Сон про покойника

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 22:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

matroskina Просмотров: 34 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 22:04 by

Я стояла в движущийся толпе и смотрела издалека на мужчину в синей рубашке. Меня привлекло то, что у этого мужчины нет рук. В другой раз он приснился мне возле высокого серого здания. Он просто стоял и молча смотрел на меня. Так же в синей рубашке и без рук.А однажды он приснился мне на лестнице. Большая каменная лестница с толстыми перилами. Он поднимается вверх, пропуская пролёты на этажах, один за другим. Я вижу его со спины, иду за ним. На одном из этажей он свернул влево и скрылся за дверью.Я аккуратно приоткрыла эту дверь, там было темно, будто поздний вечер, когда вроде бы всё видно, но цвета поблекли. В комнате сыро, слышен звук капающей воды и всхлипывания. Кто-то плачет.Я вхожу в комнату и вижу этого мужчину в синей рубашке. Он стоит на коленях и что-то бормочет сквозь слёзы. Я подхожу к нему, мне хотелось его пожалеть, погладить по голове, но меня остановило то, что его голова очень засаленая, грязная, поэтому я дотронулась до его спины и почувствовала, как выступают рёбра, до того худой он был. Мужчина посмотрел на меня умоляющим взглядом и сказал громко: "Выйди вон!" .Я рассказала этот сон бывшей свекрови, а она начала плакать. Далее наш диалог:- Ведь я говорила ему, что не вымолит грехи он свои. Ведь не слушал меня.- Какие грехи? Что случилось с ним?- В 90-е он связался с ребятами, с которыми в школе учился, они-то его и подсадили на крючок. Воровали они. Сначала на рынках денег у ЧП-шников отнимали, потом чем-то другим он стал заниматься. Плохими делами. Я не спрашивала, откуда у него деньги на машину, квартиру. Он и мне помогал. А не работал же нигде. В 2003-м его посадили. Его и ещё двоих. Статья за отмывание государственных денег. Через год в тюрьме он заболел. Тяжело болел, исхудал весь, будто высох. Врачи тамошние сказали, что не помогло лечение. Так и не стало моего Игорька. И корю себя до сих пор, что не помыла его перед похоронами. Голова очень грязная была.- А почему синяя рубашка? На фото он в белой.- Хоронили мы его в синей рубашке. Он пока лежал, шутил всё, чтоб похоронили его в той рубашке, чтоб она Олегу не досталась.После я купила шампунь, полотенце, и принесла подаяние в церковь. Больше он мне не снился.

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