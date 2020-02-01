Квартира. Часть 8

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:34

Estel_N Просмотров: 67 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 14:34 by

Ева ходила по подъезду и стучалась к соседям, но никто ничего не мог рассказать.- Вы из 204 квартиры? – Спросила старушка, выглядывая из-за полуоткрытой двери, когда девушка распрощалась с соседями напортив.- Да.- Я слышала, вы расспрашиваете об убитой в ней женщине.- Я купила эту квартиру и хотела бы немного узнать ее историю. – Ответила Ева.Старушка задумалась, поглаживая большого пушистого кота, которого держала на руках, и с подозрением прищурила глаза, посмотрев на Еву.- Мы дружили с ней. – С горечью в голосе вдруг произнесла она.Ева обрадовалась, что хоть кто-то из жильцов мог что-то рассказать, и решила рискнуть:- А вы случайно не знаете, может еще кто-то умер в этой квартире?- Когда дом построили, мы первые въехали сюда, уже 45 лет прошло… - Задумалась на мгновение старушка. - Больше там никто не жил.Ева расстроилась и опустила голову, стараясь собраться с мыслями.- Может у нее была подруга: высокая, худая с длинными черными волосами?- Не знаю ничего про подруг, Вера была очень замкнутая, просто удивительно, что мы с ней дружили. Она большую часть времени проводила с дочерью.- А где сейчас ее дочь? – С ноткой надежды спросила девушка.Женщина пожала плечами.- Она пропала 20 лет назад. Тогда Вера, убитая горем, совсем перестала выходить из квартиры.- Ее нашли? – Поинтересовалась Ева.- Нет. – Немного помолчав, старушка добавила. – Она сильно намучилась с ней… У бедняжки был сонный паралич. Она постоянно пугала мать.И тут Еве все стало ясно.- Спасибо за помощь. Вы очень помогли мне! – Поблагодарила Ева, и побежала вверх по ступенькам домой.На кухне сидел Саша, и дожидался Евы. Он пил кофе, держа в руке дымящуюся сигарету. Девушка рассказала, все что узнала, но это не приблизило их к разгадке.- Если полицейские не нашли ее, то мы тем более не сможем. – Вздохнул Саша. – Мы в тупике. – Добавил он и стукнул ладонью по столу.- Надо подумать, нельзя сдаваться! - Прокричала Ева.Она начала ходить взад-вперед по комнате и смахивать навернувшиеся на глаза слезы.- Мы практически не спали, а без сна человек может от двух до пяти суток. Нам надо постараться подумать, а то она убьет нас. - Плакала Ева.Мужчина подошел к ней и обнял.- Успокойся, с нами ничего не случится. – Сказал Саша, заглянув ей в глаза, и поцеловал.После этого Ева легла на диван уставшая и обессиленная.- Я боюсь спать. – Тихо произнесла она.- Просто отдохни. Я посижу рядом и спать не буду.Она доверилась ему. Девушка на несколько секунд закрывала глаза, боясь уснуть и увидеть перед собой кошмар. Саша сидел рядом и держал ее за руку. Он смотрел на нее такую беззащитную и слабую, а Ева уцеплялась за его руку, боясь отпустить. Несколько минут спустя, мужчина заметил, что девушка расслабилась и решил выйти покурить.Ева почувствовала, что он отпустил ее руку и открыла глаза. Она увидела, что Саши нет рядом. Она хотела позвать его, но не смогла издать ни звука. Она снова была парализована. Вдруг стало вокруг слишком тихо. Она не слышала даже тиканья часов и заметила, что они встали. Ева в панике начала глазами искать по комнате опасность и заметила, что в углу стоит женщина в длинной ночной рубашке красного цвета. Она опустила голову, с которой на лицо падали длинные черные волосы. Женщина что-то тихо бубнила, и Ева не смогла разобрать слов. Но она заметила, что женщина держит в руках ключ на цепочке и с руки в руку перекладывает его. Потом незнакомка заметила, что на нее обратили внимание и повернула голову в сторону девушки. Ева чуть не задохнулась от страха и резко дернулась всем телом.- Саша! – Закричала она. Мужчина прибежал к ней с озабоченным видом, выбросив сигарету в окно. – Ключ! Она держала в руках ключ! Я знаю, надо найти его.- Но где? Когда ты въехала, здесь что-то было?- Нет. – Опустила голову девушка.- Можем простучать стены. - Предложил Саша.Они включили свет, и он стал тихонько простукивать стены, передвигаясь из комнаты в комнату. Ева ходила за ним и прислушивалась к стуку. Дойдя до прихожей, они уже отчаялись, но тут около дверного проема, звук изменился. Молодые люди переглянулись.Прихожая была отделана пластиковыми панелями, и Саша, подцепив их ножом, легко снял несколько штук в этом месте. И их взору открылся длинный, ржавый сейф, вставленный в кирпичную стену.- Значит, это правда! У нее были деньги. А грабители не смогли найти сейф и убили ее. – Ошеломленно произнесла Ева.- Без ключа мы все равно его не откроем. – Пожал плечами Мужчина.- Может, ключ тоже спрятан в доме? – Предположила девушка.Они снова переглянулись, и Саша, задумавшись, сел на пол рядом с сейфом.- Может, ключ спрятан под паркетом? – Указала на пол Ева.- В таком случае, старушка не собиралась его больше открывать. – Постучав ладонью по сейфу, заметил Саша.- Надо подумать. – Взялась за голову Ева и зажмурилась. – Мне кажется ответ близко. Не зря она показала ключ, в этом сейфе что-то важное.Немного помолчав, Ева побежала в зал. Она подошла к тому мету, где видела женщину и начала осматриваться. Она заметила под самым потолком, вытяжку, про которую забыла и рискнула заглянуть в нее. Девушка подставила стул и встала на него. Она просунула пальцы в щели вытяжки и стала тянуть на себя. Немного повозившись, решетка поддалась, и Ева смогла ее снять. Она заглянула внутрь, но в темноте ничего не увидела. Саша услышал возню в соседней комнате и пошел туда. Он увидел, как Ева старается заглянуть в вытяжку, которая была выше нее. Тогда он включил фонарик на своём телефоне и отдал ей, а сам взял ее за бедра, и приподнял. Теперь Ева могла нормально заглянуть внутрь, и она увидела, как вдалеке что-то блестит от света фонарика.- Там что-то есть. – Воскликнула она.Ева протянула руку, стараясь дотянуться, но не получилось, вещица была слишком далеко.- Я не могу дотянуться, но там явно что-то есть. – Пожаловалась она.Тогда Саша принес вилку, чтобы постараться зацепить предмет, и снова приподнял ее. Вытяжка была слишком мала, чтобы пролезла рука Саши до самого плеча. Поэтому Ева с трудом снова взяла на себя эту миссию.Она опять протянула руку и засунула ее в темную дыру над потолком, взяв кончиками пальцев вилку, подсвечивая фонариком.Изрядно постаравшись, она немного смогла зацепить блестящий и маленький предмет, и потихоньку начала тянуть на себя. Вытащив безделушку из вентиляции, она с радостью бросилась на шею Саше, держа в руках желтый, тяжелый ключ на цепочке.Молодые люди не стали медлить. Саша взял увесистый ключ в руки, и вставил его в замочную скважину сейфа. Повернув два раза, замок с грохотом открылся, и, немного помедлив, Саша потянул за дверцу. Она со скрипом открылась, и Ева с криком отпрыгнула назад, потому что на пол посыпались кости. Девушка зажала рот рукой и не могла произнести ни слова, а мужчина заглянул в опустевший сейф и увидел в нем тряпку. Он взял ее в руки и развернул. Тряпка оказалась женкой ночной рубашкой красного цвета с большими засохшими кровавыми пятнами. Саша сразу понял, чья эта вещь и кому принадлежат кости. Но что случилось, и что побудило спрятать кости, они не могли представить.Когда Ева пришла в себя, они вызвали полицию. Кости забрали. Через некоторое время подтвердили, что это останки дочери бывшей хозяйки квартиры. Также установили, что женщина была убита молотком, расчленена после смерти и считалась без вести пропавшей 20 лет, а убийцей оказалась родная мать.Ева лежала в объятиях Саши. После всего этого кошмара, мозг плохо соображал, и она с трудом понимала, что все это было на самом деле.Саша повернул к ней голову и затуманенными глазами от сна, взглянул на нее.- Я больше не боюсь засыпать. – Произнесла Ева.Саша поцеловал ее в лоб, и они заснули спокойным сном.Автор - я.

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