что осеклась.Услышав эти обидные слова, девочка начала хныкать и убежала в свою комнату. А мать пока не знала, что совершила ужасную ошибку.

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