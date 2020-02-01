Куда заводит скука

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:09

Причина: Изменен раздел.

UnknownHero Просмотров: 79 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:09 by

Пятница — сколько радости в этом слове! В предвкушении грядущих выходных, Кирилл возвращался с работы чуть ли не вприпрыжку. Несколько дней назад он узнал о своём скором повышении зарплаты, на работу взяли двух новых админов, и ему теперь практически не надо было выходить на ночные дежурства. Он не мог уже вспомнить, когда в последний раз на него обрушивалось столько хороших новостей за один раз. Осознание этого настолько окрасило всё в глазах парня, что ему всё казалось таким же радостным и счастливым, как он сам. Ни хмурые лица людей в магазине, ни недовольное лицо продавщицы, ни ругательства, которыми были исписаны стены в подъезде, вкупе с запахом мочи в лифте, не могли испортить настроение Кириллу.Весело напевая под нос песню группы “Ария”, парень быстренько приготовил себе на ужин пельмени и с самым довольным видом уселся перед своим компьютером. В чём была прелесть пятницы, так это в том, что можно было засидеться перед монитором хоть до раннего утра следующего дня и не опасаться того, что проспишь работу. Собственно, именно что-то подобное Кирилл и собирался провернуть в этот вечер.Парень поужинал за просмотром очередной серии “Теории большого взрыва”, потом пару часов поиграл, позалипал в интернете, снова поиграл, глянул серию “Рика и Морти”. Когда он, с затёкшей задницей, наконец, поднялся с кресла, чтобы пройти на кухню за следующей банкой пива, на часах было уже полпервого ночи. Кирилл встал перед окном и отхлебнул немного пива, любуясь на мрачный вид ночных городских окраин.— Эх, прямо как в универские времена, - проговорил он. В сердце при этом шевельнулась тихая, затаённая грусть по беззаботным временам студенчества и бурной общажной жизни. Университет Кирилл закончил почти десять лет назад, приехав в Москву из Курска, но до сих пор частенько вспоминал его, особенно одинокими ночами, когда понимал, что из всех его развлечений тех времён остался только компьютер.Кирилл по опыту знал, что если сейчас дать хандре затянуться, то ни о каком веселье уже не может быть и речи. Потому он поспешно стал решать, чем бы занять ночь дальше. На ум приходила либо порнушка с какой-нибудь отвязной сисястой красоткой или же можно было залезть в дебри Даркнета в поисках какой-нибудь забавной мерзости. Когда он вернулся за компьютер, то уже решил, что для просмотра порно настроение не то, а вот посмотреть что-нибудь в глубинных секторах глобальной Сети идея что надо. Подключившись к нужному VPN, парень запустил Tor, не забывая отхлёбывать пиво из банки. В голове уже шумело от выпитого, но Кирилл был уверен, что так просматривать тонну запретного материала будет гораздо легче.Просидел так он довольно долго. Парень просмотрел кучу сайтов начиная с форумамов с предложениями различных наркотиков, заканчивая ресурсом с диким БДСМ-порно просто жуткой категории жёсткости. Кирилл так до конца и не понял как именно он попал на страничку “Шоу Енота-Обормота”. Он просмотрел самые разные ресурсы, переходил по ссылкам на форумах, которые вели на другие форумы, где люди обсуждали совсем уж больные вещи. Именно на одном из них он и перешёл на сайт, который настолько выбивался по своему виду от остальных, что Кирилл решил изучить его получше. Сделан он был в духе простых страничек 2000-х, дизайн был довольно убогий, никаких анимаций, вырвиглазные шрифты и какой-то дурацкий цветастый фон страницы явно указывали на это.Заголовок сайта звучал как “Шоу Енота-Обормота”. Снизу стояла подпись: “Лучший друг детишек по всему миру!”.— Понятно-о-о. Педофил вонючий, - процедил Кирилл. Он решил посмотреть, что это за друг детишек такой и с удивлением для себя обнаружил, что по сути тот состоял из двух страниц. На первой странице как раз и были эти вырвиглазные надписи и там же жирным синим цветом выделенная текст-ссылка, которая вела на страницу с видеофайлами.Шевельнувшаяся было сначала неприязнь была побеждена любопытством и чувством легкомыслия, от выпитого пива, и Кирилл решил-таки посмотреть хотя бы один видеоролик. Он ожидал увидеть какое-нибудь дурацкое домашнее видео или, быть может, записи снаффа, но вскоре понял, что ошибся. Первое видео по сути было вступительным роликом в духе детских шоу 90-х. Задорная музыка, цветастые титры на фоне полянок и сказочных домиков.— Вот тебе и Улица Сезам, - проговорил Кирилл под нос. Пиво в банке закончилось, а вставать идти за новым уже было лень. Парень решил, что сейчас глянет какой-нибудь выпуск этого шоу и потом уже отвлечётся немного от компьютера.Видеоролик начался уже не с титров, а сразу с основного действия шоу. Качество видео и звука было на довольно-таки хорошем уровне, снималось, скорее всего, профессиональной камерой с использованием мощных микрофонов. Может, и вправду студийная запись древней и забытой передачи для детей, которая не проходила нынешнюю проверку цензуры? Эта мысль немного воодушевила парня, потому как он всегда роптал, что современных детей растят чуть ли не в тепличных условиях, боясь, кабы они не посмотрели чего-то жёсткого и кровавого. Он с умилением вспоминал, как сам в детстве смотрел “Техасскую резню бензопилой” с бесноватым маньяком в главной роли, как ревел навзрыд над утопающим конём в “Бесконечной Истории”, да и боевики с Арни и Сталлонне, где счёт убитым бандитам шёл просто на тысячи, тоже нельзя было назвать гуманным зрелищем. Наверное, именно из-за этой своеобразной ностальгии Кирилл и решил посмотреть, что именно представляет из себя это шоу, и полностью погрузился в происходящее на мониторе.Студия была небольшой. Вмещала в себя небольшой столик со стулом, декорации в виде деревьев из картона и искусственные камни. Создавалось впечатление, что всё происходило на какой-нибудь лесной поляне, а явные дешёвые декорации лишь добавляли ламповости этому видео. Когда в кадре появилось главное действующее лицо, Кирилл чуть ли не отсалютовал от восторга. Сними это шоу в наше время, там бы явно бегал чувак в дурацком зелёном костюме, на которое потом наложили бы какое-нибудь чудо-юдо с использованием компьютерной графики. Здесь же перед камерами ходил либо актёр, одетый в потрясающе реалистичный костюм огромного антропоморфного енота, либо и вовсе это была кукла-аниматроник, сделанная специально для этого шоу.— Всем привет! Привет, детишки! - шоу было снято на английском, но к удивлению парня на этих видео был перевод. Языком он владел довольно сносно, но всё равно был рад этому факту, даже если учесть, что перевод был явно топорным. Голос был плохо синхронизирован с фразами енота и частенько запаздывал, но затуманенном пивом мозгу Кирилла это даже показалось забавным.Енот тем временем размахивал руками, приветствуя своих зрителей. За кадром раздавались радостные детские крики и аплодисменты, но камера была статична и показывала только персонажа в студии.— Сегодня с вами снова я, Енот-Обормот, лучший друг детишек, по всему-у-у-у миру! - раздался шквал аплодисментов, и енот радостно крутанул “колесо”, вызвав довольное хмыкание Кирилла. Всё же скорее всего это был актёр под костюмом, вряд ли аниматроник смог бы выкинуть такой фокус.— Ух, как сильно я по вам всем соскучился, ребята! Вы даже себе не представляете. Но вот мы снова вместе и можно начинать наше самое лучшее шоу в мире. Шоу Енота-Обормота!Снова радостные крики, задорная музыка, под которую енот с пританцовыванием прошёл к столу. Он усаживался за стол, и камера сделала зум в его сторону. Теперь задний план с импровизированными деревьями и поляной стал невидим, и Кирилл видел перед собой лишь стол с мохнатым ведущим шоу, сидящим за ним.— Итак, мои дорогие друзья, сегодня у нас снова рубрика чтения писем от моих любимых зрителей. Все вы знаете, что это моя самая любимая рубрика, и я всегда с нетерпением жду новых писем от вас, ребята. Помните, Енот-Обормот всегда готов выслушать вас и помочь!После этих слов, енот засунул руки куда-то под стол и достал листок бумаги. По нему он и начал читать:— Здравствуй, дорогой Енот-Обормот! Меня зовут Джеймс Салливан и я всегда с нетерпением жду твоих новых выпусков. Я давно хотел тебе написать, но никак не мог на это решиться. Мне 8 лет и я учусь в школе города Остин. В школе мне не нравится потому, что у меня там проблемы с моими одноклассниками и другими детьми. Меня постоянно обзывают и обижают, я даже иногда плачу дома под одеялом, пока никто не видит. Больше всех меня обижает противный Томас Гринвуд. Он учится на класс старше, он большой, глупый и злой. Вчера он толкнул меня в лужу на глазах у всей школы и не давал мне подняться, постоянно пиная меня ногами. Я ничего не смог с ним сделать, Енот-Обормот! Потому что я слабый и у меня не очень крепкое здоровье. ПОЖАЛУЙСТА, помоги мне как-нибудь! Мама меня не слушает и говорит, что я просто должен быть добрее к людям, но как я могу быть добрым, если меня постоянно бьют? Мама ещё говорит, что хороший христианин не должен злиться на своих обидчиков, но я злюсь постоянно. Прошу, помоги мне, моя надежда только на тебя, Енот-Обормот.Стоит отметить, что письмо задело даже Кирилла. Он сам всегда частенько оказывался мишенью для нападок в школе из-за своего лишнего веса и прыщей на лице. Поэтому история этого Джеймса Салливана из далёкого Техаса тронуло сердце парня, и он сам не заметил, как весь обратился вслух, ожидая, что же на это скажет Енот-Обормот.Реакция енота не заставила себя ждать.— Вот, что я тебе скажу, дорогой Джеймс Салливан. То, что ты злишься в такой ситуации, это абсолютно нормально. Никто не имеет права так обижать другого человека, особенно пинать его ногами и толкать в лужу. Это просто вопиющее безобразие, Джеймс, и я глубоко оскорблён тем, что учителя в твоей школе никак не занимаются такими вопросами. Я понимаю, что ты боишься, что из тебя не выйдет хорошего христианина из-за твоих мрачных мыслей, но это не так, Джеймс. Ты просто маленький мальчик, который столкнулся со страшными жестокостями по отношению к себе. Ты ни в чём не виноват!Кирилл удовлетворённо кивнул. Вот это правильное шоу! Актёр, прячась за маской добродушного и весёлого енота, пытался помочь ребёнку справиться с эмоциональной травмой из-за травли в школе. Пытался объяснить ему, что это не с ним что-то не так, и что именно его обидчик виноват в такой ситуации. Кирилл даже удивился, чего это он никогда не слышал про такое годное шоу?— И знаешь, что должен сделать хороший человек в твоей ситуации, Джеймс, - продолжал енот. - Он должен найти крепкий камень и расколоть им башку этому проклятому Томасу Гринвуду! Надавать по его черепушке с такой силой, чтобы она раскололась, как арбуз! Кем он себя вообще возомнил, этот мальчишка?! Раз он считает, что может так безнаказанно издеваться и унижать моих любимых зрителей, то он жестоко ошибается. Бог хочет, чтобы Томас ответил за свои злодеяния, Джеймс, чтобы он понёс заслуженное наказание за свои страшные грехи! Если у твоей мамаши и учителей не хватает духу разобраться с этим мальчишкой, тогда Енот-Обормот сам займётся этим делом. Джеймс, друг мой, не переживай, я лично свяжусь с этим задирой и объясню, что его поведение в высшей степени недопустимо, - теперь енот совсем не выглядел весёлым и уж тем более добродушным. Голос его исказился от яростных криков, и Кириллу почудилось, что его глаза даже несколько раз сверкнули, пока он выкрикивал свою тираду.После зачитывания письма, енот, как ни в чём не бывало, рассказал парочку анекдотов, сплясал незамысловатый танец, и выпуск шоу закончился, оставив оторопевшего Кирилла сидеть перед монитором, раскрыв от удивления рот. Парень был несколько заторможен от выпитого, но всё же то, что сейчас наговорил этот ведущий-енот явно было ненормальным. Теперь понятно, почему шоу неизвестно в широком прокате и почему ссылка на его сайт лежит на форумах в Даркнете.Впрочем, это лишь подогрело интерес Кирилла, и он с воодушевлением запустил следующий ролик.Действия происходили в той же студии и ведущим шоу был всё тот же Енот-Обормот. На этот раз качество видео было чуть похуже, порой на экране шла рябь, искажая изображение. Енот был одет в какой-то старомодный фрак и теперь изображал на сцене танец чечётку, радостно приветствуя своих зрителей. Спустя несколько минут, Кирилл понял, что это снова был выпуск с зачитыванием зрительских писем.— Здравствуй, дорогой Енот-Обормот! Про твою передачу мне рассказала моя подружка, Патриция, и я решила тебе написать. Меня зовут Эмма, мне 9 лет и я живу в Лондоне со своими папой и мамой. У меня всё хорошо, в школе я получаю только хорошие оценки, хожу на кружок пения и танцев, занимаюсь плаванием. Моя мама работает домохозяйкой дома и всегда вкусно меня кормит, я очень люблю её. Мой папа работает в большом банке и приносит нам в дом много денег. Мама говорит, что он любит меня, но папа постоянно уходит на свою работу, и мы с ним почти не видимся. Он говорит, что хочет зарабатывать много денег, чтобы нам с мамой было хорошо, но мне не нужны деньги. Мне нужно, чтобы мой папа был рядом и играл со мной как папа Патриции. Он пропустил моё выступление на школьном спектакле, потому что работал допоздна, и я плакала потом сильно-сильно. Пожалуйста, помоги мне, Енот-Обормот! Я очень хочу играть со своим папой.Енот дочитал письмо, отложил его в сторону и посмотрел прямо в камеру.— Дорогая Эмма, я так рад, что ты решилась написать ко мне на передачу. Ты даже не представляешь насколько это важно. Конечно, твой папа и сам не понимает, что дороже своей дочери у него никого нет. Енот-Обормот свяжется с твоим папой, Эмма, и объяснит ему, что надо больше проводить время с тобой, а не с противными банкирами.Кирилл ожидал новых гневных тирад от енота как в прошлом видео, но на этот раз ничего такого не случилось, кроме ругательства в сторону банковских работников. Енот так же начал рассказывать анекдоты, спел пару песен, рассказал детям про пользу зарядки по утрам, и на этом шоу завершилось.— Ну вот, никакого трэша, - даже как-то огорчился Кирилл.Он посмотрел ещё несколько выпусков этого шоу и узнал, что не во всех из них Енот-Обормот зачитывал письма своих зрителей. В некоторых сериях он просто забавно танцевал и пел песни, говорил детям, чтобы они чистили зубы утром и вечером, всегда съедали свой обед. Было несколько довольно странных эпизодов, на которые Енот-Обормот приносил какой-то непонятный камень с письменами и бегал вокруг него под стук барабанов. В этих выпусках он почти не говорил, лишь напевал себе что-то под нос и танцевал. Было ещё пару эпизодов, где сёстры-близняшки жаловались на своих родителей, мол, те слишком сильно их ругают и запрещают что-либо делать, один мальчик жаловался на бабушку, которая запрещает ему читать комиксы, утверждая, что их придумал Дьявол.Кирилл давно забыл про пиво, и что за окном стояла уже глубокая ночь. Неизвестное шоу захватило его с головой, и он твёрдо был намерен посмотреть все выпуски разом. Оно было довольно-таки примитивным по своей сути, но Енот-Обормот своим поведением и харизмой вносил столько жизни в каждый выпуск, что Кирилл невольно подумал, что всё это шоу явно было снято каким-то энтузиастом и явно за маленький бюджет. Об этом говорила и дешевизна студии, и статичная камера, которая снимала всё с одного ракурса. Но вот, что выглядело безупречно, так это костюм Енота-Обормота. Мех выглядел как самый настоящий, мордочка была сделана с такой любовью к деталям, словно бы это и правда была мордочка животного.Так же Кирилл понял, что представленные здесь видеофайлы, это далеко не все выпуски шоу. Никаких осмысленных названий у видео не было, лишь набор из символов и цифр, потому определить хронологическую последовательность Кирилл так же не смог. Он ещё запомнил довольно грустный выпуск, в котором Енот-Обормот предстал в виде больного. Шерсть его смята и была вся в колтунах, голос был слабым и безжизненными. Он жаловался, что дети теперь меньше смотрят его шоу и почти не шлют письма, что он очень сильно скучает по своим любимым зрителям. Парень догадался, что этот выпуск был из того периода, когда шоу начали закрывать и, видимо, главный ведущий воспринимал это настолько близко к сердцу, что отобразил грусть даже у своего персонажа. Всё-таки он явно был большим энтузиастом, ратующим за своё шоу.Кирилл мельком глянул на часы и увидел, что они показывают уже почти три часа ночи. Оставался всего один выпуск, и парень решил, что героическим усилием досмотрит его сегодня. Усталость накатывала на парня, глаза уже слипались, а рот периодически раскрывался в зевоте. Это в студенческие годы можно было сидеть за компом всю ночь, а на следующий день пойти на пары. Сейчас уже так не получалось, но Кирилл упрямо решил, что таки добьёт выпуски этого шоу, чтобы засчитать эту пятницу удавшейся.Выпуск был так же из серии зачитывания писем зрителей. Кирилл устроился поудобнее и приготовился к просмотру, эти эпизоды нравились ему больше всего.Енот-Обормот в этом выпуске был весел и подвижен, но выглядел уже похуже, чем в предыдущих выпусках. Он рассказывал анекдоты и пел песенки, а к чтению письма приступил лишь во второй половине программы.— Здравствуй, Енот-Обормот. Пишет тебе Слава Иванов, ученик 5Б класса, школы №330 города Курск.Кирилл почувствовал, как сердце пропустило удар, а вдоль позвоночника прошёл словно бы разряд тока. До этого Еноту-Обормоту писали только дети из США и Великобритании. Кирилл полагал, что это шоу не выходило за пределами этих стран и в России оно быть известным не могло. Однако, даже если и могло, не это заставило парня вздрогнуть словно бы от удара, после зачитывания енотом школы и города. Один хороший друг Кирилла учился в 330-й школе в Курске до 9 класса, пока не перешёл в гимназию с физико-математическим уклоном в класс Кирилла. Нехорошее предчувствие кольнуло в сердце, но парень решил досмотреть выпуск до конца.— Я твой давний поклонник и пересматривал кассету с твоими программами по несколько раз. Я недавно перешёл в эту школу. Ребята меня приняли хорошо, никто меня не обижает, и стараются помогать, повезло мне с этим классом. Проблема только с нашей учительницей математики - Анастасией Сергеевной. В прошлой школе я был твёрдым ударником, а в этой из-за математички стал троечником. Она меня невзлюбила и постоянно придирается к моим работам, говорит, что я не умею решать простые задачки и только зубрю всё на память. Я плохо понимаю математику, но всё равно стараюсь всё делать правильно. У меня не получается, и Анастасия Сергеевна ставит мне тройки и двойки. Мама расстраивается и ругает меня, что я отбиваюсь от рук. Но ведь я не виноват! Это всё Анастасия Сергеевна со своими придирками виновата! Пожалуйста, помоги мне как-нибудь с этим, Енот-Обормот.Кирилл не знал даже что его сбивает с толку больше: то, что Енот-Обормот прочитал письмо на русском языке без намёка на какой-либо акцент, или что имя учительницы математики было известно ему. Живот парня скрутило, и он почувствовал сильные позывы в туалет. Выпитое пиво просилось наружу, однако парень не мог пошевелить и пальцем. Губы его дрожали, лоб покрылся испариной, а перед глазами стояло это тошнотворное зрелище. То самое, которое он старался забыть и никогда не вспоминать, которое являлось ему в кошмарах долгое время.— О, бедный мальчик, Слава, тебе так тяжело пришлось, - начал свою тираду Енот-Обормот. Голос его был звенящим от ярости, а глаза, казалось, метали молнии. Как они сделали эти глаза такими натуральными? - Твоя учительница просто не понимает, каково тебе пришлось! Эта надутая дура решила, что какая-то там математика дороже спокойствия маленького мальчика. Ну уж нет! Я Енот-Обормот, друг детишек по всему миру, и я поговорю с твоей учительницей, Слава. Не переживай, скоро твои оценки наладятся, вот увидишь.Кирилла вырвало. Он едва успел добежать до туалета, где изверг всё содержимое желудка в унитаз.— Какого хрена, - шептал парень, дрожа всем телом.Эти воспоминания он старался прогнать из памяти всю свою жизнь и до сегодняшней ночи ему это успешно удавалось. Анастасия Сергеевна действительно была учительницей математики в школе №330. Собственно, именно благодаря ей Кирилл, в своё время, и познакомился с Антоном, своим другом из этой школы. Он ходил на дополнительные репетиторские занятия к Анастасие Сергеевне, потому что хотел переводиться в гимназию, где уже учился на тот момент Кирилл. Именно благодаря этим двум стечениям обстоятельств они познакомились и подружились. Антон частенько забегал к Кириллу после занятий, они вместе играли в денди дома или же выходили во двор попинать мяч.В тот промозглый апрельский день Антон пришёл на занятия к своей учительнице, но та не открывала дверь. Озадаченный мальчишка звонил минут пятнадцать, пока, наконец, не решил спуститься к своему другу на два этажа ниже. Кирилл чуть ли не до мелочей помнил лицо друга в тот день. Хмурый и недовольный, он жаловался, что они договорились именно на шесть вечера, и он вроде как пришёл вовремя.— Может, она заснула просто? Или в магазин вышла? - предположил тогда Кирилл. Ему было скучно, и он не знал чем заняться, именно поэтому пошёл с Антоном обратно к дверям учительницы.— Да дома она. Я там шаги слышал, и к двери подходила она. Но не открывала чего-то. Я звоню-звоню, а там будто она у двери постояла, а потом обратно в квартиру ушла, - говорил расстроенный друг, который не понимал, что происходит.Они услышали крик, когда до квартиры учительницы оставался один этаж. Это был даже не крик, а ужасающий вопль, который разорвал тишину лестничного пролёта, отчаянный крик человека, которому было невыносимо больно. Потом уже, спустя долгие годы, он преследовал Кирилла в кошмарах, заставляя просыпаться и стучать зубами от страха в тишине своей комнаты.Мальчишки смогли достучаться до хозяйки соседней квартиры, пожилой женщины, которая сначала хотела отругать хулиганов за то, что они шумят в подъезде. Пока они сбивчиво рассказывали ей о том, что слышали крики, а Анастасия Сергеевна не открывает дверь, пока старушка, недовольно бубня, сходила за запасными ключами, которые невесть зачем учительница оставляла той, крики уже стихли.Антоха ворвался в квартиру первым, громко выкрикивая имя своей учительницы. Кирилл всегда подозревал, что тот был тайно влюблён в молодую репетиторшу, хоть и всегда говорил, что терпеть не может их занятия. Кирилл побежал вслед за другом, оставив старушку-соседку позади, и, когда он вбежал в гостиную, то наткнулся лишь на застывшего там друга. Сначала он не понял, чего Антон стоит, как вкопанный, но, спустя мгновение, его взгляд упал на саму комнату. Весь пол был просто залит кровью, её было так много, что Кириллу даже не верилось, что из маленькой Анастасии Сергеевны может столько вытечь. Однако, кровь была именно её, потому как там же на полу лежало женское тело, почему-то укрытое белой простынёй, на котором уже проступили красные пятна. Именно ноги женщины запомнились Кириллу больше всего. Ткань укрывала лишь верхнюю часть тела женщины, а вот ноги её лежали на виду. Они были раскинуты в стороны, причём, одна из них под таким неправильным углом, что сразу было ясно, что там перелом. Сейчас парень не был в этом уверен, но тогда ему показалось, что из-под кожи женщины выглядывает обломок кости. Самым же жутким в этом было то, что ноги эти непроизвольно дёргались и сучили по окровавленному полу. Кирилл стоял там и дрожал всем телом, не слышал он ни громких рыданий Антохи, который просто уселся на пол и начал выть как ненормальный, ни причитаний старушки, которая бросилась куда-то там звонить.Потом была полиция и врачи, родители забрали к себе и Кирилла, и зарёванного Антона. Там его уже нашла мама, с которой он жил, и увезла домой. Пошли слухи о маньяке, который забрался в квартиру молодой учительницы, изнасиловал её и жестоко убил. Слухи ходили всякие и с каждым разом подробности становились всё более кровавыми, так что в их правдивость верилось с трудом. Уже много лет спустя, учась в университете, Кирилл узнал подробности дела чуть получше. Женщину явно застали врасплох, связали и заклеили рот, чтобы она не шумела. Ей изрезали всё тело, сломали руку и одну ногу, жестоко изуродовали лицо. Причём знакомый из полиции, у которого Кирилл это всё и узнал, утверждает, что всё делалось словно бы в спешке, словно бы преступник чувствовал, что скоро будет пойман и надо поскорее избавиться от своей жертвы. Одного только Кирилл не понимал, если ей заклеивали рот, как она смогла кричать? Может в какой-то момент она смогла освободиться от этих пут и пыталась так позвать на помощь?Спазмы в животе прошли и Кирилл, наконец, смог справиться со своими чувствами. Вернувшись к компьютеру, он увидел, что видео уже завершилось, и теперь он просто смотрел на чёрный квадратик видеоплеера. Он молча сел в кресло и пересмотрел все эпизоды с зачитыванием писем, параллельно с этим активно ведя поиски с помощью Google.Легче всего было найти информацию про банкира из Лондона, Джеймса Гордона, который подвергся страшному нападению. Неизвестный напал на него поздно вечером на парковке банка, избив мужчину так сильно, что были нанесены непоправимые повреждения позвоночнику, из-за чего мужчина оказался частично парализован. В статьях сообщалось, что у мужчины была жена-домохозяйка - Кэрол и маленькая дочь - Эмма. Дочь, отец которой больше никогда не уйдёт из дома на работу…С Джеймсом Салливаном пришлось повозиться, однако, спустя полчаса, Кириллу всё же удалось найти статью газеты из Остина, в которой сообщалось о том, что мальчик Томас Гринвуд был найден мёртвым на озере, недалеко от своего дома. Мальчик отправился удить рыбу рано утром, предупредив свою мать где он будет, и только это позволило найти его тело. Мальчика явно утопили в озере, причём, судя по следам на земле, складывалось впечатление, словно бы его сначала столкнули в воду, а потом методично сталкивали обратно при его попытках выбраться. Предварительное заключение коронера гласило, что в какой-то момент у мальчика просто кончились силы, и он больше не смог оставаться на поверхности воды.Кирилл чувствовал, как бьётся его сердце и как дрожат его руки. Этот неожиданный кошмар из давно позабытого детства снова вернулся к нему, чтобы поселить ужас в его душе. Он вспоминал, как долго ему пришлось в своё время избавляться от кошмаров и прочих последствиях увиденного в квартире у Анастасии Сергеевны. Ведь не из-за видов крови сейчас его зубы стучали так громко, что можно было услышать даже из кухни. Не из-за этого лоб его покрылся испариной, а все мышцы были жутко напряжены от сильнейшего чувства страха, заполнившего его существо. Он открыл крышку в шкатулке своей памяти, и теперь некоторые его воспоминания полезли наружу, на свет. Антон говорил, что когда он звонил, слышал шаги внутри квартиры, словно бы кто-то ходит там и даже подходил к двери. Теперь он вспомнил, что стоя там, в квартире молодой учительницы, и с ужасом глядя на труп женщины, он приметил ещё одну вещь. В спальне Анастасии Сергеевны была открыта дверь и там, в темноте, смутно виднелись чьи-то очертания. Буквально на миг, один короткий миг, Кириллу тогда показалось, что в комнате блеснули чьи-то глаза.

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