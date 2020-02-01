Любовь зла

Летяга Просмотров: 72 Комментарии: 0 +3 Вчера, 22:23 by

В курилке стояли двое коллег и оживлённо беседовали. Курил только один из них, второй всегда ходил за компанию. Они оба были мужчины того неопределённого возраста, когда «за тридцать» плавно перетекает в «под пятьдесят». Оба были в чёрных лакированных туфлях, чёрных брюках и рубашках с галстуками.Мужчины весело что-то обсуждали, периодически посмеиваясь и толкая друг друга в плечо.- Ну что, пойдём, раз докурил. Пора уже и потрудиться на благо.- Айда! Ты успел почитать кто там?- Глянул в пол глаза. Вроде супружеская пара, молодые ребята, дальше не успел. Кто меня за рукав в курилку поволок?- Да не поволок я тебя! К твоей белоснежной рубашке и притронуться то нельзя, не помни, не порви, ой пятнышко поставил! Толи дело у меня чёрная и я плевал на условности!- Ты во всём чёрном на смерть похож, только косы не хватает, Толя!- А ты в белой рубашке на банковского служащего, Вик! – В тон ему ответил собеседник.Мужчины остановились у двери своего кабинета, переглянулись, поправили друг другу галстуки и, согнав с лица улыбки, вошли в кабинет с абсолютно серьёзным видом. В кабинете их уже ждали. Парень и девушка сидели на диване и о чём-то тихо беседовали. При виде вошедших они торопливо и чуть растеряно поднялись.- Сидите, сидите, – жестом остановил Викентий – не люблю этот официоз. Позволите, мы с коллегой быстренько ознакомимся с документами. – Он повернулся к Анатолию, но тот уже увлечённо листал папку с фотографией пришедшей девушки на обложке. Викентий взял папку с фотографией парня. Через несколько минут мужчины поменялись папками. Первым тишину нарушил Анатолий.- Юрий Иванович, Вы практически безгрешны, к тому же погибли не по своей вине. Если Викентий Викентьевич не возражает, - Викентий Викентьевич отрицательно замотал головой – то Вы направляетесь в Рай! Поздравляю!Он энергично потряс смущённому Юрию руку и обратился к девушке: - А вот с Вами, Юлия Николаевна, дела обстоят хуже. Вы и грешили немеряно, и мужа пилили, и сострадания лишены наглухо! Даже к животным. Ну и самое главное – это непреднамеренное убийство двух и более человек, то есть себя и мужа! Забыли газ на кухне выключить? Забыли! А за убийство у нас что полагается, Юлия Николаевна? Правильно – Ад! Викентий Викентьевич, Вы поддерживаете обвинение?- Да, Анатолий Фёдорович.- Минуточку! – вмешался Юрий, молчавший до этого времени. Одной рукой он сжимал ладонь супруги, другой энергично жестикулировал в такт каждому своему слову. – Минуточку! Значит меня в Рай, а Юлю в Ад? – Анатолий медленно и торжественно кивнул в ответ. – Я не согласен! Простите её, она же не специально!- Не мы прощаем, да ей это и не светит – убийство это убийство и ничего тут не попишешь! – вмешался уже и Викентий Викентьевич.- Но Вы не имеете права разлучать нас! Мы любим друг друга!- А Вы текст клятвы помните: «Пока смерть не разлучить нас…» Всё! Разлучила! – Анатолий был категоричен.- Он прав! - Викентий хоть и соглашался с коллегой, но в глаза Юрию с Юлией старался не смотреть.- Поясните: Ад – это наказание, а Рай – это поощрение, так? – Юрий же наоборот смотрел с вызовом.- Именно так! По крайней мере, на моей памяти ни разу не было наоборот! – насмешливо ответил Анатолий.- Тогда я от поощрения отказываюсь и требую, чтобы меня отправили в Ад вместе с моей женой!Оба ангела, светлый и тёмный, ошарашенно уставились на Юрия. Жена в знак благодарности сжала ему руку.- Мужик! Ты точно соображаешь, что говоришь? Ты от РАЯ отказываешься! Сколько народу безуспешно пытаются туда попасть! Они же такое творят, чтобы хоть надежду обрести на Рай! А ты отказываешься. Люди в церкви всю жизнь служат, сомневаясь в существовании Бога, только чтобы обрести шанс попасть в райские кущи. В крестовых походах раньше детей не брезговали убивать и тоже ради Рая! Наркоторговцы на храмы жертвуют и на благотворительность, чтобы в Ад не попасть! А ты туда добровольно лезешь! Ты думай что говоришь-то! – Анатолий воздел руки к потолку.- И что, хотите сказать, эти лицемеры своего добиваются и попадают в Рай?- Нет, конечно! - Викентий задумчиво повертел в руках автоматическую ручку в форме гусиного пера и уточнил – так ты подумай, попрощайся и вперёд в райские кущи яблочко хрумкать? А?Юрий обнял жену и прижал её к себе.- Я всё сказал! Отправляйте куда хотите, но только вместе. Хоть в Рай, хоть в Ад.Девушка смотрела на мужа с обожанием. На её глазах выступили слезы, и она прижалась к нему ещё плотнее.- Пойдём покурим, Толя! - Викентий потянул коллегу за руку к выходу – пойдем, пойдём!В курилке он протянул руку к пачке с ароматными вишнёвыми сигаретами.- Ты же бросил лет двадцать назад! – удивился Анатолий.- Так я и жить бросил семьдесят лет назад, но это ни о чём не говорит – ангел слегка закашлялся от первой затяжки, но уже где-то с третьей в голове почувствовалась лёгкость, кашель отступил и он картинно выпустил вверх несколько колец сизого дыма и продолжил рассуждать. – И что нам делать? Может быть показать ему Ад? Глядишь тогда и передумает?- Переубеждать его надо! Её мы в Рай не имеем права пустить – это факт! А если праведника в Ад попробуем отправить, то сами вперёд него туда загремим. Невесело! – Анатолий смотрел на стену так внимательно, будто там было написано, как же можно выйти из столь щекотливой ситуации. От весёлого настроения прошлого перекура не осталось и следа. Викентий рассматривал своё отражение в туфлях, будто сейчас это было самое важное занятие.- Может к начальству сходим? – наконец нарушил он тишину – попросим за эту, Юлию Николаевну? Может быть всепрощение, человеколюбие и ещё что-нибудь, типа годовщины воскрешения Лазаря, качнут чашу весов в нашу сторону, а? Давай хотя бы попробуем? Ты же бывший юрист, может сумеешь обосновать законность нашей просьбы?- Ага! А ты бывший писатель и бывший врач. Вот сначала сочини, а потом и залечи это начальству, почему такую колоритную парочку надо пожалеть! А может ещё и на землю отправить! – тёмный ангел прошёлся по курилке и неожиданно и со всей силы ударил кулаком в стену, но кафель, как ни странно и не подумал трескаться и отваливаться.- Так что, пойдём? - Викентий стоял у двери – других вариантов я всё равно не знаю!Неожиданно дверь в курилку распахнулась и на пороге появилась девушка в очень откровенном деловом костюме.- Прохлаждаетесь значит! Надымили как в преисподней, а работать за вас мне? Ну, вы и оборзевшие ангелы, вам что нимб начистить?- Девушка! Вы о чём? – попытался остановить скандал Викентий, но с тем же успехом можно было тушить пожар бензином!- Я о чём? Да вот об этом! – и она показала папки с фотографиями Юрия и Юлии в своих руках. – Я ребят уже отправила в Рай, а документы забираю в свой архив. Если ещё раз попытаетесь разлучить влюблённых, я вас обоих этими папками так отхожу, до Второго пришествия помнить будете, бюрократы бессердечные!Девушка вышла, хлопнув дверью с такой силой, что кафельная плитка со стены рухнула на пол и разбилась на кучу мелких осколков, подняв в воздух столп пыли. В наступившей тишине был слышен только затихающий цокот каблучков неожиданной гостьи. Викентий недоумённо уставился на закуривающего Анатолия.- Кто это? Ребят в Рай отправила, из-за них на нас накричала, курилку разнесла… Кто она такая?Анатолий медленно и смачно затянулся, выдохнул струю ароматного дыма и, чуть прикрыв глаза, ответил:- Это ЛЮБОВЬ! И, как видишь, она зла!Автор - Тимофей Клименко.

Ключевые слова: Бюрократия любовь убийство ад рай распределение

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